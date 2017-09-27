Мирный процесс пошёл

Пока П. Порошенко развлекал почтенную публику в ООН, а потом подписывал новый закон «Об образовании», вызвав негодование соседей. Пока Д. Трамп размышлял вслух об ураганах, а несгибаемая А. Меркель зализывала раны (праздновала победу) после выборов, Мировая закулиса решила, что лучшего времени для провокации войны не придумать, и организованно давила на Петра, показывая ему по телевизору, как Мишико вступает в Киев, чтобы бороться с коррупцией…

Но тут вмешались высшие силы:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709270054-iwzd.htm

В городе Калиновка Винницкой области Украины на крупнейшем в стране складе боеприпасов произошли взрывы. Как отмечают очевидцы, взрывы слышны в самом городе Винница, который находится в 20 километрах от Калиновки. Как сообщает strana.ua, ЧП произошло на территории военной части А-1119, в 48-м арсенале, где хранится 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 60 га. Также на складе хранятся ракет системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». В ближайших жилых районах началась эвакуация населения.

Силы провидения вмешивались и раньше:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709240002-s945.htm?utm_source=smi2(24.09.2017)

Опубликовано видео последствий крупного пожара на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль в Донецкой области. В Сети появились кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата, на которых запечатлена территория под Мариуполем, где накануне произошел крупный пожар на складах с боеприпасами. Как заявил военный прокурор так называемой силовой операции в Донбассе Олег Цицак, в результате инцидента было повреждено соседнее здание, но оно «не использовалось местным населением». Напомним, вечером 22 сентября на складах боеприпасов в 36 км от Мариуполя начались взрывы и позднее пожар, который удалось потушить только утром 23 сентября. На месте возгорания работали сотрудники ГСЧС и Военной прокуратуры. По факту возгорания Военная прокуратура начала досудебное расследование, оно проходит по статье «Небрежность военного должностного лица, совершенная в особый период».

Или это было рукотворное чудо? Наступать на ДНР/ЛНР, в любом случае, ВСУ в ближайшее время не сможет. Пока не закупит новые боеприпасы. Вернее, боеприпасы – старые, советские. А где ж их взять? Разве что у наших бывших братьев в Румынии, Болгарии, Польше, Словакии, за деньги оружие и венгры продадут, не взирая на языковые обиды…

Одно «но»: «братья» даром не отдадут, – оружие придется купить…. Чего ж его не купить, если откат хороший? Так и денег у Петра Алексеевича нет, поиздержался, и Трамп много не дал, так мелочь подкинул…

Ну, уж теперь-то все хором просить будут: «дай, Трампушка, денежек Петру Алексеевичу! Он купит себе новых ракет. У нас купит – у поляков, ну и у румынов немножко. Ты только денег дай!» Не с чем и наступать! А мы уже построились в чистом поле! А тут — облом…

Болеет Петр Алексеевич, – на нервной почве… Пришлите водки… Бабахает-то как страшно! Аж самолеты не летают!

https://lenta.ru/news/2017/09/27/space/ (27 сентября 2017)

Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей Над местом возгорания арсенала с боеприпасами в Винницкой области закрыто воздушное пространство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его словам, решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону. Также закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Юго-Западная железная дорога закрыла перегон Сосенко — Калиновка. Решается вопрос об отправке пожарных поездов и группы разминирования к месту чрезвычайного происшествия. Приготовлены пассажирские поезда для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия. Вечером во вторник, 26 сентября, на военных складах в Винницкой области в районе города Калиновка начался пожар со взрывами. Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

http://tass.ru/proisshestviya/4594958

Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается …Ранее в этом году произошли пожары и взрывы боеприпасов в Балаклее и Сватово.

Винницкая область — вотчина Порошенко и Гройсмана. Мне ворюги в этом запутанном деле однозначно милей, чем кровопийцы. Конфет «Рошен» сегодня купить что ли? С бойкотом его фабрик я, пожалуй, погорячилась.