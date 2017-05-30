Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 мая 2017
- 11:27 Сирийские бойцы идут в атаку цепью: кадры от первого лица.
- 08:13 Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде.
- 05:30 Кадры боя: Российские и сирийские военные заманили в засаду и уничтожили бронегруппу ИГИЛ (ФОТО).
- 04:30 Резня в «раю исламистов»: Все боевики убиты, а штаб «Аль-Каиды» разгромлен на юге Идлиба.
- 01:47 Кто спасает католиков от террористов: ВКС и парадоксы войны в Сирии.
- 01:30 Найдётся всё: что ищут украинские силовики на серверах «Яндекса».
- Вчера 21:46 Наступление в Восточном Алеппо.
- Вчера 21:43 Мощные взрывы: ВКС РФ ровняют с землей оборону ИГИЛ перед наступлением Армии Сирии в Хаме (ВИДЕО).
Сирийские бойцы идут в атаку цепью: кадры от первого лица
Бойцы правительственной армии САР ведут атаку на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии. Целью наступления является выход на сирийско-иракскую границу.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Кадры боя: Российские и сирийские военные заманили в засаду и уничтожили бронегруппу ИГИЛ (ФОТО)
Издание Russia Insider опубликовало серию фотографий, показывающих российскую военную помощь в ходе наступления Сирийской армии от Пальмиры на Дейр-эз-Зор.
Издание обнародовало фото засады, в которую российские и сирийские военные заманили отступающую бронегруппу ИГИЛ. Боевики с танками двигались вблизи нефтяного месторождения Арак. Армейцам удалось уничтожить 2 танка, после чего прибыли ударные вертолеты ВКС России — Ми-28 и Ми-35, чтобы не дать уйти выжившим террористам.
На кадрах также показана новая БМП-97 (КАМАЗ «Выстрел») — современный российский бронеавтомобиль, рядом с ним военные советники — три офицера ВС РФ, наблюдающие за ходом сражения. Судя по всему, именно они и руководят своими подопечными из 5-го армейского корпуса САА.
Другая группа российских офицеров попала в кадр вместе с броневиком «Тигр», еще один наш военный на другом фото лежит на земле и наблюдает за врагом.
Сирийская армия продолжает атаковать ИГИЛ* практически на всех фронтах — на севере, юге и в центре страны.
При поддержке ВКС РФ Армия Сирии достигла особенно больших успехов на пальмирском фронте на востоке провинции Хомс. Здесь САА удалось очистить от ИГИЛ огромные территории к югу от Пальмиры.
«Подготовленный русскими 5-й армейский корпус Сирийской армии возглавляет наступление, и, судя по фотографиям, которые нам прислал наш источник в этой области, задействованы и российские военные не только в воздухе, но и на земле», — пишет Russia Insider (речь идет о военных советниках, – прим. «Русской Весны»).
Войска уверенно продвигаются на восток от Пальмиры по дороге на Дейр-эз-Зор.
Армейцы достигли Аракского нефтяного месторождения, оказавшись почти на полпути от Пальмиры до г. Сухнэ — первой большой остановки на пути в Дейр-эз-Зор.
Напомним, что более сотни тысяч мирных жителей 3 года назад были окружены и осаждены в Дейр-эз-Зор, сначала повстанцами, а затем террористами ИГИЛ.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Резня в «раю исламистов»: Все боевики убиты, а штаб «Аль-Каиды» разгромлен на юге Идлиба
Террористы продолжают вести кровавые разборки между собой, несмотря на священный месяц Рамадан. В Идлибе вновь произошло жестокое столкновение между группировками «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам».
По разным данным от 6 до 8 боевиков «Аль-Каиды»* были убиты, когда члены «Ахрар аш-Шам» напали на их штаб в поселке Фейлун (Филон) на юге провинции Идлиб, передают местные СМИ. Бой продолжался несколько часов. Нападавшие изрешетили здание из крупнокалиберных пулеметов.
Сообщается, что несколько бандитов «Нусры» были убиты в ходе нападения «ахраровцев», а выжившие были казнены после захвата.
Сторонники «оппозиции» в Южном Идлибе передают, что обе группировки мобилизуют свои силы для борьбы друг с другом, несмотря на попытки Шариатского суда урегулировать их разногласия.
