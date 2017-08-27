Где жили лучше – в СССР или в США? И почему это сегодня важно

Мне много раз предлагали сравнивать жизнь в СССР именно с Западом, а не с современной Россией, с которой все как бы ясно, ибо продули полимеры. Кстати это уже само по себе хорошо, что многим стало очевидно ухудшение жизни в России после ликвидации советской системы. Однако вернемся к основному вопросу.

Чтобы понять, хорошо ли жилось в СССР в сравнении с Западом, нужно определиться, какой исторический период для сравнения выбрать.

Ранний СССР периода 20-х годов рассматривать несерьезно, это было слишком молодое, еще не сложившееся государство, едва вышедшее из гражданской войны. И 40-е не подходят – страшная война. 80-е рассматривать тоже не вполне корректно, поскольку в этот период начались эксперименты над экономикой и системой в целом, которые привели к глубокому упадку и окончательной ликвидации Союза.

Остается сравнивать 50-е, 60-е и 70-е – три десятилетия так называемого "развитого социализма", период расцвета СССР.

Однако тут возникает важный вопрос – а с жизнью какой социальной группы в США сравнивать жизнь советских граждан?

Но с чем сравнивать? Напрашивается сравнение с США, главным стратегическим противником и конкурентом.Ведь в СССР не было такого понятия как богатые и бедные, социальное неравенство практически отсутствовало. Конечно, академики и генералы жили лучше простых рабочих и колхозников, но разрыв был невелик. Да и академики с генералами составляли относительно небольшую группу. Абсолютное большинство советских граждан жило примерно на одном уровне, разница в доходах составляла всего 1.5-2 раза.

В США же уровень социального неравенства был очень высоким, почти как сегодня в России. Около 10% населения составляли нищие и бездомные, которых в СССР практически не было. Еще были негры, вплоть до 60-х годов не имевшие равных прав с белым населением, даже в транспорте для них существовали отдельные места.

Так с кем в США сравнить жизнь советских граждан?

С американскими бездомными, неграми, индейцами в резервациях? Или с банкирами?



Наверное вы предложите сравнить жизнь советских граждан с американским средним классом. Однако американский средний класс – это далеко не все американцы, это примерно треть населения. Согласитесь, сравнивать жизнь советских граждан с третью американцев, которые были обеспечены лучше остальных – опять же не вполне корректно.

Получается, что сравнить не получается.

Если сравнивать жизнь советских граждан с американскими индейцами, неграми и безработными – в СССР жили не просто лучше, а принципиально лучше.

В СССР все были обеспечены жильем и работой, всем хватало на еду. Квартиры выдавали бесплатно, образование было бесплатным, медицина была бесплатной.

Если же сравнивать жизнь советских граждан с обеспеченными американцами, у которых были отдельные загородные дома, автомобили и то, что называется "полный фарш" – США выиграют сравнение. Но за скобками останутся те самые негры, безработные, жители трейлеров и прочие малообеспеченные граждане.

Это примерно то же самое, что сравнивать жизнь в СССР с жизнью в современной России. Тот, кто пристроился к Газпрому, Единой России или другому теплому местечку – скажет, что жить стало лучше. И применительно к своей жизни будет прав – ему действительно жить стало лучше. Но лучше ли стало жить остальным?

Так же и в сравнении СССР и США образца 50-70-х.

Были те, кто в США жил лучше – это бесспорно. Но были и те, кто жил намного хуже. И кого было больше – вопрос очень непростой.

Сами системы были разными.

В СССР было социальное равенство, социальная справедливость. Абсолютное большинство могло позволить себе отдых в санатории, на море, в горах. Не нужно было копить деньги на обучение детей. И пенсионное обеспечение в СССР было больше. И доля обязательных платежей (ЖКХ, расходы на продукты) составляла меньшую часть зарплаты.

В США было ровно наоборот – социальное неравенство, безработица, колледжи и институты могли позволить себе далеко не все, нужно было копить деньги на обучение детей или брать кредиты, медицинские страховки тоже не все могли себе позволить. Большая часть зарплаты уходила на обязательные платежи, ипотеку, страховки, платежи по кредитам, аренду жилья.

