Новости Украины и Новороссии 12 июня 2017
- 06:30 «Недолго музыка играла»: Украину предупредили о закрытии безвиза.
- 05:38 Умер Григорий Кваснюк.
- 02:30 «Диктат мовы»: в украинских ресторанах штрафуют за русскую речь.
- 02:18 Знамя свободы.
- 02:00 Украинские бандиты в погонах — оборотни нового образца.
- 00:01 «Сенсация»: В Раде узнали о кадровой зачистке в руководстве ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:52 Интервью “вживую”.
- Вчера 21:47 Савченко: украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет.
«Недолго музыка играла»: Украину предупредили о закрытии безвиза
Евросоюз может запросто дать пинка Украине. Да, конечно, политики поют друг другу дифирамбы о том, как всё будет хорошо, но, если брать за основу документы, а не обычный треп, то дела обстоят совершенно иначе.
Международные фонды, принадлежащие спекулянту и спонсору революционеров Джорджу Соросу, предупреждают Киев, что Европейский союз может приостановить действие договора о безвизовом режиме с Украиной.
К такому решению специалисты фондов пришли ввиду увеличивающегося потока нелегальных мигрантов в страны ЕС с Украины, и даже подготовили соответствующий документ. В нем говорится, что необходимо проинформировать граждан Незалежной о правилах пользования безвизовым режимом.
Ведь в распоряжении Брюсселя есть все необходимые механизмы, позволяющие прекратить действие пресловутого безвиза.
Также в документе эксперты фонда Сороса советуют украинским властям заняться улучшением экономической ситуации в стране, так как именно она провоцирует желание украинцев отправится в Европу на заработки.
Впрочем, эти рекомендации вряд ли дойдут до безрассудного украинского правительства. Ведь тенденция спада в экономике продолжается, а множество реформ, принятых Киевом, так и не дают положительных результатов. К тому же, инвестиционная атмосфера, на которой можно было отыграться путем привлечения средств из-за рубежа, также хромает.
В результате, даже если Киев начнет массово предупреждать народ, что ехать в Европейский союз не нужно, так как это обернется нарушением миграционных норм ЕС, то вряд ли чего-то добьется. Ведь в каждом доме люди, прежде всего, думают о себе и уже потом о «соседе».
Что же произойдет, когда Евросоюз закроет границы?! Вероятно, что украинцы по старой привычке поедут в Россию.
Так или иначе, но в нашей стране группа представителей Украины, работает уже давно и в трудной ситуации такой исход будет, наверное, единственным выходом, чтобы заработать на жизнь.
Но и тут стоит отметить грубейшую и бездарную политику Киева. Ведь в данный момент на Украине активно лоббируется закон о визовом режиме с Россией. Что, естественно, это приведет к зеркальному ответу Москвы. В итоге, обычные украинцы будут вынуждены оставаться у себя в Незалежной, искать работу там, где её фактически нет.
В общем, тот пинок, который, вероятно, даст украинцам Евросоюз, крайне плачевно обернется для Украины. С другой стороны, это очередной повод для украинцев понять, что ими управляет стадо баранов, думающих только о личной наживе.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Умер Григорий Кваснюк
Умер известный одесский журналист Григорий Кваснюк.
По сообщению "Таймера" https://timer-odessa.net/news/skonchalsy
Кваснюка я читал и смотрел еще со второй половины нулевых, когда он активно выступал против "оранжевой революции" и Ющенко, а так же политики украинизации. Он был в числе тех прозорливых людей, которые видели угрозу для Украины со стороны украинского интегрального национализма и в меру своих сил и возможностей, он пытался донести свои опасения до общества. За это его всегда ненавидела "свидомая общественность".
Ниже, фрагмент интервью Кваснюка 2009 года, в которых он достаточно емко изложил свои взгляды на украинский национализм, который в конечном итоге привел Украину к гражданской войне.
Тут ситуация сложней, чем может показаться. Когда в Одессу приезжает тот же Тягнибок и делает заявление, что он добьётся того, чтобы здесь разговаривали «державною мовою» – то для меня он, безусловно, бандеровец (впрочем, он этого и не скрывает), для меня он, безусловно, фашист (даже если он этого не понимает). Я теж українець, і спілкуюся українською мовою так само вільно, як і російською. Но родным моим языком, как и для абсолютного большинства одесситов, является русский. Мало того, ведь разница между нами, не-националистами, и националистами очень проста: мы не только хотим, а приветствуем наличие двух языков. Мы исходим из того, чтобы больше прав было у большего количества людей; они идут по другому пути – меньше прав. Потому иногда и проскальзывают вот такие вот определения.
