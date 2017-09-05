Прощайте, США
Китай сегодня находится очень близко к тому, чтобы нанести последний удар по экономике США. Час "Икс" для Америки фактически настал - запасайтесь чаем и устраивайтесь поудобнее в кресле, так как скоро нас ожидает захватывающее шоу.
. По сути, последний гвоздь в крышку однополярного мира будет заколочен после того, как Китай запустит в Шанхае биржу по торговле фьючерсами на нефть в юанях. После этого обвал американской валюты становится неизбежным, как и последующий крах США вследствие этого. И вот по каким причинам. Чтобы понять детали происходящих на наших глазах глобальных изменений в мировой экономике, стоит начать с общего. Далеко не секрет, что основная биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на трех площадках - в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае. Все они принадлежат одной группе - CME. Таким образом, единоличные владельцы площадок по биржевой торговле свободно манипулируют ценой на нефть. Иран уже не так давно попытался создать собственную нефтяную биржу, после чего "по странному стечению" обстоятельств Тегеран попал под санкции ООН. В данном случае комментарии будут излишни. Открытие Шанхайской биржи означает ровно следующее - каждая из стран теперь будет способна заключить контракты на нефть в юанях. И это однозначно переворачивает мировую экономику с ног на голову. Параллельно с этим, в КНР уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях. Это означает, что теперь любая компания, которая будет продавать нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту, будет способна приобрести на вырученные средства фьючерсы на золото. Как вы уже догадываетесь, таким образом, юань получает обеспечение золотом. Теперь вы поняли, для чего Китай усиленно скупал этот благородный металл в промышленных масштабах?
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не поэтому,что Америка желает,ее желания так же, как и Китая никто не учитывает.Куда свезли все золото условные Ротшильды-в Китай,свое новое тело-манипулятор.А Россия лишь,скупая усиленно эти годы золото,улучшила свое положение жертвы,увеличила свою долю в новом банке(англия ,китай ,россия).
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Не надо накидывать пуха на Ротшильдов, да они сильны но не бессмертны. Они такие же люди, как и мы только продавшие свою душу лукавому и всё. А с такими рассуждениями вы действительно становитесь жертвенным барашком. Вы думает, что вот Ротшильды и всё alles kaput, не чего подобного, надо бороться и объединиться всем славянам и тогда им придёт ales kapyt!
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я же говорю, условные ротшильды,все смертны ,но только сколько веков эта Нечисть диктует правила.Наоборот ,теперь маски сняты и нам ничего не остается как сражаться и как говаривал Бисмарк,что в самый безнадежный момент ,русские презирают смерть,может не совсем точно.
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В случае краха доллара, рекомендую запастись не только чаем но и сахаром, мукой, крупами, макаронами, потому-что нефть и газ за рубли ни кто покупать не будет, а золота надолго не хватит.