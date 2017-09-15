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“Непокоренные”

22:59. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Польская версия участия Польши во второй мировой войне с полным суповым набором современной польской мифологии. Начиная с умалчивания о совместном с Гитлером расчлнении Чехословакии и о  тех поляках, которые сражались вместе с Красной Армией, и заканчивая Катынью и рассказами про могучую роль поляков в победе над Германией. В общем, накал клюквы приятно порадовал, особенно "кровавые работники НКВД" и товарищ Сталин в виде зловещей тени.


Нашел вот здесь https://yuripasholok.livejournal.com/9414556.html

Забавно, но с схожим названием "Непокоренный" на Украине в 2000 году выходил фильм посвященный Шухевичу. Так что начинка разная, а суть одна, связанная с формированием комлекса вечно обиженной страны, которую все всегда обижали и которой все должны. В этом вопросе и возникает известное польско-бандеровское противоречие, так как два нациотворческих мифа сталкиваются между собой, про этом технологически они полностью идентичны, а сама конструкция "жертвы двух тоталитарных режимов" имеет американо-канадское происхождение, где польские эмигранты прикармливались в годы Холодной Войны одновременно с бандеровцами. Отсюда и столь похожие родимые пятна.

Подобные опусы достаточно наглядно показывают, чем именно кормят польские националистические элиты свое население, для обоснования выдвигаемых политических и финансовых претензий реваншистского характера.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, вторая мировая война, Германия, клюква, польша, поляки, ссср, юмор
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