“Непокоренные”
22:59. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Польская версия участия Польши во второй мировой войне с полным суповым набором современной польской мифологии. Начиная с умалчивания о совместном с Гитлером расчлнении Чехословакии и о тех поляках, которые сражались вместе с Красной Армией, и заканчивая Катынью и рассказами про могучую роль поляков в победе над Германией. В общем, накал клюквы приятно порадовал, особенно "кровавые работники НКВД" и товарищ Сталин в виде зловещей тени.
Нашел вот здесь https://yuripasholok.livejournal.com/941
Забавно, но с схожим названием "Непокоренный" на Украине в 2000 году выходил фильм посвященный Шухевичу. Так что начинка разная, а суть одна, связанная с формированием комлекса вечно обиженной страны, которую все всегда обижали и которой все должны. В этом вопросе и возникает известное польско-бандеровское противоречие, так как два нациотворческих мифа сталкиваются между собой, про этом технологически они полностью идентичны, а сама конструкция "жертвы двух тоталитарных режимов" имеет американо-канадское происхождение, где польские эмигранты прикармливались в годы Холодной Войны одновременно с бандеровцами. Отсюда и столь похожие родимые пятна.
Подобные опусы достаточно наглядно показывают, чем именно кормят польские националистические элиты свое население, для обоснования выдвигаемых политических и финансовых претензий реваншистского характера.
Источник: colonelcassad.livejournal.com