Напомним, что «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийское крыло «Аль-Каиды»*) и «Ахрар аш-Шам» являются крупнейшими сирийскими исламистскими группировками, не считая ИГИЛ*.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Кто спасает католиков от террористов: ВКС и парадоксы войны в Сирии
Традиционно христиане, и католики в частности, жили веками в соседстве с мусульманским большинством в Сирии. Сирия имеет большое значение в истории христианства. Достаточно сказать, что семь римских иерархов, окормлявших паству в первые века Христанства имеют сирийское происхождение.
Перед началом нынешней террористической войны доля христиан всех конфессий, включая католиков, среди населения Сирии доходила до 19%. Война коренным образом нарушила уклад сирийской католической общины. Многие были ранены, убиты или вынуждены бежать со своей Родины — Сирии в чужие края.
Трагический для Сирии 2012 год принес разрушение боевиками католических храмов и монастырей в древнем Алеппо, похищение и смерть католических священников и монахов.
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Война, затронувшая судьбы тысяч сирийских католиков не могла не вызвать реакции католических иерархов, которые стали искать те политические силы, которые могли бы остановить насилие в отношение католиков на сирийской земле.
Избранный 13 марта 2013 года Папа Римский Франциск в своем Рождественском послании того же года призвал верующих всего мира обратить внимание на события в Сирии. Понтифик подчеркнул, что военного решения данного конфликта нет и быть не может. За ним последовали выступления прелатов католических церквей Сирии, чья паства уже испытала на себе террор и гонения антиправительственных группировок.
Так, 20 мая 2013 года сиро-католический патриарх Иоаханна Юсеф III Юнан заявил, что сирийские христиане разочарованы в Западе. Патриарх сказал, что ситуация в Сирии является результатом геополитической стратегии Запада, цель которой — разделить эту страну и другие государства Ближнего Востока. По его словам, речь идет не о продвижении демократии и плюрализма, а о «лжи и лицемерии».
Он, в частности, упомянул дело о похищении 2 католических епископов в 2013 году, в ходе которого «США имели возможность получать о них новости, когда они этого хотели», в то время как он сам не имел никаких сведений о положении обоих епископов.
В интервью вашингтонскому агентству Catholic News Service патриарх заявил: «Мы предупредили все стороны — региональные и западные правительства, особенно в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции, о том, что такого рода насилие ведет к хаосу, а хаос — к гражданской войне. 2 года назад правительства этих стран решили с нами не считаться». Он также добавил, что в будущем они планируют больше внимания уделять сотрудничеству с Москвой, Пекином и Дели.
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Патриарх Луис Рафаэль I Сако, глава халдо-католический церкви Сирии, 21 мая 2013 года подверг критике «мотивы и резоны», исходя из которых Запад оказал поддержку в деле изменения режимов в Ираке, Египте, Сирии и Ливии. Он также озвучил мысль о том, что рвущиеся к власти в этих странах экстремистские режимы «еще хуже, чем авторитарные».
Глава Ордена Иезуитов 5 сентября 2013 года подчеркнул, что планируемое США военное вмешательство в Сирии стало бы «злоупотреблением властью». Генерал Общества Иисуса Николас отметил, что действия США и Франции, «несомненно, усилят страдания граждан Сирии, которые, между тем, уже пострадали выше всякой меры».
Казалось бы, именно западные державы в большей степени должны были бы первыми прислушаться к приведенным выше обращениям иерархов-католиков. Ведь исторически страны Европы и США с точки зрения культуры наиболее близки к Католической Церкви. Даже в протестантских США более 20% составляют католики.
Однако политики Запада остались глухи к воззваниям Папы Римского и католических епископов, не говоря уж о простых сирийских католиков. Таким образом, гонения на католиков в Сирии со стороны террористов продолжились.
21 июля 2014 года сиро-католический патриарх потребовал прекратить финансировать террористов. Во время встречи в Риме с ватиканским секретарем по международным отношениям архиепископом Мамберти, он заявил, что «необходимо прекратить предоставлять террористам финансовую помощь. Где они берут свое оружие? От тех фундаменталистских государств Персидского залива, и при молчаливом одобрении западных политиков, которым страны Персидского залива поставляют нефть. К сожалению, это так».
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Стоит отметить, что, когда 21 июля 2014 года боевики «ИГИЛ» захватили монастырь Мар Бенам в городе Мосул, сиро-католический архиепископ города Йосеф Петрос Моше сделал следующее заявление:
«Международное сообщество проявляет невероятную пассивность, безучастно глядя на происходящее в регионе. Нужно давно отходить от громких заявлений и приступать к принятию конкретных мер.
