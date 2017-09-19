Эта женщина живьем укладывала детей в гробы

Спустя годы она получила за это награду!

Оказалось, что во времена Второй мировой войны она спасла из варшавского гетто 2 500 детей. В то время Ирена была членом польской подпольной организации — Совет помощи евреям (Zegota). Когда в гетто перестали пускать всех, кто не был евреем, Ирена получила для себя и своей сообщницы пропуска от варшавского департамента эпидемиологического контроля.Так женщины могли спокойно проходить на территорию гетто и помогать людям, которые там проживали. Нередко с собой они приносили еду и медикаменты. Но самое главное, что они вывозили оттуда детей.Для этого использовались различные методы: детей перевозили в мусорных пакетах, перебрасывали через забор, выводили через канализацию. Младенцев Ирена прятала в свою сумку для инструментов, а детей постарше под брезент в грузовике.Она всегда возила с собой собаку, которую надрессировала лаять на немецких охранников. Это помогало заглушить плач или шум детей.Иногда Сендлер подкупала охранников, что помогало ей в ее нелегкой работе. Интересно, что женщина записывала имена всех спасенных детей, надеясь потом помочь им воссоединиться со своими семьями.Такие бумажки Ирена закапывала в банках в саду. В итоге там были обнаружены имена 2 500 детей.В 1943 году нацисты арестовали Сендлер. Но она не выдала никакой информации, несмотря на то, что ей сломали руки и ноги.Тогда ее приказали расстрелять, но здесь женщине помогла организация Zegota, представители которой подкупили охранника. Последний внес имя Сендлер в список расстрелянных. До конца войны она жила под чужим именем.Женщина умерла в 2008 году в возрасте 98 лет. Ее кандидатуру выдвигали на получение Нобелевской премии мира, но она проиграла кандидату в президенты США Альберту Гору. При этом женщина была кавалером нескольких польских орденов, а также получила почетное звание Праведник народов мира.Ирена Сендлер говорила: «Меня учили в детстве: если тонет человек, его нужно спасти независимо от его религиозной или национальной принадлежности». Именно эта фраза и стала ее жизненным девизом!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com