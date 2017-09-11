Очередной ураган “Хосе” ударит по США 20 сентября. (прогноз)

Ураган Хосе (англ. Hurricane Jose) — мощный тропический циклон 4 категории опасности. Образовался в начале сентября 2017 года при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Это третий крупный ураган атлантического ураганного сезона 2017 года.

Сформировался 5 сентября 2017.

Максимальный ветер

150 mph (240 км/ч) (1 минута постоянно)

185 mph (295 км/ч) (порывы)

Нижнее давление ≤ 940 мбар (гПа; 705.06 мм Hg)

http://www.nhc.noaa.gov/