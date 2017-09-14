Слова Корчинской подтвердил командир добровольческого батальона Украинской Добровольческой Армии (сокращенно – УДА, редакция) с позывным Червень.

Комбат заявил, что последние месяцы подразделения добровольцев “блокируются” на передовой, им не дают воевать.

“Ситуация на фронте сложная, – заявил “Червень”. – Относительно добровольцев, это правда. Реагирую на обращение госпожи Оксаны Корчинской – это правда. Она с такой болью, с такими переживаниями записывала его, потому что знает, о чем идет речь. Последние 2-3 месяца добровольческое движение полностью блокируется на передовой. Нам просто не дают возможности воевать, защищать свою землю. Без фамилий. На сегодняшний день руководство АТО и секторов, которые пришли на летне-осенний период, создают впечатление, что они не имеют никакого отношения к войне. Их долгосрочные совещания, их нелепые приказы, их желание блокировать любую инициативу по продвижению вперед, их боевые распоряжения, которые отдают врагу серые зоны, которые освобождались последние год-полтора, их постоянный прессинг тех командиров взвода и ротных, командиров батальонов и бригад, которые хотят что-то менять на этой войне, которые хотят какого-то продвижения вперед и активных действий, приводят к тому, что в армии абсолютное озлобление ребят, которые сидят в окопах в отличие от них, в сложных условиях. Такое ощущение, что это делается специально. Такое ощущение, что накаливается обстановка по фронту и в самой стране”.

“Страна” пообщалась с несколькими бойцами – членами УДА* и Правого Сектора* и выяснила, кто и почему пытается помешать воевать добровольцам.

“Проблемы психологического характера”

Ситуации с теми добровольческими подразделениями, которые сейчас находятся на передовой, складывается двойственная.

С одной стороны добровольческие отряды на фронте – немалая подмога регулярной армии, с другой, прежде всего по мнению генералитета и командующих секторами, независимость и автономность добровольцев (которые не входят ни в одну официальную силовую структуру Украины) заметно нервирует кадровых военных.

Керосина в огонь добавил случай и высказывания о добровольцах генерала Никитенко, который побывав с визитом на передовой в Авдеевке, позволил себе недвусмысленные высказывания о добровольцах, мол, те являются “мародерами” и “бандитами”. Стоит отметить, что генерал Никитенко сказал это перед бойцами из бывшего батальона “Донбасс”, перешедшими на службу контрактниками в 72 бригаду ВСУ.

Один из кадровых офицеров из штаба АТО на правах анонимности рассказал, в чем заключаются трудности сотрудничества кадровых военных с добровольцами.

“Сейчас на передовой в АТО – в разных секторах находится около полутора тысяч добровольцев. В Песках по прежнему есть небольшой отряд Правого Сектора*, они держат там одну из позиций, в Марьинке на передовой стоит 5-й батальон УДА под командованием “Друга Черного”, в Широкино стоит батальон УДА “Аратта” под командованием “Червня”. Помимо этого на линии фронта действует несколько мобильных оперативных групп УДА, например группа “Вольфа”, которые выполняют функции разведывательно-диверсионных подразделений. Де-юре добровольцев на “передке” нет. Они не числятся ни в одном подразделении ВСУ, Нацгвардии, СБУ или полиции. Но они есть, официально их считают “волонтерами”, даже в случае ранений или гибели в бою их не включают в списки потерь в АТО. Проблемы с ними существуют чисто психологического характера. Дело в том, что они рвутся в бой и позволяют себе совершенно непредсказуемые действия на передовой. Например, 25 февраля 2017 года подразделение УДА под командованием “Дельфина”самовольно захватило Донецкую насосную станцию, спровоцировав обострение на этом направлении АТО. Мобильные группы УДА позволяют себе несанкционированные боевые рейды к сепаратистам. Это также часто идет вразрез с планами командования секторов. На словах командиры добровольцев заявляют о том, что действуют в полной координации со штабом АТО, ног на самом деле это не так. Именно из-за этого возникают проблемы,” – рассказал нам офицер из штаба АТО.

Впрочем, по поводу “несанкционированного захвата Донецкой насосной станции отрядом УДА под командованием “Дельфина”, еще в феврале источники “Страны” признавались, что эта операция изначально планировалась в штабе АТО как “ситуативная”, якобы “добровольцы сами пошли на штурм”.

Дескать, если бы “пролезло” и станцию без скандала со стороны ОБСЕ удалось удержать под контролем украинской стороны, то о роли добровольцев в ней бы никто не вспомнил. “Когда стало понятно, что начался скандал и станцию придется отдать обратно, то все свалили на УДА и анархию”, – признался тогда один из штабистов ВСУ.

“Временное недоразумение”

В свою очередь, по мнению заместителя командира батальона УДА “Аратта” с позывным Душман, разногласия между командованием отдельных секторов АТО и командирами добровольцев – временное недоразумение.

