ВЭФ-3: прорыв или бег на месте?

Источник: http://www.stoletie.ru/

Заметки участника на полях прошедшего форума



Третий Восточный экономический форум, состоявшийся во Владивостоке, стал, безусловно, знаковым событием уже хотя бы потому, что являл собой ещё один прорыв кольца международной изоляции, которое вот уже несколько лет подряд пытается создать вокруг России коллективный Запад. Однако, не все так радужно.

О многом может говорить тот факт, что три восточных лидера, монгольский, японский и корейский, прибыли в гости к нам, несмотря на то, что совсем недавно встречались с хозяином Кремля — кто на площадках международных мероприятий, а кто в ходе полноформатных визитов. Индия была представлена на уровне – главы внешнеполитического ведомства.

Южнокорейский президент вообще совершил беспрецедентный, с точки зрения политической традиции, ход: он после первого в качестве главы своей страны визита за океан отправился не в Пекин или Токио, как поступали его предшественники, а в гости к хозяину одной шестой части суши. Республика Корея в данный момент поставлена перед серьезным выбором, следовать ли и дальше диктату США, подвергая большому риску отношения с ближайшими соседями — Москвой и Пекином, либо начать постепенно расставаться с радужными мечтаниями о процветании путем отказа от части суверенитета.

Довольно болезненным ударом для хозяина Белого дома стала поездка в Россию искушенного в политических играх губернатора Калифорнии Джерри Брауна, которому на форуме уделялось подчеркнуто повышенное внимание.

Всем запомнились два момента — Калифорния, в отличие от центрального правительства, все же собирается совместно с некоторыми другими американскими штатами следовать букве Парижского соглашения по климату. Второе – недавнее закрытие российского генерального консульства в Сан-Франциско серьезно осложнило процесс выдачи виз жителям западного побережья США и эту проблему необходимо как-то решать – в подобном пассаже можно усмотреть намек на эвентуальное открытие в независимой Калифорнии российского представительства, хотя, конечно, рассчитывать на это не приходится. Публичное обнародование таких намерений стало очередным тревожным звонком для Дональда Трампа, который судорожно пытается удержать брыкающегося коня американской государственности: так и до парада суверенитетов недалеко.

Еще один выпад в сторону заокеанского гегемона – заочное обвинение в срыве договоренностей с Пхеньяном как причина нынешней взрывоопасной ситуации. Вкупе со звучавшими ранее призывами проявлять сдержанность это можно растолковать как недвусмысленный призыв в сторону Вашингтона – «руки прочь от Северной Кореи!».

На первый взгляд, столь же прекрасно выглядит и экономическая составляющая третьего Восточного экономического форума. Как заявляется, за неполные два дня было заключено контрактов почти на триллион рублей, что хотя в два раза меньше, нежели в прошлом году, все же станет неплохим подспорьем для испытывающего хронический дефицит российского бюджета. В качестве основных застрельщиков выступают японские и южнокорейские компании.

И все же при более скрупулезном анализе начинаешь понимать, что здесь далеко не все так однозначно.

Самый главный контраргумент – практически все скрепленные подписью глав компаний и корпораций на нынешнем Восточном экономическом форуме документы представляют собой так называемые Меморандумы о намерениях.

Мода на подобные бумаги возникла не так давно, проблема только в том, что эти «напоминания» (приблизительно так переводится с латыни подобный термин) никого ни к чему не обязывают – в них просто фиксируются благопожелания сторон сделать то или иное доброе дело. Никаких механизмов, обязывающих претворить благопожелания в реальные дела, в них не предусмотрено.

Помимо этого, нельзя не заметить, что речь часто идет об одних и тех же объектах – в 2016 году Фонд развития Дальнего Востока и ЗАО «Национальная химическая группа» подписали контракт на строительство завода по производству минеральных удобрений в Находке с общим объемом инвестиций примерно 370 миллиардов рублей. Можно было бы только порадоваться за наш бизнес, принявший нелегкое решение участвовать в подъеме отечественной экономики, создавать задел для ухода от её сырьевой направленности, ведь объем производства впечатляет — по миллиону тонн аммиака и метанола в год, и вдвое больше карбамида. Однако этот объект, как нам стало известно, фигурирует и в документах ВЭФ-3, правда в субподрядчиках уже мелькает южнокорейский промышленный гигант «Хюндай». Выходит, что ни у капитанов нашей промышленности, ни у нашего государства не хватает средств на самостоятельное завершение данного, далеко не самого масштабного проекта и потому значительная часть прибыли будет уплывать за рубеж, в данном случае в Южную Корею.

