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Британцы симулировали паралич и апмутировали свои конечности для Олимпиады

10:07. 21 сентября 2017 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:

Британцы симулировали паралич и апмутировали свои конечности для Олимпиады

BBC: британские паралимпийцы укорачивали себе конечности, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками

Паралимпийцы проходят специальную комиссию, которая определяет, в каком классе спортсмены будут принимать участие.

По информации BBC, британцы перед этой комиссией укорачивали себе конечности путем операций до нужной длины, чтобы заслужить право на выступление в более слабом классе, где принимают участие спортсмены без рук и ног вообще.

Британцы симулировали паралич и апмутировали свои конечности для Олимпиады

Также некоторые британцы выступали в соревнованиях на инвалидных колясках, хотя в жизни их не используют.

Сообщается, что случаи подобного обмана в сборной Великобритании носили массовый характер. Некоторые британские спортсмены даже отказывались от участия на соревнованиях, не желая быть участниками этой мошеннической схемы.

Британцы симулировали паралич и апмутировали свои конечности для Олимпиады

Сейчас расследованием этих случаев занимается Международный паралимпийский комитет (МПК).

Напомним, что до сентября 2017 года МПК возглавлял британец Филипп Крейвен.

Британцы симулировали паралич и апмутировали свои конечности для Олимпиады

Ранее сообщалось, что сборная России не допущена к Паралимпиаде в Пхенчхане.

bbc.co.uk/programmes/b0952qqf

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

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    Вячеслав 21 сентября 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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    Это больные на голову люди… Да и не люди вовсе… Им там деньги, нарциссцизм (по-другому и не назовёшь), толерантность долбанная совсем разум отбили… И они ещё учат, как нам жить…

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