Что же касается того, под чьим руководством мы живём и кто нами управляет – давайте вспомним, как буквально десять дней тому назад просочилась, а потом подтвердилась информация о том, какими «перлами» обменялись между собой двое высших руководителей государства. Это, к сожалению, состояние общества. Сегодня мои товарищи, в том числе и наши журналисты, в Киеве встречаются с Тимошенко. Вы наверняка знаете об этой истории, у нас дальнобойщики бастуют, к ним уже присоединился весь город. Сегодня Тимошенко назвала одесского губернатора Сердюка «подонком». Просто она премьер-министр, и Нацсовет не может ей запретить говорить… А Сердюк может обратиться в суд с иском к Тимошенко, но я не знаю, будет он ли это делать. А то вдруг она докажет, что если открыть толковый словарь и посмотреть внимательно, что такое «подонок», то окажется, что какие-то действия Николая Дмитриевича вполне подпадают под эти определения. Возможна такая ситуация? Вполне.
Так что, к сожалению, у нас сегодня нет достойных людей там, на властном Олимпе. И они сами об этом говорят. В Одессе закрыта последняя русскоязычная школа – как я должен к этому относиться, как я должен их называть? Я должен говорить «уважаемые господа националисты»? Во-первых, я их не уважаю (и они меня тоже, это чистая правда), а во-вторых – тут просто нельзя разговаривать, тут нужно что-то делать. Я не знаю что. Потому что я ж не бандеровец, чтоб говорить: «хай буде крові по коліно, але постане Україна». А кому она такая нужна, в которой «крові по коліно»? Ну, ему нужна, поэтому мне с ним неуютно. И в рамках программы я позволяю себе достаточно серьезно, остро высказываться в их адрес.
В первую очередь, в адрес националистов всех мастей и служебных рангов. И когда пишется, что я «брутально висловлююся щодо української державності та українців», на счет украинцев – это просто несерьезно. Я сам украинец, причем полный – по папе Кваснюк, по маме Чумаченко. Так что тут никуда не денешься.
А что касается «державності» – знаете, мы можем далеко зайти. У нас же было одно государство – Советский Союз, теперь другое – Украина. Но мы же дальше живём, и завтра у нас, может быть, будет другое какое-то государство. История же как-то крутится, делается. Наверное, всё-таки нельзя быть приверженцем режима – точнее, можно, но нельзя считать, что существующий сегодня режим – это что-то незыблемое. На памяти старшего поколения – четыре формации. Власть приходит, власть уходит…
Вы вспомните, какие словами революционеры 2004 года рассказывали о Кучме, кучмистах и так далее. К счастью (я так думаю), я не принадлежал ни к лагерю кучмистов, ни оранжевых. И мне было дико смотреть на все это.
http://ru.telekritika.ua/svoboda-slova-r
Для него это еще тогда было дико, тогда как большинство не задумывалось о том, куда этот курс приведет Украину. Тех, кто об этом предупреждал, ни тогда, ни перед евромайданом, не слушали. Результаты подобной слепоты многим предстояло почувствовать на своей шкуре. Кваснюк был из тех советских украинцев, с которым русским было нечего делить, так как они вместе жили в общей стране. Такие люди для современной украинской власти не нужны и попросту опасны, поэтому много лет на Кваснюка давили, чтобы он замолчал. Но до самого конца он оставался верным себе и говорил то, что считал нужным и правильным.
Мир праху.
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«Диктат мовы»: в украинских ресторанах штрафуют за русскую речь
В Херсонской области восемь ресторанов оштрафовали за русский язык при обслуживании.
Как сообщили в Госпотребслужбе Украины, в ведомство поступило около 10 жалоб. Все их подал один и тот же человек, но его личность не указывается.
В ходе проверки было установлено, что информация в меню, на выставочных ярлыках и в кассовых чеках была изложена на русском языке. Кроме того, персонал ресторанов общался с клиентами на русском.
«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках, а именно: информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложены на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке. Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины «О защите прав потребителей», — сообщает подробности Госпотребслужба.
В результате — восемь человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях».
