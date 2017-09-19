В какой ВУЗ засунуть ребёнка? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

В какой ВУЗ засунуть ребёнка? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
10:26. 19 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Михаил Величко: В какой ВУЗ засунуть ребёнка? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI
Как правильно выбрать образование и профессию для своих детей?
Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com