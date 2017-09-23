В защиту дилетантов: коротко о главном

Дилетант в науке чаще всего соотносится с человеком, который не получил специального образования в той области, где он осмеливается что-то высказать, показать или доказать.

Причем самостоятельно. Никто его к этому не принуждает.

Но делает это с наслаждением и упоением, удовольствием и вдохновением.

В действительности, "дилетант" (лат. delecto , итал. dilettante ) буквально означает: услаждаю, забавляю. То есть он занимается какой-либо деятельностью (наукой, искусством, ремеслом) без должных знаний и профессиональной подготовки.

Хотя не понятно почему. Скорее всего, от незнания предметной области тех, кто об этом говорит. Отсюда нередко можно услышать надменные и высокомерные суждения: ничего вы дилетанты не понимаете.

Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого…



Работа в смежной области знаний доставляет радость, и он занимается ею просто так, в свое удовольствие. «Садится он "не в свои сани" именно потому, что увлечен, интересно. Между тем, это сведущий в своей сфере специалист и, уж во всяком случае, незаурядный ум, только проявивший любопытство к делам соседа» [1].

Не будем говорить обо всех. Но есть такая немалочисленная категория дилетантов, которые находят новые результаты в выбранной области, хотя до них многие умудренные люди безуспешно пытались решить ту же проблему.

Как правило, они отвергают все опробованные пути и выбирают непроторенные дороги, добиваясь нужного решения. Несмотря на все предупреждения о мнимой бесполезности неординарного поиска.

Показательные примеры, как дилетанты двигают науку

Как ни странно, но науку вообще зачастую двигают дилетанты. Они сделали много ценных открытий. Им принадлежит заметная роль в развитии знаний.

Благодаря своему упорному и самоотверженному труду дилетанты часто достигали более высоких результатов, чем профессионалы. А некоторые из них своими достижениями буквально затмили профи.

Наглядный пример – открытие Трои, которое сделал Г. Шлиман, будучи не археологом, а простым бухгалтером, банкиром.

Или школьный учитель, русский самоучка К. Циолоковский – он же основоположник теоретической космонавтики.

Конторщик Н. Отто изобрел четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.

Первопечатник России И. Федоров был дьяконом. Создатель микроскопа А. Левенгук – торговцем. Придумавший единицу разности температур А. Цельсий – архитектором.

Изобретатель оригинального неравномерного кода С. Морзе был художником. Ставший международным код Морзе заложил основы эффективного метода статистического кодирования сообщений, общие принципы которого были установлены только через 100 лет К. Шенноном – основателем теории информации.

Первых строителей самолетов высмеивали в печати и называли дилетантами, строго научно (?) указывая, что аппараты тяжелее воздуха не могут летать в принципе.

Юрист Э. Хаббл открыл "красное смещение", которое имеет фундаментальное значение для астрономии и физики.

Один из крупнейших умов в математике П. Ферма окончил юридический факультет.

Показателен опыт Э. Гау по изобретению швейной машины. Он подошел к задаче как дилетант. Его приспособление ткацкого челнока к шитью выглядело чудачеством, ведь сам по себе челнок шить не может.

Список "дилетантов-самоучек" без систематического образования можно продолжать долго: И. Гельфанд, С. Рамануджан, М. Хьюмасон, М. Фарадей, К. Фламмарион, В. Никонов, У. Питтс, Н. Абель многие другие.

Так или иначе, но, дилетантами были почти все, кто внес в науку значительный вклад, что наглядно показано, например, в книге [2].

У дилетантов есть нечто, чего не хватает профи

Большой храм науки – не догматическая религия. Он легко и свободно вмещает как ученых, так и любителей. Но среди любителей есть такая категория, которую остепененные, но недальновидные ученые называют дилетантами.

Однако ситуация мгновенно меняется, когда эти любители ("профаны") вдруг оказываются настоящими учеными. – В науке, явление достаточно заметное.

Почему так? – Вместо того чтобы придумать собственный подход, узкий специалист часто перегружает себя чрезмерной информацией и легко попадает в плен старых устоев-традиций. Между тем, научное открытие – продукт независимого мышления.

Любопытно откровение М. Борна: «Меня никогда не привлекала возможность стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, которые считаются моей областью».

«К сожалению, часто кроме своей науки, ученые мало чем интересуются, поэтому они не знакомы с законами развития научных систем, не знакомы с методологией и технологией развития научных представлений, отсюда они мало чем отличаются от дилетантов, которые интересуются наукой ради забавы. Они узкие специалисты в своей области. Последствия от их "идей" порою очень дорого стоят» (Анатолий Лукьянов).

В своей статье «Дилетанты и цех ученых» (в 1842) А. Герцен писал: «Копернику не могли простить гениальность, над Колумбом смеялись, Гегеля обвиняли в невежестве».

Если бы не эти и другие дилетанты, достижения науки были бы намного скуднее.

Ученые всё больше склонны думать, приходя к заключению, что ограниченная специализация разрозненных наук часто не позволяет прийти к обобщающим выводам.

Многие исследователи невольно замыкаются в пределах узкой тематики.

Она отнимает большую часть их жизни, но не дает возможности выйти из канонов авторитарных парадигм конкретной специальности или научного направления. Не говоря уже о философском осмыслении полученных знаний.

