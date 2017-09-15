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КНДР запустила очередную МБР через Японию

01:51. 15 сентября 2017 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал:


После сегодняшних заявлений про "Тьму и пепел" https://colonelcassad.livejournal.com/3678384.html в адрес Японии и США, включая сентенцию про то, что "США надо избить дубинкой как бешенную собаку", Пхеньян достаточно предсказуемо решил продемонстрировать, что США и санкции, он имел ввиду. Была запущена очередная МБР, которая перелетела через территорию Японии и упала в Тихом Океане в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо, который не так давно по центральному ТВ КНДР угрожали затопить "всеми средствами возмездия". Судя по всему, испытывалась одна из модификаций МБР типа Hwasong.
Япония, которая уже не раз угрожала сбивать северо-корейские ракеты, если они будут залетать в ее экономическую зону, уже второй раз за 3 недели наблюдает, как Ким забрасывает ракеты не где-то рядом, а прямо через Японию с Тихий Океан, не особо обращая внимания на угрозы японцев. Трамп даже твитнуть на предыдущие угрозы не успел, а тут такое.
Более чем наглядное подтверждение тезиса, что КНДР не прогнется под внешним давлением, о чем в Пекине и Москве предупреждали.

UPD: Сообщают, что запустили Hwasong-12.


Hwasong-12 перед одним из недавних пусков.


Примерная дальность полета составила 3500 километров. Высота – 770 километров.

По словам источников в Белом Доме, Трампа "проинформировали".
Смешно, но пару дней назад в Японии вышла такая вот карикатура рекламирующая японскую ПРО.




На деле пока как-то так…



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кндр, США, ядерное оружие, Япония
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Один комментарий»

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    Vov 15 сентября 2017 в 11:00 Ссылка Пометить
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    У Кима два эйса. Не берут его подачу японцы. А казалось бы такая возможность проверить ПРО в условиях максимально приближенных к боевым. Вон у пиндосов в Сирии, сколько томогавков не долетело? 36. А сколько зарядов у ПРК “Панцырь”? 12. А сколько Панцырей в дивизионе? 3. А теперь простой вопрос: это совпадение или попадание?

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