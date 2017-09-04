КНДР предположительно провела шестое ядерное испытание (дополнено)

Сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Они уже квалифицировали толчки как взрыв, а власти Южной Кореи и Японии расценили случившееся как очередные ядерные испытания в КНДР.

О землетрясении на территории КНДР сообщили Геологическая служба США, а также китайские и южнокорейские сейсмологи. Они расходятся в оценке мощности землетрясения (по разным данным, магнитуда составляла от 5,6 до 6,3), однако сходятся в том, что оно могло иметь искусственный характер.

Сейсмические службы всех трех стран отмечают, что очаг землетрясения находился на глубине ноль километров, то есть на поверхности, чего при природных землетрясениях не бывает. В связи с этим случившееся квалифицировано как взрыв.

Южнокорейское агентство Ренхап сообщает, что администрация президента страны квалифицировала случившееся как очередное испытание ядерного оружия в КНДР. Японское агентство Киодо сообщает, что Токио придерживается аналогичной точки зрения.

Ренхап также отмечает, что землетрясение произошло в уезде Кильджу, в котором находится ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там. Пхеньян эти сообщения пока не прокомментировал.

Впервые КНДР сообщила о проведении ядерного испытания в 2006 году. Тогда многие эксперты сомневались в том, что взрыв действительно был ядерным, так как его мощность была относительно мала. Однако ведущие страны мира комментировали случившееся именно как ядерное испытание — и осудили его проведение.

С тех пор КНДР провела еще четыре ядерных испытания, и все они становились объектом критики со стороны мирового сообщестсва. Также в отношении Пхеньяна был введен ряд санкций. Если причиной нынешнего землетрясения действительно окажутся ядерные испытания — официально они станут для КНДР шестыми.

Водородная бомба?

Ранее государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что ученым КНДР якобы удалось создать водородную бомбу. Агентство выложило фотографию, на которой устройство показывают лидеру страны Ким Чен Ыну.

В сообщении агентства говорилось, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются в КНДР, что позволит стране создать столько ядерного оружия, сколько она захочет.

Многие западные эксперты скептически отнеслись к публикации, так как не верят, что КНДР действительно сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем не менее сообщение ЦТАК уже вызвало резкую реакцию на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в свете возможного наличия у КНДР водородной бомбы хочет в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в вопросе ядерного сдерживания Пхеньяна.

При этом КНДР заявляет о создании водородной бомбы уже не первый раз. Еще в 2016 году она объявила о ее успешном испытании — однако и тогда эксперты сомневались в правдивости этих заявлений, отмечая, что для водородной бомбы мощность взрыва была слишком мала.

Ракеты и угрозы

В июле КНДР провела два запуска баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

В августе американские СМИ сообщали, что КНДР, возможно, уже удалось разработать ядерную боеголовку, пригодную к установке на имеющиеся у нее баллистические ракеты. Вскоре после этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.

В ответ ЦТАК распространило сообщение, в котором говорилось, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Речь идет об авиабазе и о базе американского флота.

КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы



Телевидение КНДР сообщило об успешном испытании ядерного оружия, которым можно оснастить баллистическую ракету.

Телевидение Северной Кореи показало кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын подписывает указ об испытании водородной бомбы — оружия во много раз более мощного, чем "классическая" атомная бомба.

Сообщение об этом зачитала наиболее известная в стране диктор новостей, выступающая в эфире северокорейского телевидения более 40 лет подряд, Ли Чхун Хи.



Министр иностранных дел Японии подтвердил эти сообщения в своем заявлении, сказав, что Северная Корея провела шестое ядерное испытание.

"Правительство, изучив информацию из гидрометеорологического агентства и другие данные, подтверждает, что Северная Корея провела ядерные испытания",- сказал журналистам Таро Коно.



Власти Южной Кореи сообщили, что ее высокопоставленные лица уже вошли в контакт с США, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Как передало агентство Рёнхап, глава Национального агентства безопасности провел 20-минутный разговор со своим американским коллегой вскоре после того, как Северная Корея сообщила об успешном запуске.

Ранее сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Сейсмическая активность была отмечена в уезде Кильджу, где располагается ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там.

Впервые КНДР сообщила о проведении ядерного испытания в 2006 году. Тогда многие эксперты сомневались в том, что взрыв действительно был ядерным, так как его мощность была относительно мала. Однако ведущие страны мира комментировали случившееся именно как ядерное испытание — и осудили его проведение.

С тех пор КНДР провела еще четыре ядерных испытания, и все они становились объектом критики со стороны мирового сообщестсва. Также в отношении Пхеньяна был введен ряд санкций.

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АНАЛИЗ: Как реагировать миру? Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны и дипломатии Шестое ядерное испытание КНДР — на сегодняшний день, возможно, самое мощное — посылает один очень четкий политический сигнал.

Несмотря на шумиху и угрозы со стороны администрации Трампа в Вашингтоне и практически единогласное осуждение остального мира, Пхеньян не собирается прекращать или сдерживать свою ядерную активность.

Особую тревогу вызывает и то, что программа, кажется, продвигается по всем фронтам гораздо быстрее, чем ожидалось. Пока что любые усилия по оказанию давления на Северную Корею — санкции, изоляция и военные угрозы — не возымели ни малейшего воздействия на Пхеньян.

Можно ли сделать еще что-то? Конечно. Однако самые жесткие экономические санкции потенциально могут парализовать режим и придвинуть страну к катастрофе — план, который Китай не хочет поддерживать.

Теперь же на передний план выйдет политика сдерживания и устрашения по мере того, как миру придется сместить свою политику от попыток заставить Пхеньян пойти на сворачивание своей программы вооружений к жизни с обладающей ядерным оружием Северной Кореей.

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Источник: nnm.me