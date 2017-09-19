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Ураган «Мария» достиг максимальной категории и обрушился на Карибы (ВИДЕО)

07:10. 19 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Ураган «Мария» достиг максимальной категории и обрушился на Карибы (ВИДЕО) | Русская весна

Ураган «Мария», который приблизился к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.

Скорость ветра составляет 260 километров в час. Метеорологи прогнозируют подъем воды на 2–3 метра выше обычных приливных значений.

Стихия уже начала наносить разрушения. Так, премьер-министр островного государства Доминика написал в своем Facebook, что ураган сорвал крышу его дома, а само здание подтопило.

Кроме «Марии», в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США бушует ураган «Хосе».

В конце августа на штат Техас обрушился ураган «Харви». Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений стали 60 человек.

10 сентября на Флориду обрушился еще один ураган, «Ирма». До этого он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали 55 человек.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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