Ранее 23 мая около 50 активистов пришли в ливанский ресторан в Киеве и требовали освободить помещение, в частности, из-за неиспользования персоналом заведения украинского языка во время обслуживания. «Участники общественной организации „Национал-патриотическое движение Украины” во главе с активистом Михаилом Ковальчуком угрожали владельцам ресторана ливанской и восточной кухни „Linas Сafe” на Бессарабской площади, требуя освободить помещение», — говорилось на сайте Центра информации о правах человека.
Украинизация сферы обслуживания
Напомним, что в Верховной Раде 19 января был зарегистрирован законопроект № 5670 «О языке», в котором содержится норма о том, что в сфере обслуживания (магазины, рестораны и т. п.) является обязательным использование украинского языка.
Именно этим законом депутаты хотят заменить нынешний закон «Об основах государственной языковой политики». За выполнением закона будут следить специальные языковые инспекторы, а за нарушение закона парламентарии предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–6800 грн.), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400–5100 грн.) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800–8500 грн.) для СМИ.
20 апреля 2017 года Киевсовет в первом чтении утвердил проект закона, согласно которому всю столичную сферу обслуживания ждет тотальная украинизация. Кроме того, во всех заведениях сферы общественного питания, торговли меню должно предоставляться на украинском языке. Однако речь идет лишь об учреждениях коммунальной формы собственности. Данное решение было принято большинством голосов в сессионном зале, но еще не проголосовано окончательно.Читайте также: Там есть и вторая строфа, — Путин показал, как правильно читать Лермонтова (ВИДЕО)
Соня Тарасюк
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Знамя свободы
Наш "любимец" Альфред Кох (тот самый, который называл Россию "конченой страной"), разразился бурной истерикой на тему того, что ожидания от происходящего на Украине у отечественных либералов мягко говоря не оправдались. "Свобода" оказалась с гнильцой.
За год последние иллюзии насчёт Украины у меня рассеялись. Понимаете, вот сказал это, и автоматически в агенты Кремля попадаю, вернее, в который уже раз в их доблестные ряды буду зачислен, потому что вы, украинцы, удивительный народ. Вас можно только хвалить и, упаси Господь, критиковать. Только восхищение!Только с придыханием!
На миллиметр от восхищения и восторга отойдёшь, даже не претензию, а просто сдержанное одобрение, без соплей и восторга выскажешь, всё — враг народа. Пошёл вон! На себя посмотри! Сами Путина выбрали, а нас судить берутся.
Нет! Иностранцам, а особенно россиянам, чтобы агентами Кремля не оказаться?!.
Украину только слепо и некритично любить можно, другого не дано. А подумали бы, за что мне так уж её любить. Украина мне не родина, я не её гражданин, это не страна, в которой живу и плачу налоги, у меня нет ни бизнеса там, ни родственников. Я ей просто симпатизирую, вот и всё. Или симпатизировать это уже мало? Вам, к слову, всего в последнее время мало.
Я в Европе живу, куда вы так долго и шумно собираетесь. И могу сказать, если бы вы знали, как всех достали! Своим нытьём вечным, проблемами неизлечимыми, своим этим непрекращающимся «дай» на реформы, которых нет, на армию, которая за счёт волонтёров по-прежнему выживает, на поддержание экономики, в которой ничего не меняется тоже «дай».
Все вам сопереживать должны, даже больше, только о вас и обязаны думать. А сами-то вы где и что?
Вы же ничего за эти три с половиной года не делаете. Всё что от Америки и Европы получили, это большой аванс, кредит доверия, который благополучно просираете. По привычке. Как Крым просрали, который могли защищать, но даже не попытались в этом направлении пошевелиться. Да, у вас его украли, но где в это время вы были? Чего ждали? Американского десанта, чтобы парни из Оклахомы вместо вас под русские пули лезли?
Денег набрали, а где реформы? Почему у вас экономическое законодательство даже хуже, чем в России? Где иностранные инвестиции? Где сама возможность, законодательная база для того, чтобы они были? Где приватизация? Вы в Европу с запретом на приватизацию земли идёте… Это просто смешно!
Пусть вялый экономический рост вас не обманет, это всего лишь эффект низкой базы. Без реформ он скоро прекратится. Вы и Майдан в клоунаду, в аттракцион для туристов уже превратили. Все его пресловутые идеалы, которыми вы до сих пор кичитесь, растоптали, наплевав на них, ведь до сих пор настоящие убийцы «Небесной сотни» не найдены.