И как вы хотите это сравнить?

Попробуйте посчитать, сколько американцев в 50-х, 60-х и 70-х имели работу, медицинскую страховку, отдельный дом и автомобиль, могли отдать своих детей в колледж или институт, выходили на пенсию раньше советских граждан.

Хотя бы треть американцев имели все перечисленное?



Жизнь в США 60-х вы, наверное, знаете по фильмам, а в фильмах показаны большие дома, автомобили в каждой семье, красивая жизнь. Но это кино, а в жизни все было не совсем так.

Кстати в американских фильмах тоже не все живут в отдельных домах и имеют по две-три машины на семью. Вспомните хотя бы такой фильм как Одинокий волк, где герой Чака Норриса живет в трейлере. И это для США 60-х, 70-х и 80-х не редкость.

Можно вспомнить и другие американские фильмы, где герои живут не в отдельных домах, а в тесных квартирках вроде наших хрущевок или в тех же трейлерах, в сравнении с которыми даже хрущевка покажется хоромами.

Хотите доказать, что в США жили лучше, чем в СССР – начните с подсчета, сколько американцев в 60-е, 70-е и 80-е имели отдельный загородный дом, автомобиль, медицинскую страховку, пенсию, устроили своих детей в колледж или институт – вот это будет очень интересный подсчет, я бы хотел посмотреть на такой. С достоверными источниками, само собой.

И еще не забудьте, что в США вплоть до 70-х включительно существовала служба по призыву и несколько сотен тысяч призывников прошли через войну во Вьетнаме, почти 60 тысяч погибли и 300 тысяч были ранены. При этом война была совершенно необязательной, Вьетнам на США не нападал. Или вы считаете, что участие в войне, причем недобровольное – не влияет на качество жизни?



СССР почти всех граждан обеспечил жильем, профессиональным образованием, медицинским обслуживанием, работой и зарплатой, значительно превышающей обязательные расходы (продукты питания и услуги ЖКХ).

И это при том, что СССР в 50-е годы продолжал восстанавливаться после Великой Отечественной, в ходе которой были разрушены целые города, десятки миллионов остались без жилья, а на территории США никакой войны не было, никто американские города не разрушал.

Однако даже эти факторы – длинное океанское побережье, теплый климат в половине штатов, отсутствие разрушительной войны на территории страны – не помогли США обеспечить все население работой, комфортным жильем, образованием и медицинским обеспечением.

Кстати, строить жилье в Калифорнии и других южных штатах тоже несколько проще, чем в средней полосе России. Проще и дешевле. Внешние стены можно делать из фанеры, а внутренние из картона. Собственно так многие дома там и строят. В России так можно строить только летние кухни на дачах.

Все это надо учитывать, если беретесь утверждать, что в США жили лучше, чем в СССР.

США после Второй мировой превратили доллар в мировую валюту и собирают со всего мира, который пользуется долларом, нечто вроде налога через механизм, который называется экспортом инфляции. Когда США осуществляют эмиссию доллара и он дешевеет – большая часть инфляции приходится на другие страны. И через этот механизм США получили не один триллион долларов. Прибавьте к этому проданные облигации. Вот вам и еще одна причина американского благополучия, о которой тоже не стоит забывать.

США последние 70 лет живут в долг и значительная часть их благополучия взята в кредит.

СССР в отличие от США жил строго за свой счет, по средствам.

Так можно ли сравнивать уровень жизни тех, кто живет за свой счет и тех, кто живет в долг?

И можно ли по одной части народа, которая жила лучше, делать выводы обо всей стране и тем более о ее экономике, вынося за скобки причины высокого уровня жизни (долги, паразитирование на других странах и народах, отсутствие разрушительных войн на территории и т.д.).

И еще прошу заметить, что я здесь перечислил далеко не все факторы и особенности американской жизни – в действительности их намного больше, просто рассмотреть жизнь в США на протяжении нескольких десятилетий, да еще и в разных социальных группах, во всех деталях – задача для многотомника, а не для одной статьи.

