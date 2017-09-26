Главная » Невероятное в мире, Политика

Сорос. Квант разрушения – док. фильм

17:49. 26 сентября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:
Этот человек оставил след по всей планете, где бушуют гражданские войны, убивают людей, рушаться судьбы, беднеют и разрушаются страны. По какой причине американцы хотят признать этого человека террористом, из-за чего его прокляли в Израиле и дома в Венгрии. По какой причине он люто ненавидит нашу страну. Из-за чего ему дали кличку доктор Зло, кто его покровительствует и какой новый миропорядок эти люди желают организовать.

Источник: publikatsii.ru

Метки: в мире
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>