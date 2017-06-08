Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 июня 2017

Переговоры по Сирии в Астане отменили

Планировавшаяся на 12-13 июня встреча по Сирии в Астане откладывается, страны-гаранты в ближайшие недели будут вести консультации на экспертном уровне в своих столицах.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, пишет РИА Новости.

«Согласно только что полученной информации от стран-гарантов астанинского процесса, представители России, Турции и Ирана продолжат в ближайшие дни и недели рабочие встречи в своих столицах на экспертном уровне по согласованию вопросов, относящихся к реализации достигнутых между ними договоренностей о создании в Сирии четырех зон деэскалации, и по ряду других вопросов, относящихся к укреплению режима прекращения боевых действий», — сказал Жайнаков.

Отвечая на вопрос, откладывается ли намеченная на 12-13 июня встреча по Сирии в Астане, он сказал: «Да».

«В дальнейшем страны-гаранты намерены информировать казахстанскую сторону о совместно выработанных сроках, уровне, участниках и повестке следующей встречи астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии», — заключил Жайнаков.

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Чудо спасло православных монахинь в Сирии: Боевики не смогли поджечь монастырь накануне Пасхи (ФОТО, ВИДЕО)

Православный монастырь Святой Марии в сирийской Седнайе является одним из центров православия в САР. Нам удалось побывать в этом древнем христианском центре. Настоятельница монастыря Святой Марии в н. п. Седнайя, Феврония Набхан рассказала «Русской Весне» о страшных обстрелах, которые чудом не причинили большого вреда православной обители. «Мы очень рады сегодняшней встрече с русскими братьями. Мы находимся в монастыре Седнайя (Дейр Сайда Седнайя) Антиохийской патриархии», — поприветствовала нас настоятельница и начала рассказ о деятельности монашеской общины: «В монастыре Святой Марии проживает 32 монахини. Они выполняют много функций: содержат детский дом, молятся, поддерживают в порядке церкви, проводят и организуют встречи. Также имеется церковная школа для обучения детей в н. п. Седнайя». Затем мать Феврония показала нам последствия обстрела со стороны боевиков и рассказала о чудесах, которые помогли избежать жертв и больших разрушений. «Монастырь Св. Марии был обстрелян в субботу 29 января 2015 г. примерно в 13:15 во время проведения службы. Вначале все подумали, что это пожар. Но Аль Хаджа Стивани (старшая по хозяйству) решила выйти и проверить. Она вернулась вся в слезах и сказала, что в северо-восточную часть монастыря попал снаряд и оставил отверстие в стене около метра. Снаряд оставил также вмятину в полу», — поведала монахиня. «Чудо состоит в том, что снаряд не взорвался, а только раскололся на две части внутри кельи. Чудо я связываю со Святой Марией, так как накануне в страстную пятницу город подвергся мощному обстрелу, но ни один снаряд не попал в монастырь», — подчеркнула настоятельница монастыря. Таким образом пожара, жертв и больших разрушений удалось избежать. Напомним, что сирийские террористы ненавидят христиан и не считают их за людей, обращая их в рабство, безжалостно убивая и разрушая христианские святыни. Именно по этой причине различные группировки многократно нападали на христианские церкви и монастыри, стараясь их осквернить. Читайте также: Штурм центра православия в Сирии: Как «Аль-Каида» захватила христианский город, осквернила храмы и похитила монахинь (ФОТО, ВИДЕО)

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Российский сапер, взорвавший сеть рэпом из Алеппо, рассказал о службе в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Солдат-контрактник Дмитрий Профута устроил выступление прямо на улице, сорвав аплодисменты сослуживцев и «респект» интернет-пользователей. Вместо сцены — обычная улица Алеппо. Фоном — несколько новеньких БРТ-82а. Аккомпанемент — колонки внедорожника, отбивающие бит. Молодой боец профессионально раскачивает зрителей-сослуживцев четким речетативом. Качество записи не позволяет разобрать всех слов, но это не похоже на пресную агитку. Чувствуется, что парень серьезно работал над словом, пропуская через себя понятные и очевидные для него вещи. «Наша работа — не шоу-бизнес», — поет он. И с этим трудно поспорить.

