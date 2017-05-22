С тех пор, как Федрезерв приступил к количественному смягчению, американские акции очень серьезно опережали акции прочих стран…

Так что же случилось после того, как программа QE3 была завершена в октябре 2014 года? Все очень просто: вся работа по печати денег была возложена на плечи ЕЦБ и Банка Японии, а баланс Федрезерва с тех пор оставался неизменным…

Неужели месседж “все стимулы взаимозаменяемы” только что изменился? Красный овал, нарисованный в верхнем правом углу представленного выше графика, поднимает вопрос: Что случится дальше?

Американские акции все это время продолжали свой рост на “деньгах” ЕЦБ/Банка Японии, и теперь индекс S&P достиг отметки, которая на 400 пунктов превышает обоснованный балансом Федрезерва уровень.

И теперь, когда Федрезерв начинает планировать процесс нормализации своего баланса, последуют ли американские акции вниз за неамериканскими акциями?

Сейчас на балансе Федрезерва находятся $900 млрд. трежерис, у которых истекают сроки погашения до конца 2019 года…

Что это, как не ужесточение финансовых условий?

Опубликовано 19.05.2017 г.

Источник: http://finview.ru/2017/05/20/chto-sluchitsya-dalshe-2/