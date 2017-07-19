История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной-2

Вторжение Японии в Манчжурию в 1931 году прямо угрожало советским интересам в Дальневосточном регионе. Япония, а затем и Германия вышли из Лиги Наций, которая при возникновении конфликтных ситуаций всякий раз демонстрировала полную беспомощность. К 1933 году Германия осуществила перевооружение своей армии.

Создавалось впечатление (и не только у руководства СССР), что рост напряжённости в мире вот-вот приведёт к возникновению широкомасштабных международных конфликтов, нацеленных во многом против страны Советов.

Анри Филипп Петен

Показательно заявление, сделанное виднейшим французским политиком тех лет маршалом Петеном после подписания в Париже в 1935 году франко-советского договора о взаимопомощи в случае любой агрессии в Европе:

«Протягивая руку Москве, мы протягиваем её коммунизму… Мы позволили коммунизму стать в ряд приемлемых доктрин, и нам, по всей вероятности, скоро представится случай об этом пожалеть».

Кстати, в нескольких словах Петена сказано всё, и это было важно тогда так же, как важно сегодня — коммунизм для Запада (как и политический режим, современной демократической, построенной на Конституции, созданной при помощи американских советников (!), России) никогда не сможет быть в числе приемлемых доктрин, с ним всегда будут бороться законным и незаконными способами и средствами.

1939 — 1953 ГОДЫ

Форма правления к этот период остаётся той же властью партийного аппарата в сочетании с властью Советов. Идеологией всё также остаётся материалистический атеизм марксизма, включающий в себя материалистическую диалектику как методологию познания.

Главные события:



Нападение фашистской Германии на СССР



Победа в Великой Отечественной войне.



Восстановление народного хозяйства



Введение экономики в режим планомерного снижения цен.



Развенчание марксизма в СССР И.В.Сталиным в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 год.).



Формирование глобальной социалистической системы с победой «народной демократии» в странах Европы в зоне Советского влияния



Победа революций в Китае и Корее.



Попытка И.В.Сталина в октябре 1952 года (пленум ЦК после XIX съезда) передать полноту власти Советам и отодвинуть партийный аппарат ВКП (б) от государственной власти.



Убийство И.В.Сталина и начало вызванного им кризиса большевизма, лишившегося авторитета.



Убийство Л.П.Берии без суда и следствия.



Последовавший за убийством Берии государственный переворот 26 июня 1953 года (http://inance.ru/2015/06/perevorot-26-j une-1953/).

une-1953/).

Вступление в борьбу за власть всех группировок, бывших долгое время в тени.



Силы, борющиеся за власть:



Большевики, переживающие головокружение от успехов,



Активизировавшиеся троцкисты, мимикрирующие под большевиков.



В тени продолжают оставаться:



Монархисты,



знахари,



иерархия РПЦ,



либерал-демократы.



В этот период наблюдается пик дееспособности партийного и государственного аппарата. Однако, несмотря на пик развития мировой социалистической системы с победой революций в Китае, Корее, Вьетнаме, в СССР отсутствует целостная концепция её дальнейшего развития, что стало главной опасностью этого этапа.

Как следствие этого — начало холодной (информационно-психологической) войны при одновременном генерировании отвлекающего манёвра — гонки вооружений, создание военных блоков НАТО и в других зонах периметра границ СССР. Ответное создание военной организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи.

1953 — 1964 ГОДЫ

В правлении происходит усиление власти аппарата КПСС и ослабление власти Советов. При этом идеологией становится догматизированный материалистический атеизм марксизма, падает роль методологии.

По мере углубления кризиса большевизма, не успевшего размежеваться с марксизмом-троцкизмом в теории развития общества и понимании истории, ВКП (б) переименованная в КПСС, утрачивает большевистскую сущность.

Главные политические события этого периода (полёт Гагарина 12 апреля 1961 года в космос не является политическим событием, хотя и пиарится, как победа социалистической системы):



ХХ съезд КПСС, разоблачение «культа личности» в докладе Н.С.Хрущёва (http://inance.ru/2015/02/iuda/ и http://inance.ru/2016/03/referendum-kra ha/).

ha/).