«Наша работа — не шоу-бизнес», — поет Дмитрий. Фото Евгений Кель Читайте также: Российский военный взорвал сеть рэпом из Алеппо (ВИДЕО) — Мы проверяли очередную улицу в Алеппо, я шел и фиксировал в голове какие-то яркие детали, которые складывались в куплет, — рассказал КП.ру герой ролика, контрактник Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил Дмитрий Профута. — Не знаю, почему ролик всплыл только сейчас. Этот импровизированный концерт прошел 21 января в Алеппо, на наш профессиональный праздник — День инженерных войск. Я просто решил преподнести такой подарок нашей сводной группе, подобрал музыку и зачитал свою песню. Командир сказал, что я далеко пойду. Хотя на самом деле я хочу поступить в Тюменское высшее военное инженерное командное училище и выучиться на офицера.

Для Дмитрия это уже вторая коммандировка в Сирию Срочку уроженец Нового Уренгоя Дмитрий Профута служил в 45-й саперной бригаде. А МПЦ — практически по соседству. Уволившись, парень пришел в Центр и сказал: «Хочу у вас служить». О «горячих» командировках он тогда не мечтал, но так совпало, что в Сирию он слетал уже дважды — сначала на разминирование Пальмиры, затем — в освобожденный от боевиков Алеппо.





Российский сапер, взорвавший соцсети рэпом в Алеппо, хочет стать офицером «Сапер прокачивает Сирию! — восторгаются в соцсетях. — Любо-дорого смотреть и слушать! Очистил город от мрака и читает — талантлив во всем! Накормлен, напоен, форма ладно сидит, техника на заднем фоне новейшая — наша Армия!» Сам Дмитрий такой реакции не ожидал, хотя признался, что выступать для него не в новинку. — Я на сцене с 4 лет, — говорит он. — Занимался танцами, а с 9 класса увлекся рэпом. Даже домашняя студия была, с концертами выступал. Но офицером стать хочется больше.

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Битва за Дейр-эз-Зор достигает критической стадии: ИГИЛ бросает большие силы на штурм, но ВКС РФ и Армия Сирии отражают атаки (ФОТО, КАРТА)

ИГИЛ в минувшие выходные начало мощное наступление в западной части города Дейр-эз-Зор, захватив несколько позиций у Сирийской Армии возле стратегической базы 137-й артиллерийской бригады. Террористы возобновили свои операции в западной сельской местности во вторник вечером, нацелившись на позиции правительственных войск, вблизи важной дорожной развязки «Панорама» и большого холма Таль Сануфа. Большое количество террористов ИГИЛ* штурмовало оборону Вооруженных сил САР вокруг базы 137-й бригады, но благодаря грамотным действиям ВКС России, нанесшим большое количество авиаударов, армейцам удалось сорвать наступление «игиловцев»*, уничтожив и ранив десяток террористов. Минувшей ночью боевики предприняли новую попытку штурма, направив смертников на 2-х автомобилях, начиненных взрывчаткой, чтобы прорвать позиции защитников Дейр эз-Зора. Вслед за взрывами в атаку пошли штурмовые группы ИГИЛ. По последней информации, час назад бойцам САА удалось отразить это нападение на оси холма Умм Абад. Оба «джихад-мобиля» были уничтожены огнем солдат до достижения своих целей. В результате боя было убито неизвестное количество нападавших. ИГИЛ теряет около 100 террористов и главаря боевиков Начиная с выходных наступление уже стоило группировке более 100 убитых и раненых, также они потеряли около десятка военных машин. Лишь в течение 24 часов 6 июня было убито около 50 боевиков, 10 получили ранения, сообщило арабское агентство AMN. В дополнение к этому, джихадисты потеряли одного из своих главных полевых командиров в жестоких столкновениях с Сирийской армией. Бельгиец Абу Омар аль-Бельгики, также известный как «Абу Тальх Аль-Аскари» был одним из самых важных военных деятелей ИГИЛ в Сирии. Главарь боевиков также нес ответственность за планирование террористических актов в Европе и подготовку террористических элементов для проведения этих атак. Несмотря на большое количество потерь со стороны боевиков, они по-прежнему готовы атаковать линию обороны САА вокруг «Панорамы» и холма Тал Сануфа, но поскольку правительство отправляет мощное подкрепление, террористам, может не хватить времени, чтобы добиться существенных результатов. Читайте также: Армия Сирии при поддержке ВКС РФ выбила боевиков США с ключевых позиций, несмотря на авиаудар коалиции (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ ведет наступление на западе Алеппо и уничтожает силы ИГИЛ в Хаме (ФОТО)