Во многом аналогичная ситуация и с судостроительным заводом «Звезда» в городе Большой Камень — собирать там крупнотоннажные танкеры-газовозы для прохода по Северному морскому пути планируется с помощью той же «Хюндай» вкупе с другим гигантом мирового уровня — «Самсунгом». Не означает ли это, что руководство данного предприятия будет уделять гипертрофированное внимание именно прибыльным гражданским проектам в ущерб строительству военных кораблей, закладка которых состоялась сразу после завершения Восточного экономического форума. А ведь слабость нашего Тихоокеанского флота не что иное, как приглашение «партнерам» решить вопросы отношений с нашей страной силовыми методами.

Примерно то же самое и в отношении японских проектов. Главный из них – строительство моста через пролив Лаперуза для соединения наших железных дорог со страной Восходящего солнца. О нем шла речь в ходе встречи на высшем уровне во Владивостоке. С нашей стороны основной застрельщик, разумеется, монополист «АО «РЖД». Проект, без преувеличения, амбициозный, как с инженерной, так и с экономической и политической точек зрения. Его реализация позволит говорить о полной загрузке Транссиба. При этом нельзя не указать на одно существенное «но» — мост Хоккайдо-Сахалин неизбежно будет означать, что часть грузов, которые могли бы пойти по Северному морскому пути, будут отданы железнодорожникам. В условиях недогруженности СМП это может привести к нежелательной конкуренции и в конечном итоге к срыву обоих проектов. К тому же пропускная способность стальных магистралей все равно ниже, чем морских, да и в таком варианте потребуется решить проблему ускоренной «растаможки», что у нас, следует признать, далеко не всегда получается.

Стоит также заметить, что все недавно запущенные проекты сотрудничества японцев с нами построены на одном допущении – в Токио полагают, что подобным образом как бы выплачивается компенсация за южные Курилы, которые, как они наивно полагают, мы им рано или поздно отдадим. Как только самураи поймут, что «это неправильные пчелы», все проекты будут неизбежно заморожены.

Ключ к развитию Дальнего Востока, похоже, все же в изыскании собственных ресурсов, создании производственных мощностей, ориентированных и на защищенный таможенными пошлинами внутренний рынок, и на экспорт.

На данный момент мы наблюдаем, за исключением упомянутых и ещё ряда проектов, лишь стремление ограничиться развитием предприятий по переработке рыбы, животноводству, добыче полезных ископаемых, в первую очередь золота. В противовес этому, формулируются маниловские планы возведения новых крупных аэропортов, как например, в Петропавловске-Камчатском, строительства роскошных гостиниц – это, безусловно, хорошо, но вначале неплохо было бы повысить привлекательность региона, наладив промышленное производство и обустроив первичную инфраструктуру.

Могут возразить, что в последние годы дела на Дальнем Востоке идут в гору – население столицы Приморья увеличилось на 15 тысяч человек, валовой региональный продукт Камчатки вырос более чем на десять процентов. Однако, рост населения отдельных районов региона связан с притоком мигрантов из Средней Азии, а рост ВРП связан преимущественно с прогрессом сферы услуг. Немалую роль в оживлении региона играют военные – возвращение людей в погонах в Тикси поспособствовало хотя бы частичному оживлению этого забытого всеми города.

Людей можно привлечь на Восток страны различными льготами, прежде всего, высокими зарплатами, бесплатными путевками. В условиях, когда зарплаты там ныне колеблются в районе 10-15 тысяч рублей при московских ценах, говорить о существенных подвижках — вряд ли уместно.

Не поможет и разрекламированный дальневосточный гектар – коль скоро люди приобретают разрозненные участки земли, говорить о создании новых городов не приходится. Пожалуй, единственное исключение – поселения староверов, не требующие особых условий, но это ресурс ограниченный. Целесообразным видится возрождение уже существующих населенных пунктов, путем создания там нормальных условий жизни. Недалеко от города Большой Камень есть такое село – Моленый мыс, где уже более двадцати лет нет электричества. Люди готовы там продолжать жить, но необходимо лишь протянуть линию, ведь, в конце концов, один из наших гигантов топливно-энергетического комплекса проложил фактически по окраине села газопровод. Так что, все новое – хорошо забытое старое.

Дмитрий Мельников

Источник: nstarikov.ru