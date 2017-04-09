Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 апреля 2017

Представитель США в ООН: свержение Асада является приоритетной задачей Белого дома

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что мир в Сирии не наступит, пока управлять страной будет ее нынешний президент, передает Reuters.

«Изменение режима Башара Асада в Сирии является приоритетной задачей администрации президента США Дональда Трампа. Уничтожение «Исламского государства»*, уменьшение влияния Ирана и отставка сирийского президента Башара Асада — таковы основные приоритеты Вашингтона», — сказала Хейли. «Мы никогда не увидим Сирию мирной, пока во главе страны будет Асад», — добавила она.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что судьбу президента Сирии должен решать его народ.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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США предупреждали Россию перед ударом по Сирии, — Белый дом

США предупреждали РФ об ударе по авиабазе ВВС Сирии по военным, но не по политическим каналам, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Что касается этого удара, то наши военные действовали по обычному плану по каналам для предотвращения конфликтов, поскольку мы (США и РФ — прим. ред.) действуем вместе в одном операционном районе, поэтому мы гарантировали, что предотвращаем конфликт в плане военной ответственности. Но никаких контактов с политическим руководством в Москве до удара не было», — сказал Спайсер в эфире телеканала Fox News. «Это (удар в Сирии — прим. ред.) ясный сигнал как для нашей страны, так и для всего мира, что этот президент (Дональд Трамп — ред.) будет делать все, что требуется, для наших национальных интересов», — добавил он. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих. Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой. В сети уже появились хештеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR в связи с ударом по САА. Читайте также: Почему не все «томагавки» долетели до цели и что в это время делало российское ПВО — мнение (ФОТО, ВИДЕО)

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Новости мира: на границе Сирии и Иордании прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел на КПП возле лагеря для беженцев на сирийско-иорданской границе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al-Masdar.

По его информации, взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Отмечается, что в результате происшествия около 10 человек погибли или получили ранения.

Кроме этого, после взрыва начались интенсивные столкновения между отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) и неизвестной группой боевиков, предположительно связанных с террористами «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) на юге Сирии.

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Северная Корея прокомментировала удар США по Сирии

В КНДР заявили, что они не собираются сворачивать свою ядерную программу, наоборот через нанесенный США ракетный удар по Сирии считает ее правильным решением.

Об этом заявили в КНДР, передает AFP.

Сам ракетный обстрел войсками США авиабазы ​​в Сирии в Пхеньяне называют “недопустимым актом агрессии против суверенного государства”.

Кроме того, этот обстрел “миллион раз доказывает”, что решение Пхеньяна “усилить возможности ядерного сдерживания” было правильным, заявили в МИД КНДР.

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Когда появляются вопросы к своей совести, — мнение (ФОТО, ВИДЕО)

Всё ещё поражаюсь. Ладно, кастрюли. Те, мало того, что в каждой бочке — затычка, так ещё и не простая, а всезнающая. Чуть что, так у них сразу консилиум из экспертов по экономике, геополитике, ядерному оружию. Все стратеги и тактики со средним неполным образованием, но хорошими отношениями с дедушкой Гуглом. Но западный зритель меня с каждым разом всё больше удивляет. Чёрт возьми, — мне, воинствующей домохозяйке, не лень было потратить своё субботнее утро на поиски истины. Просто потому, что мне интересна правда, а не чужие фантазии. А им, судя по всему, эта самая правда до одного места. Главное, — есть повод оправдать войну. Жестокую и кровопролитную. Логика прекрасна: «Асад убийца, потому что использовал химоружие, которое вот на этих фото. Значит, мы всё делаем правильно». А вот если Асад вдруг окажется не при делах, то начнутся вопросы к своей совести. А это чревато затяжной депрессией. И расходами на лекарства и психоаналитика. Оно им надо?! Нет! Вот и жрут всякое дерьмо из телевизора и соцсетей. Ибо так спокойнее!!! Вишенка на торте. Евгений Поддубный с базы Шайрат передаёт пламенный привет всем знатокам и специалистам по химоружию. В Сети набирают популярность хештеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR Читайте также: Кремлю предстоит ответить на вызов Белого дома Юлия Витязева

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Президент Ирана об ударе США по Сирии: Почему вы помогаете террористам?

Президент Ирана Хасан Роуханы заявил, что из-за ракетного удара, нанесенного американским флотом с военного аэродрома сирийских правительственных сил, сейчас “торжествуют террористы”, передает ВВС.

В своей речи он заочно обратился к президенту США Дональду Трампу.

«Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?”, — спросил он. «Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар», — заявил Роуханы.

Напомним, в ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат», мотивировав это тем, что якобы с этого аэродрома военные САР осуществили химатаку на городе в Идлибе. Никаких доказательств химатаки американская сторона предоставить не смогла; Дамаск опроверг эту информацию. В Минобороны РФ пояснили, что военные САР наносили удары по складам террористов.

