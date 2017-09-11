Страховка от Сороса или платит ли Россия дань США.
Почему Россия держит заначку не в рублях, а в облигациях США?
Было бы интересно заслушать и противную точку зрения. Вот, допустим, мы сделали всё, как хотят ура-патриоты, распродали облигации США, а на вырученные деньги построили несколько крупных заводов.
На следующий день к нам на биржу приходит Джордж Сорос и, с трудом веря своему счастью, ставит заявку на покупку 10 миллиардов долларов за рубли. Долларов у ЦБ нет, мы все доллары вложили в строительство заводов. Курс рубля резко проседает до уровня в триста рублей за доллар. Начинается паника, Джордж Сорос потирает руки.
Так вот, как ура-патриоты планируют решить проблему биржевых спекуляций? Закрыть биржи и сделать рубль неконвертируемым, как в былые времена? Или взять с Джорджа Сороса честное капиталистическое, что он не будет шатать нашу валюту?
Более подробно:
Весьма устойчив миф, согласно которому Россия якобы вкладывает все свободные деньги в экономику США, вместо того, чтобы инвестировать в собственную экономику. В качестве базы для такого мифа используются новости типа «Россия увеличила вложения в американский долг на столько млрд долларов». Миф распространён в том числе в патриотическом лагере, например, депутат Госдумы Евгений Фёдоров использует это как доказательство отсутствия у России суверенитета.
Миф легко разбивается, если напомнить, что в 2013 году объём вложений составлял свыше 160 млрд долларов, а к 2016 году он опустился ниже 100 млрд.
Причина, по которой Центробанк РФ вообще держит часть международных резервов в казначейских облигациях США, проста: для обеспечения международной торговли и для выплат по внешним долгам нам нужна значительная подушка безопасности, причём именно в долларах. Хранить же доллары безопаснее всего именно в казначейских облигациях, все другие формы хранения или менее ликвидны, или менее надёжны.
Американцы публикуют данные о вложениях разных стран в казначейские облигации США на сайте Казначейства.
В таблице ниже приведены данные по вложениям России в казначейские облигации США с 2007 года[1], в млрд долларов США.
|Дек
|Ноя
|Окт
|Сен
|Авг
|Июль
|Июнь
|Май
|Апр
|Мар
|Фев
|Янв
|2017
|102.9
|108,7
|104,9
|99,8
|86,3
|86,2
|2016
|86,1
|86,6
|74,6
|76,5
|87,5
|88,2
|90,9
|88,2
|82,5
|86,0
|87,6
|96,9
|2015
|92,1
|88,0
|82,0
|89,1
|89,9
|82,1
|72,0
|70,6
|66,5
|69,9
|69,6
|82,2
|2014
|86,0
|108,1
|108,9
|117,7
|118,1
|114,5
|113,9
|111,4
|116,4
|100,4
|126,2
|131,8
|2013
|138,6
|139,9
|149,9
|140,5
|136,0
|131,6
|138,0
|143,4
|149,4
|153,0
|164,9
|164,4
|2012
|161,5
|166,2
|171,1
|163,5
|162,9
|156,2
|163,8
|156,3
|155,4
|151,1
|144,8
|145,7
|2011
|149,5
|145,1
|147,5
|149,9
|138,1
|141,7
|151,7
|115,2
|125,4
|127,8
|130,5
|139,3
|2010
|151,0
|167,3
|176,3
|173,3
|173,7
|175,7
|168,2
|126,8
|113,1
|120,1
|120,2
|124,2
|2009
|141,8
|151,4
|145,9
|145,1
|144,9
|141,3
|143,3
|124,5
|137,0
|138,4
|130,1
|119,6
|2008
|116,4
|108,0
|110,8
|99,6
|104,2
|104,0
|95,2
|63,7
|60,2
|42,4
|38,4
|35,2
|2007
|32,7
|33,5
|33,6
|31,8
|31,9
|35,9
|33,5
|11,8
|7,7
|7,4
|8,1
|8,5
Как так получается, что ЦБ РФ держит доллары на балансе? Разве это патриотично?
Держать доллары на балансе приходится из-за необходимости постоянного использования доллара в международных расчётах, а именно:
- Для покупки импортных товаров.
- Для расходов, связанных с продажей углеводородов и прочих российских товаров (транспортировка и т.д.).
- Для выплаты долларовых долгов.
- Для продажи гражданам иностранной валюты, которую они смогут использовать в поездках и т.д.
Если Центробанк резко и полностью избавиться от своих долларовых запасов, то, во-первых, усложнится торговля для российских компаний. Во-вторых, выплаты по долгам будут увеличены за счёт отсутствия возможности купить доллары напрямую. В-третьих, спекулянты смогут заработать целые состояния на расшатывании курса рубля.
Вы придёте в обменник и увидите там на табло курс, допустим, в 300 рублей за доллар. Вы спросите Эльвиру Набиуллину, как же так получилось. А она разведёт руками: «Понимаете, уважаемый, мне надо было бы держать на балансе запас долларов, чтобы бить при необходимости спекулянтов по рукам, но по требованию настоящих патриотов я половину долларов поменяла на золото, а вторую половину отдала патриотам, чтобы те построили на них новый завод…»
[править]Но зачем же наращивать объём вложений в доллары?
Собственно, объёмы долларов на балансе ЦБ снижаются. В 2013 году у ЦБ было 140—160 млрд долларов на балансе, на данный момент их осталось меньше 100 млрд.
Сдувать подушку безопасности ещё сильнее смысла нет: пока что значительная часть нашей внешней торговли завязана на доллар, да и выплаты по долларовым кредитам всё ещё существенны — хоть пик выплат мы в 2015 году и прошли.
Золотовалютные резервы России сейчас составляют свыше 400 млрд долларов. Держать четверть резервов в ГКО США представляется вполне оправданной тактикой.
Почему нельзя вовсе отказаться от доллара? Продавать нефть за рубли, торговать с Китаем за юани, а с ЕС — за евро?
Так мы и делаем. Процесс дедолларизации активно идёт.
Через какое-то время при помощи банка БРИКС и прочих новых институтов мы сможем отказаться от доллара почти полностью.
Однако долгосрочные контракты и долгосрочные кредиты никто не отменял. Если какая-нибудь корпорация взяла в 2012 году кредит в долларах на 10 лет, то и платить по нему до 2022 года она будет в долларах, перевести кредит в рубли без серьёзных потерь не получится.
Также надо понимать, что процесс дедолларизации встречает серьёзное сопротивление в нашей бизнес-среде: нефтяники и биржевики, например, отнюдь не горят желанием переходить на рубли. В рыночной экономике у государства возможности давления на бизнес ограничены, поэтому укрощение любителей зелёных бумажек продвигается не так быстро, как хотелось бы.
А у нас действительно так много долгов?
Основная статья: Статистика:Внешний долг России
У государства практически нет долгов, а корпорации пик выплат по внешнему долгу прошли в 2015 году, в 2016 году платить по долгам им надо меньше, и они в целом уже к новой ситуации приспособились. Собственно, золотовалютные резервы России потому и не тают, что мы успешно выдержали удар, который нанесли нам американцы, отлучив нас в 2014 году от долларовых кредитов.
Кстати, благодаря этому удару американцев мы сумели резко ускорить процесс слезания с долларовой иглы. За это нам следует Вашингтон поблагодарить — пусть он вводил санкции и без желания нам помочь.
[править]Если нам так нужны доллары, почему бы не вложить их в отечественные предприятия?
Это вопрос ликвидности. Доллары нужны в том виде, в котором их можно будет моментально использовать.
Проведём аналогию. Допустим, вы ожидаете курьера, который привезёт вам перфоратор для ремонта. Под это дело у вас отложено 5 тысяч рублей. Само собой, было бы гораздо полезнее потратить эти 5 тысяч на, допустим, абонемент в спортзал. Однако если курьер приедет к вам в тот момент, когда у вас в кошельке не будет денег, что вы ему скажете? Погоди, дружок, я за пару лет поправлю здоровье, буду меньше тратить на врачей, и года так через три-четыре тебе заплачу?
Так и с долларами. Само собой, было бы выгоднее вложить деньги в промышленность или в инфраструктурные проекты. Однако деньги Центробанку могут понадобиться в любой момент, поэтому держать их надо там, откуда их можно будет моментально достать.
Зачем же вкладывать деньги в американский долг? Не лучше ли держать их просто в виде долларов?
Держать деньги в виде наличных глупо, хотя бы по той причине, что быстро выбросить на биржу вагон наличных долларов будет непросто, равно как непросто будет и выплатить наличными какой-нибудь очередной платёж по долгу.
В банке? Но любой банк может лопнуть — и в нынешние кризисные времена это даже никого не удивит.
Остаётся только один вариант — в обязательствах Казначейства США. Это самый быстрый и ликвидный способ хранения долларов, какой только может быть. Опять-таки, ПОПС американцы пока ещё не включили, и по своим облигациям они даже платят символические проценты.
Если всё так просто, почему же в СМИ не проводят такого рода ликбезов?
Так называемые «деловые» СМИ в массе своей придерживаются строго прозападной точки зрения и деятельно дружат с нашими банкирами — у которых, в свою очередь, есть серьёзный конфликт интересов с ЦБ. Поэтому я сильно удивлюсь, если в «деловых» СМИ кто-нибудь будет защищать действия ЦБ РФ — владельцы ставят перед этими изданиями обратную задачу.
Есть среди «деловых» СМИ и откровенные распространители дезинформации, которые рассказывают нам откровенную ересь, за которую, по совести, надо лишать лицензии: например, что ЦБ якобы обворовал бюджетников, вложив их денежки в облигации США.
Что же касается обычных СМИ, там профессиональный уровень журналистов настолько низок, что они не имеют ни желания, ни способности разобраться в этой нехитрой истории. Поэтому обычные СМИ — включая самые именитые федеральные издания — бездумно перепечатывают из «деловых» СМИ панические возгласы о том, что ЦБ якобы поддерживает экономику США в ущерб российской.
А как насчёт центробанков других стран?
А центробанки других стран сливают сейчас ГКО США с рекордной скоростью. Им надо и поддерживать нацвалюту, и платить по долгам, а в кризис это сделать не так-то просто.[2]
Россия в этом плане находится в привилегированном положении: мало того, что мы уже успешно прошли пик выплат по долларовым кредитам, так мы ещё и столкнулись с резким падением курса рубля, которое хоть и было весьма неприятно, но всё же сделало нашу промышленность заведомо конкурентоспособной.
Американцы устроили нам своими санкциями импровизированную прививку от кризиса — мы пострадали в 2015 году, но зато сейчас и наш ЦБ и наша промышленность чувствуют себя вполне уверенно.[3]
У других стран такой прививки не было, поэтому их центробанки пытаются и влезть на ёлку, и не оцарапать при этом руки. С одной стороны, им нужна сильная национальная валюта, чтобы платить по кредитам, а с другой стороны, им нужна слабая национальная валюта, чтобы родная промышленность не проиграла конкурентную борьбу. Разрешить это противоречие центробанки могут только за счёт активного сжигания своих резервов — что мы сейчас, собственно, и наблюдаем. По состоянию на март 2016 года казначейские облигации США распродаются с рекордной чуть ли не за 40 лет скоростью.[4]
Не приведёт ли это к тому, что Россия потеряет вложенные в казначейские облигации США деньги?
Не приведёт. Если уж «крякнет» Казначейство США, это будет означать конец игры для доллара — и тогда вместе с нашими долларовыми активами обесценятся и наши долларовые обязательства. То есть мы останемся примерно при своих.
Центробанк России, как и положено порядочному центробанку, старается работать максимально безопасно. Будьте уверены, если бы существовал какой-то более разумный способ распределения резервов, наш Центробанк его бы использовал.
Если бы наш ЦБ был жёстко подчинён Президенту, не действовал ли бы он иначе?
Процитируем фрагмент статьи финансового аналитика Crimsonalter: [5]
|Китай владеет американскими облигациями на 1,23 триллиона долларов, и при этом внешний валютный долг составляет почти 0,85 триллиона долларов. Большая часть этого долга приходится на государственные банки, китайский Центральный Банк и правительство КНР:
http://www.barrons.com/articles/does-chinas-external-debt-pose-a-major-risk-1444726980
Казалось бы, почему бы ЦБ Китая не продать облигации США и не удовлетворить потребность государственного банковского сектора и правительства КНР в валютном финансировании?
Второй вопрос: зачем КНР вообще держать валюту в американских облигациях, ведь можно её вложить в китайскую экономику?
Второй яркий пример — Венесуэла. Несмотря на то, что в стране — ужас и почти экономический коллапс, валюта обесценивается и все ужасно, все равно Венесуэле принадлежат облигации США на 278 миллионов долларов (данные на 1 января 2016) -
http://ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt
Я ещё раз апеллирую к здравому смыслу: Чавес, Мадуро и его команда — идиоты и вредители? Или опять же, в этой схеме есть смысл?…везде на планете (я взял всего два экстремальных примера любимых патриотической общественностью стран, но их десятки) наблюдается ситуация, когда, с одной стороны, у государства есть резервы, которые хранятся в том числе в валюте США в форме краткосрочных облигаций, но при этом есть и валютные займы, которые государства берут на международном рынке.
Почему же ЦБ просто не выкупит тогда долларовые долги?
Сам-то ЦБ, равно как и государство, особых долгов не имеет. Корпорации же должны справляться со своими долгами самостоятельно: ЦБ всего лишь помогает им в этом, ненадолго одалживая нужную для выплат валюту. То есть ЦБ даже не тратит на это денег: когда корпорация в итоге разгребает свои проблемы, она возвращает спасшую её сумму обратно в ЦБ.
То же самое относится и к поддержке курса рубля. Здесь ничего выкупить «про запас» просто нельзя, нужно все время держать мощную подушку безопасности.
Не арестует ли США те деньги, которые мы держим в облигациях?
Очень маловероятно. Во-первых, репутационные издержки для США будут очень велики, может даже начаться непроизвольное обрушение доллара. Во-вторых, это даст нам право не выплачивать долги американским банкам, и в итоге Штаты скорее потеряют.
Наконец, давайте не забывать, что арестовать деньги на счету в банке ещё проще, а крупные суммы долларов неизбежно замыкаются именно на американские банки. То есть перевод денег из ГКО на счёт никак не защитит нас от этого риска.
Бонус:
Источник: https://cont.ws/@Fritzmorgen