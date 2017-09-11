Очередной ураган “Хосе” ударит по США 20 сентября. (прогноз)
22:55. 11 сентября 2017 Просмотров - 747 7 коммент. Опубликовал: Владимир
Ураган Хосе (англ. Hurricane Jose) — мощный тропический циклон 4 категории опасности. Образовался в начале сентября 2017 года при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Это третий крупный ураган атлантического ураганного сезона 2017 года.
Сформировался 5 сентября 2017.
Максимальный ветер
150 mph (240 км/ч) (1 минута постоянно)
185 mph (295 км/ч) (порывы)
Нижнее давление ≤ 940 мбар (гПа; 705.06 мм Hg)
http://www.nhc.noaa.gov/
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Чем больше тем лучше хотя классики говорят о том лучше меньше да лучше и так и так хорошо!
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Уже замечено, и есть связь между колличеством ураганов и потом температурой в Европе. Ураганы неизбежно немного понизят температуру поверхности океана и соответственно Гольфстрима, так что ждём более холодной зимы.
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Климатические изменения постепенно увеличиваются, с этим трудно спорить,остается главный вопрос когда количество неизбежно перейдет в качество.
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Этого не знает никто.
Слишком тяжело просчитать все характеристики.
Это на первый взгляд кажется всё просто.
Итак, данные, которые необходимо обрабатывать:
- скорость ветра на значительной площади это примерно 10 миллионов кв. километров;
- направление ветра;
- температура поверхностного слоя и глубинных вод с определением солёности;
- средняя скорость в самом течении Гольфстрима, то-есть её надо контролировать;
- возможное распресненние Лаборадорским течением;
Модель получается не слабая, и ещё это всё необходимо мониторить в океане.
Трудно представить сколько необходимо поставить станций слежения, но по расчетам чтобы давать нормальную точность их надо не менее 1000 штук.
Очень затратное мероприятие.
Поэтому можно писать все, бумага стерпит.
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Гольфстрим и так постепенно загибается,температура в Европе падает ,снега в Испании,Германии и изменение ветров на континентальной части Евроазии,
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очередное 11 сентября сотворили в США,кто будет назначен исполнителем?, со спасителем все ясно-это Трамп.
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Какие здесь умные комментарии! А все можно исправить – легко! Но все же грамотные, сами все знают. А всего навсего надо снова сесть за парту и получить знания сокрытые от человечества почти четыре тысячи лет. При этом получить Азбуку и Алгоритм действий, по которой Матушка – Земля поймет, что на ней еще живет Разум, способный с ней разговаривать. А по Закону Вселенной – Разум не уничтожается. Она сама приостановит катаклизмы, а человечество получит время, чтобы ей доказать, что оно имеет право на продолжение рода! http://era.at.ua/
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Сколь мне известно гольфстрима и так уже нет, после 2011 года катастрофы в мексиканском заливе, он разбился на мелкие теченюшки (из-за реагентов и прочего). Ну что сказать – печально всё это, неповезло обычным гражданам, впрочем как и нас жарили, как муравьев увеличительным стеклом, за всё надо отвечать.