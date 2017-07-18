Эдуард Лимонов: Россия-США, и теория трёхногого человека
Как надо разговаривать с Америкой, чтобы она не бандитствовала.
Вообще-то это захват.
Чем бы в этот раз судьба российских дипломатических дач в США не закончилась, говорят она идёт на поправку, это захват и требование выкупа.
Это прямой захват, такого же наглого типа как захват Бута или лётчика Ярошенко, которых вообще схватили в третьих странах и за не совершённые преступления. И сидят российские граждане в американских тюрьмах, а мы проглотили, что сидят в американских тюрьмах и что за не совершённые преступления.
Вот куда приводит дорожка уступок, если прощать США. Не наказали, не ответили мы на захват Бута и Ярошенко, позволяем хватать в третьих странах наших хакеров, — значит, поощряем.
Ведь смотрите, что вытворяют, детали-то каковы.
Захватили как натуральные бандиты нам принадлежащую собственность, и пугают: «А вот, не получите вашу собственность, если не выполните следующих условий. А именно, если не станете вести себя выгодным для нас, Соединённых Штатов, образом в войне в Сирии. Ну-ка-шнель-шнель, подчиняйтесь!».
Почему они себя так с нами ведут?
Ну, во-первых.
Пылкие пассионарии сидят там у них в Конгрессе Соединённых Штатов. Из того же теста сделаны, что и украинская Верховная Рада, заметьте, и если возраст американского государства исчисляется с 1776 года, то возраст украинского немногим меньше, для истории пара сотен лет — пустяк. То есть, это ещё зелёные, наглые, не вышедшие из пубертатного для государств возраста, режимы.
Хулиганьё и молодое бандитьё.
Во-вторых.
Давайте вспомним, как вели себя Соединённые Штаты в самом конце 80-х и в самом начале 90-х годов, когда ещё существовал Советский Союз. Вспомним, как развивалась история с прибалтийскими республиками, например.
Соединённые Штаты действовали хитро.
Президент Соединённых Штатов добродушно улыбаясь, успокаивал нас по поводу прибалтийских республик:
«Да вы не волнуйтесь русские, мы твёрдо выступаем за сохранение целостности Союза Советских, мы не позволим его разделить. Ялтинские и Потсдамские соглашения по-прежнему определяют границы стран в современном мире. Да нам и не выгодно разделение СССР на неуправляемые куски, мы предпочитаем иметь дело с одной большой и сильной страной. Успокойтесь, ваши тревоги необоснованны…».
Конгресс же Соединённых Штатов пылко, революционно, как сейчас Маккейн, с таким же революционным пылом и жаром призывал прибалтийские республики к выходу из СССР, вопя во всё горло о праве наций на самоопределение.
Я помню ясно и твёрдо, как они себя вели, американская сторона.
То есть США намеренно подавали как минимум два противоположных сигнала.
Ввиду того факта что СССР был в конце концов разорван на части, пора уже нам понять (вам вслед за мной), что это у них методика такая. Распределение ролей.
Президент успокаивает жертву, Конгресс призывает к восстанию против неё.
Это намеренно разнонаправленные действия.
Очень глупо в наши дни, всего лишь через четверть века после разрыва СССР, имея уже опыт американского обмана, удивляться, что Трамп говорит нам одно («Мы поладили с Владимиром Путиным», «мы можем поладить» после Гамбурга, ведь говорит же Трамп), а Конгресс — другое.
«Давайте, подчиняйтесь, живо, шнель-шнель!».
Это не разногласия между двумя ветвями власти США, это опробованный метод поведения американского государства.
Две их ветви власти всегда подают разные сигналы. Действуют, если расширить ряд сравнений, как добрый и злой следователи. Президент — добрый следователь, Конгресс — злой и запугивающий.
А Россия, российские СМИ, всё упиваются несогласием между президентом Трампом и Конгрессом. Суетятся, и принимают, болваны, за чистую монету.
Несогласие есть, но в значительной мере это традиционное распределение ролей. И Трамп — по большинству параметров его политики, традиционно агрессивный американский президент, поджигатель войны как и все они — американские президенты.
Он уже два раза ставил мир в ситуацию тревожного ожидания, когда по надуманному предлогу выпустил крылатые «Томагавки» по Сирии и когда послал свои авианосцы к берегам Северной Кореи.
Президент Трамп не безумен, безумного не допустили бы до выборов, но он достаточно решительная такая янки-поджигательская единица, и если будет считать что это в интересах Соединённых Штатов и не грозит существованию Штатов, то вдарит, чего там, не сомневайтесь. Вдарит.
Вести себя нужно твёрдо, как со стаей собак, которые не прочь тебя искусать.
В случае собак нужно иметь палку, чем большую, тем лучше. У племени собак глубокая генетическая память, — они боятся «трёхногого» человека. Их предки не раз подвергались побоям от «трёхногих».
Против Америки нужно твёрдо выходить о трёх ногах, и чтоб она не сомневалась, что мы свою третью ногу применим, нужно её всегда применять.
Я тотально уверен, что дружеских отношений с США у нас быть не может, поскольку они на дружеские не способны.
Нам нужно чтобы они нас боялись как стая собак «трёхногого» человека. Уже по силуэту чтоб боялись.
http://svpressa.ru/politic/article/177071/