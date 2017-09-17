Николай Стариков: От властей Болгарии ждем если не благодарности, то хотя бы элементарного знания истории

Источник: https://antimaidan.ru/

Власти Болгарии рассматривают Россию как серьезную внешнеполитическую угрозу. Это следует из доклада о состоянии национальной безопасности в 2016 году, который был принят болгарским правительством и отправлен на утверждение в парламент.



Впервые официальный правительственный документ «содержит столь острую критику Москвы», пишет болгарская газета «Сега». Авторы доклада утверждают, что действия России являются «источником региональной нестабильности и угрожают свободной и мирной Европе».

«Угрозы безопасности нарастают не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свою военную активность», — говорится в документе, подписанном главой болгарского кабмина Бойко Борисовым.

В Софии также считают, что наша страна незаконно расширяет выход России в акваторию Черного моря, что ведет к нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе.

Проблемой в докладе названо также ухудшение отношений России с НАТО и ЕС.

«Избирательное исполнение фундаментальных международных договоров в области контроля над оружием и ведение информационной войны» подрывают доверие и мешают принимать решения, связанные с обеспечением безопасности Европы, заявляют власти Болгарии.

30 июля Бойко Борисов высказал мнение, что отношения Брюсселя и Москвы должны быть прагматичными. А 6 сентября болгарский премьер вместе со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом заявил о готовности двух стран стать мостом между Евросоюзом и Россией.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

«Очень странно слышать подобные заявления именно от Болгарии. Давайте поменяем в этом заявлении слова Россия, Российская Федерация на «Российская империя», вернемся в середину XIX века и увидим, что именно благодаря действиям нашей страны и всему тому, что сегодня ей инкриминируется, на карте и появилось независимое болгарское государство.

Николай Стариков: Болгария существует благодаря действиям Российской империи в XIX веке

Если бы Россия не помогала Болгарии, если бы она тогда не «нарушала геостратегический баланс», как утверждают в Софии, то до сих пор вся нынешняя болгарская территория принадлежала бы Турции.

Николай Стариков: Не нарушай Россия в XIX веке «геостратегический баланс», Болгария была бы частью Турции

Очень хотелось бы, чтобы руководители Болгарии хоть немного знали свою собственную историю. Чувства благодарности мы от них не требуем. Но элементарных знаний собственной и мировой истории потребовать имеем право».