Прощайте, США

Китай сегодня находится очень близко к тому, чтобы нанести последний удар по экономике США. Час "Икс" для Америки фактически настал - запасайтесь чаем и устраивайтесь поудобнее в кресле, так как скоро нас ожидает захватывающее шоу.

. По сути, последний гвоздь в крышку однополярного мира будет заколочен после того, как Китай запустит в Шанхае биржу по торговле фьючерсами на нефть в юанях. После этого обвал американской валюты становится неизбежным, как и последующий крах США вследствие этого. И вот по каким причинам. Чтобы понять детали происходящих на наших глазах глобальных изменений в мировой экономике, стоит начать с общего. Далеко не секрет, что основная биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на трех площадках - в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае. Все они принадлежат одной группе - CME. Таким образом, единоличные владельцы площадок по биржевой торговле свободно манипулируют ценой на нефть. Иран уже не так давно попытался создать собственную нефтяную биржу, после чего "по странному стечению" обстоятельств Тегеран попал под санкции ООН. В данном случае комментарии будут излишни. Открытие Шанхайской биржи означает ровно следующее - каждая из стран теперь будет способна заключить контракты на нефть в юанях. И это однозначно переворачивает мировую экономику с ног на голову. Параллельно с этим, в КНР уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях. Это означает, что теперь любая компания, которая будет продавать нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту, будет способна приобрести на вырученные средства фьючерсы на золото. Как вы уже догадываетесь, таким образом, юань получает обеспечение золотом. Теперь вы поняли, для чего Китай усиленно скупал этот благородный металл в промышленных масштабах?

Преимущество Шанхайской биржи как раз в том и заключается, что на американской или британской бирже вы можете купить лишь фьючерсы на золото, но не физическое золото. А это, как вы понимаете, совсем не одно и то же. На китайской бирже можно будет купить именно физическое золото. Поэтому КНР настолько активно и пополнял свои запасы этого драгметалла, чтобы создать ликвидный рынок.

Для американского доллара это означает "пиши-пропало". Раз уже на днях никому не понадобится эта валюта - она мгновенно подешевеет. Причем, очень сильно. Это мгновенно отразится на ситуации внутри страны - буквально на все сразу взлетят ценники. Что лишь только усилит прирост внутренних социальных проблем.

При таких раскладах, в ближайшие 10-15 лет значительная часть мировой торговли может быть переведена в юани. Тем более, планы КНР не ограничиваются только нефтью и золотом - в Китае намерены организовать биржевую торговлю в юанях и на такие ресурсы, как газ, медь и десятки других видов цветных и редкоземельных металлов.

P.S.

Очень жаль, что такая инициатива идёт из Китая, а не с России, но это и понятно, Америка так хочет уничтожить Россию и русских, что сосвсем забыла про КНР...