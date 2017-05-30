Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 мая 2017

Традиционно христиане, и католики в частности, жили веками в соседстве с мусульманским большинством в Сирии. Сирия имеет большое значение в истории христианства. Достаточно сказать, что семь римских иерархов, окормлявших паству в первые века Христанства имеют сирийское происхождение.

Перед началом нынешней террористической войны доля христиан всех конфессий, включая католиков, среди населения Сирии доходила до 19%. Война коренным образом нарушила уклад сирийской католической общины. Многие были ранены, убиты или вынуждены бежать со своей Родины — Сирии в чужие края.

Трагический для Сирии 2012 год принес разрушение боевиками католических храмов и монастырей в древнем Алеппо, похищение и смерть католических священников и монахов.

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Война, затронувшая судьбы тысяч сирийских католиков не могла не вызвать реакции католических иерархов, которые стали искать те политические силы, которые могли бы остановить насилие в отношение католиков на сирийской земле.

Избранный 13 марта 2013 года Папа Римский Франциск в своем Рождественском послании того же года призвал верующих всего мира обратить внимание на события в Сирии. Понтифик подчеркнул, что военного решения данного конфликта нет и быть не может. За ним последовали выступления прелатов католических церквей Сирии, чья паства уже испытала на себе террор и гонения антиправительственных группировок.

Так, 20 мая 2013 года сиро-католический патриарх Иоаханна Юсеф III Юнан заявил, что сирийские христиане разочарованы в Западе. Патриарх сказал, что ситуация в Сирии является результатом геополитической стратегии Запада, цель которой — разделить эту страну и другие государства Ближнего Востока. По его словам, речь идет не о продвижении демократии и плюрализма, а о «лжи и лицемерии».

Он, в частности, упомянул дело о похищении 2 католических епископов в 2013 году, в ходе которого «США имели возможность получать о них новости, когда они этого хотели», в то время как он сам не имел никаких сведений о положении обоих епископов.

В интервью вашингтонскому агентству Catholic News Service патриарх заявил: «Мы предупредили все стороны — региональные и западные правительства, особенно в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции, о том, что такого рода насилие ведет к хаосу, а хаос — к гражданской войне. 2 года назад правительства этих стран решили с нами не считаться». Он также добавил, что в будущем они планируют больше внимания уделять сотрудничеству с Москвой, Пекином и Дели.

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Патриарх Луис Рафаэль I Сако, глава халдо-католический церкви Сирии, 21 мая 2013 года подверг критике «мотивы и резоны», исходя из которых Запад оказал поддержку в деле изменения режимов в Ираке, Египте, Сирии и Ливии. Он также озвучил мысль о том, что рвущиеся к власти в этих странах экстремистские режимы «еще хуже, чем авторитарные».

Глава Ордена Иезуитов 5 сентября 2013 года подчеркнул, что планируемое США военное вмешательство в Сирии стало бы «злоупотреблением властью». Генерал Общества Иисуса Николас отметил, что действия США и Франции, «несомненно, усилят страдания граждан Сирии, которые, между тем, уже пострадали выше всякой меры».

Казалось бы, именно западные державы в большей степени должны были бы первыми прислушаться к приведенным выше обращениям иерархов-католиков. Ведь исторически страны Европы и США с точки зрения культуры наиболее близки к Католической Церкви. Даже в протестантских США более 20% составляют католики.

Однако политики Запада остались глухи к воззваниям Папы Римского и католических епископов, не говоря уж о простых сирийских католиков. Таким образом, гонения на католиков в Сирии со стороны террористов продолжились.

21 июля 2014 года сиро-католический патриарх потребовал прекратить финансировать террористов. Во время встречи в Риме с ватиканским секретарем по международным отношениям архиепископом Мамберти, он заявил, что «необходимо прекратить предоставлять террористам финансовую помощь. Где они берут свое оружие? От тех фундаменталистских государств Персидского залива, и при молчаливом одобрении западных политиков, которым страны Персидского залива поставляют нефть. К сожалению, это так».

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Стоит отметить, что, когда 21 июля 2014 года боевики «ИГИЛ» захватили монастырь Мар Бенам в городе Мосул, сиро-католический архиепископ города Йосеф Петрос Моше сделал следующее заявление:

«Международное сообщество проявляет невероятную пассивность, безучастно глядя на происходящее в регионе. Нужно давно отходить от громких заявлений и приступать к принятию конкретных мер.

Например, внести террористов в террористические списки и обнародовать названия государств, оказывающих помощь исламистам. Разведывательные службы ряда государств прекрасно знают об источниках поставки вооружения и средств, при помощи которых продолжается уничтожение святынь и убийства мирных граждан».

К 2015 г. численность христиан в Сирии катастрофически уменьшилась. Свидетельств этому множество.

«До начала войны в Сирии проживало 1,75 миллиона христиан. Примерно 700 тыс. христиан были вынуждены бежать из Сирии, а это почти половина христианского населения страны, — заявил представитель международной благотворительной организации «Помощь Церкви в беде» Джон Ньютон, слова которого приводит сайт «Christian Post».

Глава Сиро-католической церкви 15 сентября 2015 года в заявлении для СМИ проявил последовательность. Указав, что две трети прихожан его церкви в Алеппо — более 70 тысяч человек — стали беженцами, патриарх Иоаханна Юсеф III Юннан заявил, что поддержка, оказанная сирийским мятежникам США, Великобританией и Францией, была эквивалентна «разжиганию насилия», «под предлогом «Арабской весны».

