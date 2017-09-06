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«Ненужный» «Панцирь»: как российский комплекс ПВО оказался лучше «Пэтриота»

13:59. 6 сентября 2017 Просмотров - 921 Один комментарий Опубликовал:

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17 июля 2016 года произошёл занятный случай. Неизвестный, но героический военнослужащий российской армии, управлявший в Сирии разведывательным беспилотником, несколько зазевался и перепутал пару государств. Хотя ему было указано разведывать террористов в Сирии, он завернул на территорию Израиля и начал «разведывать» кибуцы (сельхозкоммуна в Израиле), в которых, честно сказать, ни черта не было — ни террористов, ни израильских военных.
 
Тривиальная ситуация заставила израильтян переговорить с российскими военными по горячей линии. Но в российских штабах были ещё не в курсе описанного выше «подвига разведчика» и сказали, что БЛА не их. В итоге израильтяне попробовали его сбить — зенитно-ракетным комплексом «Пэтриот». Однако сделать это не удалось. Первая ракета не смогла удержать цель своей головкой самонаведения, вторая же просто взорвалась недостаточно близко — и БЛА спокойно продолжил полёт. И даже пара поднятых на перехват F-16 c этим делом не справилась.
 
Самое смешное в этой истории то, что неизвестный герой-оператор так и не заметил серьёзных усилий (три попытки!) израильской стороны сбить его беспилотник. Лишь через какое-то время он вернул аппарат на сирийскую территорию, где продолжил разведку. В прессе Израиля поднялась буря негодования.
 
По данным местных СМИ, сбить не удалось БЛА «Форпост» — то есть собираемый в России по лицензии беспилотник израильского же производства. Конечно, Израиль не пробовал до этого сбивать его, поэтому был не в курсе того, как это сложно.
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Вся эта комичная ситуация обнажила большую проблему современной ПВО и авиации: беспилотники дёшевы, но сбивать их сложно. Они небольшого размера, сделаны главным образом из пластиков, отчего на радаре почти не видны. Ракеты «Пэтриота» весят треть тонны и имеют сложную головку самонаведения, отчего каждый их пуск стоит три миллиона долларов. Оператор-разгильдяй стоил Израилю шесть миллионов долларов, а также напрасного полётного времени F-16. Для понимания: три миллиона долларов стоит на мировом рынке оружия танк Т-90. То есть скромный герой-оператор «обул» ЦАХАЛ на пару хороших танков»!

Но даже если бы «Пэтриот» и сбил наш БЛА с первой ракеты, это ударило бы по Израилю сильнее, чем по России. Ведь российский беспилотник намного дешевле одной ракеты ЗРК американского производства. Как отметил весной этого года американский генерал Дэвид Перкинс (David Perkins), «будь я врагом [США], я бы подумал: «Эй, надо накупить на eBay квадрокоптеров по триста баксов на все деньги и дать «Пэтриотам» сбить их!»

И вот через год, в августе 2017-го, появилась информация о том, как с беспилотниками справляется «Панцирь». Оказалось, что он сбил три израильских «Херона», один американский RQ-21 и один турецкий БЛА. Почему же тульскому изделию удалось то, с чем не справились куда более дорогие самолёты и комплексы ПВО?

Причины довольно банальны. Крупный мультиканальный двухдиапазонный радар на дальности работы «Панциря» (до 20 километров) оказался лучшим средством наведения, чем головка самонаведения «Пэтриота», которая, как ни крути, меньше по размерам и имеет не такие хорошие условия для работы. Кроме того, у «Панциря» есть дублирующая оптическая система обнаружения и сопровождения цели. В итоге он справился с беспилотниками ракетами, стоящими во много раз меньше трёх миллионов долларов за пуск. Одна пусковая установка американского зенитно-ракетного комплекса в два десятка раз дороже одного «Панциря». То есть ею ещё и нельзя прикрыть такое же количество объектов.

До недавних пор Запад казался партнёром, поэтому в развитие систем ПВО государство не вкладывало. Только экспорт позволил тульскому КБП найти средства на создание одного из лучших в мире зенитно-ракетных комплексов. Теперь их наличие позволяет России сбивать цели, которые на практике оказались не по зубам ни «Пэтриотам», ни F-16.

По опыту Второй мировой войны стало ясно: нашим пехоте и флоту катастрофически не хватало средств самообороны от авиации противника. Цена за это была заплачена самая высокая, и повторять такую ошибку советским генералам не хотелось. Поэтому средства вскоре появились: «Шилка» с радаром и счетверённой 23-мм пушкой довольно долго удовлетворяла такой задаче. Проблемы начались с появлением массовых и дешёвых ракет «воздух — поверхность», а потом и корректируемых бомб.