Например, внести террористов в террористические списки и обнародовать названия государств, оказывающих помощь исламистам. Разведывательные службы ряда государств прекрасно знают об источниках поставки вооружения и средств, при помощи которых продолжается уничтожение святынь и убийства мирных граждан».
К 2015 г. численность христиан в Сирии катастрофически уменьшилась. Свидетельств этому множество.
«До начала войны в Сирии проживало 1,75 миллиона христиан. Примерно 700 тыс. христиан были вынуждены бежать из Сирии, а это почти половина христианского населения страны, — заявил представитель международной благотворительной организации «Помощь Церкви в беде» Джон Ньютон, слова которого приводит сайт «Christian Post».
Глава Сиро-католической церкви 15 сентября 2015 года в заявлении для СМИ проявил последовательность. Указав, что две трети прихожан его церкви в Алеппо — более 70 тысяч человек — стали беженцами, патриарх Иоаханна Юсеф III Юннан заявил, что поддержка, оказанная сирийским мятежникам США, Великобританией и Францией, была эквивалентна «разжиганию насилия», «под предлогом «Арабской весны».
Осенью 2015 г. ситуация в Сирии начала претерпевать значительные изменения. По приглашению правительства Сирии в страну прибыли русские военные. Позиции радикальных группировок, угнетающих мирных мусульман и христиан стали постепенно слабеть. Это не осталось незамеченным для сирийских католиков.
Осенью 2015 г. Жорж Абу Хазен, викарный епископ латинского обряда в Алеппо подчеркивал, что в борьбе с ИГИЛ* военная поддержка со стороны России является наиболее эффективной. Русские «не делают вид, что наносят удары», в отличие от американцев, которые осуществляли «преднамеренно неэффективные» бомбардировки.
Осенью 2015 года мелкидский иерарх Жан-Клеман Дженбарт также назвал бомбардировку позиций ИГИЛ российской авиацией «источником надежды для христиан страны», а решения президента Владимира Путина по Сирии оценил как «служащие делу христиан».
Стоит отметить, что ранее упоминавшийся епископ Жорж Абу Хазен неоднократно осуждал неуместное военное вмешательство Запада в ход сирийского конфликта. Например, после авиаударов против сил ИГИЛ, нанесенных французской авиацией в Сирии в сентябре 2015 года, епископ осудил военные меры Франции как «очередной эпизод в ряду неадекватных действий и выбора, сделанного западными державами».
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Тогда в интервью информационному агентству Fides он сказал, что действия французских бомбардировщиков стали результатом «бессмысленных и противоречивых рекомендаций».
Сирийский католический епископ сказал, что бомбежка, предпринятая французами, разрушила период относительного мирного затишья в Алеппо, где люди уже пережили многие месяцы кровопролития и лишения.
Он обвинил западные державы во вмешательстве в Сирии без ясного понимания ситуации и без какого-либо учета положения населения страны.
В период жестокого противостояния за Алеппо весной 2016 года имела место «непрерывные удары по гражданским лицам» группировками так называемой «умеренной оппозиции», которые по выражению викарного епископа Алеппо Абу Хазена, «не отличаются от других джихадистов ничем, кроме названия».
В некоторых частях города регулярная армия правительства Асада продвигается с помощью поддержки российской авиации с воздуха, и «в освобожденные в ходе военной операции регионы начинают снова поступать вода и электричество, вновь открываются школы» — передает его слова «Ватиканское Радио».
Очевидно, что ситуация в Алеппо, захваченного радикальными группировками являлась до недавнего времени особо болезненной для католиков Сирии.
В октябре 2016-го, несколько лидеров Сирийской католической церкви призвали правительства западных стран, в частности США, отказаться от поддержки мятежников, действующих против правительства Башара Асада. Их обращение процитировала Алессандра Нуччи в своей статье, опубликованной в издании Catholic World Report (https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=29724).
«Пожалуйста, помогите нам удержать нашу страну от падения в пропасть фундаменталистского режима, в который они пытаются погрузить нас», — заявил архиепископ Жан-Клеман Дженбарт, мелкитский католический иерарх из Алеппо.
10 февраля 2016 года Папа Римский Франциск заявил, что «арабские весны» были «рискованным предприятием» Запада и теперь за это приходится дорого расплачиваться. «Можно было сразу догадаться, к чему приведут „арабские весны“ и война в Ираке». 12 декабря того же года Франциск выразил «глубокие симпатии» Сирии и ее народу.
Послание понтифика было передано сирийскому президенту Башару Асаду папским нунцием в Дамаске Дзенари. В своем послании Франциск отметил тяжелые обстоятельства, в которых оказалась Сирия и осудил «все формы экстремизма и терроризма».