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Немецкий аналитик объяснил, почему правда о Сирии не интересна западным СМИ

Немецкий политолог, специалист по Ближнему Востоку и экс-корреспондент газеты Die Zeit Михаэль Людерс в ток-шоу на телеканале ZDF заявил, что СМИ Германии предпочитают создавать упрощенную картину сирийского конфликта. Говоря о химической атаке в Идлибе, Людерс отметил, что СМИ, не разобравшись в ситуации, поспешили возложить вину на сирийские правительственные войска. Между тем, указал эксперт, подобные инциденты обычно происходят в преддверии масштабных переговоров и могут оказаться операциями «под чужим флагом». «Все это можно выяснить, если хочешь, но тогда, конечно, образ врага разрушается. Больше не получится сказать: эти хорошие — к ним относимся мы, а те плохие», — прокомментировал Людерс, подчеркнув, что такая картина далека от реальности. Образ врага, по его словам, помогают создавать фотографии, подобные кадру с окровавленным мальчиком Омраном из Алеппо, якобы пострадавшем при обстреле. Этот кадр в августе 2016 года облетел передовицы мировых газет и стал символом войны в Сирии, призванным продемонстрировать «зверства» официальных властей. Снимок сделал фотограф из «Медиацентра Алеппо» (Aleppo Media Center) — организации, ставшей источником информации для практически всех западных СМИ. Центр финансируется Евросоюзом, в частности, МИД Франции, рассказал Людерс. При этом автор знаменитого снимка, как оказалось, тесно связан с боевиками — на одном из фото он запечатлен с джихадистами, обезглавившими ребенка для пропагандистского видео. «То, что происходит с детьми в Сирии, ужасно, но подло и то, как сомнительные медиацентры, финансируемые нами, европейскими налогоплательщиками, используются джихадистскими группировками, которые, в свою очередь, нам преподносятся как борцы за свободу», — сказал политолог. Людерс отметил, что ни один немецкий журналист не рассказывает об этих взаимосвязях. «Складывается впечатление, что им важно не разобраться, а поддержать образа врага», — добавил он. В сети набирают популярность хештеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR Читайте также: Кремлю предстоит ответить на вызов Белого дома

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Трамп отчитался перед Конгрессом США за свой удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп направил членам Конгресса письмо с объяснениями ракетного удара по военной базе в Сирии.

«Я действовал для защиты жизненно важных внешнеполитических интересов и для обеспечения национальной безопасности, в соответствии с моими конституционными полномочиями ответственного за внешнюю политику, верховного главнокомандующего и главы исполнительной власти», − говорится в письме.

Трамп пояснил, что принял такое решение, «чтобы снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применение химического оружия и отвадить сирийский режим от новых атак с использованием запрещенного химического оружия, тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращению ухудшению нынешней гуманитарной катастрофы в регионе».

Напомним, в ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат», мотивировав это тем, что якобы с этого аэродрома военные САР осуществили химатаку на городе в Идлибе. Никаких доказательств химатаки американская сторона предоставить не смогла; Дамаск опроверг эту информацию.

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Германия заявила об отказе бомбить сирийскую армию

фото:Deutsche Welle

Бундесвер не будет принимать участия в атаках на сирийских военных, подчеркнула министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Она объяснила, что в «очень четком и однозначном» разрешении, выданном немецким парламентом, говорится о борьбе исключительно с террористами «Исламского государства*», передает Deutsche Welle.

В свою очередь, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн выступил против вовлечения НАТО в операцию против Сирии. «После американского ракетного удара НАТО ни в коем случае не должно быть вовлечено в сирийский конфликт», – заявил он.

Ранее немецкие эксперты выступили с заявлением о том, химическая атака в Иблибе, которая стала поводом для атаки США против Сирии, была абсолютна не нужна президенту Сирии Башару Асаду, а была выгодна противостоящим ему силам оппозиции.

источник

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Бойня в Латакии: Бронегруппа «Аль-Каиды» за час уничтожена Армией Сирии (ФОТО)

