Почему школа отбивает интерес к чтению

Концептуал СМИ Исследования выявляют очень опасную и, пожалуй, даже позорную проблему нашего образования

Исследования выявляют очень опасную и, пожалуй, даже позорную проблему нашего образования. Если в четвёртом классе российские школьники находятся по умению читать впереди планеты всей, то к концу школы они скатываются на уровень ниже среднего, куда-то ближе к странам Африки и Латинской Америки.



На видео Катерина Поливанова, доктор психологических наук из ВШЭ, разоблачает некоторые мифы о пользе детского чтения и объясняет, почему книги о Гарри Поттере сделали так много в плане возврата интереса школьников к литературе. Не спешите сразу возмущаться, потратьте 14 минут на видео. Там практически всё по делу.

Госпожа Поливанова полагает, что одна из причин катастрофы заключается в том, что школьникам очень не хватает в жизни «волшебства». Они не видят результатов учёбы, а только поглощают бесполезные и неинтересные знания, которые, как говорят лукавые учителя, «пригодятся в жизни». Волшебник, получающий результат сразу после взмаха палочкой, вызывает в этой ситуации острую зависть.Проводя старую аналогию с велосипедом — представьте, что сидящим за партами детям на протяжении 11 классов рассказывают об устройстве велосипеда, о способах его ремонта, о великих велосипедистах и о программах тренировок профессиональных спортсменов. Для школьников это будет очевидной пыткой, и велосипеды они при таком методе обучения явно не полюбят.К сожалению, с литературой ситуация именно такова. «Записки охотника», «Пиковая дама» и, допустим, «Вот опять окно» — безусловные шедевры, однако создавались они явно не для детей. Проблема даже не в том, что школьники не имеют ещё достаточных фоновых знаний, чтобы читать классику такого рода осмысленно, проблема в том, что интересна она будет хорошо если одному ребёнку из десяти.Если школа хочет привить детям интерес к чтению — а без этого интереса все часы литературы можно смело отдавать на физкультуру и ОБЖ — подбирать книги нужно не по полезности, а именно по интересности. Я не предлагаю, конечно же, изучать в пятом классе богомерзкого Гарри Поттера, но вот, например, книги покинувшего наш дружный ЖЖ Сергея Лукьяненко я бы включил в программу 5-8 классов непременно.Провести масштабное исследование и выяснить, какие книги затягивают школьников сильнее всего, не так уж сложно. Вместо этого однако составители учебников включают в программу разнообразную пафосную классику на свой вкус, как будто мы живём в XVI веке, школы только что появились, а до изобретения термина «мотивация» остаётся ещё 300 лет.Плавно перехожу к печальной сути поста. Если на уроках литературы школьники давятся пусть неудобоваримой, но всё-таки классикой, то на математике, русском и физике они вынуждены читать учебники, составленные далеко не самыми талантливыми в стране людьми.Представьте приказ Министра образования: убрать из программы Пушкина с Лермонтовым, заменив их специально написанными для школьников актуальными текстами. Технически-то сделать несложно — нанимаем копирайтеров по 50 рублей за тысячу знаков, даём им задание написать книгу о войне 1812 года. Потом учим школьников на основе этой свежесозданной книги.Нелепо, правда? Очевидно, что если уж у нас есть возможность выбирать из всех книг, которые были написаны за последние пару тысяч лет, значит, то выбирать самое лучшее, без компромиссов. Но, увы, Министерство образования исповедует при составлении учебников именно такой нелепый подход. Вместо того, чтобы взять лучшие созданные за последние 100-200 лет учебники, начиная с книг бессмертного Якова Перельмана, учебники заказываются разным случайным людям, как будто фактор таланта тут не имеет ровно никакого значения.Стоит ли удивляться, что посредственный учебник школьники читают безо всякого интереса и удовольствия? Скачайте руководство по эксплуатации трансформаторов тока ТЗЛМ, начните читать. Захватывает? Сомневаюсь. Хотя вы можете быть уверены, что составлено руководство грамотным человеком, а информация там не только полезна, но и правильно структурирована.Я понимаю, существует целая индустрия производства школьных учебников. Одни люди получают зарплату, постоянно выдавая на-гора свежие тексты. Другие зарабатывают на редактуре, на оформлении и на издательстве. Третьи имеют свой хлеб, контролируя процесс, выдавая ценные указания составителям учебников и проверяя, хорошо ли они эти указания выполняют. Все при деле, все при деньгах…Вот только сделать хороший учебник не проще, чем написать хорошую книгу. Если мы возьмём на входе кучу безвестных специалистов среднего уровня, учебник у них тоже получится средним — скучным и неэффективным. А конкурировать этот посредственный учебник будет с лучшими сериалами, лучшими мультфильмами и лучшими компьютерными играми, ибо индустрия развлечений «средним» произведениям шансов не даёт никаким. И конкуренцию за внимание школьника учебник, разумеется, проиграет начисто.Если мы хотим. Чтобы школа перестала отбивать у детей интерес к чтению, подход к выбору текстов следует кардинально поменять.1. Произведения для чтения должны выбираться не по принципу модности и пафосности автора, как сейчас, а так, чтобы школьникам — особенно тем, кто читать не любит — было интересно. Повторюсь — особенно тем, кто читать не любит. Если школьник любит читать, он за год полсотни книг и безо всякой школы переварит, школа ему в этом благородном деле сможет разве что помешать. Ориентироваться надо на тех, кто к чтению относится с прохладцей.2. У каждой книги должна быть профессиональная аудиоверсия. Мобильники сейчас есть у всех, и очень многим будет интереснее не сидеть с книгой за письменным столом, а слушать её по дороге из школы или даже на переменах. Таким нехитрым способом можно приобщить к сокровищам литературы целый сегмент не любящих читать «глазами» школьников.3. Подход к выбору учебников должен быть тем же, что и к выбору остальной литературы. Нужно брать лучшее из того, что было создано за последние 100-200 лет, а при создании новых учебников не лениться и приглашать к сотрудничеству современных классиков, фамилии которых я во избежание неизбежных споров перечислять сейчас не буду. Создание учебников нельзя доверять случайным людям, учебники должны создавать писатели, причём самые талантливые, каких только можно найти.. Кстати. А кому из современных российских писателей вы бы доверили создание школьных учебников?

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