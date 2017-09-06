«Ненужный» «Панцирь»: как российский комплекс ПВО оказался лучше «Пэтриота»

17 июля 2016 года произошёл занятный случай. Неизвестный, но героический военнослужащий российской армии, управлявший в Сирии разведывательным беспилотником, несколько зазевался и перепутал пару государств. Хотя ему было указано разведывать террористов в Сирии, он завернул на территорию Израиля и начал «разведывать» кибуцы (сельхозкоммуна в Израиле), в которых, честно сказать, ни черта не было — ни террористов, ни израильских военных.

Тривиальная ситуация заставила израильтян переговорить с российскими военными по горячей линии. Но в российских штабах были ещё не в курсе описанного выше «подвига разведчика» и сказали, что БЛА не их. В итоге израильтяне попробовали его сбить — зенитно-ракетным комплексом «Пэтриот». Однако сделать это не удалось. Первая ракета не смогла удержать цель своей головкой самонаведения, вторая же просто взорвалась недостаточно близко — и БЛА спокойно продолжил полёт. И даже пара поднятых на перехват F-16 c этим делом не справилась.

Самое смешное в этой истории то, что неизвестный герой-оператор так и не заметил серьёзных усилий (три попытки!) израильской стороны сбить его беспилотник. Лишь через какое-то время он вернул аппарат на сирийскую территорию, где продолжил разведку. В прессе Израиля поднялась буря негодования.

По данным местных СМИ, сбить не удалось БЛА «Форпост» — то есть собираемый в России по лицензии беспилотник израильского же производства. Конечно, Израиль не пробовал до этого сбивать его, поэтому был не в курсе того, как это сложно.

Вся эта комичная ситуация обнажила большую проблему современной ПВО и авиации: беспилотники дёшевы, но сбивать их сложно. Они небольшого размера, сделаны главным образом из пластиков, отчего на радаре почти не видны. Ракеты «Пэтриота» весят треть тонны и имеют сложную головку самонаведения, отчего каждый их пуск стоит три миллиона долларов. Оператор-разгильдяй стоил Израилю шесть миллионов долларов, а также напрасного полётного времени F-16. Для понимания: три миллиона долларов стоит на мировом рынке оружия танк Т-90. То есть скромный герой-оператор «обул» ЦАХАЛ на пару хороших танков»!

Но даже если бы «Пэтриот» и сбил наш БЛА с первой ракеты, это ударило бы по Израилю сильнее, чем по России. Ведь российский беспилотник намного дешевле одной ракеты ЗРК американского производства. Как отметил весной этого года американский генерал Дэвид Перкинс (David Perkins), «будь я врагом [США], я бы подумал: «Эй, надо накупить на eBay квадрокоптеров по триста баксов на все деньги и дать «Пэтриотам» сбить их!»

И вот через год, в августе 2017-го, появилась информация о том, как с беспилотниками справляется «Панцирь». Оказалось, что он сбил три израильских «Херона», один американский RQ-21 и один турецкий БЛА. Почему же тульскому изделию удалось то, с чем не справились куда более дорогие самолёты и комплексы ПВО?

Причины довольно банальны. Крупный мультиканальный двухдиапазонный радар на дальности работы «Панциря» (до 20 километров) оказался лучшим средством наведения, чем головка самонаведения «Пэтриота», которая, как ни крути, меньше по размерам и имеет не такие хорошие условия для работы. Кроме того, у «Панциря» есть дублирующая оптическая система обнаружения и сопровождения цели. В итоге он справился с беспилотниками ракетами, стоящими во много раз меньше трёх миллионов долларов за пуск. Одна пусковая установка американского зенитно-ракетного комплекса в два десятка раз дороже одного «Панциря». То есть ею ещё и нельзя прикрыть такое же количество объектов.

До недавних пор Запад казался партнёром, поэтому в развитие систем ПВО государство не вкладывало. Только экспорт позволил тульскому КБП найти средства на создание одного из лучших в мире зенитно-ракетных комплексов. Теперь их наличие позволяет России сбивать цели, которые на практике оказались не по зубам ни «Пэтриотам», ни F-16.

По опыту Второй мировой войны стало ясно: нашим пехоте и флоту катастрофически не хватало средств самообороны от авиации противника. Цена за это была заплачена самая высокая, и повторять такую ошибку советским генералам не хотелось. Поэтому средства вскоре появились: «Шилка» с радаром и счетверённой 23-мм пушкой довольно долго удовлетворяла такой задаче. Проблемы начались с появлением массовых и дешёвых ракет «воздух — поверхность», а потом и корректируемых бомб.

Связкой таких бомб самолёт может атаковать цель из-за пределов досягаемости тактических зенитно-ракетных комплексов — и всю эту гроздь надо чем-то сбивать

Например, американские управляемые бомбы JDAM можно сбросить на удалении до 28 километров от цели — и они всё равно упадут не далее нескольких метров от неё, обеспечив надёжное поражение. Ни «Шилка» (дальность поражения 2,5 километра, высота — 1,5 километра), ни более современная «Тунгуска» (3,5 километра и 8,0 километра соответственно) с таким ничего не смогут сделать. Вертолет «Апач» или американский ударный самолёт в теории могли приподняться из-за складок местности, бросить управляемую ракету по той же «Тунгуске» и тут же скрыться, в то время как мобильным комплексам ПВО пришлось бы выживать под ракетной атакой.

Тут хорошо бы сказать «угроза была вовремя осознана военными, и те заказали «Панцирь». Но не получается. Дело в том, что на самом деле всё было совсем не так.

«Родине он был абсолютно не нужен»

Всё началось в 1990 году с зенитно-ракетного комплекса «Роман», который был заказан по личной инициативе генерала В.Ф. Маргелова для нужд… ВДВ. Да, вот так вот очень странно. Хотя «Роман» не очень подходил для десантирования, в ВДВ понимали, что их люди в тылу врага с их ПЗРК много не навоюют: вертолёты и самолёты противника смогут расстреливать их с высоты и издали без потерь. Поэтому Маргелов обратился с просьбой к А.Г. Шипунову — уже тогда весьма известному главе Тульского конструкторского бюро приборостроения (КБП).