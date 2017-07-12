Новости Украины и Новороссии 12 июля 2017
- 08:32 Генпрокурор Украины уклоняется от налогов.
- 07:01 В Киеве стартует саммит Украина-ЕС.
- 05:30 Ваш сосед – российский шпион.
- 02:30 Глава ОУН обещает выставить счет полякам за «геноцид украинцев».
- 02:00 Почти три четверти украинцев отказались от поездок в Европу из-за нехватки денег.
- 00:15 “Разоблачения” полковника Гратова.
- Вчера 23:31 Не доехал до АТО.
- Вчера 22:01 Портрет «пятой колонны» от Захара Прилепина и Александра Казакова (ВИДЕО).
Генпрокурор Украины уклоняется от налогов
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала расследование после того, как лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания парламента обвинил генпрокурора Юрия Луценко в неуплате налогов.
Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, пишет ТАСС.
«САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во вторник во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в единый реестр досудебных расследований два его обращения на сессии о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены», — сказал он после заседания Верховной рады.
Холодницкий уточнил, что «дело начато, следствие будет продолжаться».
Ляшко во время заседания Верховной рады 11 июня обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов, в том числе за дом площадью 900 кв. метров, который оформлен на его 76-летнего тестя. Лидер Радикальной партии потребовал от генпрокурора немедленно оплатить все налоги.
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В Киеве стартует саммит Украина-ЕС
Двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве, основными темами повестки дня станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации. Пленарное заседание саммита состоится в четверг.
Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Петр Порошенко.
Безопасность в Донбассе
Украинский лидер заявил, что Киев настроен на «решительный, ускоренный, конкретный, практический диалог» в ходе саммита, и выразил надежду, что по его итогам будет отмечен значительный прогресс в реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе в части безопасности.
«У нас есть твердый оптимизм, что после саммита нам удастся реализовать компонент безопасности минских соглашений», — заявил Порошенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Реформы на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил об успешном продвижении реформ в стране. Он обозначил приоритетные направления для работы правительства на ближайший год: реформы здравоохранения и образования, пенсионной системы, земельная реформа и запуск приватизации.
Реформа системы здравоохранения предусматривает предоставление гарантированного пакета услуг и медицинских средств, которые ежегодно будут предоставлять за счет государства.
Кроме того, реформа предполагает переход на международные протоколы лечения и диагностики, что позволит гарантировать качество услуг. Также предусмотрено увеличение зарплаты врачей.
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Премьер убежден, что в 2017 году также необходимо провести реформу, предусматривающую введение 12-летнего школьного образования. Правительство предлагает перейти от советского принципа образования, где главной задачей было дать ученикам максимальное количество знаний, к системе, где школьникам будут давать базовые знания и больше внимания уделить практическим навыкам.
Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для 5,6 миллиона человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.
В настоящее время минимальная пенсия на Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров — от 200 до 500 гривен (7,5 — 18,5 доллара), для 1,9 миллиона — от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона — более 1 тысячи гривен.
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Кроме того, правительство Украины планирует полноценный запуск земельной реформы. Эта тема также обсуждается с МВФ для продолжения успешного сотрудничества.
Уже 14 лет на Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в ноябре 2016 года парламент продлил его до 1 января 2018 года. При этом ряд политиков опасаются, что в результате его снятия земли у селян будут скуплены крупными иностранными корпорациями за бесценок. Гройсман заверил, что концепция предлагаемой реформы предусматривает оборот земель внутри страны и запрещает ее продажу крупным корпорациям и иностранцам.
Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.
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Ратификация соглашения об ассоциации
Накануне саммита Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.
Порошенко заявил, что процесс ратификации соглашения окончательно завершен и в ходе саммита участники это торжественно отпразднуют.
«Мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства», — заявил Порошенко.
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Представительство ЕС в Киеве также подтвердило, что на саммите политики торжественно отметят завершение процесса ратификации соглашения.
«Во время саммита лидеры государств и институций ЕС отметят завершение процесса ратификации соглашения об ассоциации и недавнее вступление в силу безвизового режима для граждан Украины. Все это является конкретными результатами и важными шагами в процессе углубления партнерства между ЕС и Украиной», — сообщили в представительстве.
В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации.
Ряд положений соглашения действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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Ваш сосед – российский шпион
Ваш сосед – российский шпион. Не будете же вы молчать…
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Глава ОУН обещает выставить счет полякам за «геноцид украинцев»
Глава Организации украинских националистов* Богдан Червак прокомментировал годовщину Волынской трагедии, которую в этом году в Польше впервые отметили на государственном уровне.
В церемонии приняли участие глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский и министр обороны Антони Мацеревич.
По его словам, после церемонии годовщины, которая прошла во втоорник, 11 июля, примирение между Украиной и Польшей в вопросе «Волынской трагедии» уже невозможно.
