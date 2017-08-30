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О чём рассказывают и молчат старинные карты. Часть 1

09:04. 30 августа 2017 Просмотров - 333 Один комментарий Опубликовал:

22 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «О чём рассказывают и молчат старинные карты».

Автор-сказитель – Леонид Григорьевич Феденко

В передаче Леонид Григорьевич поведал нам о тайнах географических карт.
Но, для того, чтобы соблюсти интригу повествования, до начала эфира Он попросил не намекать в каком направлении будет разворачиваться его рассказ.
Как всегда, в передаче с его участием нас будут ожидать тайны и крутые исторические повороты, а вот какие… вы узнаете, присоединившись к нашему разговору.

Ссылка на альбом с картами https://fotki.yandex.ru/users/radio-s…

Надеемся с вашей помощью более полно раскрыть заявленную тему живого эфира, который начнётся в 20 часов по Москве 22 августа 2017 года.

Во время передачи можно обмениваться мнениями и задавать вопросы в студию в чате сайта slavmir.org.

Присоединяйтесь! Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделаем вместе мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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