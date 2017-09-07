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Пенсионер доехал до Афона из Минска на велосипеде

09:44. 7 сентября 2017 Просмотров - 255 Один комментарий Опубликовал:



65-летний житель Новосибирска Юрий Кочуров стал первым велопаломником, который приехал на Святую Гору на велосипеде из Минска, сообщает Sobor.by.

Пенсионер путешествовал, по дороге посещая храмы и святыни. Путь к Афону занял у велопаломника два месяца и завершился в праздник Преображения Господня.

Подготовка к путешествию заняла целый год. Юрий Кочуров долго обсуждал свое путешествие с опытными паломниками на Афон.

Он стартовал в начале июля. В среднем в день путешественник проезжал около 80 километров со скоростью 7-10 км/ч на подъеме и 10-20 км/ч по ровной дороге. Уже в дороге Ю. Кочуров освоил навигатор, что существенно упростило задачу.

Маршрут велопаломник составлял таким образом, чтобы поклониться главным святыням тех мест, через которые проезжал. Сперва с заездом в Несвиж, доехал до Бреста, а оттуда отправился по маршруту Люблин-Майданек-Краков.

В Кракове Юрий Кочуров сделал остановку на целых несколько дней, чтобы посетить лагерь смерти Освенцим и поставить свечу за упокой души тысяч невинно убиенных здесь людей.

27 июля он добрался до Словакии, затем ехал через Венгрию и Сербию.

По словам Ю. Кочурова, во время путешествия он ночевал, где придется: и в гостинице, и на улице, но в большинстве случаев — у местных жителей.

«Люди постоянно помогали. Приютили поляки, покормили, и еще дали с собой в дорогу. Одна пани дала мне сыра, хлеба и 10 злотых. Белорус из Барановичей дал мне на дорогу 10 долларов. Поляки вечером покормили. Пел им песни. Пани дала 10 евро и подарила сборник своих стихов с автографом», — приводит издание слова велопаломника.

Уже из греческого города Салоники он доехал до Иериссоса на автобусе, где ночевал на пляже, потом добрался до г. Уранополис.

В праздник Преображения Господня велопаломник присутствовал на Божественной литургии на вершине святой горы Афон, где богослужение совершается лишь раз в году.

Юрий Кочуров родился на Урале, а живет в Новосибирске. Впервые на велосипед он сел десять лет назад, и с тех пор постоянно путешествует. Свой первый масштабный велопробег он совершил пару лет назад, проехав от Красной Поляны до Севастополя. После этого пенсионер путешествовал на велосипеде по Абхазии, еще два месяца — по Грузии.

В прошлом году Ю. Кочуров совершил велопробег по маршруту Москва-Брест, преодолев на велосипеде более тысячи километров. Поезда была посвящена к 75-летию начала Великой Отечественной войны.

По пути следования путешественник посещал православные храмы и места боевой славы. За время поездки он побывал в Можайске, Смоленске, Борисове, Минске, Несвиже, Полоцке, Гродно и Бресте. К велопробегу Ю. Кочуров подготовил концертную программу из военных песен, которые исполнял на гармони.

В Минске паломник выступил с концертом в Суворовском училище и перед сотрудниками Социальных мастерских для людей с ограниченными возможностями.

Он признается, что своим примером хочет вдохновить окружающих на активный и здоровый образ жизни. «Если хоть несколько человек последуют моему примеру, я буду безмерно рад!», — говорит паломник. Путешествует он всегда с гармонью, на которой играет при любой возможности.

Во время своего первого путешествия Юрий Кочуров остановился на несколько дней в минском приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Именно там он услышал рассказы о святой горе Афон, и сразу же загорелся желанием совершить туда паломничество.

Ю. Кочуров тренировал себя с детства, занимался легкой атлетикой. По профессии он — музыкант и преподаватель. В молодости нередко совершал путешествия на мотоцикле. С С 55 лет он ходил в горы с друзьями.

В планах у путешественника — посетить Польшу и Калининградскую область.

Велопаломничество

В 2003 году двое паломников проехали на велосипедах семь тысяч километров по маршруту Москва — Белоруссия — Украина — Молдавия — Румыния — Болгария — Греция — Кипр — Иерусалим, с возвращением в Москву через Италию, Австрию и Венгрию. Путешествие было приурочено к 2000-летию христианства, проходило в течение девяти месяцев.

В 2015 году группа верующих совершила велосипедное паломничество из белорусского Солигорска в польский город Ченстохова. 23 участника поездки — католики и трое православных из Любани, Солигорска и Минска — проехали почти 930 километров, чтобы увидеть знаменитую икону Божией Матери.

Паломничество заняло 14 дней.

Источник: “Рублёв”

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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Один комментарий»

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    Алена Пандора 7 сентября 2017 в 10:08 Ссылка Пометить
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    Супер конечно, что в 65 так лихо катает на велике. Но к чему тут святая гора?? Кому она собственно интересна в мир высоких технологий?? Типа второе пришествие матриархата грядет?? Не интересно, олигархи уже достали в любом обличии, а церковь и ее святые места это не то что вы хотите видеть, это ЧП но не от бога, а скорее от самого Люция:))

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