Послание было передано через апостольского викария Алеппо для католиков латинского обряда Абу Хазена, который назвал это послание «историческим жестом» и «знаком надежды для всех».
Халдейский католический епископ Алеппо и президент сирийского отделения «Каритас» Антуан Одо уверен, что западному миру «дали неточное понимание борьбы в Сирии». США и их союзники, по его мнению, поддерживая мятежников, помогают «воинам джихада».
Так, после беспрецедентной химической атаки в Алеппо 4 апреля 2017 он пояснил в интервью «Радио Ватикана», что произошедшее было неожиданностью для всех. В Сирии задаются вопросом, не была ли химическая атака своего рода подготовкой общественного мнения к последующему вмешательству США.
В Сирии в полной мере отразились печальные парадоксы нынешнего времени. В прошлом христианские, связанные с Католической Церковью, если не духовными, то как минимум, культурными узами США и Европа по сути ничего не делает для того, чтобы помочь страдающим от террористов католиков Сирии.
Наоборот, помощь со стороны американских и европейских политических и военных элит если и приходит, то приходит экстремистам и террористам, действующим в Сирии.
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Хотя, если разобраться, сирийским католикам сложно ожидать помощи от таких президентов, как Обама или даже Трамп. Не даром, 2/3 американцев считало, что несмотря на свои заявления о приверженности Вере Христовой, Обама не является христианином.
А в отношении Трампа, после знаменитой встречи в мае 2017 г. с Папой Римским католическое издание «Catholic Herald» в статье с говорящим названием «Какие христиане эти Трампы?» отметило, что «Дональд и Мелания Трамп — христиане, которые, кажется, занимают серое поле между церквями».
В итоге, сирийские католики вынуждены надеяться на, по большей части мусульманские правительственные сирийские силы, президента Б.Ассада и помощь России, которая в религиозном и культурном смысле слабо связана с Католической Церковью.
Материал подготовлен экспертом центра «Табула» Антоном Руденским
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Найдётся всё: что ищут украинские силовики на серверах «Яндекса»
Обыски в офисе «дочки» российской компании «Яндекс» — «Яндекс. Украина» завершены. Сотрудники правоохранительных органов изъяли серверы и документацию в киевском и одесском филиалах организации. «Яндекс» обвиняют в государственной измене и угрозе информационной безопасности страны. Руководителям украинского подразделения компании грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
В подоплёке действий силовиков разбирался киевский корреспондент RT.
Служба безопасности Украины весь день проводила обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. «Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины („Государственная измена“)», — заявила она. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на 12–15 лет с конфискацией имущества.
В поиске сервера
«Яндекс» обвинили в том, что менеджмент компании якобы передавал в Россию личные данные украинских пользователей, говорится в официальном сообщении СБУ. Речь идёт о номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, информация, по данным СБУ, касалась рода занятий людей, их образа жизни, места жительства и работы, источников и размеров доходов.
Пользователями сайта оказались сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооружённых сил Украины, представители других подразделений, которые принимают участие в «АТО», и чиновники.
В пресс-службе «Яндекс. Украина» подтвердили факт проведения обысков, однако в компании всегда подчёркивали, что работают исключительно в соответствии с требованиями законодательства, реагируют на обращения СБУ и других правоохранительных органов. Обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России в «Яндексе» отвергли.
«Ни у сотрудников „Яндекс. Украины“, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей „Яндекса“. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», — сказали в компании.
В «Яндексе» также отметили, что существуют чёткие законные процедуры, в соответствии с которыми правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные, но на это должно быть соответствующее решение суда, при этом сама компания должна счесть его обоснованным.
«Никакой передачи данных, в которой обвиняют „Яндекс“, не было», — добавили в компании.
Между тем в течение всего дня в понедельник, 29 мая, у сотрудников конфисковывали мобильные телефоны и просили ввести рабочие пароли. СБУ изъяла серверы и документацию, которые будут направлены на экспертизу.
«Мы ещё всё-таки не обладаем полной информацией — сначала нужно понять, с чем это связано, что это за следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем», — прокомментировал обыски пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Что же искали следователи СБУ в офисе «Яндекса»?
«Это популярная в силовом ведомстве практика, когда серверы изымают по одному уголовному делу, а по факту хотят проверить совсем другую информацию. Например, почтовый ящик конкретного пользователя, его переписку и личные данные», — рассказал RT глава крупной украинской юридической компании, пожелавший остаться неназванным.
