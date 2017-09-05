Что случилось с Рохинджа в Мьянме – ситуация, подробности, фото, видео

Рохинджа (или рохинья) – это народ, который сейчас проживает на западе Мьянмы. В настоящий момент его численность составляет порядка 1 миллиона человек, тогда как еще десяток лет назад ООН насчитывала около 4 млн рохинджа. Они исповедуют ислам. А основная религия в Мьянме – буддизм.

Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний мусульманский Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе и «ничейные земли» на берегах тропических рек возле границы двух стран.

Только 25 августа в Бангладеш сбежали 25 тысяч представителей рохинджа. Однако и в соседних странах им не рады. В лагерях беженцев Бангладеш находятся 300-400 тысяч рохинджа. Люди живут в ужасных условиях, практически без воды, еды и лекарств. 1 сентября бангладешские пограничники нашли в реке тела 15 беженцев из Мьянмы, из них 11 – дети.

Почему мир обратил пристальное внимание на судьбу рохинджа только сейчас, хотя их преследование продолжается практически с момента обретения страной независимости в 1948 году?

Преимущественно населенная буддистами Мьянма, лишь недавно избавившаяся от диктаторской власти военных, правивших страной с 1962 года, страдает от разнообразных межнациональных, политических, криминальных и религиозных конфликтов десятилетиями. Это запутанное противостояние десятков сторон, в котором сошлись разные партизанские и подпольные движения, военно-политические силы, влияющие извне, из Китая, Индии, Таиланда, сепаратистские движения национальных меньшинств и преступные группировки, контролирующие производство и сбыт опиума и производимых из него наркотиков – значительная часть территории Мьянмы находится в границах знаменитого «Золотого треугольника».

Конфликт в Мьянме снова разгорелся в конце августа 2017 года, хотя идет уже несколько десятилетий. Стало известно о гибели 400 рохинджа, причем большинство из них женщины и дети. Многие из них погибли при попытке переплыть реку, чтобы спастись от преследований и геноцида в Бангладеш.

Мусульмане всего мира призывают остановить травлю рохинджа и прекратить войну вероисповеданий в Бирме (Мьянме). Но пока власти этой страны остаются глухи к мнению лидеров других стран.