В Томском кадетском корпусе учащимся подают на обед каши с опарышами

В Томске учащиеся кадетского корпуса объявили голодовку из-за найденных в каше опарышей. В настоящее время прокуратура выясняет, каким образом они попали в пищеблок образовательного учреждения.

Первый тревожный звонок по поводу качества питания детей в Томском кадетском корпусе прозвенел еще в прошлом году, когда воспитанники учреждения начали массово жаловаться на то, что пища им подается холодной и несвежей – иногда со вчерашнего стола. Но если подобные претензии руководители школы еще могли списать на субъективность восприятия и фантазии учащихся, то ситуации, которые начали возникать в образовательном учреждении в дальнейшем, не оставили никаких сомнений: питаться в столовой кадетского корпуса опасно для здоровья и даже для жизни. На протяжении года дети неоднократно находили в своих тарелках кусочки стекла, волосы и насекомых, факт наличия которых подтвердила и комплексная внутренняя проверка учреждения. Однако даже после таких серьезных нарушений в образовательном учреждении не усилили контроль над качеством питания, а просто сменили одного поставщика на другого.

И вот осень. Дежавю. В тарелках с кашей у школьников вновь всплыли сомнительные «ингредиенты» – как оказалось, это личинки крупяной моли, более известные в народе как опарыши. Дети от такого горячего питания отказались и сообщили обо всем родителям. По их словам, это уже 4-й раз за неделю, когда им подается такое «блюдо».

«Сейчас дети, получается, голодные. А ведь они там живут в течение шести дней, как в интернате. Мы уже не знаем, что делать. Мы слышали только отговорки, которые нас уже не удовлетворяют: то поставщик подвел, то, мол, что вы хотите от поваров — кто пойдет на такую работу за 10 тысяч. А страдают в результате наши ребятишки. О каких физических и умственных нагрузках можно говорить, если дети сегодня ели один чай и хлеб», – жалуются родители учащихся.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора наличие нарушения подтвердила, а через день руководитель учреждения был уволен. Об этом сообщили в местном департаменте общего образования. Сейчас прокуратуре предстоит выяснить, были ли личинки занесены в учреждение извне в упаковках с просроченными крупами или же сотрудники пищеблока нарушили режим хранения продуктов.

Напомним, схожая проблема в прошлом году была и в Челябинске, где воспитанников одного из детских садов время от времени кормили гороховым супом с личинками червяков. Руководителям учреждения долгое время удавалось скрывать факт нарушения, пока один из педагогов не показал родителям фотографии еды с «живностью». Тогда всю вину возложили на неблагонадежного поставщика.

Роспотребнадзор неоднократно обращался к руководителям региональных учреждений образования с просьбой заключать договоры только с крупными и проверенными операторами питания, у которых уже есть определенный опыт и репутация, во избежание отравлений и прочих неблагоприятных последствий.

В качестве примера часто приводятся комбинаты питания в Москве и Казани – в обеих столицах за последние годы не было зафиксировано ни одного громкого случая отравления школьников. Причина тому – регулярный контроль и тщательный отбор поставщиков продуктов питания. Кроме того, процесс приготовления пищи на таких предприятиях почти полностью автоматизирован, что значительно снижает вероятность попадания в пищу опасных бактерий. А в стерильности помещений и оборудования родители школьников неоднократно могли убедиться сами во время специальных экскурсий на комбинаты.

К сожалению, пока в регионах к вопросу питания будут подходить с позиции Вовки из Тридевятого царства – «Ааа, и так сойдет!», - в детских супчиках и кашах мы еще неоднократно будем находить всевозможные чужеродные элементы.