По этой же причине я не разбираю жизнь в европейских странах – Франции, Германии, Италии, Великобритании, не разбираю жизнь в Японии и Южной Корее. Во всех этих странах своя специфика, свои причины роста уровня жизни и свои обратные стороны, свои недостатки.

Так одной из причин роста уровня жизни в Японии были американские инвестиции, которые вливались в страну с целью создать крепкого союзника-сателлита в Азии, который стал бы противовесом коммунистическому Китаю.

По той же причине США финансировали Южную Корею, делая ее противовесом для Северной. По той же причине финансировали ФРГ – как противовес ГДР и форпост НАТО, передовой рубеж противостояния советской системе.

Все это надо учитывать, рассуждая про то, что на Западе жили лучше. Надо учитывать, кто конкретно, когда и почему жил лучше, в чем это выражалось и какая у этой лучшей жизни была обратная сторона, кто за эту лучшую жизнь платил – сами "лучшеживущие" или кто-то другой.

Некорректно сравнивать страны, живущие в разных условиях, как климатических, так и экономических, политических, логистических и всяких других.

Некорректно сравнивать страну, половину которой снесли в ходе войны со страной, которая от войны только выиграла, выдав всем кредиты и сделав свои деньги мировой валютой.

Не нужно забывать и о том, что СССР после войны восстанавливал не только свои города, но и помогал Восточной Германии (ГДР), которая подверглась наибольшим разрушениям в отличие от Западной (ФРГ).



Я не буду уподобляться сторонникам аксиомы о том, что в США жили лучше и утверждать строго обратное, что лучше жили именно в СССР.

Жили по-разному.

Жизнь в СССР и США была очень непохожей, слишком непохожей, чтобы можно было взять и свести оценку к одному простому выводу, что в той или иной стране жили лучше и точка.

Делать такие примитивные оценки, забывая про всю разницу в образе жизни, ситуации, ее причинах, в наличии разных социальных групп – просто безграмотно.



Поэтому я скажу так:

В СССР жили не лучше и не хуже, чем на Западе – в СССР жили правильно!

Правильнее жили. Правильнее, чем сейчас и правильнее, чем на Западе.

Потому что правильно жить за свой счет, а не за чужой. По средствам, а не в долг. Своим умом, а не чужим.

И даже не просто безграмотно, а преступно безграмотно. Именно преступная безграмотность такой оценки, что на Западе жили однозначно лучше, чем в СССР, стала одной из причин разрушения СССР.И Россия не смогла жить так же, как на Западе. Жить по-западному в России невозможно, по целому ряду причин, одна из которых – невозможность паразитировать на других странах. Не может Россия подобно США паразитировать на половине мира – тема занята. Да и не нужно нам это, не наш это метод. Для США это тоже добром не кончится, помяните мое слово.Правильно жить своей жизнью, а не чужой.

Поэтому как только разинули рот на западную жизнь, пустили слюну, захотели жить "как там", пришли к безграмотно-преступному выводу, что Запад живет лучше – начали жить чужим умом и стали жить хуже.

И пока будем пытаться жить "как там", пока будем придерживаться безграмотно-преступного вывода, что Запад всецело живет лучше – будем жить хуже и хуже.

Свою жизнь надо делать лучше, а не копировать чужую, заглядываясь на другие страны, живущие в совершенно иных условиях, в ином контексте, с другими законами и подходами.

В СССР жили не лучше, чем на Западе, в СССР жили лучше, чем сейчас – вот, что важно.

Своим умом жили и своим трудом. Правильно жили. И если оглянуться на 50-е, 60-е и 70-е, жили неплохо и даже хорошо.

Народная мудрость гласит, что лучшее – враг хорошего, что и было очередной раз доказано в результате ликвидации СССР. Погнались за лучшим и получили то, что получили. Было неплохо, а стало нехорошо.

Александр Русин

Источник: nnm.me