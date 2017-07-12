Новости Украины и Новороссии 12 июля 2017

Двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве, основными темами повестки дня станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации. Пленарное заседание саммита состоится в четверг.

Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Петр Порошенко.

Безопасность в Донбассе

Украинский лидер заявил, что Киев настроен на «решительный, ускоренный, конкретный, практический диалог» в ходе саммита, и выразил надежду, что по его итогам будет отмечен значительный прогресс в реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе в части безопасности.

«У нас есть твердый оптимизм, что после саммита нам удастся реализовать компонент безопасности минских соглашений», — заявил Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Реформы на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил об успешном продвижении реформ в стране. Он обозначил приоритетные направления для работы правительства на ближайший год: реформы здравоохранения и образования, пенсионной системы, земельная реформа и запуск приватизации.

Реформа системы здравоохранения предусматривает предоставление гарантированного пакета услуг и медицинских средств, которые ежегодно будут предоставлять за счет государства.

Кроме того, реформа предполагает переход на международные протоколы лечения и диагностики, что позволит гарантировать качество услуг. Также предусмотрено увеличение зарплаты врачей.

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Премьер убежден, что в 2017 году также необходимо провести реформу, предусматривающую введение 12-летнего школьного образования. Правительство предлагает перейти от советского принципа образования, где главной задачей было дать ученикам максимальное количество знаний, к системе, где школьникам будут давать базовые знания и больше внимания уделить практическим навыкам.

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для 5,6 миллиона человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

В настоящее время минимальная пенсия на Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров — от 200 до 500 гривен (7,5 — 18,5 доллара), для 1,9 миллиона — от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона — более 1 тысячи гривен.

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Кроме того, правительство Украины планирует полноценный запуск земельной реформы. Эта тема также обсуждается с МВФ для продолжения успешного сотрудничества.

Уже 14 лет на Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в ноябре 2016 года парламент продлил его до 1 января 2018 года. При этом ряд политиков опасаются, что в результате его снятия земли у селян будут скуплены крупными иностранными корпорациями за бесценок. Гройсман заверил, что концепция предлагаемой реформы предусматривает оборот земель внутри страны и запрещает ее продажу крупным корпорациям и иностранцам.

Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

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Ратификация соглашения об ассоциации

Накануне саммита Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Порошенко заявил, что процесс ратификации соглашения окончательно завершен и в ходе саммита участники это торжественно отпразднуют.

«Мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства», — заявил Порошенко.

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Представительство ЕС в Киеве также подтвердило, что на саммите политики торжественно отметят завершение процесса ратификации соглашения.

«Во время саммита лидеры государств и институций ЕС отметят завершение процесса ратификации соглашения об ассоциации и недавнее вступление в силу безвизового режима для граждан Украины. Все это является конкретными результатами и важными шагами в процессе углубления партнерства между ЕС и Украиной», — сообщили в представительстве.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации.

Ряд положений соглашения действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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