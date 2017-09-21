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Goblin News 22: рука Москвы в антивирусе, мракобесы на марше и пара слов о видеоблогерах

18:59. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:06 гениальная украинская идея применения миротворцев на Донбассе
04:09 отечественный антивирус как угроза национальной безопасности США
07:14 отказ киносетей от проката “Матильды”
12:21 замена кириллицы на латиницу в Казахстане
16:29 конфликт Немагии и Тинькова
19:16 древние и прекрасные народные обычаи в Пакистане
21:07 публичный разврат в центре Москвы

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Источник: www.youtube.com

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