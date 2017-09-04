Водородная бомба КНДР: а был ли «мальчик»

На днях все мировые СМИ сообщили об испытании КНДР своей водородной бомбы. Казалось бы все сходится, есть «землетрясение», носящее техногенный характер, есть фотография и есть заявления всех заинтересованных сторон. Между тем, именно в силу инженерного склада ума и понимания всех технологических сложностей создания термоядерного заряда, у меня возникают сомнения.

Автора трудно упрекнуть в том, что он сознательно занижает возможности СЯС КНДР. Он много времени уделял этой теме и доказывал, что Северная Корея движется к созданию своего ракетно-ядерного щита много быстрее, чем об этом пишут СМИ:

МБР КНДР: тридцать девять “роковых” для США минут

Еще весной 2017 года автор подвергал сомнению выкладки американских разведчиков и экспертов, что КНДР не сможет получить полноценную межконтинентальную ракету и ядерный боезаряд. Сегодня это уже признали все. Да КНДР все это не только может получить, но и получит:

В 2018 году КНДР получит МБР с ядерной боевой частью

И тем не менее с водородной бомбой возникают серьезные нестыковки. Нет, снаружи все выглядит более чем правдоподобно, но с технической точки зрения…

Первыми к обладанию термоядерным оружием пришли США и СССР. Они свои бомбы получили еще в первой половине 1950-х. Затем, подобным оружием обзавелись британцы. А еще через десять лет, почти одновременно Китай и Франция. До сегодняшнего дня, это все официальные участники «термоядерного клуба».

Причем скорость, с которой получил это оружие Китай, заставляет задуматься, а не было ли здесь «технической помощи» СССР.

Проблем с созданием термоядерного оружия очень много. Например, та же Индия, Пакистан, Израиль так и не смогла их решить и до сих пор на их вооружении состоят только ядерные боезаряды.

Хотя по Израилю… думаю, это больше политическое решение.

Чтобы получить термоядерную бомбу надо накопить немалый опыт испытаний и иметь очень высокие технологии и культуру производства. Самым сложным элементом бомбы является разработка оболочки предназначенной для создания необходимых температуры и давления после подрыва первичного ядерного заряда. В малом объеме и за буквально наносекунды должны быть получены вполне определеннее их значения, чтобы термоядерная бомба не превратилась в «шипучку», когда дейтерида лития-6 вместо усиления эффекта взрыва, наоборот его уменьшает.

Этот эффект используется в ядерных боеприпасах с изменяемой мощностью взрыва. Например хорошо известная американская бомба В61 может быть таким образом подорвана с мощностью 0,3 кТ.

Чтобы КНДР само все это разработало и наработало необходимые данные за несколько ядерных испытаний… это исключено. Также маловероятно, чтобы технологию термоядерной бомбы им передали китайские партнеры. Им это особо не нужно. Чтобы Ким Чен Ын был пугалом для США вполне достаточно наличия у него и ядерных боезарядов.

Также сомнения вызывает и сила «землетрясения», магнитудой 5,6 балла. Напомню, что предыдущее ядерное испытание (пятое) в КНДР вызвало «техногенное землетрясение» магнитудой в 5,3 балла.

Что могло произойти на самом деле.

Для начала надо вспомнить, что США свое первое термоядерное устройство подорвали не в виде «бомбы», а в виде экспериментального макета высотой в несколько метров. Также надо упомянуть, что в Великобритании к своему термояду шли долго, имея череду нештатных срабатываний боезаряда.

И «шипучки» тоже были.

Вероятнее всего КНДР пробует получить свой термоядерный боезаряд. И очень вероятно, что сегодня испытывался их «макет» термоядерного боезаряда (что гораздо проще сделать, чем готовую к употреблению бомбу). И очень похоже, что на этот раз у них ничего не вышло. Судя по мощности «землетрясения» произошел подрыв ядерного заряда, а вторичного взрыва так и не произошло.

Тем не менее КНДР в виде пугала сегодня выгоден многим. И в первую очередь американской администрации, которой очень хочется бодаться с Китаем. А еще ей нужно убедить конгрессменов выделить добавочные деньги на оборонные нужды. Именно поэтому они и подхватили победные реляции КНДР и «поверили» в их подлинность.