Он пояснил, что часто украинские суды отказывают правоохранителям в доступе к личным данным пользователей, поэтому добыть доказательства удаётся при помощи обысков.
Под санкциями
Напомним, компания «Яндекс. Украина» вместе с другими российскими сайтами, телеканалами, социальными сетями попала под украинские санкции 17 мая. Соответствующий приказ президента Украины Петра Порошенко распространяется на 467 юридических и 1228 физических лиц. СБУ попросила пользователей донести на тех провайдеров, которые отказались ограничить работу российских сайтов и соцсетей.
В Интернет-ассоциации Украины сообщили, что на блокировку этих ресурсов необходимо направить не менее $1 млрд.
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«Яндекс. Украина» повезло меньше всего: счета компании были заблокированы, но её руководство заявило, что собирается продолжить работу на Украине. Например, в сервисе «Яндекс. Такси» после блокировки заплатить за поездку можно было только наличными, но это не сделало его менее популярным. Служба продолжает набирать водителей.
Украинские сети получили головную боль и были вынуждены рассылать клиентам уведомление о переходе на использование других почтовых ящиков.
«Началась активная смена электронных адресов с Mail. Ru и „Яндекс“ (около 30% нашей базы) на ukr.net. Сегодня процесс уже носит массовый характер, сотни обращений о замене e-mail в программе лояльности, работают все операторы call-центра, рост активности в чате. Мы держимся», — написала на своей странице в социальной сети Facebook директор по маркетингу обувной сети Intertop на Украине Лера Толочина.
Украинские службы такси используют VPN-соединение для пользования сервисом «Яндекс. Карты». «Это лучшее, что есть на рынке. Google-карты для нас не так информативны», — сообщил водитель киевской службы «Гепард». Таким же образом поступают и пользователи сервиса «ВКонтакте» — это около 20 млн украинцев.
Практически за две недели санкций социальная сеть потеряла лишь около 3 млн подписчиков, что свидетельствует о провале украинской санкционной политики.
Украинское правительство постоянно ищет новые возможности для введения санкций против российских компаний, что вредит только самим украинцам. Например, за последние два года запрещена работа российских платёжных систем и прямых авиаперелётов, которыми каждый год пользовались свыше 2 млн украинцев. Санкции против пяти «дочек» российских банков (Сбербанка, «ВТБ», «ВиЭс Банка», «БМ Банка» и Проминвестбанка) вынудили кредитные организации выставить свой бизнес на продажу. В прошлом году около 65% всех инвестиций в Украину, размер которых составил примерно $4 млрд, принесли материнские компании российских банков, которые докапитализировали свои украинские «дочки».
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Наступление в Восточном Алеппо
Коротко по наступлению к востоку от Алеппо.
Передовые отряды САА уже фактически вплотную подошли к окраинам Маскана. Одновременно с этим достаточно энергично оттесняется завеса отрядов боевиков, которые обозначают линию фронта к югу от города. По сути, фронта как такового уже нет – боевики продолжают отходить на восток упираясь в отдельных населенных пунктов, но с подобным уровнем сопротивления САА вполне справляется. Маскана по сути последний крупный город в провинции, где Халифат сможет оказать более менее организованное сопротивление, а дальше вплоть до американского анклава у Табки, местность в целом благоприятствует наступлению сирийских механизированных соединений, которые поддерживаются ВКС РФ и ВВС Сирии.
Полагаю, что в течении 2-3 недель, "красные" и "желтые" встретятся на южном берегу Евфрата. После чего будет определена временная линия разграничения, а сирийские войска продолжат наступление на юг, освобождая территории с которых в течении нескольких лет боевики атаковали трассу Ханассер-Алеппо. В наступающих войсках отмечается достаточно большое кол-во российской военной техники, которой по всей видимости в течении марта-апреля насыщали сирийские механизированные части, дабы восполнить потери понесенные в ходе упорных боев за Дейр-Хафир и Джиру, а так же в ходе сражения в Северной Хаме, откуда в Восточный Алеппо было переброшено немало соединений.
Вероятно, стоит ожидать развития операций и в районе Итрии, чтобы ускорить освобождение западных районов провинции Ракка.
На юге, боевики так же особо не препятствуют армии занимать большие территории. Стратегические выгоды, за которые САА сражалась в 2015-2016 годах, ныне приносят последовательные территориальные приобретения, хотя конечно не стоит забывать, что такое развитие событий было бы невозможным, без заключения перемирия в Астане, которое дало возможность САА с выгодой использовать снижение интенсивности боевых действий на фронте против "зеленых".
