Всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир!

То, что небольшое голодание полезно – известно давно. Но мы стараемся кушать вовремя, не давая голоду разгуляться. И чаще всего это играет против нас. Подробнее читайте дальше.



Вот что врачи говорят о однодневном еженедельном голодании:



– Если однодневные голодания раз в неделю продолжать в течение года, то это улучшит конституцию человека и избавит его от болезней.



– Усталость внутренних органов в значительной степени снимается однодневными голоданиями. Есть много случаев, когда лёгкая степень диабета излечивалась только за счёт того, что поджелудочная железа могла отдохнуть в течение нескольких дней голодания.



– Один день голодания омолаживает организм на три месяца.

Оказалось, что помощью голодания еще в глубокой древности лечили больных Гиппократ, Авиценна, Парацельс и другие врачи. В настоящее время уже имеется много научных данных, раскрывающих механизм лечебного действия голодания, которое стимулирует обмен веществ, омолаживает организм и препятствует старению.

Во время полного голодания используется энергия, которая тратилась нами на переваривание пищи для лечения имеющихся заболеваний и для, собственно, очищения. На личном опыте я убедился, что с насморком пустой желудок справляется за двое суток, с сильнейшим гриппом почему-то за трое.

Но если в первом случае можно передвигаться, то грипп сопровождается попеременно ужасающей лихорадкой и сонливостью. Самое поразительное, что после такого лечения выглядишь, как после СПА-процедур. Не знаю, в чем тут дело, но организм явно очищается и внешне и внутренне. Кстати, если уж вы решились лечить болезни голодом, то ни в коем случае, не принимайте никаких лекарств.

Можно только пить воду — часто и небольшими порциями. За день нужно выпивать 1,5-2 литра жидкости. Кроме чистой воды можно пить слабый настой шиповника или травяной чай (без сахара!).



ПОРЯДОК В МЫСЛЯХ



К слову сказать, кратковременное голодание, помимо очищения и существенного улучшения внешности имеет еще один неожиданный эффект. Он заключается в увеличении силы воображения и способности творить. Например, Джон Леннон, один из легендарных «битлов», практиковал медитацию и увлекался голоданием. Не исключено, что его творческие озарения в музыкальной сфере стали результатом не только таланта и работоспособности, но и периодическом отказе от хлеба насущного.



Т.Тоео, бывший член палаты общин японского парламента, всем сомневающимся настоятельно рекомендовал еженедельные однодневные голодания как способ оздоровления и активизации мышления. Он неоднократно подчеркивал, что это не просто диета, ибо благодаря голоданию голова работает лучше и непрерывно возникают идеи.

Единственное, о чем не следует забывать: перед голоданием необходимо очистить организм. Для этого за 2 дня до намеченного срока исключите из рациона животные продукты. Переходите на злаково-растительную диету. Меню должно состоять из всевозможных каш, овощей и фруктов. Начинайте всегда не более чем с 1-2-дневного голодания, потом переходите на 3-дневное. Сколько длился голод — столько и выход из него.

Можно подряд провести поочередно одно-, двух-, трехдневное голодание, завершая каждое таким же по продолжительности выходом из процесса. Дальнейшее увеличение сроков следует проводить после более длительных перерывов. Постепенно можно довести голодание до 7 дней. Проводить его желательно 1 раз в 6 месяцев. Более длительное голодание в домашних условиях (по крайней мере, пока вы его как следует не освоите) не рекомендуется.



И что самое главное, в процессе самоочищения очень важен оптимистический настрой. Начиная голодать, верьте в успех, и вы достигнете удивительных результатов. Организм самостоятельно будет справляться с любыми заболеваниями, и, когда регулярные голодания войдут у вас в привычку, вы вообще перестанете болеть.



ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ.



Если грамотно и качественно подготовится к суточным голоданиям, и делать их стабильно, и систематически каждую неделю, то можно добиться хороших результатов для снижения веса.



По словам экспертов, мягкий стресс, который испытывает организм во время умеренного голодания, положительно сказывается на иммунитете и снижает вероятность возникновения раковых заболеваний. Обязательное условие — если уж решили поголодать, то делайте это регулярно и пейте во время этого процесса воду.



С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Начинать надо с настроя. На первых порах голодание вызывает дискомфорт, лёгкий стрессовый постоянный фон и чтоб его преодолеть, надо обладать достаточной мотивацией.



В день перед голоданием будьте сдержаны в еде, желательно не употреблять алкоголь, не ешьте много на ночь, не ешьте вечером мясное.



Постарайтесь найти себе занятия. Лучше если это будут дела на свежем воздухе, на даче, в лесу. Не устраивайте свое первое голодание на работе. Возможные проблемы в виде различных неприятных ощущений - головные боли, головокружения, слабость, плохое настроение, запах изо рта, могут испортить ваши отношения с окружающими, и затруднить само голодание. В дальнейшем вы сможете голодать «без отрыва от производства» и никто даже не заметит.



Я делаю так:

Воскресенье. В 18:00 легкий ужин, затем стараюсь пораньше лечь спать.

Понедельник. В течение всего дня (до 18:00), по мере возникновения мыслей о еде, пью воду.

Понедельник 18:00, выход из голодания. Делаю салатик из тертой морковки (ни чем не заправляю). Затем можно съесть кусочек хлебушка, желательно грубого помола, черствого. Часа через 2 можно сварить кашку (желательно на воде и без масла).



Выход из однодневного голодания



Рекомендации П. Брегга по питанию в восстановительный период.

1день (24 часа) = если хотите, можете добавить в дистиллированную воду 1/3 чайной ложки неочищенного меда и 1 чайную ложку лимонного сока, это делает воду приятной и растворяет слизь и токсины.



В конце этого голодания первой пищей должен быть салат из свежих овощей, в основном из тертой моркови и тертой капусты. Как приправу можете использовать сок лимона или апельсина. Такое блюдо действует как метла на кишечник. После этого можете есть вареные овощи, например, тушеные помидоры. Можете есть различную зелень - шпинат, тыкву, листовую капусту, приготовленный сельдерей или волокнистую фасоль. Никогда нельзя прерывать голодание продуктами животного происхождения: мясо, сыр, рыба, орехами или семечками. В течение 2-х дней не употребляйте никакой кислотной пищи.



Любой человек может без серьезных последствий может обходиться без пищи и воды несколько дней, и только наше невежество заставляет нас умирать от страха за столь короткий срок.