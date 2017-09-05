«КНДР — только предлог»: обрушит ли Трамп мировую экономику, если объявит торговую войну Китаю

Белый дом будет считать любую страну, которая ведёт бизнес с КНДР, пособником ядерной программы Пхеньяна, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ранее не исключил введения экономических санкций против государств — партнёров КНДР. Под действие ограничительных мер может попасть и Китай — именно на КНР ориентирована большая часть рынка Северной Кореи.

Если американцы решатся на такой шаг, последствия будут катастрофическими, считают эксперты. Торговая война между Китаем и США затронет весь мир. RT разбирался в подоплёке угроз Вашингтона.

Громкое заявление постпред США Никки Хейли сделала на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 сентября.

«США будут рассматривать любую страну, которая ведёт бизнес с КНДР, как страну, которая оказывает помощь её безрассудным и опасным ядерным устремлениям», — сказала постпред.

Напомним, ранее глава Белого дома пригрозил государствам, продолжающим поддерживать экономические отношения с КНДР, полным разрывом торговых связей.

Как сообщил накануне в своём блоге Трамп, американские власти рассматривают такие меры в качестве одного из возможных вариантов ответа на действия Пхеньяна. Министерство финансов США уже готовит соответствующий законопроект. Об этом в эфире Fox News сообщил глава ведомства Стивен Мнучин.

«Все, кто захочет заниматься бизнесом с ними, не будут заниматься бизнесом с нами», — заявил министр.

В свою очередь, Джулиан Ассанж предостерёг американского лидера от резких движений. Дональд Трамп лишится поста президента США, если попытается развязать полномасштабную торговую войну с КНР. Такую точку зрения основатель WikiLeaks высказал в своём Twitter.

«Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещён», — написал Ассанж, напомнив о том, что до 90% внешнеторгового оборота Северной Кореи приходится именно на Китай.

3 сентября северокорейские власти провели очередное испытание ядерного оружия — шестое по счёту. На этот раз была испытана водородная бомба, взрыв спровоцировал сейсмические толчки в регионе. Белый дом убеждён, что Пекин мог бы оказать на северокорейские власти большее давление.

В июле американский президент выразил разочарование политикой КНР, которая «ничего не делает в ситуации с Северной Кореей». Однако в августе Пекин сначала сообщил о поддержке санкций СБ ООН, введённых против Пхеньяна, а затем сам ввёл торговые ограничения по отношению к КНДР.

С 15 августа вступили в силу китайские санкции на импорт угля, железа и свинца из Северной Кореи. Об этом рассказали в Министерстве коммерции КНР.

Потеря штурвала

Следует отметить, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна — далеко не единственный предмет разногласий между Пекином и Вашингтоном. Угрозы развязать против КНР торгово-экономическую войну звучали со стороны Трампа и вне северокорейского контекста. Ещё во время предвыборной кампании республиканец не раз обращался к теме колоссального торгового дефицита США.

Например, по итогам 2015 года американо-китайский торговый оборот составил $659 млрд, при этом Китай экспортировал в США товаров на сумму $497 млрд. Борьба против торгового дефицита, увеличение числа рабочих мест в стране, наращивание американского промышленного производства — эти темы с самого начала находились в центре внимания хозяина Овального кабинета.

При этом республиканец предпочитает винить в сложившейся ситуации именно Пекин: особенно жёстким нападкам Трампа подверглась политика китайского Центробанка, который на протяжении длительного периода удерживал низкий курс юаня. Эта мера стимулировала экспорт КНР даже на фоне роста себестоимости китайской продукции.

Китайское руководство хладнокровно восприняло выпады Трампа. Выступая в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава КНР Си Цзиньпин пообещал никогда не прибегать к валютным манипуляциям, а также подтвердил приверженность Пекина принципам свободного рынка. В апреле Си Цзиньпин нанёс визит в США, стороны обсудили ряд спорных вопросов: торговый дисбаланс, утечку технологий в КНР, разногласия по территориальному спору в Южно-Китайском море и другие темы.

В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп пояснил, что позиция КНР по северокорейской ракетно-ядерной программе должна была стать частью сделки с Пекином. Трамп сообщил, что в беседе с Си Цзиньпином согласился пойти на уступки в торгово-экономической сфере, если китайское руководство «решит проблему» с Северной Кореей. По мнению американского лидера, обуздание Пхеньяна стоит того, чтобы иметь некоторый дефицит во внешней торговле.

«Если Трамп действительно договорился в апреле с китайской стороной о некой сделке, в рамках которой Пекин взялся обуздать КНДР, то сейчас она сорвалась. А обвиняя во всём Китай, Дональд Трамп расписывается в своём поражении», — отметил в интервью RT доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков.

При этом нельзя не признать, что китайско-американские отношения стабилизировались на достаточно продолжительный срок: ЦБ КНР не принимал мер по девальвации национальной валюты (в настоящее время китайская денежная единица, напротив, укрепляется), а Вашингтон почти не поднимал тему торгового дисбаланса.