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Связкой таких бомб самолёт может атаковать цель из-за пределов досягаемости тактических зенитно-ракетных комплексов — и всю эту гроздь надо чем-то сбивать
 
Например, американские управляемые бомбы JDAM можно сбросить на удалении до 28 километров от цели — и они всё равно упадут не далее нескольких метров от неё, обеспечив надёжное поражение. Ни «Шилка» (дальность поражения 2,5 километра, высота — 1,5 километра), ни более современная «Тунгуска» (3,5 километра и 8,0 километра соответственно) с таким ничего не смогут сделать. Вертолет «Апач» или американский ударный самолёт в теории могли приподняться из-за складок местности, бросить управляемую ракету по той же «Тунгуске» и тут же скрыться, в то время как мобильным комплексам ПВО пришлось бы выживать под ракетной атакой.
 
Тут хорошо бы сказать «угроза была вовремя осознана военными, и те заказали «Панцирь». Но не получается. Дело в том, что на самом деле всё было совсем не так.
 
«Родине он был абсолютно не нужен»
 
Всё началось в 1990 году с зенитно-ракетного комплекса «Роман», который был заказан по личной инициативе генерала В.Ф. Маргелова для нужд… ВДВ. Да, вот так вот очень странно. Хотя «Роман» не очень подходил для десантирования, в ВДВ понимали, что их люди в тылу врага с их ПЗРК много не навоюют: вертолёты и самолёты противника смогут расстреливать их с высоты и издали без потерь. Поэтому Маргелов обратился с просьбой к А.Г. Шипунову — уже тогда весьма известному главе Тульского конструкторского бюро приборостроения (КБП).
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Удалось вывести на испытания комплекс с 12 ракетами дальностью до 12 километров, высотой поражения до 8 километров и парой 30-мм пушек 2А72 (известна по БМП). Всё это сделали десантируемым. На дворе стояло начало 90-х, у военных не было ни денег, ни понимания того, что России когда-либо придётся воевать с развитыми государствами западного типа. Само собой, интереса к новой машине у них было не много. Будущий «Панцирь» попробовали предложить ПВО. В конечном счёте отказали и там, сказав, что «комплекс не может вести огонь в движении», да и дальность его не превышала 12 километров. Правда, и это было намного лучше, чем несколько километров «Тунгуски».

Как отмечал позже Валерий Слугин, главный конструктор КБП по комплексам ПВО, истинные причины отказа были прозаичнее: «На первых порах Родине он был абсолютно не нужен, ей тогда было не до того — кризис, разруха».

К счастью, в середине 90-х тульское КБП не только «освободили» от финансирования, но и дали право самим искать заказчиков за рубежом. А. Шипунов во второй половине того десятилетия вышел на контакт с военными из ОАЭ, которые предъявили ему требования даже более амбициозные, чем были реализованы в «Романе». Им требовалась единая машина, у которой, в отличие от «Бука», радары и ракеты были бы собраны в один кулак. Вдобавок они соглашались с необходимостью пушек, очень удобных для стрельбы по низколетящим крылатым ракетам.

Однако 12 километров, по их мнению, было мало — хотелось 20. От этого площадь, защищаемая комплексом, должна была почти утроиться. Иными словами, предстояло создать совершенно новую машину. Поэтому Шипунов, вернувшись в Россию, потребовал радикально новую ракету с совсем иной дальностью. Кстати, этим он выиграл у конкурентов — эмиратцам предлагали и российский «Тор» с дальностью первого «Панциря». Его производители на создание нового изделия с большей дальностью пойти не рискнули. Пришлось переделывать калибр маршевой ступени ракеты с 76 до 90 миллиметров — иначе нужной дальности было не достичь.

Пророк в чужом отечестве

Лишь в 2000 году был заключён контракт с ОАЭ на 734 миллиона долларов. Самое смешное, что до него туляки даже не могли сделать то, что собирались продавать арабам, — у них просто не было денег на разработку. «Когда мы заключали контракт с Эмиратами, было честно сказано, что комплекса у нас пока ещё нет. И они дали нам четыре года», — повествует участник событий, главный конструктор КБП по комплексам ПВО.

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Как видит читатель, перед нами, пожалуй, самая авантюрная история о создании нового оружия в мире. Контракт был заключён на покупку несуществующего в природе комплекса, на основании всего лишь обещаний Шипунова в стиле «сейчас всё будет». Наверное, только в безнадёжном хаосе 90-х, при отсутствии внутренних заказов тульские оружейники могли пойти на такой отчаянный шаг.
 