Карибский кризис приводит закулису к выводу о необходимости демонтировать СССР (об этом http://inance.ru/2015/10/karibskij-kriz is/ и http://inance.ru/2015/11/karibskij-kriz is-2/).

is/ и http://inance.ru/2015/11/karibskij-kriz is-2/).

Начало распада социалистической системы (Албания и КНР — против критики курса и личности И.В.Сталина, восстание в Венгрии http://inance.ru/2016/11/hungary/) .

.

Советская бюрократия отказывается играть в троцкистские игры и настаивает на гарантиях своих привилегий.



Снижение темпов экономического развития.



Кто борется за власть на этом этапе:



Психологически сломленные смертью И.В.Сталина и ХХ съездом, идейно разоруженные большевики



Троцкисты,



Буржуазные либерал-демократы выходят из «политической тени» во время Хрущёвской «оттепели».



Начало опёки диссидентов КГБ в совместном проекте интеллектуалов от мирового сообщества.



Спецслужбы под руководством окопавшихся в них масонов начинают подготовку ниспровержения власти «этих идиотов» из Политбюро.



Карикатура голландского художника отражает, как увидели победу Хрущёва на Западе: на асфальтовом катке Первый секретарь ЦК КПСС раскатывает в блин своих оппонентов: Молотова, Булганина, Шепилова, Кагановича, Ворошилова, Первухина, Сабурова и Маленкова.

В тени остаются:



Монархисты,



знахари,



иерархия РПЦ



Падение дееспособности госаппарата с приходом к власти нео-троцкистов и утраты методологией позиций в обществе.

Угрозой остаётся продолжение холодной войны и гонка вооружений, подрывающие экономическую мощь СССР.

29 июня 1957 года, Никита Хрущёв и его сторонники одержали верх над последней оппозицией из числа «ленинской гвардии» — так называемой «Антипартийной группой» Молотова, Маленкова, Кагановича «и примкнувшего к ним Шепилова».



Это была последняя оппозиция в КПСС, которая открыто критиковалась в советской печати. И, как сейчас ясно видно, она была «левее» хрущёвцев, хотя тогда именно её участников обличали как «замшелых консерваторов».



Удивительно, как всё было безнадёжно перепутано в то время: самые ярые реакционеры, типа Солженицына, зачастую мнили и изображали себя наиболее передовыми людьми, а прогрессисты, даже довольно умеренные, наоборот, выглядели ретроградами…

В каком-то смысле, конечно, «антипартийная группа» была обречена на поражение, как и «последние якобинцы» во Франции в эпоху Термидора (по аналогии, «антипартийцев» можно было бы назвать «последними ленинцами»), потому что интересы правящей группы требовали их устранения от власти, если не из жизни.



Каковы были эти интересы? Внимательно посмотрев на пёструю череду «дворцовых переворотов» 1950—1960-х годов — против Сталина и Берии, против «антипартийцев», против Жукова, наконец, против самого Хрущёва… — мы увидим, что все они или почти все, в общем, вели в одну сторону.

В 1956 году представители руководящего слоя советского общества добились для себя «хабеас корпус» (определённым успехом оппозиции Англии в борьбе с проявле­ниями королевского произвола стало принятие Акта о луч­шем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями (Habeas Corpus Amendment Act, Хабеас корпус акт) 1679 года) — гарантий личной неприкосновенности, защиты от ареста и расстрела.



А чуть позже, в 1964 году, получили даже гарантию пожизненного социального статуса. Этого жирного куска, полученного «элитой», ей хватило на добрых два десятка лет брежневской «стабильности», когда никаких дворцовых переворотов уже не было, а их попытки на пленумах ЦК (например, группы «Железного Шурика» Шелепина в конце 60-х) неизменно терпели поражение.