При поддержке ВКС России Сирийская армия совместно с Национальными силами обороны (NDF|СНО) ведет мощное наступление в северо-западной части провинции Алеппо и борется с ИГИЛ в Хаме. Во главе с подразделениями Республиканской гвардии, правительственные войска атакуют оборону террористов на большом холме Таль Мусаябин, к северо-востоку от Хайяна. Одновременно с этим, к северу от Таль Мусаябин, ополченцы NDF начали атаку позиций джихадистов к югу от шиитского города Аль-Захраа. Этот удар был нанесен на северной оси Хайяна. САА уничтожила боевиков ИГИЛ в Хаме Сирийская армия препятствует попыткам прорыва боевиков ИГИЛ* в районе Итрии на востоке провинции Хама. В среду во второй половине дня 2 автомобиля с террористами попытались прорваться с востока Хамы в Ракку через контролируемую САА линию фронта вблизи контрольно-пропускного пункта Итрия. Сирийские бойцы обнаружили противника и открыли по ним огонь, уничтожив один из грузовиков прямым попаданием (см фото ниже). Все боевики были убиты, сообщает медиа-крыло Сил национальной обороны. Второму автомобилю удалось избежать печальной участи и успешно спастись бегством. Кроме того, бойцам Национальных сил обороны удалось сбить беспилотник боевиков ИГИЛ. Читайте также: Армия Сирии при поддержке ВКС РФ выбила боевиков США с ключевых позиций, несмотря на авиаудар коалиции (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Бойня в Алеппо: Турецкие боевики напали на курдов, сотни убитых с обеих сторон (ВИДЕО, ФОТО)

На севере Алеппо развязалась настоящая бойня, турецкие военные и протурецкие боевики напали на курдские анклавы. Протурецкая коалиция «Свободной сирийской армии» (ССА) и союзных ей группировок, известная, как «Щит Евфрата», объявила во вторник, что они нацелятся на позиции и деревни, контролируемые преимущественно курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) на севере Алеппо. Новое наступление поддерживаемой Турцией коалиции было названо «Битва людей за родину», оно имеет целью изгнать курдские силы, которые ранее окружили район сил «оппозиции» в сельской местности Алеппо. Пока турецкая армия обеспечивала артиллерийскую поддержку, боевики ССА начали атаковать курдские и арабские позиции «Сирийских демократических сил» (СДС), захватывая их позиции и оружие. Обе стороны несут тяжелые потерями, тем временем СДС уничтожили бронетранспортер ССА, который пытался продвигаться к курдскому городу Талль Рифаат. Несмотря на то, что прошлые атаки не привели к захвату значительных курдских территорий, в среду нападения сил «Щит Евфрата» продолжались. Курды заявили о гибели 111 бойцов в боях с турецкими военными и боевиками Курдское руководство Отрядов Народной Самообороны (YPG) объявило в воскресенье о смерти 111 своих бойцов во время наступления турецкой армии и поддерживаемых Турцией исламистских группировок на севере Сирии. По данным пресс-службы YPG, турецкая армия и союзнические исламистские бандформирования совершили более 80 нападений на курдские районы, проводимые YPG в мае. «Вооруженные силы Турции использовали тяжелые артиллерийские и минометные снаряды в своих наступательных действиях против районов, принадлежащих YPG, в Рожаве — Северной Сирии», — сказал агентству ARA News офицер YPG Хабун Осман. Курдские силы ответили на 51 нападение в мае, убив двух турецких солдат и 20 протурецких боевиков, а также ранив по меньшей мере 8 противников. В июне обе стороны понесли новые потери, измеряющиеся десятками убитых и раненых, таким образом число жертв этой войны у курдов и турецких силы превысило 200 человек. Одной из основных поддерживаемых Турцией групп, которые напали на курдов в Сирии, является Исламское движение «Ахрар-аш-Шам» По словам правозащитников, последние нападения, совершенные турецкими военными в Турции, также привели к десяткам жертв среди гражданского населения курдов в Рожаве. Читайте также: Убийцы танков ИГИЛ: «Аллигаторы» Ка-52 продолжают уничтожать технику боевиков под Пальмирой (ВИДЕО) На фото похороны курдов, погибших после турецких обстрелов и атак

