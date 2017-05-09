Россия празднует День Победы в Великой Отечественной войне

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая во всех регионах России. Традиционно праздничные мероприятия начнутся с торжественных церемоний возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. Жители крупных городов смогут увидеть военные парады, во многих регионах будут организованы выставки военной техники, гражданские патриотические акции, песенные и танцевальные флешмобы.

Во многих российских городах будут бесплатно показывать фильмы о войне в кинотеатрах под открытым небом. Будут работать полевые кухни: жители смогут попробовать хлеб времен войны и солдатскую кашу. Вечером будут устроены концерты. Праздничная программа почти во всех городах завершится артиллерийскими салютами и фейерверками, которые начнутся в 21.00 или 22.00 по местному времени.

Дальний Восток

Одними из первых в стране в торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие жители Камчатского края. Основные праздничные мероприятия пройдут в Петропавловске-Камчатском. Маршем пройдут более 800 военнослужащих и четыре колонны участников движения «Юнармия». Гости праздничной программы смогут увидеть порядка 20 различных боевых орудий, бронемашин, ракетных комплексов.

Самый масштабный на Дальнем Востоке парад пройдет в Хабаровске. По площади имени Ленина пройдут более 1,6 тысячи участников: военнослужащие, курсанты, сотрудники силовых ведомств и около 90 единиц военной техники – современной и времен Великой Отечественной войны. В полдень впервые в Хабаровске пройдет акция «Бессмертная эскадрилья», в рамках которой десять легкомоторных самолетов с портретами знаменитых летчиков-дальневосточников пролетят вдоль береговой линии от арены «Ерофей» до Амурского моста и обратно.

Около 1,5 тысячи человек примут участие в параде войск и военной техники Владивостокского гарнизона. По главной площади Владивостока торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

Более 2 тысяч военнослужащих соберутся на праздничный парад в Благовещенске, там впервые пройдут организованные колонны ветеранов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Благовещенского высшего танкового командного краснознаменного училища и 12-го укрепрайона. Парад состоится без участия техники, но ее можно будет увидеть на выставке на главной площади города.

Во втором по величине городе Приамурья — Белогорске парад пройдет с участием 25 единиц военной техники, в составе колонн вместе с мужчинами здесь впервые выйдут две роты женщин-военнослужащих, а также рота юнармецев и две сводные роты кадетских классов.

В Анадыре состоится парадный марш воинских частей и силовых структур по центральной площади. В параде примут участие военные пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району, полиции и Росгвардии, судебные приставы и сводная колонна участников игры «Зарница» из образовательных учреждений Анадыря.

В параде в Южно-Сахалинске поучаствуют почти тысяча человек, пройдет 21 единица военной техники: танки Т-72Б3, ЗРК «Оса», зенитная самоходная установка «Тунгуска», реактивная система залпового огня «Град» и другая техника.

Сибирь

Войска Читинского гарнизона и военной техники отметят 9 мая парадом в Чите. В составе парадного расчета в течение часа пройдут пешей колонной 1702 человека, среди них военные, другие силовые ведомства, суворовцы и юнармейцы, а также механизированная колонна – 62 единицы вооружения и военной техники. Среди гостей будут иностранные делегации из Китая и Монголии.

Празднование Дня Победы в Улан-Удэ начнется с парада на площади Советов. В шествии примут участие военные, ГУФСИН, сотрудники подразделений МВД и военная техника.

Старт торжествам 9 мая в Иркутске даст традиционное праздничное шествие с участием ветеранов, молодежи, войск Иркутского гарнизона. Колонны пройдут по центральным улицам города к мемориалу «Вечный огонь».

В Красноярске по площади имени Ленина торжественно пройдут воинские подразделения, представители госучреждений и организаций — всего 1,8 тысячи человек. В мероприятии также примет участие 47 единиц техники. Кроме того, во время праздничного шествия над Красноярском пролетят два боевых самолета МиГ-31 и два вертолета Ми-8. Предваряет шествие памятный митинг с возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Победы.

По главной площади Абакана пройдут около 600 человек — военные, сотрудники МВД, МЧС, УФСИН, кадеты саяногорской школы имени Героя России Сергея Медведева и студенты военной кафедры Хакасского технического института. Впервые в праздничном параде примут участие девушки-юнармейцы. Одним из самых зрелищных мероприятий станет парад военной боевой техники. Девятого мая по Первомайской площади проедут установки «Град», «Ураган», гаубицы и другая техника.

В тувинском параде впервые принимают участие военные Кызылского военного гарнизона. Войсковая часть №55115 была образована согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Новосибирске военный парад войск Сибирского гарнизона пройдет на площади имени Ленина. Вечером праздничные фейерверки прогремят сразу на пяти городских площадках.

В Омске на Соборной площади состоится торжественное построение войск местного гарнизона с привлечением военной техники, а также парад символов боевых знамен воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Омской области.

Праздничные мероприятия в Барнауле начнутся с возложения цветов к Мемориалу Славы. В столице Алтайского края пройдут митинги, концерты, акции. Праздничный салют прогремит вечером одновременно на пяти площадках. В Горно-Алтайске пройдет торжественный парад, сразу после окончания которого начнется митинг.

В Кемерово празднование начнется с возложения цветов к Памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах, затем пройдет митинг. В массовых мероприятиях в честь Дня Победы примут участие около 200 тысяч человек. Проезд на общественном транспорте, за исключением маршрутных такси, в этот день будет бесплатным для всех.

В параде в Томске примут участие 28 ретро-автомобилей военных лет, торжественно пройдут участники военизированной колонны. Завершат парад сотрудники МЧС, которые торжественно пронесут по главной улице города большую Георгиевскую ленту.

Урал

В Екатеринбурге пройдет военный парад войск гарнизона, для жителей организованы праздничная программа «Весна 45-го года», митинги памяти, концерты. Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню на Алле Славы состоится в Челябинске, пройдет построение войск гарнизона на площади Революции.

Гражданско-патриотические акции ожидаются и на Ямале, среди них «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Солдатский платок». В Тюмени по Центральной площади торжественно пройдут войска Тюменского гарнизона и шествие жителей города «Салют, Победа».

Масштабный автопробег «Победа — одна на всех» завершится в Ханты-Мансийске 9 мая, автопробег проходил по городам Югры на легендарных машинах ГАЗ М-20 «Победа».

Приволжье

В военном параде в Нижнем Новгороде примут участие более 1,5 тысячи человек и около 50 единиц военной техники, среди которой танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-60, ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган». Впервые в шествии будут участвовать парадные расчеты экипажей военной полиции ЗВО и юнармейцев.

Парад Победы в Ульяновске пройдет на площади Ленина, там же впервые будет организована выставка-инсталляция. На десяти объемных колоннах высотой семь метров будут изображены основные вехи Великой Отечественной войны.

В Казани состоится театрализованный пролог, посвященный 72-й годовщине Победы, а также торжественное прохождение войск Казанского гарнизона и спецподразделений, проедут ретро-автомобили.

Войска Кировского гарнизона, силовых структур, учеников из кадетских классов и военно-патриотических клубов пройдут маршем в Кирове. На набережной Грина появится двухметровая «Звезда Победы». Инициатива ее установки принадлежит кировским предприятиям, выпускавшим в годы войны знаменитые кирзовые сапоги.

В Чебоксарах празднование Дня Победы начнется с возложения цветов к Монументу Славы в Мемориальном парке «Победа». Затем на Красной площади состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники.

Северо-запад

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет военный парад, в котором примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 «Град», новейшие оперативно-тактические комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-300. Над Дворцовой площадью в составе боевых звеньев в небе появится армейская и фронтовая авиация.

Днем в небе над Петербургом можно будет увидеть самолет с прикрепленной к нему 20-метровой георгиевской лентой. Он пролетит на высоте от 200 до 500 метров. Вечером на Дворцовой площади состоится городская праздничная программа.

Военные парады и торжественные шествия пройдут в девяти городах и четырех поселках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы Северного флота. Всего в праздничных мероприятиях 9 мая примут участие более 4,3 тысячи военнослужащих Северного флота. В городе-герое Мурманске парадным строем по проспекту Ленина пройдут более 430 военных Северного флота. Впервые в параде будут участвовать парадный расчет женщин-военных Северного флота и парадный расчет Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В параде будет задействовано около 70 единиц военной техники.

По Приморской площади города Североморска торжественным маршем пройдут более 450 военных штаба и управления СФ, объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск, соединений ракетных, противолодочных кораблей надводных кораблей СФ. Также в парадном строю будет сводный женский парадный расчет.

В Калининграде на парад соберутся около 1,5 тысячи человек и 60 единиц техники. В этот же день в историческом месте – немецком оборонительном сооружении форт №5 — пройдет реконструкция одного из боев штурма Кенигсберга, который воссоздадут около 120 реконструкторов.

Торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы пройдет в Архангельске на площади Мира, затем состоится шествие войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, а также курсантов Арктического морского института имени Воронина и Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова.

В Пскове в День Победы пройдет парад войск Псковского гарнизона, затем состоится торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны

Центральная Россия

На родине Александра Твардовского, в Смоленской области 9 мая вспомнят его литературного героя Василия Теркина. Возле памятника Твардовскому и Теркину пройдет военно-патриотический туристский фестиваль «На привале». Жители города-героя Тулы в День Победы примут участие во флешмобе «Голубь мира» и флешмобе с исполнением песни «День Победы».

Традиционный марш Победы пройдет в Липецке, в шествии примут участие не менее 5 тысяч человек, возглавят его 20 ветеранов. Затем состоится торжественный митинг. Парадом пройдут военные Липецкого авиацентра, бойцы национальной гвардии, отряды полиции, сотрудников МЧС и кадеты.

В Рязани в парке у Кремля зрители смогут увидеть историческую реконструкцию эпизодов Великой Отечественной войны и выставку «Фотографии Победы».

Помимо традиционных праздничных мероприятий, в Твери состоится спортивная акция «Рекорд Победы»: ее участники должны сделать 26 298 отжиманий — по числу мирных дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. Традиционная легкоатлетическая эстафета побежит по улицам Калуги, Брянска, в Орле пройдет легкоатлетический пробег.

На Красной площади в Курске пройдет песенный флешмоб, участники которого исполнят «Катюшу». В Калуге состоится хоровой праздник «Мы – за мир» и будет организован танцевальный флешмоб в рамках всероссийской акции «Вальс Победы».

Во Владимирской области будет организовано массовое исполнение песни «День Победы» Давида Тухманова. Ее будут одновременно петь во всех городах и населенных пунктах области, общая численность единого хора составит 100 тысяч человек.

Жители Калуги изготовили к 9 мая огромный платок с именами своих родных и близких, погибших в Великой Отечественной войне, его можно будет увидеть у калужского городского досугового центра 9 мая. К его изготовлению приложили руку сотни калужан.

Музей боевой славы в Ярославле проведет акцию «Хлеб Победы» и угостит посетителей в точности таким же хлебом, какой ели жители и воины Сталинграда во время войны. В Иваново для жителей и гостей города будет организована раздача пакетов с кусочками хлеба, который испечен по рецепту, использовавшемуся в блокадном Ленинграде в 1943 году.

В Саратове на Соколовой горе состоится митинг-концерт, посвященный памятной дате, в торжествах ожидается участие более 900 ветеранов.

Юг России

День Победы в городе-герое Волгограде по традиции начнется с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане. Затем на площади Павших Борцов состоится парад частей Волгоградского гарнизона, регионального ГУ МЧС, Волгоградской академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова. На Мамаевом кургане будет торжественно открыта Аллея России.

В Сочи будет организована прямая трансляция с московской Красной площади, где пройдет Парад Победы. Для гостей будет организована выставка вооружения и боевой техники, состоятся показательные выступления сотрудников спецназа. Сочинцы и гости курорта также почтут память погибших шествием «Свеча памяти». Участники шествия с зажженными свечами в руках пройдут от Северного до Южного мола, где спустят в море траурный венок.

В параде в Краснодаре примут участие соединения и воинские части Краснодарского военного гарнизона, курсанты военно-учебных заведений. По Театральной площади торжественно пройдут 38 парадных расчетов и военная техника. Всего в параде примут участие около 2 тысяч человек.

В Ростовской области военный парад впервые состоится не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске. Парад в Ростове-на-Дону откроет колонна из 72 мотоциклов патриотических мотоклубов со знаменами Победы, а также со знаменами Ростовской области. Впервые в России в торжественном мероприятии будет участвовать техника военных лет – бронеавтомобили, «Катюша», танк Т-34, найденные поисковым объединением «Миус-фронт» и восстановленные Донским военно-историческим музеем.

Более тысячи человек примут участие в военном параде в Астрахани — парадные расчеты военных Каспийской флотилии, учебного центра ВКС, управления МЧС, курсанты морской академии имени адмирала Ушакова, представители астраханского казачества. В механизированной колонне по площади пройдет боевая техника морской пехоты: бронетранспортеры БТР-80, пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования Панцирь – С, ракеты-мишени «Стриж-3» и «Пищаль-Б», корабельные ракеты «Термит». На 17-й пристани в районе площади Петра I откроют для посетителей три корабля Каспийской флотилии.

Северо-Кавказский федеральный округ

В городе воинской славы Грозном состоится военный парад с участием «пеших коробок» и спецтехники. В нем примут участие около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов, курсанты Грозненского военного училища, активисты военно-патриотического движения «Юнармия».

Завершится парад в Грозном прохождением механизированной колонны из более 100 единиц специальной военной техники, включая бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Град», БМП, бронированные автомобили «Тигр», «Выстрел», БРДМ, «Камаз-43269», «УРАЛ», а также автомобили времен Великой Отечественной войны — американский «Виллис» и его русский аналог «ГАЗ-67», а также легендарную «Полуторку».

Празднование в Кабардино-Балкарии начнется с церемонии возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» в Атажукинском парке Нальчика. На республиканском ипподроме пройдут традиционные скачки.

Главным праздничным мероприятием Дня Победы в Ингушетии станет военный парад, во время которого по центральной улице Магаса торжественным маршем пройдут военные местного гарнизона, сотрудники МВД, МЧС, пограничники, воспитанники Горского кадетского корпуса, а также колонна бронетехники.

На Мемориале памяти и славы в Назрани состоится церемония возложения цветов с участием героев России, ветеранов, а также родственников Героев Советского Союза — участников войны.

В Ставропольском крае пройдут военные парады, спортивные и культурные мероприятия, возложения цветов к мемориалам и фейерверк. Во Владикавказе состоится военный парад 58-й российской армии. В торжественном марше пройдут ветераны войны и труда. В Черкесске военный парад пройдет на площади Ленина.

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Источник: news-front.info