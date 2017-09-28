Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 сентября 2017
- 10:19 Переломать хребет террористам: что будет с ИГИЛ после поражения в Сирии (ФОТО, КАРТА).
- 08:12 Американская подлость и российские ВКС — побеждаем по очкам.
- 06:00 Русские нарушают права убийц и грабителей. Как реагировать на обвинения.
- 05:30 Акербатский котёл сжимается: Армия Сирии и ВКС РФ освободили от ИГИЛ ещё 7 населённых пунктов в Центральной Сирии (КАРТА).
- 00:11 МИД Сирии прокомментировал сообщения о создании российской военной базы в Дейр-эз-Зоре.
- Вчера 23:15 Добрым словом и истребителем: Как Армия России убеждает боевиков стать мирными сирийцами (ВИДЕО).
- Вчера 20:54 Курдский референдум. Последствия.
Переломать хребет террористам: что будет с ИГИЛ после поражения в Сирии (ФОТО, КАРТА)
За два года Россия смогла переломить хребет крупнейшей террористической организации в мире.
Телеканал «Звезда» разбирается, что будет с ИГИЛ* после поражения в Сирии.
«Гонка за Берлин»
30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы России нанесли первые удары по террористам в Сирии. Тогда положение Дамаска казалось настолько плачевным, что начало нашей операции многими рассматривалось как попытка отсрочить неизбежное.
Западные политики и СМИ не скрывали своего скептицизма, прогнозируя неминуемый крах амбиций Москвы и «второй Афганистан», который разрушит Россию.
Парадоксально, но все эти прогнозы звучали от тех, кто за три предыдущих года не смог не то, чтобы купировать разрастающиеся метастазы халифата, коалиция США, состоявшая на тот момент из полусотни стран, допустила захват ИГИЛ 70 процентов территории Сирии.
Боевики уже входили в Дамаск, когда с неба на помощь правительственным силам пришла российская авиация.
Очевидно, что скоро будет объявлено о полном разгроме ИГИЛ. С запада от Евфрата на последний оплот исламистов — провинцию Дейр-эз-Зор — наступает сирийская армия, с востока — проамериканские «Сирийские демократические силы».
«Сирийская гонка за Берлин» — так окрестил американский Bloomberg нынешнюю ситуацию, сложившуюся в этом регионе. И в этом сравнении сразу несколько смыслов.
Прежде всего разгром ИГИЛ в этой провинции означает историческую победу над крупнейшей террористической организацией в истории человечества. Конечно, отдельные банды еще будут некоторое время добивать по пустыне. Однако хребет псевдохалифату переломан именно здесь.
И сейчас, помимо гонки за лаврами победителя, развернулась битва и за зоны влияния. Как тогда, в 1945 году.
Конфликт интересов
При этом Россия-то никуда не спешит, планомерно поддерживая наступление сирийской армии и их союзников. А вот США, еще не до конца разобравшись со столицей ИГИЛ — Раккой, вдруг резко перенаправили свои усилия на Дейр-эз-Зор. Ведь это и стратегическая транспортная развязка, и контроль за крупнейшими нефтяными полями, и, что особенно не нравится американцам, транзитная точка, через которую Иран проведет себе путь к Средиземному морю.
«Сирийские демократические силы» в большинстве своем состоят из курдов. И за пределы своей зоны ответственности на севере Сирии благодаря поддержке американцев зашли уже очень далеко. Также в составе СДС — части оппозиционной Сирийской свободной армии, с которой у правительственных сил, мягко говоря, никакой дружбы нет.
Поэтому ожидать на Евфрате «встречи на Эльбе» вряд ли стоит. Но если двум откровенно враждующим сторонам удастся если не объединиться, то хотя бы не мешать друг другу в согласованной совместной битве против общего врага, это будет полезным прецедентом для последующего политического урегулирования в Сирии. Какова же судьба разгромленного ИГИЛ?
Опасность остается
«ИГИЛ нанесено военное поражение в крупных центрах — это факт, — поделился с еженедельником „Звезда“ директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Если в ближайшие месяц-два курды на севере Сирии закончат с Раккой, то ничего крупного у ИГИЛ не останется. Как, кстати, и в Ираке, где были взяты Мосул и Тель-Афар.
Но говорить об окончании войны в Сирии, думаю, преждевременно. Все зависит от того, найдет ли сирийское правительство приемлемую формулу сосуществования с населением, которое поддерживало ИГИЛ. Сможет ли оно с ними договориться, дать соответствующее место во власти, создать необходимые условия для жизни?
