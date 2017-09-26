За Матильду украинке Поклонской дадут 20 лет заключения

Автор: Сергей Желенков

Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Крыма, японская «Няша» – Наташа Поклонская решила блеснуть на историческом подиуме – выступив против фильма «Матильда». Но для этого мало выучить законы и недостаточно сменить прокурорский костюм на шикарное платье, здесь необходимо знать историю – православной самодержавной соборной России.

Благодаря развитию технологий быстрой передачи информации, масса тайн неизвестных ранее всплывает наружу и тем самым на исторической карте становится всё меньше белых пятен. Историческую карту давно можно было очистить от белых пятен, если бы такие чиновники и народные избранники как Наташа Поклонская не жили двойными стандартами.

В каких-то не значительных исторических моментах они проявляют необычайный интерес и необыкновенное рвение к восстановлению справедливости, а в самых значимых и ключевых темах – почему-то делают вид, что не видят, не слышат и не понимают о чём вообще речь.

А речь о том же государе императоре Николае II Романове. Почему Наташа Поклонская не хочет помочь российскому обществу в восстановлении исторической справедливости и раскрыть тайну спасения императорской семьи? Ведь она знакома с этой информацией, и ей известны работы следователей доказавших, что никакого расстрела императорской семьи не было.

А всё потому, что Наташа отрабатывает «заказ» врагов России в пользу своей подруги – дочери обергруппенфюрера СС Марии Гогенцоллерн. Именно поэтому Наташа озвучивает лишь ту часть информации и участвует лишь в тех процессах, которые стелят «извилистую дорожку на престол» Марии Гогенцоллерн.

Наташа Поклонская в своё время озвучила, что император не отрёкся от престола. Да, он действительно не отрёкся, но Наташа озвучила это лишь потому, что такая информация шла на пользу не только прямым родственникам императора (о которых пока знают только специалисты), но в первую очередь Маше Гогенцоллерн и именно для того, чтобы проложить ей «дорогу к трону». Тем более, в канун Нового года скончался основной конкурент Маши – Дмитрий Романов. Многие политики, примкнувшие в Марии Гогенцоллерн, настойчиво пытались в 1990 – 2016 гг. «похоронить» императорскую семью, которая стояла и сейчас стоит у них на дороге и мешает придти к власти в России.

Список таких политиков очень длинный: Примаков, Собчак, Чубайс, Ельцын, Воловик, Лебедев, Нарышкин, Яров, Степашин, Рябов, Немцов, Медведев, Козак, Мень, Аксючиц, Соловьёв, Леонов, Моисеев и примкнувшие к ним Редигер, Гундяев-Вексельман, Вахромеев, Поярков, Алфеев-Дашевский, Епифанов, Рязанцев, Саввин, Швец, Якобс… И хотя Наташа примкнула к этой компании позже, но уже внесла свой весомый вклад в дело по укреплению «дороги к трону» претендентам на захват власти в России – Маше и Гоше Гогенцоллернам.

Сам фильм «Матильда» конечно лживый и не отвечает никаким историческим фактам. Но это всего лишь одно звено в цепи по раскрутке Марии Гогенцоллерн. Таким же звеном из этой цепи была «комиссия по царским останкам» и «похороны» в Петропавловской крепости «неизвестных костей». А цель одна – дать легитимизацию Маше и Гоше Гогенцоллернам, для того чтобы на них можно было оформить все финансовые активы императора Николая II.

Таким же звеном в этой цепи была «лжеканонизация» императорской семьи, устроенная ярыми врагами Гундяевым и Редигером, которые, зная, что императорская семья осталась жива, в погоне за деньгами пошли на такую фальсификацию и, бросив «пыль в глаза» простым верующим людям, использовали семью императора для «освящения храма Соломона». Но прославить императора имеет право лишь Поместный Собор, который никогда не соберут те враги православия, которые захватили церковное управление в свои «загребущие руки».

Можно «списать» на молодость то, что делает Поклонская. Но она не настолько глупа, чтобы не понимать какую себе выбрала дорогу и каких «попутчиков». Эта дорога приведёт Наташу к потере всего, что она нажила таким «непосильным трудом». Ведь уже многие «коллеги по цеху» за связь с Гогенцоллернами потеряли свои хлебные должности, а иные «почили в Бозе», так и не постояв у «трона». Но самые «упёртые» пособники Гогенцоллернов всё ещё надеются на то, что им удастся послужить Третьему Рейху и потому до сих пор принимают награды из рук дочери обергруппенфюрера СС Марии Гогенцоллерн.

http://www.prezidentpress.ru/news/4879-za-matildu-ukrainke-poklonskuyu-dadut-20-let-zaklyucheniya.html