«В Польше на государственном уровне отметили годовщину так называемой „Волынской трагедии”. Президент Польши Дуда заявил, что поляки отмечают „День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан II Речи Посполитой”. Фактически украинцев обвинили в тяжелом преступлении — геноциде. Волынь трактуется как польская земля, хоть такой она никогда не была и никогда не будет», — написал Червак на своей странице в соцсети.
Он добавил, что примирение по этому вопросу между странами с этого момента невозможно.
«Не по нашей вине. Как быть дальше? Прекратить тратить время на поиски „компромиссов”. Прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность.
Поляки также должны знать, что украинцы этого никогда не забудут. И у нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции „Висла”. Поляки думают, что „восстановили справедливость”. На самом деле — предали украинцев. Польша заболела шовинизмом. Как учит история, есть только один эффективный препарат от польского шовинизма и московского империализма — украинский национализм», — резюмировал Червак.
* Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Почти три четверти украинцев отказались от поездок в Европу из-за нехватки денег
Почти три четверти жителей Украины (71,6 процента) не намерены ехать в страны ЕС в 2017 году, несмотря на отмену виз. Большинство из них — из-за недостатка денег.
Об этом говорят итоги соцопроса, проведенного Институтом Горшенина. Данные обнародованы на сайте учреждения.
В качестве других причин отказа от визита в ЕС опрошенные называют нежелание (15,4 процента), состояние здоровья (14,4), необходимость заботиться о детях и близких (9,2) и загруженность на работе (7,5).
В то же время больше половины респондентов (57,1 процента) сообщили, что никогда не были за границей. Почти 40 процентов признались, что у них есть родственники в Европе.
Опрос показал и примерный уровень дохода украинцев: у 61 процента заработок меньше 115 долларов, 24,7 процента получают до 330 долларов, 4,8 процента жителей зарабатывают до 445 долларов. Никто из респондентов не имел дохода выше 700 долларов.
Опрос проводился по всей Украине, кроме Донбасса и Крыма. В нем приняли участие две тысячи человек.
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“Разоблачения” полковника Гратова
У Червонца интересные подробности про арестованного на украинско-приднестровской границе "полковника Гратова", от имени которого уже строчат забористые басни вроде той, что в заголовке. Судя по содержанию, их сочиняет все тот же Антон Геращенко.
Визжащий Геращенко пытается доказать, что была проведена сложнейшая операция, которая привела к поимке опаснейшего преступника?
Однако, судя по заявлению Погранслужбы Украины, задержание имело относительно случайный характер.
"На границе Гратов предъявил украинским пограничникам паспорт гражданина Украины на имя Валерия Георгиевича Войтенко, а также телеграмму из непризнанного Приднестровья о тяжелом состоянии здоровья его матери.
Однако, отвечая на вопросы пограничников, мужчина путался в данных своего паспорта, что и вызвало подозрения. Для детального опроса гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.
Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. "Сопротивляясь, последний все-таки достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты", – заявили в Погранслужбе.
Теперь о личности "опаснейшего преступника".
Так кто такой Гратов?
Вот как писали о фейковом полковнике еще в 2015 г. в теме "Лжегерои и прочие ряженные"
Самое забавное, что на этом видном представителе ВДВ нет НИ ОДНОЙ "песочной" медали, что никак не вяжется ни с демонстрируемым воинским званием, ни с филией к блестящим металлическим предметам для ношения на груди, часть из которых снабжена разноцветными ленточками! Из всей "гирлянды" официальными являются "парашютист" периода СССР, "Маргелов" МО РФ и знак "За службу на Кавказе" СКВО, но они СВОБОДНО продаются в военторгах.
Нет у него и знака об окончании ВУ нет, тут 100% лажа от и до.
Срочная служба в ВДВ, ст. сержант… Потом невнятные должности в Приднестровье. К кадровому офицерскому составу Советской и Российской армии отношения не имеет, судя по выдержкам из биографии. Типичный современный ряженый, большой любитель попозировать перед фотокамерой. Похоже это уже болезнь современной России…
На Цензоре написали, как на самом деле было дело при задержании "полковника" на кордоне:
"Настоящий полковник старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала. "Да что ж я там незаконного делал?" – панибратски говорил Саныч контрразведчикам, задержавшим его. – "Медали юбилейные раздавал, и всё".
И некоторые даже на насквозб свидомом Цензоре критически воспринимают личность этого ряженного клоуна
Об этом Гратове я писал в прошлом году в материале Продает ли Гиви 44 квартиры? И перевез ли Порошенко свою семью в Липецк?…
Вот выдержки из оттуда:
А "полковник" Гратов этот…
Этот г-н Гратов – весьма сомнительная личность, судя по фактам его биографии, которые нигде не подтверждены. Например, в списках призеров чемпионатов по карате его нет, хотя он утверждает, что имеет черный пояс. То же – и с двумя образованиями, и с наградами, которые впору уже на спине развешивать.