А как быть с зонами деэскалации, в том же Идлибе, где в некоторых районах до сих пор сильны позиции „Фронта ан-Нусра“ (запрещена в России. — прим. ред.)? Как быть с присутствием турецких войск в приграничных сирийских районах? Как быть с Федерацией северной Сирии, которая контролирует до 20 процентов территории страны, значительную часть водных ресурсов Евфрата, гидроэлектростанции?
С ними-то правительственные силы не столкнутся? Вы же видите, что сейчас все на грани. Поэтому до окончания войны в Сирии еще далеко».
«А может ли ИГИЛ мигрировать куда-то в более комфортные для него условия? Средняя Азия, Афганистан?»
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«Мы иногда преувеличиваем возможности ИГИЛ, хотя и слышим об их деятельности в Северной и Центральной Африке, в Центральной Азии. Да, некие отряды, исповедующие аналогичную идеологию, есть в Афганистане. Но они не контролируют никаких территорий.
Денежки закончились, военное поражение налицо и перекупить талибов они уже не смогут. Поэтому на дальнейшее существование ИГИЛ я смотрю скептически.
То есть оно, конечно, может существовать в виде терактов, за которые каждый идиот будет брать ответственность от лица ИГИЛ. Но говорить о воссоздании государственного образования не приходится. Ну по крайней мере в ближайшие два-три года. При этом значительная часть боевиков ИГИЛ возвращается по домам, увеличивая угрозу терактов. Идеология джихадизма себя не исчерпала, и эта опасность будет существовать еще долго».
Александр Коц
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Американская подлость и российские ВКС — побеждаем по очкам
Как в анекдоте: "А если кто и впредь будет жульничать — будем бить по морде. По наглой рыжей морде."
А ведь кроме Су-34 у нас ещё полно «старых добрых» «Бекфайров»…
События в Сирии всё интереснее и интереснее.
Американцы заявили, что не причастны к убийству российского генерала. В ответ российские ВКС не нанесли точечные удары по позициям курдов как раз в тех местах, где были американские военные советники и спецназ.
Как говорится, «На НЕТ и суда нет».
С другой стороны, если наши ВКС наносят удары по позициям боевиков ИГИЛ, а там внезапно оказывается американский спецназ и курды, которые с ними почему-то не воюют, то кто ж такое мог предвидеть, правильно?
Мы же «верим» американцам, когда они говорят, что воюют с ИГИЛ. «С», а не «против».
И как тут не верить, если уже куча доказательств, начиная с данных аэрофотосъёмки и заканчивая свидетельскими показаниями, что американцы и подконтрольные им курды вступают в открытый союз с террористами из ИГИЛ, поставляют им оружие, «занимают» нефтяные поля, чтобы те не перешли под контроль законного правительства Сирии и даже вступают в боевые столкновения с правительственными войсками.
Кстати, напомните мне, что делают американские военные на территории Сирии? В Ираке понятно – они просто оккупанты. Захватили страну, убили по самым скромным подсчётам примерно 1,4 миллиона иракцев, поставили марионеточную оккупационную администрацию.
А в Сирии? Может у них есть мандат ООН на проведение миротворческой или антитеррористической операции? Или может у них есть приглашение или хотя бы разрешение демократически избранного сирийского правительства? Что-то я такого не припомню.
Это в отличие от российских ВКС, которые находятся в Сирии на законных основаниях, по официальному приглашению правительства и действуют предельно аккуратно и точно (в отличие от тех же американцев, которые регулярно бомбят больницы и свадьбы). Не нужно ложной скромности — надо признать что русские опять создали почти идеальную «машину войны». Только теперь, вместо «сталинской бронированной саранчи» и Т-34, у нас работают ВКС РФ и СУ-34, лучший фронтовой бомбардировщик в мире. Сколько «бармалеев» нагонят проамериканские вербовщики — столько и утилизируем.
И кстати, 120 Су-34 с экипажами обкатанными в Сирии, могут, например, просто в клочья разорвать какие-нибудь «вооружённые силы» какого-нибудь Негабона.
Это, как говориться, к слову пришлось — а теперь вернёмся к нашим баранам.
Сейчас американцы лихорадочно пытаются спасти остатки своих безумных инвестиций в ИГИЛ (при этом продолжая тратить значительные ресурсы на их поддержку), пытаясь передать сирийские нефтяные поля под контроль других своих марионеток – курдских боевиков.
