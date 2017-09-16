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Как жили «старые девы» на Руси

09:02. 16 сентября 2017 Просмотров - 42 Один комментарий Опубликовал:

Женщину, не вышедшую замуж до определенного возраста, и не вступившую в связь с мужчиной, всегда было принято называть старой девой. Сегодня «старых дев» найти крайне сложно, но раньше такие девушки были в каждой деревне.

Замужество на Руси

В средние века на Руси девушек брали в жены в 14-15 лет! Подростки по сегодняшнему определению, эти девушки считались уже достаточно взрослыми для того, чтобы обрести статус семейного человека, стать женой и матерью. На восемнадцатилетних девиц смотрели с сомнением: «Не старовата ли красавица?». Девушкам после двадцати практически не оставлялось шансов на замужество – «товар» устаревал. К дамам после двадцати пяти лет накрепко привязывалось обидное прозвище «старая дева».

Такой странный, по мнению современников, подход объяснялся достаточно просто. Причина раннего замужества была не в фертильности женщин – и в двадцать пять девушка способна к деторождению. Корень раннего замужества крылся в стремлении мужчин сделать женой еще не оформившуюся в своих убеждениях девушку, сформировать из нее супругу «под себя», согласно своим желаниям и своим вывертам. Главное, забить свое "я" у молоденькой девочки, дабы она так и прожила в "мужнем страхе". Считалось, что юная девушка станет послушной во всем мужу женой, будет трудолюбива и чадолюбива. Разумеется, в 25 лет она уже не могла быть такой же сговорчивой и покладистой. Матримониальные традиции древней Руси основывались на патриархальном подходе к образованию семьи.

Судьбы старых дев на Руси

Старых дев называли «седыми макушками». Если все ровесницы девушки уже обзавелись семьями и детьми, такая женщина становилась «вековухой». Вековуха не могла участвовать в девичьих посиделках, при этом она была обязана заплетать косу, носить скромную, темную одежду, внешним видом не привлекая к себе внимания. Она не участвовала в праздничных гуляньях, не веселилась с другими, лишь замаливала «грех» безбрачия. Судьбы старой девы была печальна.

Презираемая всеми, особенно, семейными подругами, она могла жить только со своими родителями или, после их смерти, с братом и его семьей. На ее плечи ложились обязанности по выполнению хозяйственных работ. Иногда вековухи управляли хозяйством, но чаще они становились изгоями, подвергающимися насмешкам и гонениям. Старых дев побаивались, полагая, что те, в поисках нереализованной любви, могут вступать в половую связь с бесами, становиться ведьмами с дурным глазом и злыми намерениями. Стремясь избежать такой участи и насмешек, часть старых дев Руси уходила в монастырь, посвящая жизнь Богу.

Источник: nashaplaneta.su

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Один комментарий»

  • 491 -46
    Андрей 7 16 сентября 2017 в 9:36 Ссылка Пометить
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    Ах какие глупые были предки, женились на чистых (девственницах, не несущих в яйцеклетках энергетический отпечаток других самцов, особенно из чужеродцев), психически здоровых (т.н. девичья скромность, отсутствие полового стыда – психзаболевание) девках, а не на “взрослых-опытных” эгоистичных безстыдных истеричках.
    Это благодаря их выбору мы сейчас живем. А вот нашим потомкам не позавидуешь, современные русские бабы, “независимые и свободные”, их просто не произведут.

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