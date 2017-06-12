Новости Украины и Новороссии 12 июня 2017

Руководство МВД Украиныне раз заявляло о том, что они борются за очищение своих рядов от недобросовестных сотрудников, но при этом каждый день кого-то ловят за руку.

По количеству «оборотней в погонах» МВД переплюнуло все ведомства вместе взятые. Полиция криминализируется на глазах.

Банды Запорожья

Оперативники СБУ в Запорожье задержали две банды из бывших и действующих работников МВД. В одно бандформирование входили шесть человек — один бывший сотрудник спецподразделения «Беркут» и действующие сотрудники полиции из уголовного розыска и спецподразделения «КОРД».

Информаторы сливали им данные о тех, у кого дома хранится большая сумма наличности и, под видом проведения обыска, полицейские появлялись на пороге дома жертвы. Угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги. Трое подозреваемых были задержаны во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они нашли 100 тыс. гривен. Но там была организована засада. Позже были задержаны и остальные.

По данным СБУ, с начала года банда «оборотней» ограбила как минимум три квартиры. С жертвами не церемонилась. Не согласных расставаться с наличными били. А около года назад в том же Запорожье была ликвидирована группа, специализировавшаяся на похищении автомобилей, в которую входили две женщины — следователи полиции и трое жителей Запорожья с сомнительной репутацией.

Полицейские разработали систему угона автомобилей с последующим их выкупом. Автомобили похищали их знакомые, они же «крышевали» преступную деятельность членов группы и предлагали потерпевшим вернуть авто за вознаграждение. Если хозяин отказывался платить, его автомобиль продавали по поддельным техпаспортам и номерным знакам, перебив номера двигателя и кузова. За свои услуги полицейские получали до пятидесяти процентов стоимости похищенного авто.

Во время обысков правоохранители изъяли карабин «МКМ», травматический пистолет, орудие для угона автомобилей и «общак» банды.

Полиция беспредела

За последнее время сообщениями о задержании сотрудника полиции на взятках и прочих преступлениях не удивить. В Виннице недавно пришедшего на службу в полицию следователя подозревают в систематических кражах вещественных доказательств по уголовным производствам. Он прикарманивал гривны, доллары, евро, золотые изделия и другие ценные вещи, которые сдавал в ломбард. А в Киевской области задержали банду во главе с начальником полиции, планировавшую похитить россиянина и вывезти его в РФ за $17 млн. награды.

По неофициальным данным, речь идет о Владимире Крупчаке, владельце Обуховского картонного комбината. В группировку похитителей входили трое.

Среди них — неработающий предприниматель Владимир Бова, 1979 года рождения. Второй подозреваемый — пенсионер, 1967 года рождения, из Дагестана Гарумов Магомедганип Гаджиевич.

И главный фигурант — Денис Ярославский, 1985 года рождения, уроженец Харькова. Несколько лет назад 33-летний Ярославский возглавил Голосеевский райотдел полиции Киева, предыдущий руководитель которого «попался» на взятке в сумме 20 тыс. грн и $700. За что и был уволен. Вместе с еще одним сотрудником правоохранительных органов его подозревают в требовании денег с предпринимателей.

А в последнее время Ярославский руководил полицией Обуховского района, где, по некоторым неофициальным сведениям, интересовался незаконной добычей песка. Но попался на подготовке похищения бизнесмена. Он — главный фигурант по этому делу. Хотя Ярославский утверждает, что его подставили.

Рыба гниет с головы

Срастание криминала с полицией было ожидаемо и прогнозируемо. Очень много сотрудников милиции не прошли люстрацию и были вынуждены покинуть службу. Молодые и здоровые, они остались не у дел. Новых набирали на скорую руку, чтобы как-то сократить дефицит кадров. Откровенно говоря, в полицию пришли не самые лучшие. И, как видно, даже повышение зарплат в ведомстве не спасает от соблазнов украсть, урвать, забрать. «Это плохо, что бывшие сотрудники МВД пошли по криминальной дорожке, но это было ожидаемо. В 90-х годах, когда из милиции уходили люди пачками, их тут же вербовали преступные группировки.

Было очень много ОПГ, в которые влились бывшие опера, следователи, криминалисты, бойцы спецподразделений. Их знания и опыт ценились на вес золота. Сегодня все повторяется. Пристойную работу найти сложно, а выживать как-то надо. Но и те, кто сегодня служат, к сожалению, сталкиваются с социальной несправедливостью. Министр — миллионер, его заместители ему не уступают.

Молодая выскочка Деева, которая в 20-ть с копейками лет стала замминистра, получает каждый месяц премию в полмиллиона гривен за интенсивность труда, а полицейский, который работает без выходных, максимум 10 тысяч в месяц. И потом они требуют от подчиненных честности, порядочности и исполнительности.

По сути, их толкает на преступления сама система, которая создала такие условия», — рассказывает РИА Новости Украины сотрудник МВД Андрей Кондрашев. К сожалению, как отмечает подполковник милиции, чтобы это все исправить, понадобятся годы. А пока мы каждый день будем узнавать о том, что кто-то из бывших или нынешних совершил преступление.

Дарья Егорова

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