Проблема была в том, что будущему «Панцирю» требовался радар с высокой детализацией «картинки». В советское время сходные комплексы использовали сантиметровый диапазон. Миллиметровые радиоволны короче, поэтому могут отражаться от деталей меньшего размера. Кроме того, для защищённости от помех РЛС решили сделать многоканальной с фазированной антенной решеткой.
 
Но это принципиально новый радар, а кто его будет делать? Другие предприятия российского ВПК не слишком были заинтересованы в этой работе — отечественный заказчик (военные) сверху на них не нажимал. Да и финансирования особо не выделили. В 2000–2004 году сделать сантиметрово-миллиметровый радар так и не удалось. Туляки отчаялись настолько, что взялись за его создание сами. Расчёты поручили людям из Бауманки, «железо» делали сами. И вот совершенно фантастический итог: задача была выполнена, двухдиапазонный особо точный радар удалось сделать. Чтобы вполне понять, насколько сложная это задача, добавим: у многих очень продвинутых зарубежных комплексов ПВО с миллиметровым диапазоном проблемы были ещё долгие годы.
 
Без царя в голове
 
Базовая ракета «Панциря» выглядит как сочетание внешне несочетаемых качеств. У неё очень малая масса — 75 килограмм и при этом довольно мощная боевая часть (со стержневыми поражающими элементами) — 20 килограмм. К тому же она ещё и скоростная — до 1,3 километра в секунду, но при этом стоит намного меньше, чем ракеты малой дальности тех же С-400 или «Пэтриотов». Причина такого удачного комплекса свойств — в отсутствии лишнего
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Очень многие современные ракеты ПВО делают с головкой самонаведения. У «Панциря» их нет — команды при направлении на цель подаёт компьютер пусковой установки. Разгонная часть диаметром в 170 миллиметров придаёт маршевой части скорость до 1,3 километра в секунду и через полторы секунды, отработав всё топливо, отделяется. Остаётся только «худая» маршевая ступень диаметром всего в 90 миллиметров. Она лишена двигателей, летит по инерции и может лишь ограниченно менять курс. Но за счёт малого диаметра очень медленно теряет скорость. Даже на 20 километрах у неё всё ещё 0,7 километра в секунду.
 
За счёт отсутствия головки самонаведения и двигателей маршевой ступени ракета не только дешёвая, но и с большой боевой частью. Поэтому, подорвавшись радиовзрывателем в пяти метрах от крылатой ракеты или бронированного летательного аппарата, она надёжно нарушает его целостность стержнями.
 
Глаза и мозг ракеты — на базовой машине «Панциря». Кроме радара они включают оптико-локационную систему, попросту — эффективные камеры с распознаванием образов и возможностью захвата цели. Радар плохо различает объекты у самой земли — а «Апач», выныривающий из-за холма, или крылатая ракета могут быть всего в пяти метрах от поверхности. Оптическая система их вполне видит — как и наземные цели — и позволяет эффективно вести пушечный огонь и по такой сложной цели.
 
Плоды авантюры
 
Долгое время у руководства страны не было понимания того, что все наши попытки наладить отношения с Западом на положении младших партнёров обречены на неудачу. Перелом наступил лишь в 2006–2007 годах, когда появились точные разведданные о том, что США накачивают Грузию оружием и инструкторами в расчёте на захват ею Южной Осетии. Лишь после этого (Мюнхенская речь и так далее) руководство действительно всерьёз озаботилось обороной. Поэтому в 2006 году Россия тратила на неё как Италия (седьмое место в мире), а уже к 2011 году оборонные расходы Москвы удвоились и вышли на второе место в мире. Постепенно возникло понимание: угроза войны с США требует хорошей защиты от крылатых ракет.
 
Если бы наша экономика была сопоставима с американской, можно было бы купить побольше С-300 и С-400. Проблема в том, что самая лёгкая ракета этих комплексов — 9М96Е1 — весит 330 килограмм и стоит, соответственно, намного дороже «панцирной». А боевая часть у неё 24 килограмма — всего на 20 процентов мощнее. Увы, наличие топлива и двигателей в маршевой ступени «съели» килограммы у боевой части, да и цена такого изделия радикально выше (в том числе — из-за нужды в головке самонаведения).
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В общем, «Панцирь» для коротких дистанций оказался радикально дешевле «эсок», а к тому же имел и пушки, позволяющие сбивать крылатые ракеты на малой дистанции — когда они выныривают из-за ближайших холмов и когда пуск зенитной ракеты уже явно опоздает. Поэтому 16 ноября 2012 года распоряжением правительства «Панцирь» всё же приняли на вооружение. Кстати, соответствующий приказ по Минобороны вышел только в 2013 году. От начала поставок иностранным заказчикам прошло много лет — и вот наконец стране пригодились плоды рискованной самодеятельности КБП.
 
