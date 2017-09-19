В какой ВУЗ засунуть ребёнка? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: В какой ВУЗ засунуть ребёнка? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

Как правильно выбрать образование и профессию для своих детей?

Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



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