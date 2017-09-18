Мьянма манит террористов ИГИЛ

Террористическая организация ИГИЛ терпит поражение на Ближнем Востоке. Сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России и союзников теснит исламистов, уничтожая их позиции в нефтеносных районах Сирии. Финансы боевиков ограничены, вербовка сторонников затруднена, да и поражение славы не добавляет. Руководство ИГИЛ ищет новые страны для распространения своего влияния: и оно выбрало Мьянму.

Боевики из Малайзии, связанные с террористами ИГ, уезжают в Мьянму. Предлог выбран отличный: защита интересов мусульманского меньшинства рохинджа.

Об истинной цели догадаться несложно: вербовка новых исламистов среди недовольных. Джихад, по их мнению, должен увенчаться успехом, так как народность рохинджа терпит притеснения и может оказаться лояльной к боевикам. Да и Мьянма географически расположена к Малайзии ближе, чем Сирия и южные районы Филиппин.

Мьянма притягивает к себе взгляды боевиков ИГИЛ в Сирии, Малайзии и Индонезии. Сами мусульмане рохинджа проживают на западе страны, где постоянно вспыхивают конфликты с местными буддистами на религиозной почве. Без жертв не обходится. Ситуация накаляется еще и потому, что в Мьянме организована т.н. движение «Араканская армия спасения рохинджа».

В начале осени боевики рохинджа стали жечь буддийские монастыри и разрушать статуи Будды в западном штате Ракхайн. Столкновения с армией Мьянмы продолжаются. Тысячи людей бегут в Бангладеш. В стране сложная ситуация, которая играет на руку исламистам. И все так удачно началось после прихода в Мьянму Фонда Сороса, любителя организовывать «цветные революции».

Совпадение? Сильно сомневаюсь.

Мьянмой заинтересовались и террористы ИГИЛ, и американские финансисты, изображающие из себя богов на земле?

И к чему стремятся боевики движения рохинджа?

К созданию суверенного государства, анклава между Бангладешом и Мьянмой. В случае успеха, сюда станут стекаться религиозные фанатики всех мастей. Не зря уже сюда устремились радикалы ИГИЛ.

Российские власти осудили действия боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» и призвали к мирному разрешению конфликта. Он сыграет на руку только террористам. Впрочем, не обошлось здесь и без природных ресурсов. То-то Сорос уже «нарисовался»... лучше Мьянму из виду не упускать, чтобы потом не пришлось давить игиловцев уже в этой стране всем миром. Дурное дело нехитрое: экстремисты расползаются словно тараканы, вербуя недовольных среди нищего и бесправного населения.