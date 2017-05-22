Что случится дальше?
С тех пор, как Федрезерв приступил к количественному смягчению, американские акции очень серьезно опережали акции прочих стран…
Так что же случилось после того, как программа QE3 была завершена в октябре 2014 года? Все очень просто: вся работа по печати денег была возложена на плечи ЕЦБ и Банка Японии, а баланс Федрезерва с тех пор оставался неизменным…
Неужели месседж “все стимулы взаимозаменяемы” только что изменился? Красный овал, нарисованный в верхнем правом углу представленного выше графика, поднимает вопрос: Что случится дальше?
Американские акции все это время продолжали свой рост на “деньгах” ЕЦБ/Банка Японии, и теперь индекс S&P достиг отметки, которая на 400 пунктов превышает обоснованный балансом Федрезерва уровень.
И теперь, когда Федрезерв начинает планировать процесс нормализации своего баланса, последуют ли американские акции вниз за неамериканскими акциями?
Сейчас на балансе Федрезерва находятся $900 млрд. трежерис, у которых истекают сроки погашения до конца 2019 года…
Что это, как не ужесточение финансовых условий?
Опубликовано 19.05.2017 г.
Источник: http://finview.ru/2017/05/20/chto-sluchitsya-dalshe-2/
Источник: pravosudija.net