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Потери у Ат-Танфа

Прицепом к вчерашнему http://colonelcassad.livejournal.com/346 5406.html Помимо потерь в живой силе (официально 2 200-х и 15 300х), были уничтожены 2 САУ "Гвоздика", "Шилка" и несколько автомобилей.Плюс видео удара.Плюс накат на иракских шиитов в американской прессе – http://nameruna.livejournal.com/75579.ht ml Причина нарастающего раздражения действиями Ирана заключается не только в попытках выйти к Ат-Танфу в Сирии, но и в занятии проиранскими формированиями части сирийско-иранской границы, с попутным отрезанием путем продвижения Пешмерги на юг (что имеет существенное значение в свете анансированного на сентябрь референдума о независимости Иракского Курдистана, когда границы занимаемых территорий внезапно могут стать государственными границами).Халифат тут уже мало на что может влиять. Мини-котел в Мосуле + большой котел с центром в Таль-Афаре, рано или поздно будут ликвидированы и процесс изгнания Халифата из Северного Ирака завершится в духе недавнего изгнания Халифата из Северной Сирии.В этой связи, стороны все чаще задумываются о том, что будет после, а после может быть очередная война, благо горючего материала для нее предостаточно.

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Убийцы танков ИГИЛ: «Аллигаторы» Ка-52 продолжают уничтожать технику боевиков под Пальмирой (ВИДЕО)

Обнародованы новые кадры авиаударов управляемыми ракетами с боевых вертолетов Ка-52 ВКС РФ. Мишенью «Аллигаторов» снова стала военная техника ИГИЛ в районе Пальмиры. В ролике показаны точные атаки противотанковыми управляемыми ракетами, выпущенными вертолетами Ка-52 по танкам и пикапам террористов на востоке провинции Хомс. Как сообщала «Русская Весна»​, боевая авиация ВКС РФ совершает большое количество вылетов в пустыне под Пальмирой, поддерживая наступление подготовленного Россией 5-го армейского корпуса САА, который вместе с союзными подразделениями продвигается в направлении провинции Дейр эз-Зор. Большую роль на этом участке фронта играют ударные вертолеты Ми-28, Ми-35 и Ка-52, точным огнем уничтожающие позиции, военную технику и живую силу ИГИЛ*. Российская авиация наносит большой урон террористам и мешает им усиливать свою оборону, чтобы эффективно отбивать атаки Сирийских сухопутных войск. С помощью ВКС России САА и ее союзники в течение нескольких месяцев освободили уже тысячи квадратных километров пустынной местности на востоке Хомса. Читайте также: Это начало открытого военного конфликта — сенатор об ударе США по сирийским военным * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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