Очередная атака боевиков и бронетехники «Аль-Каиды» завершилась кровавым провалом в горах Латакии. В середине недели террористы коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шам», возглавляемые «Джебхат ан-Нусрой»* (сирийским крылом «Аль-Каиды»*) вместе с «Ахрар аш-Шам», «Легионом Шама», туркестанской исламской партией (ТИП) и Свободной сирийской армией (ССА), начали наступление в северной части Латакии, с целью захвата стратегического городка Кинсибба, находящегося под контролем правительства САР. Боевики «Хайят Тахрир Аль-Шам» и их союзники начали атаку с мощного обстрела гаубицами и РСЗО «Град» позиций Сирийской армии в Кинсиббе. Затем боевики ринулись в наступление на севере Латакии, которое завершилось кровавым провалом, бандформирования понесли большие потери, а армейцы, наоборот, смогли продвинуться в ходе контрудара. Бандиты начали штурм оси Аль-Зувайкат в курдских горах, но были разбиты в коротком бою с Сирийской Арабской армией и ее союзниками. В течение часа с начала атаки джихадисты были почти полностью убиты, их бронетехника и транспортные средства уничтожены бойцами Вооруженных сил САР на оси Аль-Зувайкат. Известный военкор САА Эйяд Аль-Хосейн с места событий сообщил, что не менее 40 бандитов были ликвидированы, 1 танк и 3 БМП были уничтожены защитниками Кинсиббы. Вечером в субботу он обнародовал фотографии с места событий: «На фото показана «резня», в которой Сирийская армия уничтожила 4 единицы бронетехники противника и убила по меньшей мере 40 боевиков. Да здравствует великая армия!» — сообщил Эйяд Эль-Хосейн. «Бойня, кто спрашивал о четвертом разрушенном нашими ребятами транспорте — его видно на картинке, также и село», — добавил военный корреспондент в подписи к фото. С начала 2016 года Кинсибба находится под контролем правительственных войск, она является одной из самых высоких точек в курдских горах Латакии. Читайте также: Сирийский спецназ открыл огонь по самолету ВВС США *Запрещенная в РФ террористическая организация

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На сирийско-иорданской границе

В соц.сетях легкое бурление по поводу ситуации на границе Сирии и Иордании. Ряд источников указывают, что колонна американской бронетехники (называют цифру около 20 танков и ББМ) выдвинулась к границе с Сирией в сопровождение частей иорданского спецназа. Далее данные расходятся – одни источники заявляют, что техника осталась на территории Иордании, другие – что она якобы пересекла границу Сирии.Никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет. По опять же неподтвержденным сообщениям, ВКС РФ ведут наблюдение за этим участком границы.Стоит напомнить, что в южных районах Сирии и ранее действовали части американского спецназа и подразделения SAS, которые в рамках программ курируемых ЦРУ поддерживали операции "Новой Сирийской Армии", чьи лагеря подготовки развернуты на территории Иордании при полном содействии иорданской военный разведки. В качестве предлога при вводе дополнительных контингентов на территорию формально контролируемую НСА может быть "создание зоны безопасности для беженцев". Так же не исключен вариант, что США могут попробовать провести повторную операцию против Абу-Кемаля, только уже более подготовленную, так как за прошлогодний позор ЦРУ и ВВС США потом еще несколько недель оправдывались. http://panoptikon.org/articles/92310-mel anija-tramp-v-jarkom-kostjume-zatmila-ko rolevu-iordanii-foto.html – встреча Трампа с Абдаллой II.Информация про концентрацию американских войск на сирийско-иорданской границе пришла после встречи Трампа с королем Иордании.Так же передвижение войск может быть связано с терактом на сирийско-иорданской границе. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4 167612 – цинкПо версии "Аль-Маасадр" https://mobile.almasdarnews.com/article/u s-jordanian-forces-break-syria-rescue-re bels-surrounded-isis/ , американские части могли заходить на территорию Сирии для спасения боевиков ССА/НСА на которых напали халифатчики.В общем, движение на границе идет, но в каком направлении, пока неясно.Тиллерсон после беседы с Лавровым достаточно обтекаемо заявил, что для США приоритетом остается ИГИЛ, а не Асад и "стабилизацией" ситуации в Сирии США планируют заняться после разгрома Халифата.Так же стоит отметить, что США выдвинули свою АУГ во главе с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову http://www.rbc.ru/politics/09/04/2017/58 e98f409a7947799b5089e6?from=newsfeed . Авианосец и сопровождающие его корабли покинули базу в Сан-Диего. Демонстрация силы формально направлена против КНДР, но помимо прочего наверняка является дополнительным сигналом для Китая.КНДР в свою очередь не только осудила агрессию США против Сирии, но и пообещала, что неприменно проведет очередные испытания баллистических ракет 15 апреля в день рождения Ким Ир Сена.

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Лучшие актеры второго плана

Номинанты на лучшую роль второго плана.Некотороые актеры становятся заложниками одной роли.Но настоящий актер должен уметь перевоплощаться.Лучшие актеры используют систему Станиславского.Фантастические фильмы допускают определенные сценарные допущения.Жанровые клише к сожалению часто портят впечатления от фильмов.История успеха – от малобюджетной документалки к широкому метру.И в качестве напоминания об организационном механизме организации съемочного процесса.И Оскар получает…

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