Заодно вступая в конфликт со своими союзниками в Турции, Ираке и Саудовской Аравии, которым никакой «Свободный Курдистан» даром не нужен.
Как говорили в мультике «Алёша Попович», когда Алёша разнёс половину Ростова «А я не понял, это план был такой?».
Вроде уже должно быть понятно, что план создания халифата провалился, вбухивать в него дальше деньги, оружие и поддерживать разведданными и спецназом дорого, бесперспективно и глупо, но всё равно продолжают это делать. Типичное «Назло кондуктору отморожу уши».
Впрочем, чем больше ресурсов американцы впустую потратят в Сирии, тем лучше. Нам это ковбойское упрямство только на руку.
Александр Роджерс
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Русские нарушают права убийц и грабителей. Как реагировать на обвинения
Обвинительный накал в отношении нашей страны, несколько было утихший, снова усиливается. Не успел прозвучать так называемый «доклад ООН о правах человека в Крыму», в котором Россия обвиняется в массовом этих прав нарушении, — как СМИ мира, до того благодушно смотревшие на уничтожение тысяч жителей Мосула, начали передавать сообщения о бомбардировках мирного населения в сирийской провинции Идлиб российскими ВКС.
Как передают западные медиа со ссылкой на «Обсерваторию по правам человека в Сирии», среди десятков погибших под русскими бомбами — женщины и дети, ну и так далее.
В общем, поблекший злой образ России — международной нарушительницы прав вновь спешно подкрашивают.
Что по этому поводу стоит отметить.
Что касается, скажем, «Обсерватории по правам человека в Сирии», то эта «обсерватория», как известно уже несколько лет, состоит из одного лондонца сирийского происхождения, живущего там уже не первое десятилетие и, соответственно, не имеющего даже технической возможности проводить «обсервацию», то есть наблюдение, прав человека в Сирии.
Все его публикации основаны либо на выдергивании фрагментов интернет-публикаций, причем из столь же высокоосведомленных источников, либо на его собственных фантазиях, не опирающихся даже на интернет.
В силу этого вместо «Обсерватории» можно с таким же успехом использовать результаты стука шимпанзе по клавиатуре компьютера: содержания будет ничуть не меньше.
Доклад комиссии ООН по правам человека о положении с этими самыми правами в Крыму сводится по сути к двум формулам. Первая — что перевод жителей Крыма с законодательства Украины на законодательство Российской Федерации есть жесточайшее нарушение прав человека (но тогда не очень понятно, почему зоной нарушений не объявлена вся территория России). Вторая — что лицам, ранее неоднократно уличенным в разнообразных, в основном корыстных, преступлениях, известных как «меджлис», теперь не дают эти преступления продолжать.
В точности как в известном стихотворении Заходера: плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски.
Поскольку за три с лишним года пребывания Крыма в составе России многие подвиги «меджлиса крымско-татарского народа» уже забылись, стоит напомнить. Данная рейдерская банда промышляла захватом и продажей особо лакомых кусков крымской земли. Ссылаясь на то, что правительство Украины не выделяет крымским татарам землю под застройку, «меджлис», откормивший пару тысяч боевиков, их силами захватывал кусок земли и срочно возводил на нем символический фанерный «дом для многодетной матери». Затем земля продавалась, а боевики и многоразовая многодетная мать отправлялись захватывать новый участок.
Бизнес был достаточно богатым, чтобы кормить боевиков и устроить роскошную жизнь нескольким десяткам человек, именующим себя этим самым «меджлисом». Именно этот бизнес с приходом Крыма в Россию завершился, ибо, во-первых, тем, кто переселился в Крым из Средней Азии, выделили наконец земли на строительство собственного жилья, а особо бедным даже муниципальное жилье. А с другой стороны — штучки с рейдерскими захватами у нас хотя еще и случаются, но несравненно реже, чем на Украине, и пресекаются куда жестче.
Неудивительно, что самозваные лидеры «меджлиса» сбежали из Крыма впереди собственного визга; неудивительно, что они жалуются на то, что их лишили возможности безнаказанно грабить; более того — неудивительно, что ООН назвала это пресечение грабежа ущемлением прав человека.
