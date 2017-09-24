УМИРАЮЩИЕ ЭКОНОМИКА И НАРОД УКРАИНЫ. Херсонщина. Часть 2

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

Продолжаем изучать доклад Главного управления статистики в Херсонской области "О социально-экономическом положении Херсонской области за январь-июнь 2017 года", попавший ко мне оперативным путем от истинных патриотов Отчизны.

Уровень занятости населения Херсонской области составлял: в возрасте 15-70 лет - 54,7%, а в трудоспособном возрасте - 64,6%. Уровень безработицы (по методологии Международной Организации Труда) среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет составил 12,1%, а трудоспособного возраста - 12,3%.

Количество зарегистрированных безработных на конец июня 2017г. составила 7,1 тыс. человек. Из них помощь по безработице получали 78,1%.

Более половины общего количества безработных составляли женщины.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по области на конец июня составил 1,1% населения трудоспособного возраста, в сельской местности - 1,2%, городских поселениях - 1,1%. Вывод очевиден, что более трети населения области даже не видит смысла регистрироваться безработными. И потому скрытая безработица на Херсонщине в десятки раз выше зарегистрированной.

Среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в июне 2017 г., составила 6,3 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил 1670 грн., что в 1,9 раза ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3200 грн). А это около 2 долларов в день. По стандартам ООН, африканским странам, население которых имеет доход 2 ам. доллара в день и менее, оказывается финансовая и материальная помощь (продуктами, вещами и т. п.). И куда ж смотрит ООН и мировая общественность с теми правительствами, которые поддерживают диктатуру Порошенко и его клики?! Почему же они не оказывают помощь населению Украины, которое живет более полугода в холодных погодных условиях, вынуждены обогреваться энергоносителями (газом, углем, дровами, торфом), одеваться в теплые одежды?

Почему ООН не устанавливает нормативы нищеты для таких стран, как Украина? А они установлены для стран Европы, только выплачивают эту помощь лишь беженцам, которые прорвались в Европу из стран Африки и Азии. Украинцам дорога в Европу перерыта глубоким рвом. Поехать туда из Украины, даже по безвиз, выклянченному Порошенко, могут лишь получившие новые биопаспорта и имеющие в кармане или на карточке несколько тысяч евро. А это лишь несколько тысяч граждан на десятки миллионов населения Украины.

В течение мая 2017 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Херсонской области увеличилась на 5,7%, или на 0,6 млн.грн, и на 1 июня 2017 г. составила 11,2 млн.грн.

На 1 июня 2017 г. основная доля общей суммы долга по зарплате приходилась на предприятия сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (41,4%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (39,6%) и промышленности (8,9%). При этом 49,7% долга образовано в Херсоне.

В районном разрезе самый существенный рост суммы долга в течение мая т.г. состоялся в городах Голой Пристани (на 156,6 тыс), Херсоне (на 155,9 тыс), Каховке (на 128,9 тыс), Скадовском (на 130,0 тыс) и Голопристанском ( на 104,8 тыс.грн) районах.

В г.Новая Каховка, Геническом, Каланчацком и Нововоронцовском районах задолженность по выплате заработной платы осталась на уровне прошлого месяца.

Увеличение объема невыплаченной заработной платы произошло за счет экономически активных предприятий. Так что в первую очередь зарплату не платят там, где люди работают, а сами хозяева предприятий получают прибыль. Иначе бы они не функционировали. О чем это свидетельствует? Это говорит о том, что на Херсонщине введены порядки, существовавшие еще во времена рабовладения и крепостничества. Народ, простые люди, при этом не имеют никакой защиты от государства, власть в котором силой и кровью взяла команда агентов США и НАТО, которым нужен плацдарм для активизации враждебных и провокационных действий против России. А учитывая то, что большинство населения Украины говорит на русском языке и придерживается соответствующих традиций славянской культуры, то и население, соответствующим образом считается враждебным для США-НАТО и подлежит скорейшему уничтожению через геноцид – т. е. создание и поддержание таких условий, при которых люди будут вымирать быстрее, чем они бы воспроизводились естественным путем при нормальных условиях, которые были еще до 1991 г. в бытность Украинской ССР и до 2014 г. в Украине.

