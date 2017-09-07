Пенсионер доехал до Афона из Минска на велосипеде

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Пенсионер путешествовал, по дороге посещая храмы и святыни. Путь к Афону занял у велопаломника два месяца и завершился в праздник Преображения Господня.Подготовка к путешествию заняла целый год. Юрий Кочуров долго обсуждал свое путешествие с опытными паломниками на Афон.Он стартовал в начале июля. В среднем в день путешественник проезжал около 80 километров со скоростью 7-10 км/ч на подъеме и 10-20 км/ч по ровной дороге. Уже в дороге Ю. Кочуров освоил навигатор, что существенно упростило задачу.Маршрут велопаломник составлял таким образом, чтобы поклониться главным святыням тех мест, через которые проезжал. Сперва с заездом в Несвиж, доехал до Бреста, а оттуда отправился по маршруту Люблин-Майданек-Краков.В Кракове Юрий Кочуров сделал остановку на целых несколько дней, чтобы посетить лагерь смерти Освенцим и поставить свечу за упокой души тысяч невинно убиенных здесь людей.27 июля он добрался до Словакии, затем ехал через Венгрию и Сербию.По словам Ю. Кочурова, во время путешествия он ночевал, где придется: и в гостинице, и на улице, но в большинстве случаев — у местных жителей.«Люди постоянно помогали. Приютили поляки, покормили, и еще дали с собой в дорогу. Одна пани дала мне сыра, хлеба и 10 злотых. Белорус из Барановичей дал мне на дорогу 10 долларов. Поляки вечером покормили. Пел им песни. Пани дала 10 евро и подарила сборник своих стихов с автографом», — приводит издание слова велопаломника.Уже из греческого города Салоники он доехал до Иериссоса на автобусе, где ночевал на пляже, потом добрался до г. Уранополис.В праздник Преображения Господня велопаломник присутствовал на Божественной литургии на вершине святой горы Афон, где богослужение совершается лишь раз в году.Юрий Кочуров родился на Урале, а живет в Новосибирске. Впервые на велосипед он сел десять лет назад, и с тех пор постоянно путешествует. Свой первый масштабный велопробег он совершил пару лет назад, проехав от Красной Поляны до Севастополя. После этого пенсионер путешествовал на велосипеде по Абхазии, еще два месяца — по Грузии.В прошлом году Ю. Кочуров совершил велопробег по маршруту Москва-Брест, преодолев на велосипеде более тысячи километров. Поезда была посвящена к 75-летию начала Великой Отечественной войны.По пути следования путешественник посещал православные храмы и места боевой славы. За время поездки он побывал в Можайске, Смоленске, Борисове, Минске, Несвиже, Полоцке, Гродно и Бресте. К велопробегу Ю. Кочуров подготовил концертную программу из военных песен, которые исполнял на гармони.В Минске паломник выступил с концертом в Суворовском училище и перед сотрудниками Социальных мастерских для людей с ограниченными возможностями.Он признается, что своим примером хочет вдохновить окружающих на активный и здоровый образ жизни. «Если хоть несколько человек последуют моему примеру, я буду безмерно рад!», — говорит паломник. Путешествует он всегда с гармонью, на которой играет при любой возможности.Во время своего первого путешествия Юрий Кочуров остановился на несколько дней в минском приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Именно там он услышал рассказы о святой горе Афон, и сразу же загорелся желанием совершить туда паломничество.Ю. Кочуров тренировал себя с детства, занимался легкой атлетикой. По профессии он — музыкант и преподаватель. В молодости нередко совершал путешествия на мотоцикле. С С 55 лет он ходил в горы с друзьями.В планах у путешественника — посетить Польшу и Калининградскую область.В 2003 году двое паломников проехали на велосипедах семь тысяч километров по маршруту Москва — Белоруссия — Украина — Молдавия — Румыния — Болгария — Греция — Кипр — Иерусалим, с возвращением в Москву через Италию, Австрию и Венгрию. Путешествие было приурочено к 2000-летию христианства, проходило в течение девяти месяцев.В 2015 году группа верующих совершила велосипедное паломничество из белорусского Солигорска в польский город Ченстохова. 23 участника поездки — католики и трое православных из Любани, Солигорска и Минска — проехали почти 930 километров, чтобы увидеть знаменитую икону Божией Матери.Паломничество заняло 14 дней.

Источник: nashaplaneta.su