О чём рассказывают и молчат старинные карты. Часть 2

22 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «О чём рассказывают и молчат старинные карты».



Автор-сказитель – Леонид Григорьевич Феденко



В передаче Леонид Григорьевич поведает нам о тайнах географических карт. Но, для того, чтобы соблюсти интригу повествования, до начала эфира Он попросил не намекать в каком направлении будет разворачиваться его рассказ. Как всегда, в передаче с его участием нас будут ожидать тайны и крутые исторические повороты, а вот какие… вы узнаете, присоединившись к нашему разговору.



Присоединяйтесь! Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделаем вместе мир лучше!



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Источник: www.youtube.com