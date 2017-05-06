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Что случилось с русскими в национальных республиках после распада СССР

20:28. 6 мая 2017 Просмотров - 48 Один комментарий Опубликовал:

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После распада СССР начался массовый исход русского населения из большинства бывших советских республик. По данным переписи 1989 года, в теперешнем ближнем зарубежье проживали 25 миллионов русских, а на сегодняшний день их осталось 14 миллионов.

Отток русского населения из бывших национальных республик СССР во многом неблагоприятно отразился на экономике новоявленных независимых государств.

Большинство эмигрировали в Россию Из 11 миллионов русского населения, «выпавших» из числа жителей бывших союзных республик с распадом СССР, 6,5 миллиона эмигрировали, почти все в Россию. Ассимилировались (то есть, стали называть себя в последующих переписях населения другими национальностями) 2,5 миллиона человек. Около 2 миллионов составляет естественная убыль населения у русских смертность там была выше, а рождаемость ниже, чем у представителей других национальностей.

Женщины боялись рожать, а в горячих точках русских просто массово убивали, зачастую вырезали семьями. Особенно зверствовали в этом плане в Таджикистане. В Чечне при Дудаеве убили порядка 30 тысяч русских, причем большинство еще до начала первой войны. В основном, убийства происходили из-за квартир таким зверским образом у людей отнимали жилье.

Исход из Северного Кавказа

В Чечено-Ингушской республике до распада СССР русская община насчитывала 290 тысяч человек, сейчас там осталось порядка 23 тысяч русских. Вместе с русскими оттуда уехали и представители других русскоязычных наций украинцы, белорусы, татары. 

В постсоветском Дагестане к русским относились не так враждебно, как в Чечне при Дудаеве. Однако там русскому населению труднее было в социальном плане предпочтения в трудоустройстве отдавались коренным жителям, поддерживаемым мощными родовыми кланами. Поэтому русским поневоле приходилось уезжать. А вот в Татарстане убыль русского населения связывают, прежде всего, с последствиями общего демографического кризиса, а не с необходимостью эмигрировать.

Демографический кризис на Украине

Русское население на Украине после распада СССР активно ассимилировалось. Разница в количестве проживавших там русских между переписями 1989 и 2001 годов составила 3 миллиона человек, тогда как эмигрировало из Украины в Россию не больше 1 миллиона русского населения.

Столь значимый количественный провал объясняется более жестоким демографическим кризисов в русскоязычных областях Украины рождаемость там была ниже, чем на Западной Украине. По подсчетам специалистов, с развалом Советского Союза население Донецкой и Луганской областей сократилось на 20%, а в Волыни, Ровно, Закарпатье только на 2-3%.

Положительное влияние Таможенного союза

Специалисты полагают, что создание Таможенного союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном положительно повлияло на сохранение в этих государствах русского населения. В Казахстане во времена СССР проживали почти 6,5 миллиона русских, из которых 3 миллиона эмигрировали. Однако налаживание дружественных отношений с Россией и произошедшая в Казахстане экономическая стабилизация снизили отток русского населения из этого государства.

В Литве не ущемляли, но люди уезжали В Прибалтике наибольшее количество русских эмигрантов пришлось на Литву, где они, кстати, не подвергались политической дискриминации, как в Эстонии и Латвии. Но им, как и в Армении, из-за малочисленности было сложно создать в Литве свое сообщество.

В Эстонии и Латвии, где около трети русского населения на сегодняшний день поражены в политических правах (в том числе, в избирательном), массовой эмиграции не произошло, русских там убавилось менее чем на треть. Это объясняется большим количеством диаспоры есть с кем пообщаться, объединиться по интересам, и сравнительно комфортной экономической обстановкой в Прибалтике.

Меньше всего русских осталось в Таджикистане и Грузии

На первом месте по числу эмигрировавших русских стоит Таджикистан. В этой беднейшей республике при СССР проживали 390 тысяч русских, осталось 30 тысяч. Во многом люди уезжали из-за начавшейся там гражданской войны, притеснений коренного населения и массовых убийств русского населения. За Таджикистаном по числу эмигрантов, покинувших республику после распада СССР, идет Грузия там осталось 15% русского населения. В Грузии тоже шла гражданская война, и русских начали обвинять в расколе страны, ставили им в вину отделение Абхазии и Южной Осетии.

В Армении в составе СССР проживали свыше 50 тысяч русских. Разваливающаяся экономика, отсутствие условий для сохранения крепкой русской диаспоры все это сыграло роль в эмигрантских процессах республику покинули 35 тысяч русских. В Туркмении, Узбекистане, Киргизии и Азербайджане от прежнего количества русских осталось от 30 до 40%.

Ушли, и стало хуже

Экономистами подсчитано, что при СССР уровень жизни в прибалтийских республиках, в Грузии и Армении был выше российского, на Украине одинаковый с нашим. Сегодня душевой валовый внутренний продукт на Украине сократился как минимум в три раза, ниже российского ВВП и в Литве, Грузии и Армении.

Все дело в том, что при Советском Союзе недотационными республиками были только Россия, Туркмения (после обнаружения там газовых месторождений) и Белоруссия, остальные республики получали субсидии из союзного бюджета. С распадом СССР этот «баланс» нарушился, вследствие чего экономическая ситуация в новых независимых государствах резко изменилась, и не в лучшую сторону.

Источник: Что случилось с русскими в национальных республиках после распада СССР
© Русская Семерка russian7.ru

Метки: распад СССР, русские, ссср
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Один комментарий»

  • 13042 8326
    Вьеха 6 мая 2017 в 20:49 Ссылка Пометить
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    До просто тащить кого-то вверх бесполезно, особенно, если он до этого уровня ещё сам не дозрел. Некоторым и до сих пор достаточно кошмы и лепёшки, а эти умные образованные русские только раздражали. И, наконец, местные власти негласно позволили с ними расправиться!

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