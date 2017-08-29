Череповецкий пенсионер за 55 дней проехал от Балтики до Сахалина, путешествуя на автобусах

Череповчанин Иван Коничев путешествует автобусами не первый год: в этом он решил проехать по России от Балтики до Сахалина. О своем путешествии, которое заняло около двух месяцев, пенсионер рассказал журналистам газеты «Речь».

Любитель путешествий одинок: жена и сын скончались около 20 лет назад, поэтому дома мужчину ничто не держит. Родился и вырос в Череповце, работал механиком, а потом «завербовался» в золотодобытчики: друзья пригласили его переехать в Красноярский край и устроиться на золотодобывающее предприятие. Сейчас там, по словам Ивана Григорьевича, золотая лихорадка. Попытать счастья едут практически со всей страны, в том числе целыми семьями.

Самому Ивану Коничеву намыть самородок не свезло, чтобы заработать «хорошую по российским меркам» пенсию, пришлось трудиться 20 лет. На пенсии вернулся в Череповец, купил квартиру — и понеслось…

В 2015 году объехал 37 городов России, а также 13 европейских стран. И все — на автобусе. «Железку не люблю», — говорит Иван Григорьевич. В прошлом году проехал от Мурманска до Крыма. В этом решился доехать до Сахалина. Сначала заехал к сестре в Санкт-Петербург, затем вернулся в Череповец за рюкзаком и рванул в Ярославль, оттуда в Кострому, далее до Нижнего Новгорода, от «Горького» (как сказал Иван Коничев) до Казани. В Казани пробыл дня три, обошел весь кремль; кстати, именно Казань приглянулась череповчанину больше других городов.

После этого Иван Григорьевич перебрался в Первоуральск: мечтал увидеть столб, разделяющий Европу и Азию. Как оказалось, автобусы туда не ходят, только если заказывать тур, поэтому доехал до ближайшего колхоза и прошел оставшиеся шесть километров пешком. Пришел рано, туристы еще не приехали, так что на память даже фотографии не осталось.

В Иркутске череповчанина обокрали.

— Зашел в кафе, — вспоминает Иван Григорьевич, — увидел две розетки, вставил аккумулятор от фотоаппарата в зарядное устройство, а сам ушел в туалет. Вернулся — зарядки нет. Техничка божилась, что ничего не видела. Пришлось вставить карту памяти в планшет — на него и снимал.

Пять дней Иван Коничев прожил на острове Ольхон на Байкале — и с собой на память об озере привез камни. Их у него дома, кстати, более пяти килограммов — со всего мира.

Владивосток обошел вдоль и поперек, но больше всего череповчанина впечатлил Золотой мост. А вот обойти полностью Сахалин не удалось: пограничники не пустили. На Дальнем Востоке Ивану Коничеву запомнились также дороги — не чета нашим, вологодским. Обратный путь проложил чуть севернее, через Пермь, Киров, Вологду.

В дороге ночевал где придется, но чаще всего в привокзальных комнатах отдыха. Путешествовал налегке — с одним рюкзаком.

— Из окна автобуса лучше видишь природу, — признается череповчанин. — Мне кажется, нет такой страны по богатству и красоте, как Россия. Здесь любой климат: хочешь жару — езжай на Черное море, любишь холод — на Север. Очень заметно, как меняется климат, по растениям. Так, в Хабаровском крае больше лиственницы и немного березы. Ближе к Новосибирску сосна преобладает. Рядом с Красноярском — кедр. Вытерпеть долгую поездку в автобусе нелегко, но в этом году повезло с погодой.

Если в позапрошлом году, когда Иван Коничев путешествовал по Европе, автобус жарился на солнце, пока туристы ходили на экскурсию: «Заходишь как в парилку, только веника не хватает», — то в этом году жары не было и путешествовать было комфортно.

Единственное, что расстроило череповчанина, это неустойчивая и неопределенная жизнь россиян и повсеместная безработица. Именно поэтому так ценен Череповец:

— Лучше города не найти. Он компактный, чистый, лес рядом, жилье доступнее стало. Но самое главное — здесь работу можно найти.

В обычной жизни череповчанин придерживается здорового образа жизни: зимой ходит на лыжах, летом каждый день проходит 6 — 7 км, весной помогает друзьям на даче, ну и не пьет, не курит. В следующем году планирует поехать в Крым — как только построят Крымский мост.

Марина Белая

Источник: nnm.me