Как известно, из пяти постоянных членов Совбеза ООН трое обеспечили свой экономический рост на протяжении веков точно такими же грабительскими самозахватами, только от имени других народов. Более-менее самостоятельно развивали свою экономику разве что Россия и Китай. Более того: детальное изучение их истории показывает, что все территориальные приращения этих двух держав были именно ответами на попытки самозахвата их территорий извне. Просто государство, располагающее вооруженными силами, имеет возможность захватить малину грабителей, даже если она находится вне текущих границ этого государства.
Понятно, что страны, разросшиеся и разбогатевшие благодаря грабежам, совершенно искренне ненавидят страны, разросшиеся благодаря пресечению грабежей. Именно как возмущение грабителей пресечением их деятельности надлежит рассматривать все легенды о нарушении прав человека, поскольку сочинители этих легенд горюют исключительно о нарушении прав «своего человека», то есть такого же преступника, каковы они на протяжении большей части своей истории.
Как же нам относиться ко всем этим творческим фантазиям? Со сдержанным интересом. Как известно из творений множества теоретиков и практиков лжи — для того, чтобы ложь была правдоподобной, к ней надо добавлять правду. Поэтому я не сомневаюсь, что в докладе комитета ООН по правам человека содержатся и достоверные факты, и эти факты нам стоит выявлять и реагировать на них.
Во-первых, потому что если они имеют место, то в наших же интересах исправить положение. Во-вторых — потому что большая часть этих фактов позаимствована из практики других стран и может служить для нас опорой для контрнаступления.
Итого: если «Обсерваторию по правам в Сирии» можно просто игнорировать, то в докладах ООН правда изредка может встречаться — что, конечно, не повод признавать все содержимое этих докладов достоверным. Но повод работать. Имеет смысл подробно показывать, что (и почему) мы считаем достоверным, а что (и на основании чего) мы опровергаем.
Дело в том, что права человека — оружие достаточно опасное. Напомню, что от Хельсинкского соглашения о нерушимости границ в Европе до начала массового разрушения этих самых границ прошло всего 14 лет, причем границы взламывались именно на основе включенных в соглашение положений о правах человека. Стоит также помнить, что многие положения о правах человека в либеральной их трактовке включены были изначально и в нашу собственную конституцию. Так что нам надо тренироваться опровергать «легенды о правах», чтобы на их основе нам не причинили вреда сейчас или в будущем.
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Анатолий Вассерман
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Акербатский котёл сжимается: Армия Сирии и ВКС РФ освободили от ИГИЛ ещё 7 населённых пунктов в Центральной Сирии (КАРТА)
Сирийская Арабская Армия возобновила широкомасштабное наступление в восточной части провинции Хомс, освободив значительные территории, которые находились под оккупацией ИГИЛ.
На фоне продолжающихся операций САА и ВКС России против окруженных боевиков ИГИЛ* в сельских районах Хамы и Хомса в течение последних двенадцати часов было освобождено еще 7 населенных пунктов.
Правительственные войска, продвигаясь в сельской местности Хомса, взяли под свой контроль н. п.: Ум Аль-Сос, Аль-Харафеш, Расм Аль-Арнаб, Аль-Газелах, Аль-Рак, Ум-Хувуш и Сафиях.
Благодаря успешному продвижению армейцам удалось освободить от боевиков ИГИЛ в общей сложности 50 квадратных километров, включая большую часть оставшегося кармана, находящегося под контролем террористической группировки.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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МИД Сирии прокомментировал сообщения о создании российской военной базы в Дейр-эз-Зоре
Глава МИД Сирии Валид Муаллем опроверг утверждения о том, что Россия якобы намерена создать военную базу в Дейр-эз-Зоре.
«Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре. У нас с Россией есть соглашения относительно Тартуса и Хмеймима. Российское военное присутствие в Сирии легитимно. Мы дали на это наше согласие», — заявил Муаллем в интервью телеканалу RT, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия якобы планирует создать военную базу в Дейр-эз-Зоре.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГИЛ*. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ 18 сентября форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов.
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*Запрещенная на территории России террористическая организация
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Добрым словом и истребителем: Как Армия России убеждает боевиков стать мирными сирийцами (ВИДЕО)
Джеруд присоединяется к процессу примирения! Российские военные, совместно с представителями силовых структур САР провели переговоры с представителями этого населённого пункта, начав процесс декриминализации местных вооруженных формирований.
Российской стороной ведется активная работа по возвращению к мирной жизни жителей Сирийских городов. С этой целью, при участии руководства Сирийской Арабской Республики, в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун открыта «Общественная приемная Российского Центра по примирению враждующих сторон».
