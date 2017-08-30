О чём рассказывают и молчат старинные карты. Часть 2

22 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «О чём рассказывают и молчат старинные карты».



Автор-сказитель – Леонид Григорьевич Феденко



В передаче Леонид Григорьевич поведал нам о тайнах географических карт.

Но, для того, чтобы соблюсти интригу повествования, до начала эфира Он попросил не намекать в каком направлении будет разворачиваться его рассказ.

Как всегда, в передаче с его участием нас будут ожидать тайны и крутые исторические повороты, а вот какие… вы узнаете, присоединившись к нашему разговору.



Ссылка на альбом с картами https://fotki.yandex.ru/users/radio-s…



Надеемся с вашей помощью более полно раскрыть заявленную тему живого эфира, который начнётся в 20 часов по Москве 22 августа 2017 года.

Во время передачи можно обмениваться мнениями и задавать вопросы в студию в чате сайта slavmir.org.



Присоединяйтесь! Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделаем вместе мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com