Вот еще некоторые отзывы о нем:
"".. про Приднестровье я в курсях, посется тело где подадут, сука одно слово. ""
"".. запросите Гратова фoтки курсантские и все станет ясно и у меня сомнение в его звании и наградах, в друзьях у него ни одного сослуживца так не бывает у военнослужащего даже пенсионера".
И много подобных откликов очень красноречивых, и нет ни одного, кто его бы поддержал.
Но свою минуту славы он сегодня получил
Украина пытается фарбами намалюваты пэрэмогу. Наверное хунте от этого жить легче.
И сейчас пытаются запустить очередной фейк от этого "мощного" источника:
«Полковник Гратов» и раньше не стеснялся время от времени публиковать у себя в ФБ забористые вбросы.
Ну, а как попал в СБУ, тем более стесняться не будет. А насколько доверять ему как источнику, я уже разъяснил.
И такое мнение о Гратове не сейчас сформировалось, чтобы уменьшить значимость задержания. А уже много лет как…
http://chervonec-001.livejournal.com/192
PS. Главное в этом деле – непоятно, зачем Гратову (будь он высокозаконсперированным специалистом) рисковать переходом через Украину, чтобы просто попасть в Приднестровье, тогда как для этого есть более простые и безопасные пути по линии снабжения российской группировки войск в Приднестровье. В целом, выглядит также как и история с "похищением комбрига 2-й бригады НМ ЛНР", которого в ЛНР особо и не ищут, а Украина особо и показывать не спешит. Зато от имени военного пенсионера можно написать несколько офигительных историй.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Не доехал до АТО
В Киеве "герой АТО", собиравшийся скоро возвращаться на Донбасс, зверски убил свою жену, после чего попытался совершить харакири.
Жестоко убитую на проспекте Победы в Киеве женщину звали Светлана Кривец (в девичестве Чайковская), а ее мужа, который и осуществил кровавую расправу — Олег Кривец.
Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.
В соцсети Facebook были найдены страницы погибшей и ее супруга. На них пара выкладывала множество семейных фотографий и патриотические посты, поскольку Олег Кривец был участником АТО.
Также удалось узнать, что погибшая работала медсестрой в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.
Как сообщал "Обозреватель", конфликт между Кривцом и его супругой, вероятнее всего, произошел на почве ревности, поскольку рядом с телом женщины был найден ее вдребезги разбитый телефон. В порыве гнева мужчина нанес ей 40 ножевых ранений, а затем перерезал себе вены и распорол живот.
https://www.novorosinform.org/news/72081 – цинк
Вот такой замечательный "герой Украины" не доехал до Донбасса, где он собирался "карать сепаратистов". Убийца вскоре после государственного переворота риторически вопрошал на тему клоунских украинских генералов.
Но теперь то мы видим, кто именно пришел на смену этим ряженным и в целом безобидным клоунам.
В отношении психических отклонений "героев АТО", то еще в документах 2014 года отмечалась необходимость усиления работы психологов в войсках, ибо там более чем достаточно лиц в "пограничном состоянии".
Фактори, що негативно впливають на рівень морально-психологічного стану особового складу:
повідомлення від засобів масової інформації про проведення ротації військовослужбовців ВВ, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України після 45 (30) діб перебування у складі сил АТО. Для особового складу Збройних Сил України така ротація не передбачена.
незадовільний морально-психологічний стан та відсутність заходів МПЗ серед особового складу підрозділів Національної гвардії України (НГУ), підрозділів ТрО, які несуть службу на блокпостах поруч з військовослужбовцями ЗС України, не знання ними (НГУ, ТрО) реальної обстановки в країні, в районі, секторі виконання завдань, низький рівень військової, виконавчої дисципліни, кругова порука;
наявність фактів загибелі, каліцтва та тяжкого травмування військовослужбовців, з якими майже щодня зіштовхуються військовослужбовці;
невміння низової ланки офіцерів та молодших командирів виявити факти депресивного стану у підлеглого особового складу;
3. Основні завдання (заходи) морально-психологічного забезпечення, які виконано протягом доби та на яких зосереджені основні зусилля за складовими
Психологічне забезпечення:
індивідуальна психологічна робота (психореабілітація) з військовослужбовцями, які перебували під обстрілами, переносили вбитих (надавали медичну допомогу тяжкопораненим), приймали участь у активних бойових діях;
навчання особового складу виявленню ознак психологічних розладів, методам надання першої психологічної допомоги та самодопомоги та розповсюдження методичних рекомендацій.
розповсюдження серед військовослужбовців практичних рекомендацій по припиненню екстремальних проявів на фізіологію та психіку людини у бойових діях;
відпрацювання порядку дій особового складу на блокпостах, у випадку раптового нападу на блокпост, колону, базовий табір, блокування цивільним населенням;
http://colonelcassad.livejournal.com/208
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Портрет «пятой колонны» от Захара Прилепина и Александра Казакова (ВИДЕО)
Политолог Александр Казаков, писатель Захар Прилепин и военкор Семён Пегов о «заклятых друзьях» — либералах.
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