Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 сентября 2017

За два года Россия смогла переломить хребет крупнейшей террористической организации в мире.

Телеканал «Звезда» разбирается, что будет с ИГИЛ* после поражения в Сирии.

«Гонка за Берлин»

30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы России нанесли первые удары по террористам в Сирии. Тогда положение Дамаска казалось настолько плачевным, что начало нашей операции многими рассматривалось как попытка отсрочить неизбежное.

Западные политики и СМИ не скрывали своего скептицизма, прогнозируя неминуемый крах амбиций Москвы и «второй Афганистан», который разрушит Россию.

Парадоксально, но все эти прогнозы звучали от тех, кто за три предыдущих года не смог не то, чтобы купировать разрастающиеся метастазы халифата, коалиция США, состоявшая на тот момент из полусотни стран, допустила захват ИГИЛ 70 процентов территории Сирии.

Боевики уже входили в Дамаск, когда с неба на помощь правительственным силам пришла российская авиация.

Очевидно, что скоро будет объявлено о полном разгроме ИГИЛ. С запада от Евфрата на последний оплот исламистов — провинцию Дейр-эз-Зор — наступает сирийская армия, с востока — проамериканские «Сирийские демократические силы».

«Сирийская гонка за Берлин» — так окрестил американский Bloomberg нынешнюю ситуацию, сложившуюся в этом регионе. И в этом сравнении сразу несколько смыслов.

Прежде всего разгром ИГИЛ в этой провинции означает историческую победу над крупнейшей террористической организацией в истории человечества. Конечно, отдельные банды еще будут некоторое время добивать по пустыне. Однако хребет псевдохалифату переломан именно здесь.

И сейчас, помимо гонки за лаврами победителя, развернулась битва и за зоны влияния. Как тогда, в 1945 году.

Конфликт интересов

При этом Россия-то никуда не спешит, планомерно поддерживая наступление сирийской армии и их союзников. А вот США, еще не до конца разобравшись со столицей ИГИЛ — Раккой, вдруг резко перенаправили свои усилия на Дейр-эз-Зор. Ведь это и стратегическая транспортная развязка, и контроль за крупнейшими нефтяными полями, и, что особенно не нравится американцам, транзитная точка, через которую Иран проведет себе путь к Средиземному морю.

«Сирийские демократические силы» в большинстве своем состоят из курдов. И за пределы своей зоны ответственности на севере Сирии благодаря поддержке американцев зашли уже очень далеко. Также в составе СДС — части оппозиционной Сирийской свободной армии, с которой у правительственных сил, мягко говоря, никакой дружбы нет.

Поэтому ожидать на Евфрате «встречи на Эльбе» вряд ли стоит. Но если двум откровенно враждующим сторонам удастся если не объединиться, то хотя бы не мешать друг другу в согласованной совместной битве против общего врага, это будет полезным прецедентом для последующего политического урегулирования в Сирии. Какова же судьба разгромленного ИГИЛ?

Опасность остается

«ИГИЛ нанесено военное поражение в крупных центрах — это факт, — поделился с еженедельником „Звезда“ директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Если в ближайшие месяц-два курды на севере Сирии закончат с Раккой, то ничего крупного у ИГИЛ не останется. Как, кстати, и в Ираке, где были взяты Мосул и Тель-Афар.

Но говорить об окончании войны в Сирии, думаю, преждевременно. Все зависит от того, найдет ли сирийское правительство приемлемую формулу сосуществования с населением, которое поддерживало ИГИЛ. Сможет ли оно с ними договориться, дать соответствующее место во власти, создать необходимые условия для жизни?

А как быть с зонами деэскалации, в том же Идлибе, где в некоторых районах до сих пор сильны позиции „Фронта ан-Нусра“ (запрещена в России. — прим. ред.)? Как быть с присутствием турецких войск в приграничных сирийских районах? Как быть с Федерацией северной Сирии, которая контролирует до 20 процентов территории страны, значительную часть водных ресурсов Евфрата, гидроэлектростанции?

С ними-то правительственные силы не столкнутся? Вы же видите, что сейчас все на грани. Поэтому до окончания войны в Сирии еще далеко».

«А может ли ИГИЛ мигрировать куда-то в более комфортные для него условия? Средняя Азия, Афганистан?»

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«Мы иногда преувеличиваем возможности ИГИЛ, хотя и слышим об их деятельности в Северной и Центральной Африке, в Центральной Азии. Да, некие отряды, исповедующие аналогичную идеологию, есть в Афганистане. Но они не контролируют никаких территорий.

Денежки закончились, военное поражение налицо и перекупить талибов они уже не смогут. Поэтому на дальнейшее существование ИГИЛ я смотрю скептически.

То есть оно, конечно, может существовать в виде терактов, за которые каждый идиот будет брать ответственность от лица ИГИЛ. Но говорить о воссоздании государственного образования не приходится. Ну по крайней мере в ближайшие два-три года. При этом значительная часть боевиков ИГИЛ возвращается по домам, увеличивая угрозу терактов. Идеология джихадизма себя не исчерпала, и эта опасность будет существовать еще долго».

Александр Коц

* запрещенная в РФ террористическая группировка