“Мы действуем в полном соответствии с приказами командования секторов АТО, – сказал “Душман” “Стране”. – Конечно, есть некоторые трудности, но в целом все нормально. Просто есть нормальные командиры, а есть те генералы, которые слишком хорошо помнят, как они учились и служили еще в советской армии со своими друзьями – генералами с “той стороны”. У таких генералов и отношение к добровольцам соответствующее. Трудности взаимопонимания между добровольцами и командованием секторов временные, тем более командование сейчас уходит по ротации, приходят новые командиры. С которыми понимание есть. На передовой добровольцев действительно много, много молодежи сейчас подтягивается. Дисциплина у нас железная. Конечно, бывает такое – в случае если операция неудачная, то “виноваты добровольцы”.

“Мы едем на фронт воевать. Потому нас в штабах и не любят”

Впрочем, неофициально и без упоминания позывных бойцы батальонов УДА* подтверждают слова своего командира Червня.

“Нужно понимать, что есть штабисты и высшее командование – генералы, которые дальше второго эшелона нос не суют. Им главное – отчитаться перед Киевом и ОБСЕ, что в их секторе все соблюдают перемирие. Естественно, что для них любое подразделение добровольцев на линии фронта – кость в горле и источник непредсказуемых действий. Нам все эти минские соглашения до одного места, мы едем в АТО воевать, а не сидеть тупо в окопах и ждать у моря погоды. Поэтому нас в штабах не любят и откровенно побаиваются. Делают вид, что нас здесь нет, но в случае, когда на передке нужно участие мотивированных бойцов, сразу вспоминают о нас”, – признается один из бойцов 5-го батальона УДА.

К слову, у бойцов УДА и Правого Сектора, которые сейчас воюют в АТО, действительно нет никакого официального статуса – даже удостоверений участников боевых действий им не выдают. В случае ранений бойцов не принимают в военных госпиталях – максимум, что им “светит” – лечение в больницах Скорой помощи прифронтовой полосы.

Регулярных зарплат бойцы добровольческих подразделений не получают, однако, по словам замкомбата батальона “Аратта” “Душмана”, иногда в подразделениях раздается что-то вроде материальной помощи.

Оружие и боеприпасы добровольческие подразделения в АТО также добывают сами.

“Что-то из вооружения было взято в качестве трофеев, что-то было куплено на волонтерские и собственные деньги, что-то было передано в дар от других добровольческих батальонов” – говорит “Душман”.

Также добробаты в АТО в 2017 году состоят практически полностью на материальном обеспечении волонтеров.

Однако, по неофициальному признанию добровольцев, боеприпасами им иногда “помогают” ВСУ.

Александр Сибирцев “.

* В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их деятельность на территории России запрещена.

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«Я воюю за русский народ». Как сын афганского губернатора оказался в ДНР (ФОТО)

В одну из больниц Донецка после взрыва мины был доставлен ополченец с позывным Абдула. Его зовут Рафи Джабар и он довольно известный человек среди военнослужащих ДНР. Еще до ранения АиФ.ru планировал материал об этом человеке — сейчас мы публикуем рассказ о потрясающей судьбе «Абдулы из Донецка». В этом тексте будет мало цитат, мы приводим их по более раннему общению с Рафи. Сейчас врачи борятся за его жизнь. Рафи Джабар обладает удивительным обаянием. Лучезарная улыбка, отличный русский язык и неподдельная любовь к людям подкупают сразу же. Его даже зовут «Афганец с русским сердцем» — за обостренное чувство справедливости, за готовность до конца отстаивать свои убеждения. В СССР Рафи оказался в 1985 году, в возрасте 7 лет. Тогда он в числе детей военно-политической элиты Афганистана поселили в специальном интернате. Гражданская война в Афганистане расколола семью Рафи. Его отец был активным участником Апрельской революции 1978 года, членом Народно-демократической партии Афганистана. Он выбрал свою сторону — пытался организовать жизнь в стране, возглавил провинцию Бадахшан. Именно на этой «губернаторской» должности и был зверски убит моджахедами. А по другую сторону баррикад оказался троюродный дядя Рафи — не кто иной, как Гульбеддин Хекматияр по прозвищу «Мясник Кабула». Тот был лидером Исламской партии Афганистана, воевал против советских войск, уже в девяностые стал премьер-министром страны, а в 2003 по инициативе США объявлен «глобальным террористом», внесен в «черный список» ООН.