Об этом, конечно же, открыто не говорят словами, но это просматривается по результатам действий и поступков, как высших органов власти Украины, так и органов власти США и стран Евросоюза-НАТО. Надо быть дураком, чтобы не видеть результаты реализации планов тех, кто профинансировал госпереворот на Украине в размере 5 млрд. ам. долларов, что подтвердила Виктория Нуланд в своих выступлениях, раздавая печеньки в центре Киева на Майдане в самый разгар переворота. С каждым годом населения в Украине становится все меньше. По своему составу это почти поголовно старшее поколение, за 50 лет и выше, в основном нетрудоспособного возраста. Молодые люди, особенно юноши призывного возраста, бегут из Украины, как ошпаренные во все концы света, чтобы не быть убитыми в бойне на Донбассе, и не собирать жестяные банки, бумагу и пластик на помойках, как это делают десятки тысяч людей во всех населенных пунктах. Для девушек подготовили целую индустрию секса и интимных услуг, которые функционируют во всех городах и даже множестве сельских населенных пунктов. Есть неофициальные, но доступные тем, кто ищет, карты секстуров по Украине, которые все больше и чаще себе позволяют жители сытой Европы и небедных стран – союзников НАТО. Это невидимая часть, но все же одного айсберга – Украины и существования ее населения. За это также ответственность несут президент, Кабинет Министров Украины и вся остальная безграмотная клика, которая поставила неподъемный крест на всей демократии и даже возможности людям избрать себе иную, более гуманную и справедливую власть. Практически на Украине действует вооруженная хунта, финансирование которой обеспечено США и странами НАТО. Такие режимы уже известны в истории (Греция, Чили, Вьетнам, Гондурас, Гватемала, Гаити, Конго (Заир), Чад, Ирак, Панама и т. д.). Украина – это колония метрополии США, руководство которых определяет судьбу, как тех, кто будет править Украиной, так и самого населения Украины. Смена администрации президента США Обамы на администрацию президента Трампа – это ярко продемонстрировали, а время подтвердило незыблемость интересов США и их союзников по НАТО, чтобы на Украине был именно такой антинародный режим, который есть сейчас.

Как эта ситуация разрулится в истории, и скоро ли придут мир и справедливость на земли Киевской Руси? Скоро ли народ Украины обретет утраченные, независимость, суверенитет, мир и свободу? Ответы на это готовят ближайшие исторические события, которые совершат державы, голос которых все сильнее звучит в геополитическом хоре стран быстро меняющегося мира. Он стал и быстро укрепляется, как многополярный. А это значит, что метрополия США недолго будет управлять процессами на Украине, и недолго Порошенко с хунтой будут рабовладельствовать на исконно славянских землях.

А тем временем продолжаем далее изучать процессы деградации одного из донедавна самых высокоразвитых регионов Великой Страны.

Задолженность работникам экономически активных предприятий Херсонской области в течение мая 2017. увеличилась на 9%, или на 0,6 млн.грн, и на 1 июня 2017 г. составила 7,3 млн.грн.

Среди видов экономической деятельности значительное увеличение суммы невыплаченной заработной платы наблюдалось на предприятиях сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (на 454,4 тыс.) и транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 241,3 тыс. ).

В районном разрезе среди 8 районов и городов области, которые имеют задолженность, значительное увеличение суммы долга экономически активных предприятий состоялось в городах Каховке (в 2,1 раза), Голой Пристани (на 33,5%), Скадовском (на 37,9% ) и Голопристанском (на 30,8%) районах. Так, в г. Каховке «Электромашзавод» остановлен, потерял заказы и вынужден был отправить работников в бессрочные отпуска за свой счет, т. е. без всякой поддержки.

Сумма заработной платы, не выплаченной работникам предприятий-банкротов, в течение мая 2017 г. не изменилась и на 1 июня 2017 г. составила 2,9 млн. грн. По видам экономической деятельности 34% долга таких предприятий создано в промышленности, 26,5% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве, 17% - в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.

Народный депутат Украины