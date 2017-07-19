История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной

История России XX века — один из самых сложных периодов жизни Русской цивилизации. В 2017 году отмечается столетие Революций 1917 года и многие ждут серьёзных перемен, аналогичных тем, что потрясли нашу цивилизацию в те годы. Сколько о них наговорено, сколько написано. Однако все их характеризующие разделены различными идеологиями, которые определяют спектр даваемых ими оценок — от самой лучшей оценки — «заря новой жизни», до проклятий за причинённое горе и море крови. Новый реставрированный капитализм произвёл переоценку ценностей, развернув оценку событий после 1917 года на 180 градусов: с положительной до отрицательной и вредной. Выстроены нагромождения мифов, клеветы и злобы —с одной стороны, а с другой стороны — бесконечные восхваления.

Мы считаем, что только правда, какой бы она ни была суровой, позволит делать правильные шаги в лучшее будущее.

«Волга! Волга! Весной многоводной

Ты не так заливаешь поля,

Как великою скорбью народной

Переполнилась наша земля —

Где народ, там и стон. Эх, сердечный!

Что же значит твой стон бесконечный?

Ты проснёшься ль, исполненный сил,

Иль судеб повинуясь закону,

Всё, что мог, ты уже совершил, —

Создал песню, подобную стону,

И духовно навеки почил?»



(Н.А.Некрасов, 1858 год).

ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА — ЭТО, ВО МНОГОМ, ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПАРТИИ

История становления нашего государства, как второй сверхдержавы мира — это, одновременно, история и формирования партии, под руководством которой шло строительство первого в мире социалистического государства.

Становлению Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в 1903 году способствовали три идеологических конфликта —с народниками, «легальными марксистами» и «экономистами», в 1917 — это РСДРП (б), в 1918 году переименована в РКП(б), в 1925 году — в ВКП(б), в 1952 году — в КПСС.



После провала путча ГКЧП в августе 1991 года, указами Президента РСФСР Б.Н. Ельцина деятельность партии на территории РСФСР была приостановлена, её имущество конфисковано. Позднее деятельность КПСС была прекращена, её организационная структура — распущена. После чего партия фактически распалась.

История развития внутренней жизни партии (независимо от её названия) есть история борьбы и разгрома одних групп внутри партии — «экономистов», большевиков, меньшевиков, троцкистов, бухаринцев, национал-уклонистов — другими.

Может показаться, что слишком много времени уделяли делу борьбы с «оппортунистическими элементами» в партии, что они переоценивали их значение. Но это неверно. Нель­зя терпеть в своей среде оппортунизм, как нельзя терпеть язву в здоровом организме. Неслучайно троцкисты, бухаринцы, национал-уклонисты, борясь с Лениным (а затем и со Сталиным) и партией, кончили тем же, чем кончили партии меньшевиков и эсеров, — стали агентами фашистских разведок, шпионами, вредителями, убийцами, диверсантами, изменниками Родины.

«Имея в своих рядах реформистов, меньшевиков, — пишет Ленин, — нельзя победить в пролетарской революции, нельзя отстоять её. Это очевидно принципиально. Это подтверждено наглядно опытом и России, и Венгрии…



В России много раз бывали трудные положения, когда наверняка был бы свергнут советский режим, если бы меньшевики, реформисты, мелкобуржуазные демократы оставались внутри нашей партии…» (Ленин. Т. 25. С. 462—463). «Если нашей партии, — пишет товарищ Сталин, — удалось создать в себе внутреннее единство и небывалую сплочённость своих рядов, то это прежде всего потому, что она сумела вовремя очиститься от скверны оппортунизма, сумела изгнать из партии ликвидаторов, меньшевиков.



Путь развития и укрепления пролетарских партий проходит через их очищение от оппортунистов и реформистов, социал-империалистов и социал-шовинистов, социал-патриотов и социал-пацифистов. Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов» (Сталин. Вопросы ленинизма. С. 72).

В этом заключаются основные уроки исторического пути, пройденного партией. Каков этот путь и почему оппозиция того времени так похожа на современную, почему современные либералы говорят только о десталинизации, замалчивая другие тяжёлые периоды нашей страны, в чём заключается суть «левых» и «правых» политических движений, рассмотрим далее.

«ЛЕВЫЕ» ДУРАКИ ПРОТИВ «ПРАВЫХ», КАК СПОСОБ СПРЯТАТЬ ВИНОВАТЫХ

Из Политического отчета ЦК XIV съезду РКП(б) в 1925 г. С этим отчётом выступил Иосиф Сталин (1878—1953), который специально остановился на «правом» и «левом политических уклонах» в партии: «Вы спрашиваете: какой уклон хуже? Нельзя так ставить вопрос.



Оба они хуже, и первый, и второй уклоны».

Как известно, деление политических сил на «левых» и «правых» возникло более 200 лет тому назад во время Великой Французской революции. Расхождения между «левыми» и «правыми» заключаются в их отношении к основному лозунгу революции — «Свобода, Равенство, Братство!» (лозунг масонов — читайте наши статьи: http://inance.ru/2017/06/ovla-300/ и http://inance.ru/2017/06/illyuminaty/) .

Называемые «левыми» делают упор на равенстве, даже если во имя его придётся ограничить «права и свободы». В силу этого к «левым» относят все без исключения социалистические и коммунистические партии, ставящие перед собой стратегическую цель в виде бесклассового общества полного социального равенства.

Называемые «правыми» же считают, что равенство неравными от природы людьми от природы вообще недостижимо, и главную свою задачу видят таких общественных условий, когда естественные социальные различия будут смягчаться в результате сотрудничества классов при посредничестве государства.

Что интересно, делая упор на понятии «свобода» (которое интерпретируется в большинстве случаев как вседозволенность, ограниченная вседозволенностью других), о «правых» не утверждают, что они исповедуют безграничный индивидуализм. Напротив, и тут их идеи теряют свою уникальность, смыкаясь с идеями, так называемых «левых», во мнении, что человек имеет ценность и может быть свободен лишь как часть общества и гражданин государства.



Возникает резонный вопрос: в чём же тогда разница между «левыми» и «правыми»? Поскольку и «левые», утверждая полное социальное равенство, делают реверансы в сторону индивидуальных свобод, без которых не может жить ни один человек.

Следует отметить, что человек не волен в своём генетически обусловленном интеллектуальном потенциале. В том, что он оказался выше, чем у других, нет его личных заслуг. Его заслуги могут быть только в личном труде, в наполнении этого потенциала реальным содержанием, чтобы не деградировать в миропонимании по сравнению с предками, чтобы создать условия, в которых потомки поднимутся ещё выше…



Потому общественного уважения достойны труженики, а не гении, выигравшие в лотерею природы интеллектуальную мощь и прожигающие её. Без осознания этого построение действительно справедливого общества невозможно. И сама эта мысль указывает в общем-то на реально достижимое единство «правых» и «левых».

http://inance.ru/2015/08/masonstvo/

Утверждается, что трактовка понятия «братство» у «левых» и «правых» различна. Это особенно забавно, учитывая, что оба этих, кхм-м, «течения» являются выходцами из единого масонского братства, представители которого сделали Великую Французскую революцию и заняли места в национальном собрании, схема деления которого представлена на картинке выше.

«Левые» братья, считая, что все люди братья, по своим взглядам являются интернационалистами и нередко любят всё человечество, хотя это не мешает им выделять интересы своего государства, как прямого источника их собственных благ.

«Правые» братья, считая, что хотя все люди братья, но есть братья старшие и младшие, исходят из того, что не только отдельные индивиды не равны друг другу, но и между нациями и государствами также существует неравенство, чем смыкаются с «левыми» братьями, которые считают, что в интернациональной семье народов разные государства находятся на разных стадиях развития.

Как видите, это деление на «правых» и «левых» просто ещё один способ столкнуть лбами людей, извлекая из этих столкновений политический гешефт, поскольку в каждой из данных позиций есть ложь и крайности, как и правда-истина. Но толпа повелась на вброс этих обособляющих понятий ещё во времена Французской революции и пошла на поводу у глобальных игроков, вбросивших эти понятия в толпу (их фамилий не знаем, но это и не столь важно).

И дальнейшая история России сложилось так, что взаимоотношения между считающими себя «левыми» и «правыми» носили характер войны на уничтожение, причём каждая из сторон была права в каких-то аспектах, как и заблуждалась — в других. Данные обособляющие понятия используются до сих пор в политическом лексиконе, журналистике и даже исторических исследованиях, что предопределённо порождает разногласия и конфликты среди людей.

Итак, так называемые, «правые» доминировали в России весь XIX век. Поскольку царское самодержавие достаточно успешно действовало в национальных интересах страны, свою задачу считающие себя «правыми» видели в защите истинно русских охранительных начал. И социальных групп, которых объединяют понятием «правые», было достаточно много.



Понятно, что они не создавали свою партию, поскольку действовали в своих интересах, а не так как это описывают использующие понятия «левые» и «правые». Это разные социальные группы, включающие в себя и практических политиков, и литераторов, и публицистов. В силу принадлежности к различным социальным группам они не были официозными пропагандистами правительственного курса и нередко их интересы могли вступать в конфликты с интересами монарха или его окружения.



Но в целом вплоть до 1905 года в России называемые «правыми» не собирались создавать массовую политическую партию по причине её ненужности. Зато когда разразилась первая «русская» революция, возникло черносотенное движение, представленное сразу несколькими партийными организациями.

Трагедия Чёрной Сотни заключалась в том, что при миллионах сочувствующих и сотнях тысяч активистов, это движение было одновременно и проправительственным, и оппозиционным. Черносотенцам приходилось выступать не только против революционных партий, но и против придворных антинациональных клик, окруживших слабовольного Николая Второго и также ведших Россию к пропасти.



Положение Чёрной Сотни в 1905—17 годах можно уподобить положению честных коммунистов в 1989—1991 годах, которые были вынуждены выступать как против демократов, так и против собственного генсека. В 1917 году «правые» потерпели сокрушительное поражение и сошли со сцены на 7 десятилетий.

Русские «правые» прошлого были весьма деятельными государственными мужами, создававшими и укреплявшими державу, не отягощая себя излишним теоризированием. Однако, они очень часто игнорировали социальные проблемы, считая их слишком мелкими вопросами в сравнении с «великими национальными задачами».



Можно видеть, что использование этих обособляющих понятий «левые» и «правые» позволяет прятать некоторые социальные группы, приписывая им успехи других. Так можно назвать «правыми» и Столыпина, и Распутина, хотя первый был плотью от плоти социальной группы чиновничества (и каких-то скрытых в нём более мелких социальных групп), а второй был представителем кланов знахарства, против недобитков которого боролась РПЦ. Но их обоих можно отнести к «правым» силам.

Та же картина и с считающими себя «левыми», провозгласившие своей целью борьбу за социальную справедливость, что позволило многим из них приобрести массовую поддержку среди угнетённых социальных групп населения.



К русским «левым» легко относят и промасоненных декабристов, и троцкистов, и откровенных фашистов, и меньшевиков, и большевиков и много кого ещё, скрывая тем самым детальную картину исторического прошлого. Ведь легко навесить на множество групп чем-то отдалённо похожих один ярлык, а на другие — второй, после чего — объяснять исторические события через столкновение интересов этих ярлыков, чем разбираться в подоплёке взаимодействия социальных групп, не говоря уже о том, чтобы выискивать сговоры и заговоры разного уровня между ними и среди них (про поиск «мозговых трестов» этих заговоров мы просто молчим).



Об этом читайте статью «День стандартов или исторические масштабы (как померить историю)» (http://inance.ru/2014/10/standarts/).

ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Перейдём теперь к самому главному — описанию этапов исторического развития Русской цивилизации не только в ХХ веке, но и по настоящее время.

Мы описывали в самых общих чертах алгоритм развития развития Смуты на Руси, начиная с событий 20—30 годов нашей эры в статье «Последняя ли Смута на Руси? 18—19 августа 1991 (Часть 3)» (http://inance.ru/2015/03/putch-03/ )

Поэтому, в данной статье, мы сосредоточимся на событиях XX века и самого начала века XXI, захватив период чуть более 100 лет.

СЕНТЯБРЬ 1911 — ДЕКАБРЬ 1916

Формой правления в этот период была абсолютная монархия, а доминирующей идеологией — исторически сложившееся христианство православной церкви.

Главными, на наш взгляд, событиями этого периода были:



Убийство П.А.Столыпина 14 сентября 1911 как ключевое событие к развязыванию первой мировой войны.



Первая мировая война.



Предостережение Г.Е.Распутина — представителя знахарских кланов при власти — о гибели монархии и сословной бюрократии в случае его убийства.



Убийство Г.Е.Распутина 29 декабря 1916.



Последствиями этих событий стало то, что все оппозиционные группировки практически открыто ненавидят монархию и Романовых персонально.

Усилился рост революционных настроений в обществе. Масоны активно готовятся к ликвидации монархии и взятию власти в России. Правящая бюрократия пронизана масонством и недееспособна как в правлении, так и в противодействии заговору, корни которого — в Великобритании.

Действующие социальные группы:



монархисты,



иерархия РПЦ,



знахари,



многопартийные либерал-демократы (несколько групп),



марксисты-большевики (представлены несколькими группами),



марксисты-троцкисты (также представлены несколькими группами),



масоны представлены во всех группировках.



Социальные группы, которые ушли в тень на этом этапе:



Знахари.



В этот период дееспособность монархической бюрократии на самом низком уровне, по какой причине главной угрозой становится развал института государственности Русской цивилизации и революционная смена формы правления, т.е. очередная смута.

ФЕВРАЛЬ 1917 — ОКТЯБРЬ 1917

Форма правления изменилась на многопартийный парламентаризм. К власти пришло Временное правительство буржуазных либерал-демократов. А госаппарат на местах при этом остался старый, монархический.

Сохраняется идеология исторически сложившегося христианства православной церкви.

Основными событиями этого периода являлись:



Ликвидация монархии в результате Февральской революции буржуазных либерал-демократов под кураторством масонов (главным образом — британских либерал-буржуазных и при соучастии французских псевдосоциалистов).



Последствиями этих событий стало то, что толпа политически раскололась вследствие развала традиционной системы авторитетов. Выход иерархии РПЦ из-под власти русской монархии. Церковь открыто поддерживает масонское Временное правительство, фактически предав царя.

Действующие социальные группы:



иерархия РПЦ,



многопартийные либерал-демократы,



большевики,



троцкисты



масоны во всех группировках.



В политическом поле они были представлены различными партиями.

Основными политическими партиями в России на момент Октябрьской революции являлись: партия социалистов-революционеров (эсеры-центристы и левые эсеры), Российская социал-демократическая рабочая партия (большевики и меньшевики), Конституционно-демократическая партия (кадеты), Трудовая народно-социалистическая партия (трудовики и энесы), ряд партий, представляющие интересы национальных меньшинств России (Мусават, Дашнакцутюн, Алаш и др.).



В состав свергнутого Временного правительства входили 1 трудовик, 2 эсера, 3 меньшевика и 4 кадета (при значительной части беспартийных), при этом по некоторым данным во временном правительстве было только два человека, не входивших в какие-то масонские ложи.

В тень на этом этапе ушли:



Знахари



Монархисты.



Дееспособность пробуржуазной бюрократии либерал-демократов на низком уровне вследствие отсутствия общепризнаваемого ею авторитета и подмены в политике общественных интересов узкопартийным эгоизмом. По этой причине главной угрозой стал крах государственности, развал государства и новая революционная смена формы правления.

ОКТЯБРЬ 1917 — ЯНВАРЬ 1924

Формой правления в этот периода была номинально — власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, но фактически — в её основе диктатура партий — РСДРП (б) (тактический союз большевиков и истинных марксистов-троцкистов) и левых эсеров. В партийном руководстве сильны позиции масонской периферии.

Идеологией становится материалистический атеизм марксизма.

Главные события этого периода:



Октябрьская революция большевиков в союзе с троцкистами (http://inance.ru/2015/11/oktyabrskya-r evolutsiya/ и http://inance.ru/2016/11/1917-revolutio n-2017/).

evolutsiya/ и http://inance.ru/2016/11/1917-revolutio n-2017/).

Создание СССР (http://inance.ru/2016/01/cccp/).



Ликвидация Временного правительства буржуазных либерал-демократов и многопартийного либерализма.



Начало слома старого госаппарата и строительство нового.



Ликвидация сословной бюрократии.



Обращение В.И.Ленина ко всем членам партии — выйти из масонских лож.



Избрание патриарха РПЦ (04.12.1917 патриархом избран Тихон) и новое противостояние духовной и светской власти.



Отделение церкви от государства (Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918).



Запуск программы Ликвидации безграмотности среди населения.



Действующие социальные группы на этом этапе:



Большевики в союзе с истинными марксистами-троцкистами, которые были представлены в различных политических группировках.



В «политическую» тень ушли:



Знахари,



монархисты,



иерархи РПЦ



либерал-демократы.



Дееспособность вновь создаваемого госаппарата — низкая вследствие отсутствия квалифицированных кадров и саботажа старых. Тем не менее она растёт, что имеет следствием победу в гражданской войне и постепенное восстановление хозяйства.

Главными угрозами Русской цивилизации на этом этапе становятся:



Курс на мировую социалистическую революцию.



Гражданская война.



Развал экономики России.



После победы Октябрьской революции 1917 года в России образовалось Советское правительство во главе с В.И. Лениным, которое немедленно приступило к осуществлению обширной программы политических, экономических и социальных преобразований.

Кто такие большевики?

«Большевизм — это общность людей, старающихся выразить в своей деятельности стратегические интересы трудового большинства, вне зависимости от того, насколько само это большинство осознаёт свои стратегические интересы и верно им в жизни.



Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни».

В чём состояли политические цели большевизма, И.В.Сталин высказался прямо и ясно ещё в начале века. Мы приведём выдержку из его относительно поздней по отношению к этому вопросу работы (1907 года) потому, что именно в её названии он выразил существо дела: «Самодержавие кадетов или самодержавие народа?». В ней он пишет:

«Кто должен взять в руки власть во время революции, какие классы должны стать у кормила общественно-политической жизни? — Народ, пролетариат и крестьянство! — отвечали и теперь отвечают большевики.



По их мнению, победа революции — это диктатура (самодержавие) пролетариата и крестьянства в целях завоевания восьмичасового рабочего дня, конфискации всей помещичьей земли и установления демократических порядков. Меньшевики отвергают самодержавие народа и до сих пор не дали прямого ответа на вопрос, кто должен взять в руки власть»

(И.В.Сталин, «Самодержавие кадетов или самодержавие народа?», Сочинения, т. 2, стр. 20, впервые опубликовано в газете «Дро» («Время»), № 2, 13 марта 1907 года (пора мартовских ид того года), перевод с грузинского)».

Меньшевизм, соответственно, представляет собой противоположность большевизму, поскольку объективно выражает устремлённость к безответственности и паразитизму на труде и жизни простонародья (т.е. большинства) тех меньшинств, которые обладают «элитарным» статусом либо стараются его обрести.

Большевизм, в отличие от масонства, структурирующего и реализующего властно-паразитические устремления «элитарного» меньшинства, не «элитарен», а общенароден. И во основе многоликой «антисоветчины» был по своей сути меньшевизм.

Что же собой представлял антисоветский лагерь внутри России?

Наиболее реакционную часть его составляли монархистские элементы из бывших помещиков и той части крупных промышленников и торговцев, которая была связана с монархией определёнными привилегиями. Сюда же входили высшее чиновничество и генералитет, не принявшие советскую власть.



Помимо монархистов в антисоветский лагерь входили те представители торгово-промышленных кругов и интеллигенции, чьи политические взгляды находили наиболее полное выражение в программе конституционно-демократической (кадетской) партии. До революции кадеты добивались реформ в рамках конституционно-монархического строя, затем объявили себя республиканцами, главенствовали в первом Временном правительстве, а потом входили в состав коалиционных правительств, занимая в них крайне реакционную позицию.

После Октябрьской революции кадеты сразу же выступили против советского государства. Они организовали саботаж мероприятий новой власти, поддерживали все вооружённые антисоветские выступления. В обращении Совета Народных Комиссаров к населению 25 ноября 1917 года указывалась:

«Враги народа империалисты, помещики, банкиры… предприняли последнюю отчаянную попытку сорвать дело мира, вырвать власть из рук Советов, землю из рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков истекать кровью за барыши русских и союзных империалистов… Политическим штабом этого восстания является Центральный комитет кадетской партии».

Исходя из этого, 28 ноября 1917 года Советское правительство приняло декрет, согласно которому «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа», подлежали аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные Советы возлагался особый надзор за партией кадетов ввиду её бесспорной связи с гражданской войной внутри страны. Партия кадетов была единственной партией, объявленной тогда враждебной народу.

Деятели некоторых, так называемых, «правых» псевдосоциалистических партий также оказались в лагере противников советской власти. Их общим идеалом было создание в России так называемого демократического строя по западноевропейскому образцу.



От других врагов советского государства представители этих партий отличались тем, что, действуя под лозунгами защиты «чистой демократии» и стремясь сохранить хоть какое-то влияние в народе, они пытались использовать социалистическую лексику.



Поэтому именно эти партии явились удобным прикрытием для самых реакционных «правых» кругов. Впервые же дни после Октября и монархисты, и кадеты использовали правосоциалистические партии для борьбы с Советской властью, выдвигая их на первый план и действуя за их спиной.

На окраинах страны и в национальных районах в антисоветский лагерь входили ещё и националистические партии и организации. Спекулируя на национальных чувствах, они боролись за свои особые местные интересы, что раздувало пламя гражданской войны.

Ещё во времена Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в национальных районах страны образовались всевозможные местные, так называемые национальные «парламенты» и «правительства».



Это были: Центральная рада на Украине, Белорусская рада в Белоруссии, курултаи в Крыму и Башкирии, «национальные советы» в Эстонии, Латвии, Литве, Грузии, Армении, Азербайджане, «Алаш-орда» в Казахстане, «Шуро-и-Исламия» в Туркестане, «Союз объединенных горцев Кавказа» и др.

Первые же антисоветские выступления показали, что враги советского государства не располагали в России достаточными силами, чтобы самостоятельно пойти на свержение Советской власти. В связи с этим антисоветские силы должны были искать поддержку за рубежом для продолжения своей деятельности. Без вмешательства влиятельных внешних противников советского государства антисоветский лагерь вряд ли смог бы просуществовать хоть сколь-нибудь долго.

После Гражданской войны

После окончания Гражданской войны возникла настоятельная потребность в пересмотре государственной политики во всех областях.

Началом перехода к новой экономической политике (НЭПу) стал X съезд РКП (б), проходивший в марте 1921 года.

В этот период кризисные явления распространились и на партию. Это проявилось в острых разногласиях, расколовших РКП(б) по вопросу об отношении к профсоюзам, об их роли в государстве диктатуры пролетариата. Впервые в истории партии выборы делегатов на X съезд (1921 год) проходили по фракционным платформам, среди которых были «платформа десяти» (В. Ленин, Г. Зиновьев и др.), платформа Л. Троцкого, платформа «рабочей оппозиции» (А. Шляпников, А. Коллонтай, С. Медведев и др.), платформа группы «децистов» (Т. Сапронов, Н. Осинский и др.), «буферная платформа» Н. Бухарина.

Владимир Ильич Ленин выступил с резолюцией «О единстве партии», провозгласив, что единство партии есть нерушимый закон партийной жизни». В резолюции было предложено немедленно распустить все группировки, созданные на самостоятельных платформах, и запрещено впредь создавать какие-либо фракции. Невыполнение этого каралось безусловным и немедленным исключением из рядов партии.

Тем не менее на протяжении 1920-х —1930-х годов, внутрипартийная борьба в РКП(б) занимала одно из важных мест в политической жизни Советского государства. Вопросы о путях и методах развития страны и построения социализма, о роли и месте партии в обществе, о принципах партийного строительства вызывали острые внутрипартийные дискуссии. Различные подходы к решению данных вопросов являлись причиной формирования оппозиционных фракций и блоков в РКП(б)

Вопрос об объединении республик был последним, в решении которого принимал участие Ленин, болевший с весны 1922 года. С этого же времени в высшем партийном руководстве началась активная борьба за власть, продолжавшаяся до конца 20-х годов. Созданная в годы Гражданской войны и укрепившаяся при НЭПе административно-командная пирамида власти нуждалась в вожде.

В связи с вынужденным отходом Ленина от политической деятельности это место оказалось вакантным.

ЯНВАРЬ 1924 — 1929

Формой правления стала власть Советов и партийного аппарата ВКП (б), в руководстве которого всё ещё были сильны позиции масонства.

Идеологией страны Советов стал материалистический атеизм марксизма, включающий в себя материалистическую диалектику как методологию познания, которая стала первой в истории не эзотерической методологической философией.

Ключевые события этого периода:



Смерть В.И.Ленина



Попытка троцкистов выдавить из властных структур большевиков через дискуссию в низовых партийных организациях.



Ленинский набор в партию и победы большевиков в регулярно навязываемых троцкистами партийных «дискуссиях».



Нарастание борьбы между троцкистами и большевиками во главе со И.В.Сталиным и усиление влияния сталинцев в обществе.



Начало строительства социализма в отдельно взятой стране.



Какие социальные группы борются за власть во внешне едином партийном и государственном аппарате.:



Большевики (несколько групп),



Троцкисты (представленные несколькими различными группами)



масоны, растворённые во всех группах



Кто ушёл в тень:



Знахари,



монархисты,



иерархия РПЦ,



многопартийные буржуазные либерал-демократы.



Дееспособность нового госаппарата — низкая из-за саботажа некоторой части привлечённых «спецов» и необразованности активистов из простонародья. Троцкисты заполнили собой аппарат и пребывают в иллюзии полного контроля над ситуацией в стране.

Главными опасностями в этот периода стали: рост кулачества и расслоение крестьянства. Унаследованные от прошлого разруха в промышленности, утрата обороноспособности с перспективой утраты и государственной независимости в случае новой мировой войны за передел мира.

Внутрипартийная борьба включала следующие этапы:



октябрь 1923 — январь 1925 года. «Левая оппозиция» — Л.Д. Троцкий против Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и И.В. Сталина;

«Левая оппозиция» — Л.Д. Троцкий против Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и И.В. Сталина;

1925 год. «Новая (ленинградская) оппозиция» выступила на ХIV съезде ВКП(б) — Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев против И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.И. Томского;

«Новая (ленинградская) оппозиция» выступила на ХIV съезде ВКП(б) — Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев против И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.И. Томского;

1926—1927 годы. Борьба «объединённой левой оппозиции» — Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева против И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.И. Томского;

Борьба «объединённой левой оппозиции» — Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева против И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.И. Томского;

1928—1929 годы. Время выступления «правого уклона» — Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.И. Томский против И.В. Сталина, В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, С.М. Кирова и др.



Идейные разногласия были сосредоточены вокруг отношения к НЭПу, точнее, к срокам его действия.



В разное время как оппозиция, так и приверженцы «генеральной линии», в зависимости от обстановки, выступали то за свёртывание НЭПа и усиление государственного вмешательства в экономику, то за продолжение либеральной политики в развитии товарно-денежных отношений.



Такая непоследовательность ещё раз подтверждает, что главной причиной и целью борьбы была власть, а идеологические споры — только прикрытием. Об этом же свидетельствует политическая судьба оппозиционеров.



Проигравших лишали постов, исключали из партии и таким образом они скатывались вниз по пирамиде власти. Борьба носила верхушечный характер; народ, за исключением партийных активистов, не принимал в ней никакого участия.

1929 — 1939 ГОДЫ

Форма правления закрепилась за Советами и аппаратом партии ВКП (б).

Идеологией продолжал оставаться материалистический атеизм марксизма, включающий в себя материалистическую диалектику как методологию познания.

Главными событиями этого этапа стали:



Высылка Л.Д.Троцкого из СССР и судебные процессы над троцкистами.



Оккупация фашистами Европы



Начало второй мировой войны.



Коллективизация сельского хозяйства и модернизация (индустриализация) промышленности.



Культурная революция — резкий рост образованности населения. Самая демократическая Сталинская Конституция 1936 года.



Основные группы, борющиеся за власть:



Большевики,



Троцкисты, ушедшие в подполье.



В «политической тени» продолжают оставаться:



Знахари,



монархисты,



иерархия РПЦ,



либерал-демократы,



засветившиеся и разоблачённые троцкисты.



Рост дееспособности госаппарата при большевистском руководстве. Фактическая реализация большевиками во главе со И.В. Сталиным концептуальной властности в политической практике СССР. Однако, этому сопутствовал постоянный саботаж со стороны троцкистов, вплоть до запуска массовых репрессий 1936—37 годов.

Главными угрозами на этом этапе стали:



Наращивание военной и экономической мощи фашистской Германии и империалистической Японии.



Внутренняя неустойчивость политики вследствие общности марксистского лексикона для большевиков и троцкистов, при постоянном саботаже социалистического строительства.



Вторая мировая война.



В принципе, наличие оппозиции, и разных, иногда прямо противоположных точек зрения на пути дальнейшего развития страны, её экономики и самой партии вполне соответствовали нормам демократии в западном понимании этого слова.



Но времени на выполнение этих требований и процедур у ВКП(б) тех лет не было. Запад не собирался долго и демократично терпеть у себя под боком государство, сменившее глобальную политическую повестку.

ИАЦ

***

Окончание следует.



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