Настоящий звёздный час машины настал чуть позже. После вовлечения России в сирийский конфликт и до ввода в страну С-400 «Панцири» были главным средством обороны Хмеймима и российских военных объектов в целом. Их использовали именно как объектовое ПВО, и в этом качестве они показали себя крайне хорошо.
 
Удвоение «Панциря»
 
Разработчики системы решили, что освоенная ниша объектового ПВО ближнего действия им тесна. Они захотели большего — выйти в системы среднего радиуса действия. Сделать это позволят новый более эффективный радар, с помощью которого дальность обнаружения целей поднимется до 75 километров, и новые ракеты — в тех же габаритах, но с дальностью полёта до 40 километров. Двухкратное увеличение дальности позволит комплексу вчетверо увеличить прикрываемую площадь.
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стати, морские «Панцири-М» в силу малых габаритов при большой дальности поставят на МРК типа «Буян» — впервые дав приличную ПВО столько малым кораблям.

Само собой, это потребует большего количества ракет. Поэтому на «Панцирь-СМ», впервые представленный публике в августе 2017 года на военно-техническом форуме «Армия-2017», планируется установить новые ракеты ближнего радиуса действия. Если стандартных ракет помещается по одной в один транспортно-пусковой контейнер (их у пусковой установки 12), то новых в один контейнер входит четыре. То есть установка сможет отбить удар сразу множества средств воздушного нападения — и нести десятки ракет вместо сегодняшних 12.

Самое главное — новая система наконец позволит держать под обстрелом дистанцию сброса управляемых бомб. Если раньше самолёт мог спокойно сбрасывать управляемые бомбы JDAM с дистанции более 20 километров, не рискуя получить ракету, то теперь он должен будет делать это в зоне огня «Панциря». А это значит, что бомбовые удары по прикрываемому этим зенитно-ракетным комплексом району станут крайне сложным и рискованным занятием. Пуски ракет с самолётов всё ещё возможны — но ракеты нужной дальности будут куда крупнее и дороже управляемых бомб той же мощности.

Война как критерий истины

Очень часто военные в мирное время предъявляют к оружию требования, которые на войне оказываются лишними. При этом реально необходимые новшества ими в упор не замечаются. Именно так было перед Второй мировой, когда в СССР не хотели принимать на вооружение автоматическое оружие. Мол, патрон под него слабее, пуля летит недалеко, меткость и дальность не те — оружие для грабителей банков, а не для военных. Автоматический огонь в армии вполне серьёзно считали менее важным, чем дальнобойность. Итоги известны: финская война быстро сблизила советских командиров с реальной жизнью. Оказалось, что на километр солдат стреляет очень редко, а на сто метров и ближе — очень часто. Увы, подобные истории повторяются и сегодня.

Когда в 2012 году «Панцирь» принимали на вооружение, целый ряд военных был против. В.В. Белоцерковский и И.А. Разин посвятили целый доклад недостаткам комплекса. Слишком простая ракета (без самонаведения), слишком неустойчивое колёсное шасси, не дающее пушкам стрелять на ходу, не умеет сбивать баллистические ракеты и так далее, и тому подобное. Поневоле возникает вопрос: а мог бы тульский ЗРК вообще появиться, если бы деньги на его разработку давали российские, а не арабские военные? Не оказались ли заказчики из ОАЭ дальновиднее их отечественных коллег?

Сирийская кампания расставила всё по своим местам. «Обнаружилось», что комплексам прикрытия тыловых объектов вообще не приходится стрелять с марша — только с места, с раздвижными опорами, повышающими устойчивость. Что «безмозглая» ракета без самонаведения успешно сбивает беспилотники задёшево, а «головастая» ракета «Пэтриота» этого сделать не может — зато её неудачные пуски стоят миллионы долларов за штуку.

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«Выяснилось», что «Панцири» применяют не в одиночку в чистом поле, а вкупе с С-400, который может сбивать дальнобойные ракеты противника. А также то, что такие ракеты в реальных войнах по нашим войскам вообще не применяют — ибо есть они только у развитых стран, которые почему-то воевать с нами несколько опасаются. В общем, оказалось, что «Панцирь» при всей его кажущейся простоте и дешевизне по ряду параметров справился лучше куда более дорогих и навороченных комплексов. То, что дальность его можно резко поднять, создав системы с принципиально иными возможностями, показывает, что потенциал «простой» ракеты всё ещё далек от исчерпания.

 

 

 

 

 

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Один комментарий»

  • 26 16
    Nem A 6 сентября 2017 в 15:29 Ссылка Пометить
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    После этого веришь в чудеса. Благодарю за статью. Про “Панцирь” мною прочитано и просмотрено много, но эту статью считаю одной из лучших.

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