А спустя 30 лет полученные в 1956—1964 годах завоевания были переварены и усвоены, и назрел уже новый «элитный» запрос — о превращении полученного пожизненного статуса в наследственный, семейный, что означало, как нетрудно понять, восстановление частной собственности и буржуазного строя. Но до этого ещё нужно было довести всю страну.

1964 — 1982 ГОДЫ

Продолжается усиление власти аппарата КПСС и ослабление власти Советов. Идеологическим «балом» правят материалистический атеизм марксизма и застой в развитии философии и обществоведения.

Ключевые политические события этого времени:



Снятие Н.С.Хрущёва



Приход Л.И. Брежнева к руководству КПСС (http://inance.ru/2016/04/breznev-01/ и http://inance.ru/2016/04/breznev-02/).

и http://inance.ru/2016/04/breznev-02/).

Под прикрытием риторики об «интернациональном долге» СССР скрытые троцкисты в ЦК КПСС и за рубежом в декабре 1979 года понуждают руководство страны ввести Советские войска в Афганистан (http://inance.ru/2015/02/internacizm-a fgana/).

fgana/).

Несмотря на то, что по многим показателям СССР — сверхдержава № 2, продолжается спад темпов научно-технического и экономического развития.



Одновременно из-за ввода Советских войск в Афганистан резкое падение авторитета СССР на «международной арене» — борца за свободу народов мира.



Всё это сопровождается повышением гарантий привилегий советской номенклатуре (http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-s ssr/).



Кто борется за власть на этом этапе:



Деморализованные и теоретически разоружившиеся большевики,



троцкисты всех мастей,



буржуазные либералы,



нарастающее диссидентское движение под опёкой КГБ, которое обретает всё более буржуазно-либеральный характер (http://inance.ru/2016/06/adam-smith-01/ , http://inance.ru/2016/06/adam-smith-02/ ).



В тени остаются:



Монархисты,



знахари,



иерархи РПЦ,



ушедшие в тень троцкисты.



Дееспособность в решении проблем общественной в целом значимости бюрократии КПСС и госаппарата продолжает падать.

http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-ss sr/

Главная угроза — это отсутствие целостной концепции развития общества. Продолжается гонка вооружений, холодная война, происходит снижение темпов экономического развития. Миссия Советских войск в Афганистане затягивается.

1982 —1985 ГОДЫ

Партийный аппарат в состоянии агонии и ничего не может противопоставить своему развалу. Идеологией остаётся материалистический атеизм марксизма. Диалектика как методы познания и творчества предана забвению.

Главные события:



Смерть Л.И.Брежнева.



Избрание генсеком КПСС председателя КГБ Ю.В.Андропова (http://inance.ru/2015/06/andropov/ ).

).

Скрытые троцкисты выходят из тени и под покровительством нового генсека пытаются окультурить псевдосоциализм с помощью диссидентов и модернизировать марксизм под свои интересы.



Под прикрытием марксистской риторики готовится уничтожение КПСС, либерал-демократы под прикрытием глупеньких диссидентов типа А.Д.Сахарова (социология и история не проще физики) выходят из тени и готовятся к реваншу за октябрь 1917.



Кто борется за власть:



либерал-демократы,



марксисты-троцкисты,



присутствующие везде масоны



— все толкутся у подножия власти, подталкивая её к падению.

В тени:



Знахари,



иерархи РПЦ,



деморализованные большевики.



Дееспособность такой смешанной бюрократии, крышуемой масонством — низкая. Набирают силу: диссидентское движение и выходящие из тени троцкистские группировки.

http://inance.ru/2015/10/perestrojk a/

Активизацируются либералы всех мастей, их подготовка к проведению «шоковой терапии» общества за рубежом под прикрытием аппарата ЦК КПСС, что представляет угрозу государственности Русской цивилизации.

1985 — 1991 ГОДЫ

Внешне всё как и ранее — власть партаппарата и Советы. Внутренне — смена формы правления под непосредственным руководством партаппарата КПСС и масонов, окопавшихся в структурах КГБ. Вновь избранный генсек КПСС возглавляет процесс развала СССР и уничтожение самой партии.