Чтобы вырваться из таких оков, собственных наработок часто явно не достает.

Узкие специалисты, как правило, и мыслят узко.

Не случайно великий А. Эйнштейн исповедовал теорию дилетантизма в науке.

Он говорил, что ученый, несущий в себе тяжелый груз обширных знаний, но связанный в своих представлениях различными предвзятыми точками зрения, стесняющими свободу его творчества, нередко может сделать гораздо меньше, нежели относительно менее знающий исследователь-дилетант, но внутренне более свободный и независимый.

Один из первых крупных философов Нового времени Ф. Бекон высказывал мысль, что можно знать очень многое и при этом не сказать ничего нового, но из очевидных фактов можно найти свежие решения и сделать новые выводы.

«Дилетанты часто двигают науку» – не просто красивая теория.

Действительно продвигают. Причем весьма успешно, ибо они безмерно далеки от процедурно-формальных канонов академической атрибутики, которой нередко свойственно изложением глупостей с умным видом на лице.

Дилетант-любитель читает много разной литературы. Не отвлекается на разные заседания, лекции, комиссии, командировки и проч. Он фанатично предан своему делу (хобби). На него не давит груз-мнение научных авторитетов. Увлеченно работает день и ночь. Творит как художник. Полета фантазии не отнимать. В конце концов, со временем становится основательным профессионалом.

Любопытными наблюдениями делится А. Куделя [3]:

«Прогресс и развитие обеспечивали дилетанты – люди, которые не соблюдали корпоративных правил, ломали стандарты. Сначала они делали хуже: не так вымачивали шерсть, не так красили, не так хранили.



Множество вещей и явлений появились случайно, потому что дилетанты ломали привычный строй. Когда начинаешь изучать с этой точки зрения, кто совершал наибольшие прорывы, то видишь, что изобретатели были изгоями, которых не принимало профессиональное сообщество, обвиняло в дилетантизме, и вся эта история – это борьба с профессионализмом.



Профессионалы – консерваторы, а прогресс двигают дилетанты. Они не признают или просто не знают правил… Обвинение в дилетантизме – не позорное. Позорно, когда дилетант пытается казаться профессионалом, а профессионал ведет себя как дилетант». – Чувствуется, что пишет Дилетант с большой буквы. Поэтому попадает точно в яблочко.

Достаточно вспомнить лекцию-спектакль А. Венедиктова «Ноев ковчег строили дилетанты, а “Титаник” – профессионалы». Чем это закончилось, общеизвестно…

Человеческий фактор в историческом процессе ещё никто не отменял.

"Случайные" люди, не имеющие специальной подготовки, часто разворачивают этот процесс в совершенно неожиданную сторону, способствуя научно-техническому прогрессу.

( *** )

Вместо заключения.

Мы нисколько не идеализируем образ дилетанта. Тем более что существуют и другие точки зрения. Так, С. Магнитов считает [6], что дилетант – мощнейшая угроза для будущей цивилизации, не допускать его к предметному делу, значит, спасти дело.

Интуитивно и логически понятно, что себя автор позиционирует с другой стороной.

По этому поводу не стоит сильно напрягаться. Каждому своё…, как и собственный выбор. Скорее всего, мы просто говорим о разных типажах дилетантов.

На наш взгляд, наибольшую угрозу для мира несут как раз отдельные профи-ученые, которые за гонорары, чины-звания, гранты и прочие блага готовы продать душу дьяволу.

Но это уже другая тема для обсуждения…

Парадокс отношения "дилетант – специалист" прекрасно раскрывает А. Сухотин.

В частности, он отмечает [1]: «При обилии знаний специалист, точнее – узкий специалист, порой заслоняет в исследователе разносторонне мыслящую личность, угнетает фантазию, которая скорее посещает человека, не обремененного обширными профессиональными познаниями.



Здесь преимущество получают дилетанты. За плотным кордоном специальных сведений ученый теряет нередко умение поразить цель. Отдельные факты и фактики, тончайшие детали не только сосредоточивают его внимание по разным направлениям, не давая сойтись на главном. Они также мешают привлечь "постороннюю", неспециальную точку зрения"».

Генри Форд считал, что узкие специалисты часто вредны. Они могут загубить любое хорошее дело, увидев десятки недостатков новой идеи и высказав огромное количество возражений.

Потомственный крестьянин И. Селиванов начал впервые рисовать, выйдя на пенсию, и со временем создал галерею картин, часть из которых вошла во всемирную энциклопедию.

По расчетам известного науковеда М. Малки среди истинных новаторов в науке непропорционально большую долю составляют выходцы из других дисциплин. То есть дилетанты.

Более того, многие ученые небезосновательно считают, что полезно менять область исследований в среднем раз в 10 лет.

Современной науке, расчлененной на множество ветвей-специальностей, как никогда нужны деятельные энергичные люди, которые могут идти наперекор установившимся течениям-традициям, умеют правильно ставить проблемные задачи и находить неординарные решения в сопредельных областях.

Их зовут дилетанты. Они чрезвычайно быстро учатся и способны шагать непроторенными дорогами в поисках новых полезных знаний.

Наиболее вероятно, что именно за ними будущее…

Литература: