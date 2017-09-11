Страховка от Сороса или платит ли Россия дань США.

Почему Россия держит заначку не в рублях, а в облигациях США?

Было бы интересно заслушать и противную точку зрения. Вот, допустим, мы сделали всё, как хотят ура-патриоты, распродали облигации США, а на вырученные деньги построили несколько крупных заводов.



На следующий день к нам на биржу приходит Джордж Сорос и, с трудом веря своему счастью, ставит заявку на покупку 10 миллиардов долларов за рубли. Долларов у ЦБ нет, мы все доллары вложили в строительство заводов. Курс рубля резко проседает до уровня в триста рублей за доллар. Начинается паника, Джордж Сорос потирает руки.



Так вот, как ура-патриоты планируют решить проблему биржевых спекуляций? Закрыть биржи и сделать рубль неконвертируемым, как в былые времена? Или взять с Джорджа Сороса честное капиталистическое, что он не будет шатать нашу валюту?

Более подробно:

Весьма устойчив миф, согласно которому Россия якобы вкладывает все свободные деньги в экономику США, вместо того, чтобы инвестировать в собственную экономику. В качестве базы для такого мифа используются новости типа «Россия увеличила вложения в американский долг на столько млрд долларов». Миф распространён в том числе в патриотическом лагере, например, депутат Госдумы Евгений Фёдоров использует это как доказательство отсутствия у России суверенитета.

Миф легко разбивается, если напомнить, что в 2013 году объём вложений составлял свыше 160 млрд долларов, а к 2016 году он опустился ниже 100 млрд.

Причина, по которой Центробанк РФ вообще держит часть международных резервов в казначейских облигациях США, проста: для обеспечения международной торговли и для выплат по внешним долгам нам нужна значительная подушка безопасности, причём именно в долларах. Хранить же доллары безопаснее всего именно в казначейских облигациях, все другие формы хранения или менее ликвидны, или менее надёжны.

Американцы публикуют данные о вложениях разных стран в казначейские облигации США на сайте Казначейства.

В таблице ниже приведены данные по вложениям России в казначейские облигации США с 2007 года[1], в млрд долларов США.

Дек Ноя Окт Сен Авг Июль Июнь Май Апр Мар Фев Янв 2017 102.9 108,7 104,9 99,8 86,3 86,2 2016 86,1 86,6 74,6 76,5 87,5 88,2 90,9 88,2 82,5 86,0 87,6 96,9 2015 92,1 88,0 82,0 89,1 89,9 82,1 72,0 70,6 66,5 69,9 69,6 82,2 2014 86,0 108,1 108,9 117,7 118,1 114,5 113,9 111,4 116,4 100,4 126,2 131,8 2013 138,6 139,9 149,9 140,5 136,0 131,6 138,0 143,4 149,4 153,0 164,9 164,4 2012 161,5 166,2 171,1 163,5 162,9 156,2 163,8 156,3 155,4 151,1 144,8 145,7 2011 149,5 145,1 147,5 149,9 138,1 141,7 151,7 115,2 125,4 127,8 130,5 139,3 2010 151,0 167,3 176,3 173,3 173,7 175,7 168,2 126,8 113,1 120,1 120,2 124,2 2009 141,8 151,4 145,9 145,1 144,9 141,3 143,3 124,5 137,0 138,4 130,1 119,6 2008 116,4 108,0 110,8 99,6 104,2 104,0 95,2 63,7 60,2 42,4 38,4 35,2 2007 32,7 33,5 33,6 31,8 31,9 35,9 33,5 11,8 7,7 7,4 8,1 8,5



Как так получается, что ЦБ РФ держит доллары на балансе? Разве это патриотично?

Держать доллары на балансе приходится из-за необходимости постоянного использования доллара в международных расчётах, а именно:

Для покупки импортных товаров.

Для расходов, связанных с продажей углеводородов и прочих российских товаров (транспортировка и т.д.).

Для выплаты долларовых долгов.

Для продажи гражданам иностранной валюты, которую они смогут использовать в поездках и т.д.

Если Центробанк резко и полностью избавиться от своих долларовых запасов, то, во-первых, усложнится торговля для российских компаний. Во-вторых, выплаты по долгам будут увеличены за счёт отсутствия возможности купить доллары напрямую. В-третьих, спекулянты смогут заработать целые состояния на расшатывании курса рубля.

Вы придёте в обменник и увидите там на табло курс, допустим, в 300 рублей за доллар. Вы спросите Эльвиру Набиуллину, как же так получилось. А она разведёт руками: «Понимаете, уважаемый, мне надо было бы держать на балансе запас долларов, чтобы бить при необходимости спекулянтов по рукам, но по требованию настоящих патриотов я половину долларов поменяла на золото, а вторую половину отдала патриотам, чтобы те построили на них новый завод…»

править] Но зачем же наращивать объём вложений в доллары?

