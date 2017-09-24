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Самые холодные места на земле

18:50. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В конце прошлого года многие из нас истосковались по зиме и снегу. Однако вряд ли кому-то захочется, чтобы нынешняя зима была похожа на зимы в тех краях земли, где по-настоящему холодно. Предлагаю вам узнать список мест, где для измерения температуры в отдельные периоды даже не хватает шкалы стандартного термометра

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Роджер-Пасс, США
Место, возвышающееся на 1710 метров над уровнем моря, находится в американском штате Монтана. В Роджер-Пасс была зафиксирована самая холодная температура на территории США за пределами Аляски. В январе 1954 года столбик термометра опустился до отметки −57 °C.

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Верхоянск, Россия
Несмотря на один из самых больших перепадов температур между летом и зимой на Земле, в Верхоянске постоянно проживают 1173 человека. Место также называют Полюсом холода северного полушария. Самая низкая температура, зафиксированная в этом месте, составляет −69,8 °C.



Оймякон, Россия
По ряду параметров это село в Якутии считается самым суровым местом на Земле, в котором постоянно проживают люди. Население составляет 462 человека. Средняя температура января равна −46,4 °C. В 1924 году экспедицией геолога С. В. Обручева в Оймяконе была зарегистрирована температура −71,2 °C.



"Восток", Антарктида
В районе единственной используемой Россией внутриконтинентальной антарктической научной станции одни из тяжелейших условий на Земле. 120 дней в году здесь длится полярная ночь, среднегодовая скорость ветра достигает 5 м/сек и всего два месяца в году среднемесячная температура воздуха превышает -40 °C. В этом месте был зарегистрирован абсолютный температурный рекорд среди самых низких температур на планете из всех метеорологических станций в 20 веке: термометр зафиксировал −89,2 °C.




Плато, Восточная Антарктида
Научная станция США «Плато» прекратила свой работу в 1969 году. Самая низкая температура, зафиксированная на станции, составляет -73,2 ° C.



Форт-Селкерк, Канада
Поселок был основан в 1848 как торговый пост компании Гудзонова залива. До 20 века здесь постоянно проживали люди, пока в 1950 его не покинули последние жители из-за экстремальных погодных условий. Рекордный температурный минимум этого места составил -58.9 °C.



Проспект-Крик, Аляска, США
Место было заселено в период строительства Транс-Аляскинского трубопровода. После завершения строительства большая часть населения переехала. В январе 1971 года здесь была зафиксирована самая низкая температура на территории США, которая варьировалась на отметке -62 °C.



Снэг, Канада
Для деревушки, расположенной в 25 км. к югу от Бивер-Крик, характерны долгие и суровые зимы. Самым холодным месяцем считается январь. Температура в этот период может опуститься до – 63°С.



Айсмитте, Гренландия
Территория полностью покрыта льдом. В самые холодные месяцы температура может опускаться до -64.9 °C



Нортайс, Гренландия
Бывшая полярная исследовательская станция Британской северогренландской экспедиции находится на Гренландском ледяном щите, на высоте 2345 м над уровнем моря. В 1954 году на станции была зафиксирована самая низкая температура в Северной Америке — 66.1 °C.


фото

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: зима, климат, фото
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