Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 августа 2017

Благодаря совместным усилиям Сирии и России мирное урегулирование конфликта в стране становится все ближе к успешному завершению. В этих условиях все больше боевиков решают сложить оружие и вернутся к мирной жизни.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Победы Сирийской арабской армии в совокупности с объявленной правительством амнистии для членов отрядов умеренной оппозиции заставили задуматься многих боевиков о целесообразности продолжения вооруженной борьбы. Выбор в пользу мирной жизни сделали множество бывших боевиков из провинции Алеппо.

Возможность вернуться к мирной жизни получили не только члены бандформирований, но и местные жители, оказавшиеся на захваченных территориях.

Вот одна из историй такого человека:

1. Представьтесь, Ваше полное имя?

— Нуха Абд Аль-Рахман Аль-Хусен.

2. Как вы присоединились к террористам?

— Я работала на электростанции — в обслуживающей организации, 6–7 месяцев. Сначала пришла «Свободная сирийская армия» (ССА), потом в район Аль-Хавсе пришли ИГИЛ*.

3. Чем вы занимались?

— Я продолжала работать до тех пока, пока не пришли ИГИЛ. Они прекратили платить мне зарплату и выгнали меня с работы, сказав, что мы им не нужны, так как мы работали на государство.

4. Сколько времени вы провели с террористами?

— Я была там почти 3 года, я не могла уйти без опекуна. Поэтому я была вынуждена оставаться там.

5. Как ИГИЛ обращались с Вами?

— Очень плохо! Они постоянно стреляли на улицах, били людей и жестоко их наказывали. Они заставляли женщин одеваться и закрывать лицо. Они постоянно унижали мужчин и женщин.

6. Когда Вы решили вернуться в мирную жизнь?

— Я давно хотела уйти, но приняла решение, когда Сирийская армия подошла ближе к Аль-Хафсе, тогда я поехала к курдам в Менбидж.

7. По какой причине Вы решили вернуться в мирную жизнь?

— Я хотела вернуться к своим родным.

8. Как это происходило? К кому Вы обратились? Какие были итоги?

— Правительство Сирии подписало закон о помиловании и Российские центры примирения играли большую роль и очень сильно помогали.

9. Как правительство Сирии Вам помогло?

— Правительство Сирии вместе с Русскими друзьями и совместно с Партией Баас помогли нам доехать до Алеппо.

10. Какая реакция была у родственников?

— Все родные и близкие хотят вернуться на родину так же, как и мы.

11. Что Вы хотите сказать тем, кто еще не сложил оружие?

— Я скажу так, лучше САА нет нигде. Мы спасли себя от неумеренности. Они забирают всё, что они хотят, по слову Аллах Акбар, женщин, машины и дома. Я предлагаю всем бросить оружие и вернуться к мирной жизни!

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.