Идеология в этот период представляет из себя смесь материалистического атеизма и идеалистического атеизма церквей им. Христа.

Ключевые события:



Приход к власти М.С.Горбачёва и А.Н.Яковлева — «главного масона СССР» (по его собственному признанию — ироничному).



Отмена 6 статьи Конституции СССР о правящей партии (http://inance.ru/2017/02/tolchok-k-kra hu-cccp/).

hu-cccp/).

XIX партконференция на которой предоставляется право эмиссии рубля республикам СССР.



Март 1991 года — всенародный референдум о сохранении СССР (http://inance.ru/2017/03/shag-k-razval u-cccp/).

u-cccp/).

Непрестанные митинги под знамёнами либералов,



Вооружённые конфликты в республиках СССР, подогреваемые национальными «элитами», жаждущими независимости от Москвы.



За власть активно борются:



буржуазные либерал-демократы и троцкисты начинают демонтаж всех властных структур СССР с целью расчленения единого государства на принципах буржуазного национализма и либерализма;



деморализованные коммунисты вместе с троцкистами-марксистами,



многопартийные либерал-буржуи,



масоны всех партий готовятся к демонтажу госаппарата СССР и правительства.



В тени находятся:



монархисты,



большевики,



коммунисты (марксисты-идеалисты — искренне верящие в марксизм, в отличие от истинных марксистов-троцкистов, для которых марксизм — инструмент власти),



иерархи РПЦ,



знахари всех мастей.



Дееспособность советской бюрократии в переходный период резко падает и её суета около власти способствует развалу управления на всех уровнях, но прежде всего — вэкономической сфере.

http://inance.ru/2017/02/tolchok-k-krah u-cccp/

Угроза развала государственности русской цивилизации в форме СССР — нарастает скаждым годом.

1991 —1993 ГОДЫ

Форма правления в этот период может быть охарактеризована как переходная: структурно — Советская власть, но в ней — буржуазно-либеральная многопартийность, экономика — олигархический капитализм партийных и комсомольских вождей и их доверенных лиц.

В обществе царит идеалистический плюрализм: идеалистический атеизм церквей имени Христа и других «традиционных конфессий», агностицизм и унаследованное от СССР беззастенчивое безбожие части «новых русских» и обывателей.

Ключевые события:



Начало — августовский «путч» 1991 года (http://inance.ru/2015/08/putch/).



Завершение — расстрел парламента (Верховного Совета РФ) по указу президента в сентябре 1993 года (http://inance.ru/2014/12/constituciya/ ).

).

Развал СССР и начало вхождения в мировую капиталистическую систему в статусе криптоколонии.



На смену М.С.Горбачёву приходит Б.Н.Ельцин (http://inance.ru/2017/01/elcin-centr/ ).

).

Резкое падение экономики и бешеное обогащение «великих комбинаторов» всех мастей и обнищание подавляющего большинства населения — людей производительного труда.



Рост бандитизма и беспризорности.



Алкоголизация и наркотизация вступающих в жизнь поколений.



Начало расслоения общества по доходам.



Силы, борющиеся за власть:



многопартийные либерал-буржуи,



троцкисты,



псевдо-коммунисты КПРФ,



иерархи РПЦ,



монархисты



многоликое ведическое знахарство,



масоны снова во всех партиях и группировках.



В тени:



большевики



настоящие коммунисты (марксисты-идеалисты).



Дееспособность многопартийной бюрократии под знамёнами либерал-буржуев на очень низком уровне — госаппарат прежний, в условиях рынка качество управления очень низкое.



По сути повторяется сценарий февраля — октября 1917 года, однако, в отличие от большевиков, масоны, присутствующие во всех партиях, учли уроки потери политической власти в России в октябре 1917 года.

http://inance.ru/2016/07/umolchaniya-li beralizma/

Развал СССР амбициозными национальными партийными «элитами» — «мелкобуржуазными перерожденцами» (в терминологии Сталинской эпохи). Во всех республиках — падение производства. Потенциал угрозы революционного переворота умело канализируется российским масонством в тесном сотрудничестве с международным масонством и руководством КПСС, Советов и КГБ на местах.