Собственно, объёмы долларов на балансе ЦБ снижаются. В 2013 году у ЦБ было 140—160 млрд долларов на балансе, на данный момент их осталось меньше 100 млрд.

Сдувать подушку безопасности ещё сильнее смысла нет: пока что значительная часть нашей внешней торговли завязана на доллар, да и выплаты по долларовым кредитам всё ещё существенны — хоть пик выплат мы в 2015 году и прошли.

Золотовалютные резервы России сейчас составляют свыше 400 млрд долларов. Держать четверть резервов в ГКО США представляется вполне оправданной тактикой.

Почему нельзя вовсе отказаться от доллара? Продавать нефть за рубли, торговать с Китаем за юани, а с ЕС — за евро?

Так мы и делаем. Процесс дедолларизации активно идёт.

Через какое-то время при помощи банка БРИКС и прочих новых институтов мы сможем отказаться от доллара почти полностью.

Однако долгосрочные контракты и долгосрочные кредиты никто не отменял. Если какая-нибудь корпорация взяла в 2012 году кредит в долларах на 10 лет, то и платить по нему до 2022 года она будет в долларах, перевести кредит в рубли без серьёзных потерь не получится.

Также надо понимать, что процесс дедолларизации встречает серьёзное сопротивление в нашей бизнес-среде: нефтяники и биржевики, например, отнюдь не горят желанием переходить на рубли. В рыночной экономике у государства возможности давления на бизнес ограничены, поэтому укрощение любителей зелёных бумажек продвигается не так быстро, как хотелось бы.

А у нас действительно так много долгов?

Основная статья: Статистика:Внешний долг России

У государства практически нет долгов, а корпорации пик выплат по внешнему долгу прошли в 2015 году, в 2016 году платить по долгам им надо меньше, и они в целом уже к новой ситуации приспособились. Собственно, золотовалютные резервы России потому и не тают, что мы успешно выдержали удар, который нанесли нам американцы, отлучив нас в 2014 году от долларовых кредитов.

Кстати, благодаря этому удару американцев мы сумели резко ускорить процесс слезания с долларовой иглы. За это нам следует Вашингтон поблагодарить — пусть он вводил санкции и без желания нам помочь.

править] Если нам так нужны доллары, почему бы не вложить их в отечественные предприятия?

Это вопрос ликвидности. Доллары нужны в том виде, в котором их можно будет моментально использовать.

Проведём аналогию. Допустим, вы ожидаете курьера, который привезёт вам перфоратор для ремонта. Под это дело у вас отложено 5 тысяч рублей. Само собой, было бы гораздо полезнее потратить эти 5 тысяч на, допустим, абонемент в спортзал. Однако если курьер приедет к вам в тот момент, когда у вас в кошельке не будет денег, что вы ему скажете? Погоди, дружок, я за пару лет поправлю здоровье, буду меньше тратить на врачей, и года так через три-четыре тебе заплачу?

Так и с долларами. Само собой, было бы выгоднее вложить деньги в промышленность или в инфраструктурные проекты. Однако деньги Центробанку могут понадобиться в любой момент, поэтому держать их надо там, откуда их можно будет моментально достать.

Зачем же вкладывать деньги в американский долг? Не лучше ли держать их просто в виде долларов?

Держать деньги в виде наличных глупо, хотя бы по той причине, что быстро выбросить на биржу вагон наличных долларов будет непросто, равно как непросто будет и выплатить наличными какой-нибудь очередной платёж по долгу.

В банке? Но любой банк может лопнуть — и в нынешние кризисные времена это даже никого не удивит.

Остаётся только один вариант — в обязательствах Казначейства США. Это самый быстрый и ликвидный способ хранения долларов, какой только может быть. Опять-таки, ПОПС американцы пока ещё не включили, и по своим облигациям они даже платят символические проценты.

Если всё так просто, почему же в СМИ не проводят такого рода ликбезов?

Так называемые «деловые» СМИ в массе своей придерживаются строго прозападной точки зрения и деятельно дружат с нашими банкирами — у которых, в свою очередь, есть серьёзный конфликт интересов с ЦБ. Поэтому я сильно удивлюсь, если в «деловых» СМИ кто-нибудь будет защищать действия ЦБ РФ — владельцы ставят перед этими изданиями обратную задачу.

Есть среди «деловых» СМИ и откровенные распространители дезинформации, которые рассказывают нам откровенную ересь, за которую, по совести, надо лишать лицензии: например, что ЦБ якобы обворовал бюджетников, вложив их денежки в облигации США.

