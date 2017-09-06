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Сотня российских «убийц танков» встревожила Запад — СМИ

13:12. 6 сентября 2017 Просмотров - 513 Нет комментариев Опубликовал:

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Сообщения о том, что к 2020 году Россия планирует создать более сотни «смертоносных» танков Т-14 на платформе «Армата», являются серьезным источником озабоченности для западных армий, пишет военный обозреватель The National Interest Дэйв Маждумдар.
 
Автор называет Т-14 «убийцей танков», среди главных особенностей которого Маджумдар отдельно выделяет комплекс активной защиты «Афганит», который использует активные радиолокаторы с электронным сканированием и мощную систему электронных боевых действий, для обеспечения защиты танка.
 
«»Армата» станет первым танком, имеющим необитаемую башню и комплекс активной защиты. Успешное использование комплекса активной защиты приведет к снижению эффективности противотанковых управляемых ракет и переносных вооружений, таких как ракетные самоходные гранаты. Все это изменит динамику боя», — цитирует автор доклад Международного института стратегических исследований.
 
Напомним, ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что министерство подписало контракт на поставку 100 единиц танков до 2020 года,  в данный момент ведется опытно-боевая эксплуатация машин
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