Вы зачем на Майдан выходили? Чтобы к власти вместо старых воров и дебилов пришли новые?.. Чем, скажите, они лучше Януковича? Тем, что по-английски бегло говорят? Так это не их заслуга, а их пап и мам, которые
в своё время детей в хорошие школы отдали. Тем, что украли меньше? А вы считали, вы сравнивали?..
Вот спросить бы сейчас у тех, кто на Майдане и в Донбассе погиб, если бы вы знали, что ни хрена не поменяется, что жизнь свою ради таких вот выродков, рвущихся к власти, впустую отдадите, стали бы вы ею рисковать?.. Уверен, никто на Майдан бы не вышел и никто собой ради этих козлов жертвовать бы не стал. Что получили эти люди и их семьи? «Героям Слава»? Все эти разговоры «Украина — знамя свободы» на постсоветском пространстве — чушь собачья. Показать вам настоящее знамя свободы? Это Эстония, и уж никак не Украина. Там демократические институты работают, экономика развивается, богатые есть, а олигархов, то есть смычки власти и денег, нет. И люди живут, как люди.
А у вас, извините, как воровали у собственного народа, так и воруют. Как позволял народ это делать, так и позволяет. Кто виноват? Правильно, «Одноклассники». Не олигархи, нет. Олигархов своих и чиновников-коррупционеров вы никому тронуть не дадите.
Вы в который раз депутатскую неприкосновенность им даровали, а боретесь с соцсетями, названиями улиц и самым страшным врагом — теми, кто говорит «на Украине» вместо «в Украине». Скажешь «на», всё, враг, русский шовинист, вон отсюда за поребрик. Вам ещё не смешно? Хотя над чем тут и правда смеяться, если пока одни «Одноклассники» как угрозу государственности запрещают. Другие под Донецком и Луганском калечатся и гибнут. За что? За кого? Да признайте вы наконец эти сраные ДНР-ы и ЛНР-ы! И они через полгода на брюхе к вам приползут.
А не приползут, так на хрена они вам нужны? Там всё разбито, всё разрушено. Кто хотел уехать, давно либо к вам, либо в Россию уехали. А кто остался, тех вы видели. Они тысячами своих бандитов-вождей хоронить выходили. Вам эти уроды нужны? Вы действительно с ними в одном государстве хотите? Забудьте о них и успокойтесь, пускай в своём говне сами сидят. Вам-то с ними вместе зачем окунаться? Это война только вашей власти выгодна, которая обогатиться пришла, и даже Путину уже не нужна. Всё что он хотел, уже от неё поимел. Поэтому как-то её свернуть надо, отношения с Западом наладить, у него, в конце концов выборы скоро. А вот власти вашей война на руку, потому что на неё всё списывать можно.Для вашей власти Донбасс — это и причина, и повод, и отмазка, и способ нажиться.
Почему у вас ничего с места не сдвинулось? Так война ведь! А прекратится война, и с власти начнут спрашивать. Тот же Запад вежливо поинтересуется, где наши деньги и что вы на них сделали? «Евровидение» провели? Да кому оно, это «Евровидение» интересно? У вас коррупция, чудовищная неэффективность государства, у вас армию народ помимо бюджета содержит, медицина на нуле,пенсии 50 долларов. Безвиз подписали? Ну поздравляю! Только это не вы подписали, а вам. Это Европа вам ещё один аванс дала.
Кстати, как в Европу-то пойдёте? Пешком по своим чудесным дорогам? А много, позвольте поинтересоваться, в Украине людей с загранпаспортами? Сейчас все оформлять ринулись. А, ну молодцы. Хоть какой-то государственной службе выручку обеспечите. Сейчас вся молодёжь и все работящие люди, хоть тушкой, хоть чучелом в Европу едут. Кто в Украине работать останется?..
Я не злорадствую, нет. Я просто злюсь, у вас был шанс, и вы его упустили. Что дальше? А дальше к вам Путин придёт и ему будут радоваться. Когда вы осточертеете Европе и США настолько, что у них для вас авансы закончатся, тогда Украина под крылышко к Путину и нырнёт. А альтернативы-то не будет. А что вы с этой властью процветающее европейское государство надеетесь построить? Серьёзно? Рад бы вам
что-то типа туманного «ну, возможно, шансы ещё есть» или банального «поживём-увидим» сказать, в конце концов, мне же жалко. Но не построите, а другой власти у вас не будет. Почему? Смотрите. Когда в Украине выборы? Через год? Ну и как дела? Кого выбираем? Кого из кого?
