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Что случится дальше?

17:25. 22 мая 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

С тех пор, как Федрезерв приступил к количественному смягчению, американские акции очень серьезно опережали акции прочих стран…

Так что же случилось после того, как программа QE3 была завершена в октябре 2014 года? Все очень просто: вся работа по печати денег была возложена на плечи ЕЦБ и Банка Японии, а баланс Федрезерва с тех пор оставался неизменным…

Неужели месседж “все стимулы взаимозаменяемы” только что изменился? Красный овал, нарисованный в верхнем правом углу представленного выше графика, поднимает вопрос: Что случится дальше?

Американские акции все это время продолжали свой рост на “деньгах” ЕЦБ/Банка Японии, и теперь индекс S&P достиг отметки, которая на 400 пунктов превышает обоснованный балансом Федрезерва уровень.

И теперь, когда Федрезерв начинает планировать процесс нормализации своего баланса, последуют ли американские акции вниз за неамериканскими акциями?

Сейчас на балансе Федрезерва находятся $900 млрд. трежерис, у которых истекают сроки погашения до конца 2019 года…

Что это, как не ужесточение финансовых условий?

Опубликовано 19.05.2017 г.

Источник: http://finview.ru/2017/05/20/chto-sluchitsya-dalshe-2/

Источник: pravosudija.net

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