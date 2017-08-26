Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 августа 2017
- 07:30 Трогательные кадры: Российские военные посетили тяжелобольных детей в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 Боевые слоны Армии Сирии громят боевиков под Дамаском (ВИДЕО).
- 03:53 Сирийка рассказала РВ о жизни под властью ИГИЛ (ВИДЕО).
- Вчера 21:17 В Генштабе назвали численность террористов ИГИЛ и их планы.
- Вчера 21:11 Боевое применение комплекса “Панцирь-С” в Сирии.
Трогательные кадры: Российские военные посетили тяжелобольных детей в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)
Центр по примирению враждующих сторон Вооруженных сил России делает все возможное для того, чтобы принести мир на сирийскую землю и максимально помочь всем пострадавшим от войны мирным жителям Арабской Республики.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из столицы Сирийской Арабской Республики.
Российская сторона прилагает огромные усилия, чтобы помочь самым беззащитным в этой войне — больным детям.
Так, отделом центра по примирению враждующих сторон в городе Алеппо были переданы медикаменты, медицинские препараты и оборудование государственному медицинскому центру по лечению заболеваний крови. Эту гуманитарную помощь собрали общественные организации России как символ дружбы между российским и сирийским народом.
Также общественными организациями России в преддверие начала нового учебного года переданы школьные наборы для сирийских детей.
Важно также отметить, что во время разгрузки медикаментов боевики из районов Рашидин-4 и Рашидин-5 несколько раз обстреляли реактивными снарядами окрестности аэродрома Эн-Найраб, куда была доставлена и где разгружалась гуманитарная помощь. Тем самым так называемая умеренная оппозиция не только нарушила режим прекращения огня, но и в очередной раз попыталась сорвать поставку в Алеппо гуманитарной помощи.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Боевые слоны Армии Сирии громят боевиков под Дамаском (ВИДЕО)
Ракеты «Слон» Сирийской Арабской Армии громят позиции боевиков на Востоке Дамаска
Артиллерийские подразделения САА нанесли ряд ответных ударов по позициям банд в районе Восточной Гуты.
Таким образом 4-я механизированная дивизия Вооруженных сил САР отомстила террористам за недавнюю ракетную атаку, направленную против мирных жителей на площади Дамаска, об этом сообщают арабские СМИ.
Ответные ракетные удары армейцев были нанесены по позициям боевиков «Файлак Ар-Рахман» в пригороде сирийской столицы — в районе Джобар.
Ракеты «Слон» получили своё название из-за характерного звука, издаваемого при полёте, который сильно напоминает крик огромного животного.
Видео ударов опубликовали СМИ незаконных вооруженных формирований.
На кадрах хорошо видно, как ракеты летят и падают на объекты террористов, разрушая здания.
Применение мощных ракет «Слон» связано с дешевизной их производства и простотой изготовления. Часто они собираются в кустарных условиях. Для их изготовления используются самые разнообразные подручные материалы. Именно по этим причинам «Слоны» активно применяются всеми сторонами войны в Сирии.
Этот вид вооружения наиболее эффективен в городских боях, так как является эффективным средством для уничтожения хорошо укреплённых вражеских позиций.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирийка рассказала РВ о жизни под властью ИГИЛ (ВИДЕО)
Благодаря совместным усилиям Сирии и России мирное урегулирование конфликта в стране становится все ближе к успешному завершению. В этих условиях все больше боевиков решают сложить оружие и вернутся к мирной жизни.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Победы Сирийской арабской армии в совокупности с объявленной правительством амнистии для членов отрядов умеренной оппозиции заставили задуматься многих боевиков о целесообразности продолжения вооруженной борьбы. Выбор в пользу мирной жизни сделали множество бывших боевиков из провинции Алеппо.
Возможность вернуться к мирной жизни получили не только члены бандформирований, но и местные жители, оказавшиеся на захваченных территориях.
Вот одна из историй такого человека:
1. Представьтесь, Ваше полное имя?
— Нуха Абд Аль-Рахман Аль-Хусен.
2. Как вы присоединились к террористам?
— Я работала на электростанции — в обслуживающей организации, 6–7 месяцев. Сначала пришла «Свободная сирийская армия» (ССА), потом в район Аль-Хавсе пришли ИГИЛ*.
3. Чем вы занимались?
— Я продолжала работать до тех пока, пока не пришли ИГИЛ. Они прекратили платить мне зарплату и выгнали меня с работы, сказав, что мы им не нужны, так как мы работали на государство.