1993 — 1999 ГОДЫ

Формой правления становится президентская республика, подконтрольная буржуазному масонству непосредственно.

В обществе — идеологический плюрализм: идеалистический атеизм исторически сложившегося христианства и других «традиционных конфессий», разбавленный преданиями ведического знахарства.

Главные события:



Расстрел Верховного Совета РФ либерал-буржуями, который можно понимать как ликвидацию своих подельников троцкистов-марксистов при крышевании знахарства, скрывающегося в иерархии РПЦ.



Начало войны на Кавказе — попытка сплотить общество и отвлечь его от решения экономических проблем и проблем справедливой организации жизни.



Падение авторитета многопартийных либералов в обществе за исключением ЛДПР, которая почему-то получила право высказывать мнение патриотически настроенной общественности.



Спад в экономике, деградация науки и культуры.



Разрыв экономических связей с бывшими республиками СССР.



Алкогольный и экономический геноцид и как следствие — демографический спад.



Увеличение разрыва в доходах между бедными и богатыми.



Идёт борьба за власть следующих групп:



Многопартийные либерал-буржуи



Псевдокоммунисты КПРФ.



Многоликое ведическое знахарство, которое в том числе и в структурах иерархии РПЦ.



Троцкисты-марксисты с новым «Красным проектом».



В «политической тени»:



Большевики



Настоящие коммунисты — марксисты-идеалисты.



Дееспособность либеральной бюрократии даже по сравнению с советским периодом — низкая. Экономика — сырьевая, как и прописано для криптоколонии.

Нарастает угроза перехода страны из статуса Державы №2 в статус неразвитых стран. Усиливается имущественное расслоение в обществе и происходит дальнейшее падение численности населения.

http://inance.ru/2017/07/devyanosti e/

Предпосылки к возникновению революционной ситуации, которая может обрушить государственность в очередной раз, усугубить экономическое положение и дать старт развалу уже России.

2000 — 2008 ГОДЫ

Формой правления является президентская республика, подконтрольная буржуазно-либеральному масонству, знахарям, внутренним мафиям РПЦ и её «светским» орденам.

В обществе царит идеологический плюрализм: идеалистический атеизм исторически сложившегося христианства и других «традиционных конфессий», разбавленный преданиями ведического знахарства, и вытекающую из неё идеологию «великого комбинатора», которую можно выразить в двух словах — «выгодно продай». В этом плюрализме особую роль играет демонстративная православность В.В.Путина и Д.А.Медведева, подающих личный пример «правильного» воцерковления всем прочим жителям Россионии.

Главные события:



Добровольно-принудительный уход с поста президента РФ Б.Н.Ельцина



Приход В.В.Путина с обещаниями навести порядок в стране и остановить позорную для России войну на Кавказе.



Гибель российской АПЛ «Курск» и симметричное разрушение «башен-близнецов» в Нью-Йорке.



Резкий рост цен на нефть и газ.



Рост патриотических настроений в стране и перевод войны на Кавказе в русло внутричеченского конфликта.



Речь Путина в Мюнхене о многополярном мире (http://inance.ru/2017/02/munchen-putin/ ).

).

Падение престижа либералов и рост авторитета президентской власти.



Некоторое улучшение экономического положения страны и на фоне этого — продолжающийся развал науки, основных отраслей бывшей супердержавы №2 (авиационной и кораблестроительной).



За власть борются:



многопартийные идейные либерал-буржуи,



против принципиально безыдейного и всегда продажного (в этом сочетании — неистребимый корень коррупции) «профсоюза бюрократов» «Единая Россия»,



силовики под крылом иерархии РПЦ



крышующее РПЦ многоликое знахарство.



В тени:



псевдокоммунисты КПРФ и марксисты-троцкисты, которые после поражения осенью 1993 года готовятся к реваншу (проект «Суть времени»).