Это уже концовка. Вот ведь парадокс, да? 46 миллионов в Украине, свободные выборы есть, свобода политической деятельности, свободная пресса, в отличие от России, у которой Путин всё это отнял, а президентом выбрать некого. Случись это чудо, свободные и демократические выборы в России, оппонентом Путина стал бы, например, Навальный, и хороший результат имел бы. А у вас даже своего Навального нет. Только Юля Тимошенко. Ха-ха! Плакать хочется. Это после Майдана, после всего…
Успехов вам в труде и личной жизни. Чего ещё пожелать?..
П.С. Пр поводу небесной сотни Гордон ранее интересно сказал:
– Сегодня все поминутно известно. Поминутно. Абсолютно все данные есть. И кто стрелял, и откуда стреляли, и кто кого убивал… Когда об этом узнают все (а это неминуемо, поскольку все тайное становится явным), люди будут плакать. Как человек, который часто в архивах СБУ разбирает дела давно минувших дней и читает расстрельные списки 1937–1939 годов, протоколы допросов и обысков, могу вас заверить: рано или поздно явным становится все. Станет и это.
http://chervonec-001.livejournal.com/189
Этот Кох сломался, несите следующего.
Эстония – знамя свободы! На Украине нет Навального! .
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Украинские бандиты в погонах — оборотни нового образца
Руководство МВД Украиныне раз заявляло о том, что они борются за очищение своих рядов от недобросовестных сотрудников, но при этом каждый день кого-то ловят за руку.
По количеству «оборотней в погонах» МВД переплюнуло все ведомства вместе взятые. Полиция криминализируется на глазах.
Банды Запорожья
Оперативники СБУ в Запорожье задержали две банды из бывших и действующих работников МВД. В одно бандформирование входили шесть человек — один бывший сотрудник спецподразделения «Беркут» и действующие сотрудники полиции из уголовного розыска и спецподразделения «КОРД».
Информаторы сливали им данные о тех, у кого дома хранится большая сумма наличности и, под видом проведения обыска, полицейские появлялись на пороге дома жертвы. Угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги. Трое подозреваемых были задержаны во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они нашли 100 тыс. гривен. Но там была организована засада. Позже были задержаны и остальные.
По данным СБУ, с начала года банда «оборотней» ограбила как минимум три квартиры. С жертвами не церемонилась. Не согласных расставаться с наличными били. А около года назад в том же Запорожье была ликвидирована группа, специализировавшаяся на похищении автомобилей, в которую входили две женщины — следователи полиции и трое жителей Запорожья с сомнительной репутацией.
Полицейские разработали систему угона автомобилей с последующим их выкупом. Автомобили похищали их знакомые, они же «крышевали» преступную деятельность членов группы и предлагали потерпевшим вернуть авто за вознаграждение. Если хозяин отказывался платить, его автомобиль продавали по поддельным техпаспортам и номерным знакам, перебив номера двигателя и кузова. За свои услуги полицейские получали до пятидесяти процентов стоимости похищенного авто.
Во время обысков правоохранители изъяли карабин «МКМ», травматический пистолет, орудие для угона автомобилей и «общак» банды.
Полиция беспредела
За последнее время сообщениями о задержании сотрудника полиции на взятках и прочих преступлениях не удивить. В Виннице недавно пришедшего на службу в полицию следователя подозревают в систематических кражах вещественных доказательств по уголовным производствам. Он прикарманивал гривны, доллары, евро, золотые изделия и другие ценные вещи, которые сдавал в ломбард. А в Киевской области задержали банду во главе с начальником полиции, планировавшую похитить россиянина и вывезти его в РФ за $17 млн. награды.
По неофициальным данным, речь идет о Владимире Крупчаке, владельце Обуховского картонного комбината. В группировку похитителей входили трое.
Среди них — неработающий предприниматель Владимир Бова, 1979 года рождения. Второй подозреваемый — пенсионер, 1967 года рождения, из Дагестана Гарумов Магомедганип Гаджиевич.
И главный фигурант — Денис Ярославский, 1985 года рождения, уроженец Харькова. Несколько лет назад 33-летний Ярославский возглавил Голосеевский райотдел полиции Киева, предыдущий руководитель которого «попался» на взятке в сумме 20 тыс. грн и $700. За что и был уволен. Вместе с еще одним сотрудником правоохранительных органов его подозревают в требовании денег с предпринимателей.