4. Сколько времени вы провели с террористами?
— Я была там почти 3 года, я не могла уйти без опекуна. Поэтому я была вынуждена оставаться там.
5. Как ИГИЛ обращались с Вами?
— Очень плохо! Они постоянно стреляли на улицах, били людей и жестоко их наказывали. Они заставляли женщин одеваться и закрывать лицо. Они постоянно унижали мужчин и женщин.
6. Когда Вы решили вернуться в мирную жизнь?
— Я давно хотела уйти, но приняла решение, когда Сирийская армия подошла ближе к Аль-Хафсе, тогда я поехала к курдам в Менбидж.
7. По какой причине Вы решили вернуться в мирную жизнь?
— Я хотела вернуться к своим родным.
8. Как это происходило? К кому Вы обратились? Какие были итоги?
— Правительство Сирии подписало закон о помиловании и Российские центры примирения играли большую роль и очень сильно помогали.
9. Как правительство Сирии Вам помогло?
— Правительство Сирии вместе с Русскими друзьями и совместно с Партией Баас помогли нам доехать до Алеппо.
10. Какая реакция была у родственников?
— Все родные и близкие хотят вернуться на родину так же, как и мы.
11. Что Вы хотите сказать тем, кто еще не сложил оружие?
— Я скажу так, лучше САА нет нигде. Мы спасли себя от неумеренности. Они забирают всё, что они хотят, по слову Аллах Акбар, женщин, машины и дома. Я предлагаю всем бросить оружие и вернуться к мирной жизни!
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В Генштабе назвали численность террористов ИГИЛ и их планы
В рядах ИГИЛ в Сирии на сегодняшний день воюют более девяти тысяч боевиков из разных стран.
Об этом в ходе «круглого стола» в рамках международного форума «Армия-2017» заявил начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов.
По его словам, основные силы террористов сосредоточены в центральных регионах САР и в районах вдоль реки Евфрат на границе с Ираком.
Захваченные территории боевики рассматривают как «плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие страны мира в рамках реализации концепции создания «великого халифата».
Тактика «пчелиного роя»
В боях с правительственными силами, как рассказал Коробов, террористы используют тактику «пчелиного роя»: боевики стараются измотать противника, осуществляя внезапные вылазки и нанося стремительные удары небольшими по численности группировками.
Таким образом они пытаются достичь эффекта непрерывной атаки, который, по их мнению, должен дезориентировать и деморализовать крупные воинские формирования, пояснил представитель Генштаба.
Система «очаговой обороны»
Генерал-полковник также сообщил, что террористы все чаще используют беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и токсины «кустарного производства». Так, в Ракке боевики применяли «квадрокоптеры-камикадзе», оснащенные самодельной взрывчаткой.
При этом за последние годы методы ведения боя не претерпели серьезных изменений.
«Террористы применяют простые, но достаточно эффективные приемы и способы противоборства. В частности, используют мирное население в качестве „живого щита”, лишая тем самым правительственные силы превосходства в огневой мощи», — заявил Коробов.
Он подчеркнул, что боевики, стремясь минимизировать риск атаки с воздуха, стараются размещать артиллерию и бронетехнику рядом с больницами, школами и мечетями. Кроме того, как и прежде, активно применяется «очаговая оборона». Она предполагает создание системы подземных коммуникаций между зданиями, через которые террористы осуществляют переброску резервов и перегруппировку сил.
Бой в городе
Коробов отметил, что характерной чертой конфликта в Сирии является постоянное противоборство сторон в условиях плотной застройки. Для уличного боя террористы также разработали особую тактику.
«Нижние этажи домов на основных направлениях оборудуются под долговременные огневые точки. В качестве подвижных огневых средств используются автомобили повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми средствами и минометами», — рассказал представитель Генштаба.
При штурме населенных пунктов боевики активно используют начиненные взрывчаткой автомобили, управляемые смертниками. Вслед за ними идут хорошо вооруженные машины повышенной проходимости. При этом наступление, как правило, осуществляется по нескольким направлениям, добавил Коробов.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевое применение комплекса “Панцирь-С” в Сирии
Один из стендов на выставке "Армия-2017."
Боевое применение комплекса "Панцирь-С" в Сирии.
Из интересного – заявлено 3 уничтоженных израильских БПЛА типа "Heron" и 1 американский RQ-21A
RQ-21A.
Одна из модификаций БПЛА "Heron"
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