большевики,



коммунисты (марксисты-идеалисты).



Дееспособность «профсоюза бюрократов» под вывеской партии «Единая Россия« крайне низкая: ни одни проект последовательных президентств Путина и Медведева не выполнен и выполнен не будет. Несмотря на внутриполитическую стабилизацию и перевод войны на Кавказе в русло внутричеченского конфликта, экономического развития не наблюдается, поскольку, кроме сырьевого сектора, все отрасли медленно деградируют. Продолжается имущественное расслоение общества.

http://inance.ru/2015/08/zertvi-liberal izma/

Идёт нагнетание революционной ситуации. Запад обеспокоен даже небольшим ростом экономики РФ и настаивает на либерализации режима за счёт ухода из вертикали власти силовиков-спецслужбистов и их периферии.

2008 — 2012 ГОДЫ

Формой правления остаётся президентская республика, подконтрольная буржуазно- либеральному масонству, знахарям, внутренним мафиям РПЦ и её «светским» орденам.

Идеологический плюрализм: идеалистический атеизм и идеология «великого комбинатора», выражающаяся в двух словах — «выгодно продай». Демонстративная православность «тандема» как пример для подражания.

Главные события:



Избрание президентом Д.А.Медведева, — благодаря рекомендациям авторитета ВВП



Война с Грузией.



Падение авторитета президентской власти и государственности в целом.



Кто борется за власть:



Многопартийные либерал-буржуи и «профсоюз бюрократов» под вывеской псевдополитической «партии» «Единая Россия»,



знахари



вездесущее масонство,



иерархия РПЦ



троцкисты.



В тени:



Большевики и коммунисты



марксисты-идеалисты.



Дееспособность «профсоюза бюрократов» низкая и обречена снижаться, поскольку кадровая политика — на уровне родо-племенного строя: все связи и назначения не по деловым качествам, а по родовой принадлежности к правящей «элите».

http://inance.ru/2014/08/liberalizm/

Формально мы вернулись к тому же самому периферийному капитализму, поставляя на мировой рынок преимущественно сырьевые товары.



В результате возникает логичный вопрос: почему же иностранные корпорации не господствуют в нашей экономике? Не случайно многие представители нашей «элиты», которые называют себя либералами, выступают за тотальную продажу госсобственности иностранцам.



Российские бюрократы, многие из которых вышли из системы КГБ, прекрасно понимают, что иностранцы будут использовать их в лучшем случае в качестве охранников собственности от недовольного большинства населения, да и то далеко не всех. Поэтому они пытаются обосновать своё право на власть и собственность.



В результате мы видим смычку православного духовенства и власти. Именно поэтому власти приходится делиться с церковью собственностью и привилегиями. Очень показательна история с Исаакиевским собором.

http://inance.ru/2016/03/revolutsii/

Запад не устраивает Россия даже в таком усечённом виде и он работает на «перестройку-2», которая, по их мнению, должна закончиться развалом России на множество мини-государств.

С этой целью — оранжевые революции во всех бывших союзных республиках.

2012 — 2017

Формой правления остаётся президентская республика, подконтрольная буржуазно- либеральному масонству, знахарям, внутренним мафиям РПЦ и её «светским» орденам.

Режим Чекистов, который характеризуется тем, что сочетает в себе возможности «комбинаторить», но ровно до пределов, установленных режимом «великого инквизитора», причём пределы смещаются, постепенно вытесняя либеральную идеологию с политического поля.

В обществе идеалистический атеизм исторически сложившегося христианства и других «традиционных конфессий», разбавленный преданиями ведического знахарства, а также марксистского псевдосоциализма пытается оседлать идеологический плюрализм, в том числе требуя отменить13 статью Конституции.



В этой ситуации продолжает играть особую роль демонстративная православность В.В.Путина и Д.А.Медведева, или С.К. Шойгу, крестившегося перед Парадом 70-летия Победы, подающих личный пример «правильного» воцерковления всем прочим жителям России.

