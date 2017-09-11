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«Договор Высшего Я с телом» – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 9 часть

19:55. 11 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.

В этом видео представлена небольшая девятая часть «Договор Высшего Я с телом» (осознанное управление своей жизнью) из семинара «Родовая Нить» от 25 августа 2017 года.
Если тема важная, не забудьте поделиться видео с друзьями и отметить плюсиком.

Желаем всем ДОБРА!
Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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