Осенью 2015 г. ситуация в Сирии начала претерпевать значительные изменения. По приглашению правительства Сирии в страну прибыли русские военные. Позиции радикальных группировок, угнетающих мирных мусульман и христиан стали постепенно слабеть. Это не осталось незамеченным для сирийских католиков.

Осенью 2015 г. Жорж Абу Хазен, викарный епископ латинского обряда в Алеппо подчеркивал, что в борьбе с ИГИЛ* военная поддержка со стороны России является наиболее эффективной. Русские «не делают вид, что наносят удары», в отличие от американцев, которые осуществляли «преднамеренно неэффективные» бомбардировки.

Осенью 2015 года мелкидский иерарх Жан-Клеман Дженбарт также назвал бомбардировку позиций ИГИЛ российской авиацией «источником надежды для христиан страны», а решения президента Владимира Путина по Сирии оценил как «служащие делу христиан».

Стоит отметить, что ранее упоминавшийся епископ Жорж Абу Хазен неоднократно осуждал неуместное военное вмешательство Запада в ход сирийского конфликта. Например, после авиаударов против сил ИГИЛ, нанесенных французской авиацией в Сирии в сентябре 2015 года, епископ осудил военные меры Франции как «очередной эпизод в ряду неадекватных действий и выбора, сделанного западными державами».

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Тогда в интервью информационному агентству Fides он сказал, что действия французских бомбардировщиков стали результатом «бессмысленных и противоречивых рекомендаций».

Сирийский католический епископ сказал, что бомбежка, предпринятая французами, разрушила период относительного мирного затишья в Алеппо, где люди уже пережили многие месяцы кровопролития и лишения.

Он обвинил западные державы во вмешательстве в Сирии без ясного понимания ситуации и без какого-либо учета положения населения страны.

В период жестокого противостояния за Алеппо весной 2016 года имела место «непрерывные удары по гражданским лицам» группировками так называемой «умеренной оппозиции», которые по выражению викарного епископа Алеппо Абу Хазена, «не отличаются от других джихадистов ничем, кроме названия».

В некоторых частях города регулярная армия правительства Асада продвигается с помощью поддержки российской авиации с воздуха, и «в освобожденные в ходе военной операции регионы начинают снова поступать вода и электричество, вновь открываются школы» — передает его слова «Ватиканское Радио».

Очевидно, что ситуация в Алеппо, захваченного радикальными группировками являлась до недавнего времени особо болезненной для католиков Сирии.

В октябре 2016-го, несколько лидеров Сирийской католической церкви призвали правительства западных стран, в частности США, отказаться от поддержки мятежников, действующих против правительства Башара Асада. Их обращение процитировала Алессандра Нуччи в своей статье, опубликованной в издании Catholic World Report (https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=29724).

«Пожалуйста, помогите нам удержать нашу страну от падения в пропасть фундаменталистского режима, в который они пытаются погрузить нас», — заявил архиепископ Жан-Клеман Дженбарт, мелкитский католический иерарх из Алеппо.

10 февраля 2016 года Папа Римский Франциск заявил, что «арабские весны» были «рискованным предприятием» Запада и теперь за это приходится дорого расплачиваться. «Можно было сразу догадаться, к чему приведут „арабские весны“ и война в Ираке». 12 декабря того же года Франциск выразил «глубокие симпатии» Сирии и ее народу.

Послание понтифика было передано сирийскому президенту Башару Асаду папским нунцием в Дамаске Дзенари. В своем послании Франциск отметил тяжелые обстоятельства, в которых оказалась Сирия и осудил «все формы экстремизма и терроризма».

Послание было передано через апостольского викария Алеппо для католиков латинского обряда Абу Хазена, который назвал это послание «историческим жестом» и «знаком надежды для всех».

Халдейский католический епископ Алеппо и президент сирийского отделения «Каритас» Антуан Одо уверен, что западному миру «дали неточное понимание борьбы в Сирии». США и их союзники, по его мнению, поддерживая мятежников, помогают «воинам джихада».

Так, после беспрецедентной химической атаки в Алеппо 4 апреля 2017 он пояснил в интервью «Радио Ватикана», что произошедшее было неожиданностью для всех. В Сирии задаются вопросом, не была ли химическая атака своего рода подготовкой общественного мнения к последующему вмешательству США.

В Сирии в полной мере отразились печальные парадоксы нынешнего времени. В прошлом христианские, связанные с Католической Церковью, если не духовными, то как минимум, культурными узами США и Европа по сути ничего не делает для того, чтобы помочь страдающим от террористов католиков Сирии.

Наоборот, помощь со стороны американских и европейских политических и военных элит если и приходит, то приходит экстремистам и террористам, действующим в Сирии.

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Хотя, если разобраться, сирийским католикам сложно ожидать помощи от таких президентов, как Обама или даже Трамп. Не даром, 2/3 американцев считало, что несмотря на свои заявления о приверженности Вере Христовой, Обама не является христианином.

А в отношении Трампа, после знаменитой встречи в мае 2017 г. с Папой Римским католическое издание «Catholic Herald» в статье с говорящим названием «Какие христиане эти Трампы?» отметило, что «Дональд и Мелания Трамп — христиане, которые, кажется, занимают серое поле между церквями».

В итоге, сирийские католики вынуждены надеяться на, по большей части мусульманские правительственные сирийские силы, президента Б.Ассада и помощь России, которая в религиозном и культурном смысле слабо связана с Католической Церковью.

Материал подготовлен экспертом центра «Табула» Антоном Руденским

* запрещенная в РФ террористическая группировка