Ключевые события этого периода:



В 2012 году Путин был избран на третий срок.



Создание ЕАЭС. Вступление в ВТО (http://inance.ru/2016/07/integratsiya/ ).

).

Победа будущих инвалидов в Олимпиаде в Сочи 2014.



Украинский Майдан, перешедший в гражданскую войну с соучастием, как западных стран, так и русских (http://inance.ru/2015/11/ukraina/) .

.

Возврат Крыма.



Падение нефти и рубля в конце 2014 (http://inance.ru/2016/01/kursi-valut/ ).

).

Сближение с Китаем (http://inance.ru/2017/05/public-kitaj-k ultura/ и http://inance.ru/2015/10/konfutsian stvo/).

ultura/ и http://inance.ru/2015/10/konfutsian stvo/).

Запад пытается выстроить новый «железный занавес», посредством разнородных санкций и «анафемы», однако экономически уже сильно созависим от России, особенно Европа.



Старт программ импортозамещения с возможностью выйти в будущем на самообеспечение по спектру демографически-обусловленных потребностей.



Персональная популярность В.В. Путина в мире растёт, подобно тому, как она росла у И.В. Сталина.



Слово «либерал» стало фактически ругательством, но сами либерал-буржуи сохраняются во власти, мимикрируя чаще всего под государственников-патриотов.



Борьбу за власть продолжают:



Многопартийные либерал-буржуи



«профсоюз бюрократов» под вывеской псевдополитической «партии» «Единая Россия»,



знахари



вездесущее масонство, иерархия РПЦ



троцкисты.



В «политической тени»:



Часть либерал-буржуев, открыто пропагандирующих либерализм.



Большевики



Коммунисты (марксисты-идеалисты).



Дееспособность «профсоюза бюрократов» снижается, поскольку образовательные стандарты не меняются, а кадровая политика — на уровне родо-племенного строя: все связи и назначения не по деловым качествам, а по родовой принадлежности к правящей «элите».

http://inance.ru/2015/02/oprichnina-03/

Нагнетается революционная обстановка. Запад активно работает на «перестройку-2», которая, по их мнению, должна закончиться развалом России на множество мини-государств, но Украина показала воочию многим, к чему это приводит, после чего многие страны бывшего СССР включаются в интеграционные проекты на постсоветском пространстве.





Результаты тестирования студентов первых курсов поражают, а ведь через 5—10 лет они войдут как «профессионалы» во все сферы жизни общества. Необходима смена образовательных стандартов с кодирующей педагогики на методологическую, но тех, кто способен учить учиться, практически нет.

МИР В ПОИСКАХ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Сейчас все говорят о кризисе современной цивилизации, смерти капитализма. Идёт активный поиск новых концепций, которые дали бы людям надежду и показали направление развития. Почему мир пришёл к этому кризису и как найти выходы из него?

Сегодняшняя Россия пока не представляет никакой альтернативы странам Запада, кроме предложения неких «традиционных ценностей», которые разделяются определёнными западными социальными группами, концептуально — ничего нового не предлагается, но такое ощущение, что заправилы Запада чувствуют потенциал, назревающий в России и страшатся одной только возможности того, что русские могут предъявить миру.

Развитие транспорта и информационных технологий в процессе глобализации сделали мир глобальным. Люди могут узнать о том, что происходит в других уголках планеты.



Постепенно к большинству людей приходит осознание того, что нынешняя капиталистическая система находится в глобальном кризисе и не предлагает привлекательных путей развития для большинства человечества.



Глобальная «элита» озабочена сохранением своего господства и стремится к ещё большему усилению своих позиций за счёт абсолютного большинства населения планеты. В качестве противовеса этой тенденции растёт популярность требований глобальной справедливости. Причём не только в бедных, но и в богатых странах.