На окраинах Маскана.
Трофейные залежи.
Батарея Мста-Б.
"Грады".
Т-90.
Гвоздика.
Танки "5-го легиона". Тияс-Пальмира-Северная Хама-Джира-Восточный Алеппо. За недолгое время, спешно сформированный с помощью России "5-й легион" успел пройти через несколько масштабных сражений, включая тяжелейшее месячное сражение в Северной Хаме. Ныне же, наряду с "Тиграми", "5-й легион" идет в авангарде наступления к востоку от Алеппо.
Генерал Сухейл.
Без потерь не обходится. В ходе одного из боев с "черными" погиб один из тактических командиров Тигров.
Он же на фоне Т-90.
Еще один боец погибший вчера в ходе боя к западу от Маскана.
Попадание из ПТУРа в сирийский танк.
Коротко по курдским претензиям на тему того, что российская пропаганда обвинила курдов в том, что те готовы выпустить "черных" из Ракки, чтобы облегчить себе взятие города.
Сразу стоит отметить, что как говорилось еще в 2016-м году, после того как курды напали на сирийский гарнизон в Хасаке, те кому положено, выводы из этого сделают, поэтому не стоит удивляться тем или иным последствиям, особенно с учетом того, что курды сейчас плотно завязаны на американцев, с которыми РФ находится в состоянии холодной войны, так что при случае, в этой заочной борьбе США и РФ, может прилетать не только Асаду, но и курдам.
Теперь же по существу. На текущий момент, Халифат сохраняет возможности для отступления из города, переправившись через Евфрат на южный берег с дальнейшим отступлением в направлении к Дейр-эз-Зору. Для этого им конечно курдов напрямую спрашивать пока не надо. С другой стороны, аналогичные разговоры об оставлении города, ходили и перед началом штурма Мосула. Тогда, одна неназванная разведка (возможно российская, возможно иранская, возможно иракская), узнала о закулисных переговорах о сдаче Мосула, с целью выдавить боевиков в Сирию. Информация была своевременно обнародована, Халифат устроил в городе репрессии, расстреляв более 60 командиров и боевиков причастных к переговорам с американцами, ну а штурм города продолжается до сих пор, чем сорвал стратегические планы США как на 2016-й, так и на 2017-й год. Вполне естественно, что накануне штурма Ракки вы видим своеобразную закулисную игру разведок, когда стороны пытаются обеспечить выгодное для себя развитие событий. Естественно, американцам выгодно, чтобы боевики свалили из города и они стали проблемой Асада и России. России и Асаду скорее выгодно, чтобы курды и американцы (раз уже они отрезали Ракку, не пуская к ней войска Асада и Эрдогана), сами решали проблему этих боевиков. В этом мы видим продолжение заочной конкуренции российско-иранской и американской коалиций. Ну а курдов можно понять, им же в конечном итоге предстоит штурмовать Ракку, а печальный опыт иракской армии при штурме Мосула, да и потери при штурме Манбиджа, явно не вдохновляют курдское руководство. Но что делать, борьба за политическую субъектность в сирийской войне требует регулярно оплачивать кровавые векселя и курды тут ни разу не исключение.
И еще. Вот такие листовки американцы разбрасывают в пустыне вокруг Ат-Танфа, где на арабском требуют не приближаться к Ат-Танфу, где сидит около роты американских спецназовцев и обучаемые ими боевики.
Непосредственное наступление к Ат-Танфу в Восточной Сувейде судя по всему приостановлено, но вместе с тем продолжается продвижение вдоль сирийско-иорданской границы.
Ситуация здесь по-прежнему весьма интригующая.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Мощные взрывы: ВКС РФ ровняют с землей оборону ИГИЛ перед наступлением Армии Сирии в Хаме (ВИДЕО)
В течение последних двух суток ВКС России и ВВС Сирии нанесли несколько десятков ударов по позициям ИГИЛ в окрестностях их оплота в Хаме — городе Акербат.
Бомбардировки свидетельствуют о подготовке наступления Сирийской армии, имеющем целью выдворить ИГИЛ* из восточной части провинции Хама.
По данным арабских СМИ, отряды 5-го армейского корпуса САА, подготовленного Россией, и подразделения 4-й механизированной дивизии были направлены в восточную Хаму.
В настоящее время Акербат является главным оплотом ИГИЛ, оставшимся под контролем группировки в провинции Хама.
Предполагается, наступление правительственных войск на Акербат может начаться в течение нескольких дней.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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