Что же касается обычных СМИ, там профессиональный уровень журналистов настолько низок, что они не имеют ни желания, ни способности разобраться в этой нехитрой истории. Поэтому обычные СМИ — включая самые именитые федеральные издания — бездумно перепечатывают из «деловых» СМИ панические возгласы о том, что ЦБ якобы поддерживает экономику США в ущерб российской.

А как насчёт центробанков других стран?

А центробанки других стран сливают сейчас ГКО США с рекордной скоростью. Им надо и поддерживать нацвалюту, и платить по долгам, а в кризис это сделать не так-то просто.[2]

Россия в этом плане находится в привилегированном положении: мало того, что мы уже успешно прошли пик выплат по долларовым кредитам, так мы ещё и столкнулись с резким падением курса рубля, которое хоть и было весьма неприятно, но всё же сделало нашу промышленность заведомо конкурентоспособной.

Американцы устроили нам своими санкциями импровизированную прививку от кризиса — мы пострадали в 2015 году, но зато сейчас и наш ЦБ и наша промышленность чувствуют себя вполне уверенно.[3]

У других стран такой прививки не было, поэтому их центробанки пытаются и влезть на ёлку, и не оцарапать при этом руки. С одной стороны, им нужна сильная национальная валюта, чтобы платить по кредитам, а с другой стороны, им нужна слабая национальная валюта, чтобы родная промышленность не проиграла конкурентную борьбу. Разрешить это противоречие центробанки могут только за счёт активного сжигания своих резервов — что мы сейчас, собственно, и наблюдаем. По состоянию на март 2016 года казначейские облигации США распродаются с рекордной чуть ли не за 40 лет скоростью.[4]

Не приведёт ли это к тому, что Россия потеряет вложенные в казначейские облигации США деньги?

Не приведёт. Если уж «крякнет» Казначейство США, это будет означать конец игры для доллара — и тогда вместе с нашими долларовыми активами обесценятся и наши долларовые обязательства. То есть мы останемся примерно при своих.

Центробанк России, как и положено порядочному центробанку, старается работать максимально безопасно. Будьте уверены, если бы существовал какой-то более разумный способ распределения резервов, наш Центробанк его бы использовал.

Если бы наш ЦБ был жёстко подчинён Президенту, не действовал ли бы он иначе?

Процитируем фрагмент статьи финансового аналитика Crimsonalter: [5]

Китай владеет американскими облигациями на 1,23 триллиона долларов, и при этом внешний валютный долг составляет почти 0,85 триллиона долларов. Большая часть этого долга приходится на государственные банки, китайский Центральный Банк и правительство КНР: http://www.barrons.com/articles/does-chinas-external-debt-pose-a-major-risk-1444726980 Казалось бы, почему бы ЦБ Китая не продать облигации США и не удовлетворить потребность государственного банковского сектора и правительства КНР в валютном финансировании? Второй вопрос: зачем КНР вообще держать валюту в американских облигациях, ведь можно её вложить в китайскую экономику? Второй яркий пример — Венесуэла. Несмотря на то, что в стране — ужас и почти экономический коллапс, валюта обесценивается и все ужасно, все равно Венесуэле принадлежат облигации США на 278 миллионов долларов (данные на 1 января 2016) - http://ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt Я ещё раз апеллирую к здравому смыслу: Чавес, Мадуро и его команда — идиоты и вредители? Или опять же, в этой схеме есть смысл? …везде на планете (я взял всего два экстремальных примера любимых патриотической общественностью стран, но их десятки) наблюдается ситуация, когда, с одной стороны, у государства есть резервы, которые хранятся в том числе в валюте США в форме краткосрочных облигаций, но при этом есть и валютные займы, которые государства берут на международном рынке.



Почему же ЦБ просто не выкупит тогда долларовые долги?

Сам-то ЦБ, равно как и государство, особых долгов не имеет. Корпорации же должны справляться со своими долгами самостоятельно: ЦБ всего лишь помогает им в этом, ненадолго одалживая нужную для выплат валюту. То есть ЦБ даже не тратит на это денег: когда корпорация в итоге разгребает свои проблемы, она возвращает спасшую её сумму обратно в ЦБ.

То же самое относится и к поддержке курса рубля. Здесь ничего выкупить «про запас» просто нельзя, нужно все время держать мощную подушку безопасности.

Не арестует ли США те деньги, которые мы держим в облигациях?

Очень маловероятно. Во-первых, репутационные издержки для США будут очень велики, может даже начаться непроизвольное обрушение доллара. Во-вторых, это даст нам право не выплачивать долги американским банкам, и в итоге Штаты скорее потеряют.

Наконец, давайте не забывать, что арестовать деньги на счету в банке ещё проще, а крупные суммы долларов неизбежно замыкаются именно на американские банки. То есть перевод денег из ГКО на счёт никак не защитит нас от этого риска.

Бонус:

Источник: https://cont.ws/@Fritzmorgen