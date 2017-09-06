«Ненужный» «Панцирь»: как российский комплекс ПВО оказался лучше «Пэтриота»
Вся эта комичная ситуация обнажила большую проблему современной ПВО и авиации: беспилотники дёшевы, но сбивать их сложно. Они небольшого размера, сделаны главным образом из пластиков, отчего на радаре почти не видны. Ракеты «Пэтриота» весят треть тонны и имеют сложную головку самонаведения, отчего каждый их пуск стоит три миллиона долларов. Оператор-разгильдяй стоил Израилю шесть миллионов долларов, а также напрасного полётного времени F-16. Для понимания: три миллиона долларов стоит на мировом рынке оружия танк Т-90. То есть скромный герой-оператор «обул» ЦАХАЛ на пару хороших танков»!
Но даже если бы «Пэтриот» и сбил наш БЛА с первой ракеты, это ударило бы по Израилю сильнее, чем по России. Ведь российский беспилотник намного дешевле одной ракеты ЗРК американского производства. Как отметил весной этого года американский генерал Дэвид Перкинс (David Perkins), «будь я врагом [США], я бы подумал: «Эй, надо накупить на eBay квадрокоптеров по триста баксов на все деньги и дать «Пэтриотам» сбить их!»
И вот через год, в августе 2017-го, появилась информация о том, как с беспилотниками справляется «Панцирь». Оказалось, что он сбил три израильских «Херона», один американский RQ-21 и один турецкий БЛА. Почему же тульскому изделию удалось то, с чем не справились куда более дорогие самолёты и комплексы ПВО?
Причины довольно банальны. Крупный мультиканальный двухдиапазонный радар на дальности работы «Панциря» (до 20 километров) оказался лучшим средством наведения, чем головка самонаведения «Пэтриота», которая, как ни крути, меньше по размерам и имеет не такие хорошие условия для работы. Кроме того, у «Панциря» есть дублирующая оптическая система обнаружения и сопровождения цели. В итоге он справился с беспилотниками ракетами, стоящими во много раз меньше трёх миллионов долларов за пуск. Одна пусковая установка американского зенитно-ракетного комплекса в два десятка раз дороже одного «Панциря». То есть ею ещё и нельзя прикрыть такое же количество объектов.
До недавних пор Запад казался партнёром, поэтому в развитие систем ПВО государство не вкладывало. Только экспорт позволил тульскому КБП найти средства на создание одного из лучших в мире зенитно-ракетных комплексов. Теперь их наличие позволяет России сбивать цели, которые на практике оказались не по зубам ни «Пэтриотам», ни F-16.
По опыту Второй мировой войны стало ясно: нашим пехоте и флоту катастрофически не хватало средств самообороны от авиации противника. Цена за это была заплачена самая высокая, и повторять такую ошибку советским генералам не хотелось. Поэтому средства вскоре появились: «Шилка» с радаром и счетверённой 23-мм пушкой довольно долго удовлетворяла такой задаче. Проблемы начались с появлением массовых и дешёвых ракет «воздух — поверхность», а потом и корректируемых бомб.
Удалось вывести на испытания комплекс с 12 ракетами дальностью до 12 километров, высотой поражения до 8 километров и парой 30-мм пушек 2А72 (известна по БМП). Всё это сделали десантируемым. На дворе стояло начало 90-х, у военных не было ни денег, ни понимания того, что России когда-либо придётся воевать с развитыми государствами западного типа. Само собой, интереса к новой машине у них было не много. Будущий «Панцирь» попробовали предложить ПВО. В конечном счёте отказали и там, сказав, что «комплекс не может вести огонь в движении», да и дальность его не превышала 12 километров. Правда, и это было намного лучше, чем несколько километров «Тунгуски».
Как отмечал позже Валерий Слугин, главный конструктор КБП по комплексам ПВО, истинные причины отказа были прозаичнее: «На первых порах Родине он был абсолютно не нужен, ей тогда было не до того — кризис, разруха».
К счастью, в середине 90-х тульское КБП не только «освободили» от финансирования, но и дали право самим искать заказчиков за рубежом. А. Шипунов во второй половине того десятилетия вышел на контакт с военными из ОАЭ, которые предъявили ему требования даже более амбициозные, чем были реализованы в «Романе». Им требовалась единая машина, у которой, в отличие от «Бука», радары и ракеты были бы собраны в один кулак. Вдобавок они соглашались с необходимостью пушек, очень удобных для стрельбы по низколетящим крылатым ракетам.