Рафи Джабар на Донбассе. Фото: АиФ/ Андрей Незваный Правда, Рафи, единственный наследник своего рода, которого не убили моджахеды, эти новости заставал уже в СССР и России. В интернате он проходил обучение, которого не мог получить в родной стране. Сам Рафи рассказывает, что учили и воспитывали «на совесть», с учетом национальных особенностей. Даже преподавали основы ислама — уникально для страны победившего атеизма. «Это страшная война, где родственники уничтожают дуг друга», — так вспоминает Рафи про события в родном Афганистане. После распада СССР интернат был распущен. Дети фактически стали изгоями, их принудительно депортировали в Афганистан. Который к тому времени уже был в руках людей, воевавших с их отцами. «Мы оказались без документов, без средств к существованию, из-за чего были большие проблемы с миграционной службой. И нас тупо стали сдавать моджахедам», — вспоминал «Абдула». Талибы автоматически считали всех «вернувшихся» коммунистами. Им прямо в лицо заявляли «Вы чужие для нас». В итоге лишь единицы остались там жить. Многие были убиты, но большинство, как и Рафи, приехало обратно в Россию. Говорит, до сих пор не может понять, почему он — человек, который вырос в России, получил здесь образование и воспитание, ведет себя законопослушно и искренне любит страну, не может получить от нее элементарной поддержки. «Все это преподносилось как бы „от имени русских“, что бы мы злость, которая накапливается от административных структур, изливалась на саму нацию. Зато нас принимают в США, дают жилье дают возможности… Много наших ребят, которые были реально за Россию, уничтожены или просто вытравлены миграционными службами, все об этом знают и это не для кого не секрет», — говорил Рафи. В итоге, оставшись без документов, живя вне правового поля, он перебивался случайными заработками, подчас — с криминальным оттенком. За это был осужден — не давая прав, ему припомнили все обязанности. Лишь потом, «с горем пополам» и взятками, Рафи удалось купить афганский паспорт. Когда на Донбассе началось вооруженное противостояние, Рафи поехал в Донецк и добровольцем поступил в ополчение республики. Вспоминая все то, что когда-то произошло в Афганистане. «То, что сейчас происходит, было в нашей стране. Она оказалась поделена на два лагеря, одной стороне помогал СССР — второй весь мир во главе с США. К сожалению, мы ту войну проиграли. Посмотрите, что сейчас с Афганистаном? Там полностью разрушена инфраструктура, нет работы, мы самая нищая страна. Работы практически нет, а все плодородные поля засеяны маком, опиум из которого потом везут в Россию», — с горечью говорил Рафи.

Рафи Джабар. Фото: АиФ/ Андрей Незваный Но именно тогда, в восьмидесятые, Рафи и полюбил Россию (тогда — советских людей). Он вспоминает, что именно «шурави», как называли советских граждан афганцы, строили школы и больницы. До сих пор большую часть страны обеспечивает электроэнергией электростанция в Наглу, выстроенная «советскими». «Я помню колонны „Камазов“, везущие продукты голодающим людям. Они прорывались к нам под обстрелами и многие не доезжали. Вы понимаете, человек садился за руль машины зная, что его могут убить, но все равно ехал, потому что хотел помочь голодным. Я скажу честно, сейчас многие из тех, ко воевал с русскими тогда, об этом жалеют», — вспоминал Рафи. В наше время личность афганского добровольца, воюющего за ДНР, вызвала неподдельный интерес по обе линии фронта. Рафи не скрывает, что ему поступали предложения украинских командиров перейти на их сторону. Думали, что он какой-то наемник. Говорили: «Россия уничтожила твою страну, что ты здесь делаешь, иди к нам, у нас платят». На что он отвечал: «я мусульманин и за деньги не воюю». Читайте также: ВАЖНО: на мариупольском направлении концентрируются украинские танки (ФОТО) Текущий конфликт на Донбассе он рассматривает как элемент глобальной политики установления мировой гегемонии США, которым мешает Россия. «Я здесь воюю за русский народ, он очень добрый и несет в себе особый цивилизационный код, который противоречит этому бизнесу мирового господства. Им этот дух не нужен. Им не нужны и украинцы, эти „иваны, родства не помнящие“, их потом тоже уничтожат. С нами почти разобрались и вот дошли до славян, и здесь их надо остановить», — говорит «Абдула». Почти четыре года Рафи почти безвылазно находится на передовой в армии республики. И соратники надеются, что он уже заслужил право стать гражданином ДНР. Честным путем, а не в состоянии «чужой среди своих», как получалось у него в скитаниях между Россией и Афганистаном. На момент публикации этого материала Рафи Джабар находился в палате реанимации, после взрыва ему пришлось ампутировать обе ноги. Боец в крайне тяжелом состоянии. Андрей Незваный

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Перемирие нарушено: ВСУ открыли массированный огонь по пригородам Донецка

Вечером 13 сентября украинские войска, нарушив объявленное ранее «школьное перемирие», открыли интенсивный обстрел по позициям ВС ДНР. Около 21.00 начался обстрел окрестностей поселка Октябрьский, а также Ясиноватой и Макеевки. Применяются 82мм и 120мм минометы и артиллерия. Звуки обстрела слышит практически вся столица ДНР. «Пролетарка ЦОФ, хорошо ощущается, видимо тяжёлое», «Куйбышевский. Пески. Бой. Миномёты 120-е работают», «Гупают неслабо, по полу дрожь идет», — сообщают местные жители. Читайте также: ВАЖНО: на мариупольском направлении концентрируются украинские танки (ФОТО)

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Позиции ВСУ под Горловкой

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