На глобальном уровне действуют факторы, подталкивающие к коллективистской по своей внутренней сути концепции справедливости:



необходимость сотрудничества в решении проблем обеспечения устойчивого развития и преодоления кризисов;



успешный опыт использования по своей сути социалистических методов организации экономики и социальной жизни в целом ряде стран, в том числе и высокоразвитых (Норвегия, Швеция);



социализация мировоззрения широких слоев населения и др.



«Социалистическая мечта человечества» пока оказалась утопичной, но последствиями борьбы за её осуществление стали: реальная социальная политика, практикуемая ныне почти каждым государством, многочисленные социальные программы, направленные на помощь малоимущим и нетрудоспособным гражданам; различные виды государственного регулирования экономики; государственная помощь культуре, образованию, науке и т. д.



Но возвращаться в старую реку марксизма никто не хочет, хотя в Европе есть отдельные социальные группы, исповедующие его.

Все ждут появления справедливой концепции решения накопившихся проблем и многие взоры в мире устремлены на Россию.

ПОСЛЕСЛОВИЕ О «КЛЮЧИКЕ»

Главной заслугой большевиков после революции 1917 года стало проведение массовой ликвидации безграмотности среди населения. Всего в 1917—1927 годах было обучено грамоте до 10 млн. взрослых, в т.ч. в РСФСР — 5,5 млн. Однако в целом СССР занимал по уровню грамотности 19-е место в Европе.



Известные гарантии распространению грамотности создавало введение всеобщего начального обучения (1930). К 1936 году было обучено грамоте около 40 млн. неграмотных. В конце 30-х гг. неграмотность утратила характер острой социальной проблемы. К началу 40-х гг. задача ликвидации безграмотности была в основном решена.



С начала 50-х гг. СССР стал страной практически сплошной грамотности (http://pedagogical_dictionary.acade mic.ru/1711/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B 8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D 0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D 0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8).

Однако, есть куда развиваться. И сегодня стоит вопрос о ликвидации следующего уровня безграмотности населения планеты — управленческого. Если ликвидация безграмотности послужила одной из причин ликвидации открытого рабовладения, то ликвидация управленческой безграмотности будет причиной исчезновения скрытых форм рабовладения.

«…скажу тебе по секрету, что наш мужик даже не боится внутренней политики, потому просто, что не понимает её. Как ты его ни донимай, он всё-таки будет думать, что это не «внутренняя политика», а просто божеское попущение, вроде мора, голода, наводнения, с тою лишь разницею, что на этот раз воплощением этого попущения является помпадур.



Нужно ли, чтоб он понимал, что такое внутренняя политика? — на этот счёт мнения могут быть различны; но я, с своей стороны, говорю прямо: берегитесь, господа! потому что как только мужик поймет, что такое внутренняя политика — n-i-ni, c’est fini! [кончено!]» (М.Е.Салтыков-Щедрин «Помпадур и помпадурши»).

Пока существует общественное разделение труда (вернее — общественное объединение разноспециализированного труда), до тех пор профессиональный аппарат управления необходим, другое дело — какое качество управления производством и распределением аппарат обеспечивает и, что самое важное, кто составляет его кадровую базу. Это вопросы о качестве и целях управления.

Общественно неоправданно содержать «элиту», наделяя её более высоким уровнем потребления, дабы из её рядов черпать кадры управленцев для обеспечения нужд всего общества.



Развитие производственных мощностей достигло уровня, позволяющего расширить социальную базу управленцев до границ всего общества. Увеличение числа потенциальных управленцев, понимающих принципы управления, позволит сократить разрыв между наиболее высокооплачиваемыми управленцами и простыми тружениками, а значит — сделает общество справедливее.

По этой же причине устранение из всех систем управления обществом неадекватных «менагеров» и замена их на управленцев необходимых стране, которые работают не за страх, не за деньги, а на совесть — вот путь развития страны.

Именно это ключевая задача всех думающих управленцев во всём мире.

Многие могут это воспринимать, как социализм, но это не так, поскольку новая структура общественного устройства будет отличаться от любой из существовавших на нашей планете идеологий. Это — нечто новое.

ИАЦ

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