А в последнее время Ярославский руководил полицией Обуховского района, где, по некоторым неофициальным сведениям, интересовался незаконной добычей песка. Но попался на подготовке похищения бизнесмена. Он — главный фигурант по этому делу. Хотя Ярославский утверждает, что его подставили.
Рыба гниет с головы
Срастание криминала с полицией было ожидаемо и прогнозируемо. Очень много сотрудников милиции не прошли люстрацию и были вынуждены покинуть службу. Молодые и здоровые, они остались не у дел. Новых набирали на скорую руку, чтобы как-то сократить дефицит кадров. Откровенно говоря, в полицию пришли не самые лучшие. И, как видно, даже повышение зарплат в ведомстве не спасает от соблазнов украсть, урвать, забрать. «Это плохо, что бывшие сотрудники МВД пошли по криминальной дорожке, но это было ожидаемо. В 90-х годах, когда из милиции уходили люди пачками, их тут же вербовали преступные группировки.
Было очень много ОПГ, в которые влились бывшие опера, следователи, криминалисты, бойцы спецподразделений. Их знания и опыт ценились на вес золота. Сегодня все повторяется. Пристойную работу найти сложно, а выживать как-то надо. Но и те, кто сегодня служат, к сожалению, сталкиваются с социальной несправедливостью. Министр — миллионер, его заместители ему не уступают.
Молодая выскочка Деева, которая в 20-ть с копейками лет стала замминистра, получает каждый месяц премию в полмиллиона гривен за интенсивность труда, а полицейский, который работает без выходных, максимум 10 тысяч в месяц. И потом они требуют от подчиненных честности, порядочности и исполнительности.
По сути, их толкает на преступления сама система, которая создала такие условия», — рассказывает РИА Новости Украины сотрудник МВД Андрей Кондрашев. К сожалению, как отмечает подполковник милиции, чтобы это все исправить, понадобятся годы. А пока мы каждый день будем узнавать о том, что кто-то из бывших или нынешних совершил преступление.Дарья Егорова
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«Сенсация»: В Раде узнали о кадровой зачистке в руководстве ДНР (ВИДЕО)
«Кадровая зачистка в ДНР» и прочие мечты «Говорящей каски».
Очередная «сенсация» от знаменитого депутата Верховной рады появилась в украинских СМИ и активно распространилась в социальных сетях.
Киевский «гениальный политик – пророк» Дмитрий Тымчук рассказал своим поклонникам о начавшейся «кадровой зачистке в ДНР», благодаря которой он решил оставить без Председателя Верховный Суд Донецкой Народной Республики.
Информация о снятии с постов, выданная Тымчуком, касалась ещё и других сотрудников Верховного Суда, а также иных официальных лиц ДНР, вплоть до Главы Республики.
В перевёрнутом котелке — «военной вариации» кастрюльки украинского «информвоена», продолжает вариться, как всегда, уже протухшее зелье.
«Сбежавший из ДНР» (по словам Тымчука) Председатель Верховного суда Эдуард Николаевич Якубовский прокомментировал «сенсацию» о зачистке в руководстве Республики.
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Интервью “вживую”
Редкость, вообще-то)
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Савченко: украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет
«Украинская армия должна начинаться с шести лет, и это не должно никого пугать. Если вернемся в казацкие времена, то с тех пор они начинали, когда мальчик начинал держаться в седле», — заявила Савченко.
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Пока ШИРОКАЯ прослойка обывателей не начнёт терять из своего кармана существенные суммы,нельзя трогать режим Киева.Восприятие условий жизни одной из них в комментарии к информации ЯП от 06.06.2017г. “Недееспособные или Достучаться до “кастрюль” ” :
Украина Ирина 8 июня 2017 в 22:19 Ссылка Пометить
+1
Для “Ъ”.
Мои мироощущения – это обывательская точка зрения и будет выражать мнение узкой прослойки населения.
Сейчас у нас жизнь стала более динамичной, чем до Майдана, даже мне, а я интересуюсь всем, трудно отследить все новости.
У меня материально жизнь не изменилась, хотя тарифы на ЖКХ и цены выросли, но у нас ввели очень лояльную для населения систему субсидий (оформляла своей маме и подруге). После Майдана стали “сыпаться” банки, в двух таких у меня были депозиты, все закончилось для меня ОК, выплатили. Хуже всего живется пенсионерам, им пенсии индексируют 2 раза в год на мин.процент, но не всем, а только с маленькими пенсиями.
И так далее,можете сами дочитать.