Однако 12 километров, по их мнению, было мало — хотелось 20. От этого площадь, защищаемая комплексом, должна была почти утроиться. Иными словами, предстояло создать совершенно новую машину. Поэтому Шипунов, вернувшись в Россию, потребовал радикально новую ракету с совсем иной дальностью. Кстати, этим он выиграл у конкурентов — эмиратцам предлагали и российский «Тор» с дальностью первого «Панциря». Его производители на создание нового изделия с большей дальностью пойти не рискнули. Пришлось переделывать калибр маршевой ступени ракеты с 76 до 90 миллиметров — иначе нужной дальности было не достичь.
Пророк в чужом отечестве
Лишь в 2000 году был заключён контракт с ОАЭ на 734 миллиона долларов. Самое смешное, что до него туляки даже не могли сделать то, что собирались продавать арабам, — у них просто не было денег на разработку. «Когда мы заключали контракт с Эмиратами, было честно сказано, что комплекса у нас пока ещё нет. И они дали нам четыре года», — повествует участник событий, главный конструктор КБП по комплексам ПВО.
стати, морские «Панцири-М» в силу малых габаритов при большой дальности поставят на МРК типа «Буян» — впервые дав приличную ПВО столько малым кораблям.
Само собой, это потребует большего количества ракет. Поэтому на «Панцирь-СМ», впервые представленный публике в августе 2017 года на военно-техническом форуме «Армия-2017», планируется установить новые ракеты ближнего радиуса действия. Если стандартных ракет помещается по одной в один транспортно-пусковой контейнер (их у пусковой установки 12), то новых в один контейнер входит четыре. То есть установка сможет отбить удар сразу множества средств воздушного нападения — и нести десятки ракет вместо сегодняшних 12.
Самое главное — новая система наконец позволит держать под обстрелом дистанцию сброса управляемых бомб. Если раньше самолёт мог спокойно сбрасывать управляемые бомбы JDAM с дистанции более 20 километров, не рискуя получить ракету, то теперь он должен будет делать это в зоне огня «Панциря». А это значит, что бомбовые удары по прикрываемому этим зенитно-ракетным комплексом району станут крайне сложным и рискованным занятием. Пуски ракет с самолётов всё ещё возможны — но ракеты нужной дальности будут куда крупнее и дороже управляемых бомб той же мощности.
Война как критерий истины
Очень часто военные в мирное время предъявляют к оружию требования, которые на войне оказываются лишними. При этом реально необходимые новшества ими в упор не замечаются. Именно так было перед Второй мировой, когда в СССР не хотели принимать на вооружение автоматическое оружие. Мол, патрон под него слабее, пуля летит недалеко, меткость и дальность не те — оружие для грабителей банков, а не для военных. Автоматический огонь в армии вполне серьёзно считали менее важным, чем дальнобойность. Итоги известны: финская война быстро сблизила советских командиров с реальной жизнью. Оказалось, что на километр солдат стреляет очень редко, а на сто метров и ближе — очень часто. Увы, подобные истории повторяются и сегодня.
Когда в 2012 году «Панцирь» принимали на вооружение, целый ряд военных был против. В.В. Белоцерковский и И.А. Разин посвятили целый доклад недостаткам комплекса. Слишком простая ракета (без самонаведения), слишком неустойчивое колёсное шасси, не дающее пушкам стрелять на ходу, не умеет сбивать баллистические ракеты и так далее, и тому подобное. Поневоле возникает вопрос: а мог бы тульский ЗРК вообще появиться, если бы деньги на его разработку давали российские, а не арабские военные? Не оказались ли заказчики из ОАЭ дальновиднее их отечественных коллег?
Сирийская кампания расставила всё по своим местам. «Обнаружилось», что комплексам прикрытия тыловых объектов вообще не приходится стрелять с марша — только с места, с раздвижными опорами, повышающими устойчивость. Что «безмозглая» ракета без самонаведения успешно сбивает беспилотники задёшево, а «головастая» ракета «Пэтриота» этого сделать не может — зато её неудачные пуски стоят миллионы долларов за штуку.
«Выяснилось», что «Панцири» применяют не в одиночку в чистом поле, а вкупе с С-400, который может сбивать дальнобойные ракеты противника. А также то, что такие ракеты в реальных войнах по нашим войскам вообще не применяют — ибо есть они только у развитых стран, которые почему-то воевать с нами несколько опасаются. В общем, оказалось, что «Панцирь» при всей его кажущейся простоте и дешевизне по ряду параметров справился лучше куда более дорогих и навороченных комплексов. То, что дальность его можно резко поднять, создав системы с принципиально иными возможностями, показывает, что потенциал «простой» ракеты всё ещё далек от исчерпания.
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После этого веришь в чудеса. Благодарю за статью. Про “Панцирь” мною прочитано и просмотрено много, но эту статью считаю одной из лучших.