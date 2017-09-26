Сорос. Квант разрушения – док. фильм

Этот человек оставил след по всей планете, где бушуют гражданские войны, убивают людей, рушаться судьбы, беднеют и разрушаются страны. По какой причине американцы хотят признать этого человека террористом, из-за чего его прокляли в Израиле и дома в Венгрии. По какой причине он люто ненавидит нашу страну. Из-за чего ему дали кличку доктор Зло, кто его покровительствует и какой новый миропорядок эти люди желают организовать.

Источник: publikatsii.ru