Мало того, 6 августа глава Белого дома выразил благодарность Пекину и Москве за их позицию по резолюции Совета Безопасности ООН против КНДР.

Однако 15 августа американский президент подписал документ, позволяющий начать расследование в отношении Пекина. Вашингтон подозревает китайскую сторону в нарушении закона о защите интеллектуальной собственности США. Дело будет доведено до конца к 2018 году. Если обвинения удастся доказать, Белый дом может в одностороннем порядке установить ограничения на импорт.

17 августа Стивен Бэннон, занимавший в то время пост старшего советника американского президента, заявил, что США и Китай пребывают в состоянии экономической войны. Бэннон считает, что победитель состязания определится уже скоро, а через несколько лет ситуация дойдёт до точки невозврата, когда проигравшая сторона не сможет наверстать упущенное. Бэннон пояснил, что Вашингтон изучает возможность введения жёстких экономических санкций против КНР в качестве меры, направленной на разрешение конфликта на Корейском полуострове.

Что интересно, уже на следующий день после публикации интервью в журнале The American Prospect Стивен Бэннон покинул свой пост в Белом доме. По мнению экспертов, последние заявления Дональда Трампа — попытка удержать штурвал после увольнения ближайших соратников.

«В первые месяцы после его прихода к власти в правящих кругах США шла борьба между сторонниками разрыва с КНР и теми кругами, которые заинтересованы в этой торговле, — отметил в интервью RT Иван Цветков.

— Похоже, что сейчас Трамп пытается удержать вырывающийся из рук штурвал — в последнее время он был вынужден уволить тех соратников, которые разделяли его взгляды на экономические связи с Китаем.

Теоретически после этого должна была бы возобладать линия сторонников торговли с КНР, но вместо этого Дональд Трамп пытается в одиночку продвинуть идею антикитайских санкций. Похоже на то, что ситуация с КНДР является в этом случае только предлогом — ведь санкции против Пекина явно не будут способствовать урегулированию корейского кризиса — скорее, напротив».

Кризис накроет всех

Ещё одна «мишень» для критики со стороны Трампа — американские корпорации, переносящие производственные подразделения в страны третьего мира. Хозяин Овального кабинета даже готов оказывать давление на компании путём повышения ввозных таможенных пошлин.

Следует отметить, что многие западные компании начали сворачивать производственные подразделения в Китае задолго до директив республиканца. Во-первых, китайская рабочая сила дорожает с каждым годом. Если в начале 1990-х средняя зарплата в КНР составляла только $37, то к 2017 году этот показатель достиг $750 в месяц.

Во-вторых, власти Поднебесной постепенно ужесточают законодательство в экологической сфере. Китайская экология заметно пострадала в период бурного развития промышленности, и сейчас Пекин заинтересован в переносе части производств за рубеж.

В начале 2015 года правительство КНР представило новую программу развития сталелитейной отрасли. Государство пообещало поддержку тем компаниям, которые переведут часть промышленных мощностей за границу.

Этот план — лишь одна из составляющих долгосрочной стратегии Пекина по реформированию промышленной отрасли. Однако сокращение китайских мощностей пока не привело к заметному промышленному росту в США.

Согласно статистике Deutsche Bank за 1990–2012 годы, процентная доля промышленного производства США последовательно снижалась с начала 1990-х до 2008–2009 годов. К 2012 году ситуация начала немного выправляться, наметился небольшой рост. Тем не менее добиться высоких темпов роста пока не получается, в среднем этот показатель колеблется на уровне 2% в год.

По мнению экспертов, в последние годы китайская экономическая экспансия принимает совершенно новые формы. Уже нет речи о КНР как «мировой мастерской» — по уровню зарплат Китай обгоняет очень многие страны.

«Китай распространяет своё влияние, скупая предприятия по всему миру, и чаще всего эти сделки проходят скрытно, китайская сторона крайне неохотно предоставляет данные и статистику, — отметила в интервью RT доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова.

— Примерно за десять лет Китай стал лидером по числу транснациональных корпораций, и это не может не беспокоить его конкурентов в мире. США обвиняют КНР в неоколонизации — хотя сами американцы всегда занимались тем же самым. Появление мощного конкурента очень беспокоит их».

Жёсткая конкуренция между ведущими мировыми экономиками — США и КНР — грозит непредсказуемыми последствиями. Если между державами начнётся санкционная война, последствия будут колоссальными, как для китайской и американской сторон, так и для всего мира.

«Любая мировая война всегда начиналась с конфликта крупных торговых партнёров, поэтому последствия столкновения Вашингтона и Пекина могут быть любыми. Накануне Первой мировой войны многие считали, что война невозможна, так как страны связаны тесными экономическими отношениями, и каждое новое поколение считает, что уже научилось на опыте прошлого. А сегодня администрация Белого дома слишком нагнетает ситуацию, и это очень опасно», — подытожила Андронова.

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Надежда Алексеева