Goblin News 22: рука Москвы в антивирусе, мракобесы на марше и пара слов о видеоблогерах

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В этом выпуске:

00:06 гениальная украинская идея применения миротворцев на Донбассе

04:09 отечественный антивирус как угроза национальной безопасности США

07:14 отказ киносетей от проката “Матильды”

12:21 замена кириллицы на латиницу в Казахстане

16:29 конфликт Немагии и Тинькова

19:16 древние и прекрасные народные обычаи в Пакистане

21:07 публичный разврат в центре Москвы



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Источник: www.youtube.com