Одной из основных задач Общественной приемной является привлечение членов незаконных вооруженных формирований к переговорному процессу и определение их статуса. Так же на Общественную приемную возложены задачи по содействию в решении наиболее острых социально-бытовых проблем, мониторингу гуманитарной обстановки в районе.
В конце сентября две тысячи семнадцатого года на базе Общественной приемной офицерами Центра по примирению враждующих сторон (г. Дамаск) было организовано совещание, в котором участвовали: член руководства отдела Арабской Социалистической партии Баас в провинции Риф-Дамаск Мухамед Ибрагим; председатель отделения партии Баас в г. Кутейфа Махмуд Саддин; представители армии и Мухабарат; глава населенного пункта Джеруд и его жители — в общей сложности 48 человек
На совещании обсуждались требования к незаконным вооруженным формированиям, порядок их реализации и урегулирование статуса боевиков.
В ходе дискуссий определен порядок примирения и гарантии государства. После чего представители силовых и влиятельных структур заверили участников совещания, что боевикам, которые сложат оружие и присоединятся к мирному процессу, будет гарантирована свобода и безопасность.
По итогам встречи принято решение передать российской стороне список представителей незаконных вооруженных формирований, которые будут участвовать в переговорах для урегулирования своего статуса в процессе примирения.
Отмечается, что данный формат общения реализован впервые. Стороны выразили взаимные благодарности и настроились на активизацию процесса примирения.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Курдский референдум. Последствия
У Курдского референдума о выходе из состава Ирака, начались предсказуемые последствия.
1. Турция с пятницы запретит все полеты в/из Иракского Курдистана по запросу Багдада. Ирак в свою очередь также закроет воздушное пространство Курдистана, так как Эрбиль отказался передать под контроль силовых структур Ирака аэропорт и границы Курдистана. Также полеты в Курдистан приостановили авиакомпанию из ОАЭ и Иордании. Ранее на те же меры пошли Ливан и Египет.
2. Парламент Ирака дал добро на использование иракской армии в провинции Киркук, для сохранения территориальной целостности Ирака и защиты местного населения. Премьер министр Ирака обещал восстановить конституционный порядок во всех районах Ирака незаконно удерживаемых Пешмергой. Губернатор Киркука поддерживаемый режимом Барзани, заявил, что провинция не подчиняется органам власти Ирака и он не позволит иракским силам безопасности вступить в Киркук. В ответ парламент Ирака объявил, что губернатор Киркука будет силой отстранен от должности. Пешмерга продолжает укреплять свое военное присутствие в районе Киркука.
3. Турецкие националисты заявили, что готовы отправить в Киркук тысячи вооруженных добровольцев, чтобы защитить туркоманов Киркука от курдов. Турецкая армия продолжает маневры прямо на границе с иракским Курдистаном. В этом плане Эрдоган готовится оседлать своего любимого конька защиты туркоманов за пределами Турции. В турецких медиа уже вовсю раздувают кампанию "мясник Барзани ущемляет наших братьев и мы должны "показать силу волка" (намек на "серых волков")"
4. Проиранские шиитские формирования, включая "Хашд-Шааби", также объявили о том, что если понадобится, они помогут силой удалить курдов из Киркука и путем энергичного наступления, защитить целостность Ирака.
В целом, ситуация продолжает усугублятся и риск военного столкновения в Киркуке еще до победы над Халифатом, продолжает нарастать.
Кризис вокруг Киркука может стать прелюдей к новой региональной войне.
Российская позиция оказалась достаточно предсказуемой. РФ поддерживает территориальную целостность Ирака и призывает решать спорные вопросы путем переговоров.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В Ираке война между Курдистаном и Ираком будет обязательно. Курды захватили нефтеносные поля под Киркуком, а там население смешанное. Другой вопрос, что у Ирака практически нет боеспособных соединений, нет согласия в самом Ираке и нет поддержки марионеточного правительства Ирака народом. Поэтому война с Курдами может привести к полному распаду Ирака по типу Ливии. Турция может сколько угодно трясти кулаками, но воевать не будет. Курды населяют 1/3 территории Турции и в этих районах уже идет партизанская война. Сирия ближайшие пару лет будет занята ИГИЛ и собственными “революционерами”. Так, что реально Иракскому Курдистану никто противостоять не сможет. А вот использовать его в своих интересах захотят многие. И Россия в том числе.