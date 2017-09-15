КНДР запустила очередную МБР через Японию
01:51. 15 сентября 2017 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал: brahman
После сегодняшних заявлений про "Тьму и пепел" https://colonelcassad.livejournal.com/36
Япония, которая уже не раз угрожала сбивать северо-корейские ракеты, если они будут залетать в ее экономическую зону, уже второй раз за 3 недели наблюдает, как Ким забрасывает ракеты не где-то рядом, а прямо через Японию с Тихий Океан, не особо обращая внимания на угрозы японцев. Трамп даже твитнуть на предыдущие угрозы не успел, а тут такое.
Более чем наглядное подтверждение тезиса, что КНДР не прогнется под внешним давлением, о чем в Пекине и Москве предупреждали.
UPD: Сообщают, что запустили Hwasong-12.
Hwasong-12 перед одним из недавних пусков.
Примерная дальность полета составила 3500 километров. Высота – 770 километров.
По словам источников в Белом Доме, Трампа "проинформировали".
Смешно, но пару дней назад в Японии вышла такая вот карикатура рекламирующая японскую ПРО.
На деле пока как-то так…
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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У Кима два эйса. Не берут его подачу японцы. А казалось бы такая возможность проверить ПРО в условиях максимально приближенных к боевым. Вон у пиндосов в Сирии, сколько томогавков не долетело? 36. А сколько зарядов у ПРК “Панцырь”? 12. А сколько Панцырей в дивизионе? 3. А теперь простой вопрос: это совпадение или попадание?